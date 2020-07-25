Алексей Пивоваров: Как власти Башкирии пытались расправиться с людьми

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— Технология перестает работать. Мы видим, что технологии политпропаганды буксуют, — делится мнением в эфире «Эха» журналист-блогер, автор ютуб-канала «Редакция» Алексей Пивоваров. — Я задавал вопрос всем здесь, и сложилось ощущение, что (клеймо ваххабитов и экстремистов – ред.) — попытка объяснить простыми причинами более глубокую ситуацию. Мне не показалось, что корни противостояния уходят в националистическую повестку и не показалось, что речь о проявлении экстремизма, если не считать экстремизмом прибытие ОМОНа и «титушек» ночью в лагерь, и попытки решить вопрос по-быстрому силой. Тут еще вопрос, кто больше агрессии проявлял, какая из сторон. В целом, безусловно, любое жесткое противостояние и отсутствие переговоров ведет к радикализации. Это всегда так бывает. По другому не может быть. Людям что не нравится? Что с ними вообще не разговаривают. И ставят перед фактом.
Пивоваров уверен, что госпропаганда, включая телевидение, становится не эффективной: люди всю информацию черпают из соцсетей и телеграмм-каналов, как, например, сейчас в Беларуси. Автор «Редакции» вывел триаду реакции власти на возмущение людей.
— Первое – не замечать и игнорировать. Второе – дать в рожу в переносном смысле помощью госСМИ и — в буквальном смысле — с помощью ОМОНа и титушек. Третий путь – переговоры, если не сработали два первых пункта. Сразу переходить к третьему пункту у нас не принято. Не в нашем дискурсе.
Мол, сначала докажите нам, что вы это всерьез. А доказать можете тем, что не прогнетесь, тогда поговорим. Априори, людей воспринимают, как досадное обременение к осваиваемой территории. С которым можно не слишком считаться.
Конфликт вокруг Куштау закончился за одну неделю, но успел попасть в федеральную повестку. На этом все закончилось: в пятницу Радий Хабиров заявил, что намерен придать всей группе шиханов статус охраняемой территории.
— Здесь для людей шиханы не менее острый вопрос, чем для архангелогородцев Шиес. Широкой российской повестке Шиес более знаком, потому что он дольше тянулся, и люди о нем больше слышали. Но это явления одного порядка. Там проявилось противостояние Москвы и регионов. Здесь такой темы нет, но, есть тема в целом взаимоотношения власти и общества в широком смысле. Но она же была и в Шиесе.
После конфликта на Куштау, в котором глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов руководил отрядом титушек, на площади перед мэрией Ишимбая собрался митинг. Власти назвали его организованным и проплаченным, однако, это не помешало собраться сотням людей, недовольным поведением Абдрахманова, и открыто выразить свое отношение к чиновнику.
По мнению Пивоварова, у жителей района есть возможность продемонстрировать свое отношение к главе через выборы.
Напомним, руководителя района выбирают через конкурсную процедуру депутаты райсовета.
— Странно видеть главу муниципального образования, участвующего в замесе. Он же избранный все-же, это муниципальное образование – есть выборы, можно выразить свое отношение. Выборы — это вообще хороший инструмент.
Эхо Москвы
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Алексей Пивоваров: Как власти Башкирии пытались расправиться с людьми
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