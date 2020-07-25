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Алексей Пивоваров: Как власти Башкирии пытались расправиться с людьми

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Алексей Пивоваров: Первое – не замечать и игнорировать. Второе – дать в рожу в переносном смысле с помощью госСМИ и в буквальном смысле с помощью ОМОНа и титушек.

Алексей Пивоваров: Как власти Башкирии пытались расправиться с людьми


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— Технология перестает работать. Мы видим, что технологии политпропаганды буксуют, — делится мнением в эфире «Эха» журналист-блогер, автор ютуб-канала «Редакция» Алексей Пивоваров. — Я задавал вопрос всем здесь, и сложилось ощущение, что (клеймо ваххабитов и экстремистов – ред.) — попытка объяснить простыми причинами более глубокую ситуацию. Мне не показалось, что корни противостояния уходят в националистическую повестку и не показалось, что речь о проявлении экстремизма, если не считать экстремизмом прибытие ОМОНа и «титушек» ночью в лагерь, и попытки решить вопрос по-быстрому силой. Тут еще вопрос, кто больше агрессии проявлял, какая из сторон. В целом, безусловно, любое жесткое противостояние и отсутствие переговоров ведет к радикализации. Это всегда так бывает. По другому не может быть. Людям что не нравится? Что с ними вообще не разговаривают. И ставят перед фактом.

Пивоваров уверен, что госпропаганда, включая телевидение, становится не эффективной: люди всю информацию черпают из соцсетей и телеграмм-каналов, как, например, сейчас в Беларуси. Автор «Редакции» вывел триаду реакции власти на возмущение людей.

— Первое – не замечать и игнорировать. Второе – дать в рожу в переносном смысле помощью госСМИ и — в буквальном смысле — с помощью ОМОНа и титушек. Третий путь – переговоры, если не сработали два первых пункта. Сразу переходить к третьему пункту у нас не принято. Не в нашем дискурсе.

Мол, сначала докажите нам, что вы это всерьез. А доказать можете тем, что не прогнетесь, тогда поговорим. Априори, людей воспринимают, как досадное обременение к осваиваемой территории. С которым можно не слишком считаться.

Конфликт вокруг Куштау закончился за одну неделю, но успел попасть в федеральную повестку. На этом все закончилось: в пятницу Радий Хабиров заявил, что намерен придать всей группе шиханов статус охраняемой территории.

— Здесь для людей шиханы не менее острый вопрос, чем для архангелогородцев Шиес. Широкой российской повестке Шиес более знаком, потому что он дольше тянулся, и люди о нем больше слышали. Но это явления одного порядка. Там проявилось противостояние Москвы и регионов. Здесь такой темы нет, но, есть тема в целом взаимоотношения власти и общества в широком смысле. Но она же была и в Шиесе.

После конфликта на Куштау, в котором глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов руководил отрядом титушек, на площади перед мэрией Ишимбая собрался митинг. Власти назвали его организованным и проплаченным, однако, это не помешало собраться сотням людей, недовольным поведением Абдрахманова, и открыто выразить свое отношение к чиновнику.

По мнению Пивоварова, у жителей района есть возможность продемонстрировать свое отношение к главе через выборы.

Напомним, руководителя района выбирают через конкурсную процедуру депутаты райсовета.

— Странно видеть главу муниципального образования, участвующего в замесе. Он же избранный все-же, это муниципальное образование – есть выборы, можно выразить свое отношение. Выборы — это вообще хороший инструмент.

Эхо Москвы
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  • 1 | 23.08.2020, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во всей этой гнилой истории Азамат наверное меньше всего виноватый. Но вцепились и будут разминать эту тему, хотя результата от замены главы будет ноль. Хамитов то же тусовал глав своего «родного района», Балтачевский район в итоге как был проблемным, так им и остался. Ишимбайский район давно раздираемый внутренними распрями и разрушенной экономикой Азамат при поддержке главы пытался поднять. Ну а теперь судьба района двигаться в первобытный век без вариантов. Шиханы будут жить, Сода как капитал переедет к источнику сырья, место с отходами будет брошено, Стерлитамак и Саловат станут зонами депрессии, Ишимбайский район будет трясти по каждому поводу. В принципе потом придёт более жесткая власть и спокойно заберёт гору без пыли и визгу, если кто-то думает, что будет по другому, то пусть почитает историю заповедников, статус которых временами снимается и лес вырубается весь, для нужд страны....



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  • 2 | 23.08.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Алексей Пивоваров: Как власти Башкирии пытались расправиться с людьми
======================================
Совсем недавно гадий заявлял: "Куштау будет разрабатываться..... Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов."
А намедни , заявил следующее: "«Я дал слово, что Куштау не будет разрабатываться, — она не разрабатывается. ...История в моем понимании закрыта, разработка горы невозможна".
ПУСТОСЛОВ! ДАВАЙ ДОСВИДАНИЕ !!!



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  • 3 | 23.08.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во всей этой гнилой истории Азамат наверное меньше всего виноватый.
________________________________
3.14дарас должен быть опущен
турк



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  • 4 | 23.08.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уточняю не освоившим программу средне-образовательной школы: Путин руками, устами,.. Хабирова...
Если и это непонятно то: Путин исполняет роль презика и главнокомандующего чем-то... Это странное образование и армией назвать сложно...



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  • 5 | 23.08.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конечно Абдрахманов ни в чем не виноват. Он белый и пушистый. Давайте ему компенсацию как пострадавшему выпишем.



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  • 6 | 23.08.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во всей этой истории азамат оказался самым последним лохом, повелся как блудливый пес на поводу у кукловодов, а теперь нахрен никому не нужен.



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  • Эксперт
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  • 7 | 23.08.2020, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69006 | Рейтинг: +11851,6
Мало кто замечает, что Куштау - единственная из четырех шихан - покрыта лесом. Ни на Шахтау не было леса, ни на Юрактау и Торатау нет леса.

Еще и в этом ее уникальность... Как вчера сказал Веник - там "Шесть орлов. Три гнездовья на горе. Миллион 200 тысяч тюльпанов."

Орлы! ТЮЛЬПАНЫ!!! Можно подумать, что они у нас повсеместно растут...



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