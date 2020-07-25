Алексей Пивоваров: Как власти Башкирии пытались расправиться с людьми

Алексей Пивоваров: Первое – не замечать и игнорировать. Второе – дать в рожу в переносном смысле с помощью госСМИ и в буквальном смысле с помощью ОМОНа и титушек.Видео:— Технология перестает работать. Мы видим, что технологии политпропаганды буксуют, — делится мнением в эфире «Эха» журналист-блогер, автор ютуб-канала «Редакция» Алексей Пивоваров. — Я задавал вопрос всем здесь, и сложилось ощущение, что (клеймо ваххабитов и экстремистов – ред.) — попытка объяснить простыми причинами более глубокую ситуацию. Мне не показалось, что корни противостояния уходят в националистическую повестку и не показалось, что речь о проявлении экстремизма, если не считать экстремизмом прибытие ОМОНа и «титушек» ночью в лагерь, и попытки решить вопрос по-быстрому силой. Тут еще вопрос, кто больше агрессии проявлял, какая из сторон. В целом, безусловно, любое жесткое противостояние и отсутствие переговоров ведет к радикализации. Это всегда так бывает. По другому не может быть. Людям что не нравится? Что с ними вообще не разговаривают. И ставят перед фактом.Пивоваров уверен, что госпропаганда, включая телевидение, становится не эффективной: люди всю информацию черпают из соцсетей и телеграмм-каналов, как, например, сейчас в Беларуси. Автор «Редакции» вывел триаду реакции власти на возмущение людей.— Первое – не замечать и игнорировать. Второе – дать в рожу в переносном смысле помощью госСМИ и — в буквальном смысле — с помощью ОМОНа и титушек. Третий путь – переговоры, если не сработали два первых пункта. Сразу переходить к третьему пункту у нас не принято. Не в нашем дискурсе.Мол, сначала докажите нам, что вы это всерьез. А доказать можете тем, что не прогнетесь, тогда поговорим. Априори, людей воспринимают, как досадное обременение к осваиваемой территории. С которым можно не слишком считаться.Конфликт вокруг Куштау закончился за одну неделю, но успел попасть в федеральную повестку. На этом все закончилось: в пятницу Радий Хабиров заявил, что намерен придать всей группе шиханов статус охраняемой территории.— Здесь для людей шиханы не менее острый вопрос, чем для архангелогородцев Шиес. Широкой российской повестке Шиес более знаком, потому что он дольше тянулся, и люди о нем больше слышали. Но это явления одного порядка. Там проявилось противостояние Москвы и регионов. Здесь такой темы нет, но, есть тема в целом взаимоотношения власти и общества в широком смысле. Но она же была и в Шиесе.После конфликта на Куштау, в котором глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов руководил отрядом титушек, на площади перед мэрией Ишимбая собрался митинг. Власти назвали его организованным и проплаченным, однако, это не помешало собраться сотням людей, недовольным поведением Абдрахманова, и открыто выразить свое отношение к чиновнику.По мнению Пивоварова, у жителей района есть возможность продемонстрировать свое отношение к главе через выборы.Напомним, руководителя района выбирают через конкурсную процедуру депутаты райсовета.— Странно видеть главу муниципального образования, участвующего в замесе. Он же избранный все-же, это муниципальное образование – есть выборы, можно выразить свое отношение. Выборы — это вообще хороший инструмент.