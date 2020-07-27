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Арсен Нуриджанов: Ты с народом или нет? Ты с чиновниками? Со своими?

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— Населению раздавались ярлыки по принципу «как хочу, так и назову», естественно, мы увидели, что это вызвало негативную реакцию у населения.

Арсен Нуриджанов: Ты с народом или нет? Ты с чиновниками? Со своими?


Видим, что люди неравнодушные к ситуации – над национальностью, над религией. Это только вызвало дополнительное ожесточение, — сказал в эфире «Эха» доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. – То, что они считают, что таким образом можно перечеркнуть внутреннюю сущность протестов и недовольства, такими простыми заявлениями, показывает, что недостаточно хорошо показывают ситуацию, с которой столкнулись.

В основе протестов глубинные вещи, такие как недовольство существующим порядком вещей.

По словам социолога, страна фактически разделена на два лагеря – они и мы.

— «Они» — это чиновники, зачастую ведущие себя как захватчики и оккупанты, считающие, что им все позволено, а народу не позволено ничего. Это все накапливается, у народа вызывает раздражение. И навешивание ярлыков (ваххабитов, экстремистов – ред.) вызывает раздражение. Эти люди идут по зову сердца, а не потому что проплачены. Хотя не исключаю ситуации, что какие-то элементы конкурентной борьбы есть, но чтобы говорить, надо иметь факты.

Нуриджанов считает, что у ФСО есть выкладки с реальной социологией, которые они получают в результате закрытых соцопросов.

— Они все знают, но считают нас дураками-баранами. Вот так просто можно все сказать и замазать: «Да это все проплаченные ваххабиты-наркоманы, что с ними связываться». По сути, требования к извинению власти, звучат на всех встречах и в соцсетях обсуждаются. Это оскорбило и обидело народ.

Какое-то время Хабиров отмалчивался — пока нарастало. А потом приехал к защитникам, и этот шаг достоин уважения, и принял удар на себя, кто бы что не говорил. Наверняка позвонили с Кремля: «Решай проблему». Он скомканно признает, что неправильно было ошельмовывание. В то же время надо было сказать: да, извините, мы ошиблись, виновные будут отмечены, вот этого пока не было. Сказал «а», скажи и «б». Ты с народом или нет? Ты с чиновниками? Со своими? Тогда это одна ситуация. Но если с народом – сделай шаг навстречу народу.

***

Что владельцы сибайского карьера, что «Соды» — неприкасаемые. Их интересы представляют силовики, тот же генерал Рапота

Ситуация накалена, а страна на пороге каких-то событий, раздражение населения с каждым месяцем копится и выплёскивается в безлидерные протесты как Хабаровске, Шиесе и на Куштау. Это реакция на работу федеральной власти, создавшей предпосылки для недовольства населения. Такое мнение в эфире «Эха» высказал доктор социологических наук Арсен Нуриджанов.

— Это системное раскачивание ситуации, которую федеральная власть сама и создала. Со времен царя – «царь хороший, бояре плохие» – ничего не изменилось. Но, может, в деревнях так и думают, но прогрессивное население страны понимает, что рыба гниет с головы, и именно федеральный центр повинен во многих проблемах. Именно им выстроена такая система власти. Фигура губернатора не всесильная, он зависим от Москвы и финансово-промышленных групп. Что владельцы сибайского карьера, что «Соды» — неприкасаемые. Их интересы представляют силовики, тот же генерал Рапота. И губернатор, которого по щелчку могут посадить, как Фургала, что он может тут сделать?

Несмотря на то, что многим госпропаганда навешала ярлыки ваххабитов, а протест на Куштау действительно мог подогреваться оппонентами «Соды», большей частью активистов двигало обостренное чувство справедливости.

— Несправедливо, что кто-то хочет срыть нашу гору и получить бабки, даже не живя здесь.

Действия Хабирова направлены на снижение градуса напряженности, чтобы не дать процессу радикализироваться. После того, как он заявил, что шиханы получат охранный статус, исчезла почва для радикализации.

— А что тут радикализировать дальше? Не вижу предмета. Ну давайте будем ходить по Уфе с транспарантами «остановим разработку Куштау»? Ну так уже остановили. Нет предмета радикализации. Если за предмет радикализации брать требование отставки Хабирова, то вряд ли найдет отклик у тех же, кто отстаивал Куштау. Он не боится взять удар на себя, признает ошибки, это хорошие качества, которые он демонстрирует, с этим можно соглашаться и не соглашаться, но то, что он поступает как нормальный лидер республики – это несомненно. В данной ситуации — налаживание диалога. Другой вопрос – кого позвали (на переговоры – ред.) и не позвали. Любые переговоры – тоже компромисс.

По мнению Нуриджанова, глава поступил правильно, что не позвал на переговоры выходцев из признанной судом первой инстанции экстремисткой организации «Башкорт».

— Хабиров – это не тот Хабиров, который уехал в 2003 году. Он бы с ними разговаривал. К нам приехал федеральный российский чиновник, абсолютно российский-пророссийский, с российским менталитетом и с российским скрепами. И такой чиновник не будет разговаривать с представителями организации, признанной экстремисткой. Потому что он является чиновником. И если власть будет встречаться с запрещенными, зачем тогда запрещали?

Запретили – не встречается. Это нормально. За это по головке не погладят. Зачем ему подставляться. Тем более, есть с кем встречаться, огромное количество людей выражают то же самое, да мы это и видели, я смотрел этот прямой эфир.

Нуриджанов считает, что федеральному центру на сегодняшний день нет никакого смысла задумываться о смене Хабирова.

— Потому что он — проводник Центра в республике и ведет себя правильно – нивелирует конфликт, признает ошибки, ищет компромисс. А что для федерального центра случилось? Было краткое противостояние. Но не ходят же по улицам разъярённые стотысячные толпы с требованием и Путина, и Хабирова в отставку. Другой вопрос, возникающий к Хабирову – ситуация допущена в том числе людьми, работающими в правительстве и администрации главы. Задача власти контролировать, не давать вспыхивать, разруливать. А разруливания нет. Чтобы понять, что это случится, не надо было ждать народного восстания на Куштау, все было понятно: как начнут рыть – народ поднимется. Вон на Советской площади в Уфе вековые липы пытаются спилить – народ восстает. Уфимцы за каждое дерево борются, а тут лес хотят срубить. Конечно, это вызовет волнения, неужели об этом нельзя было подумать? Для прогнозирования, как себя поведет население, не требуется изучения бинома Ньютона.






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  • Гость
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  • 1 | 24.08.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действия Хабирова направлены на снижение градуса напряженности, чтобы не дать процессу радикализироваться.
========================================
Это что за новый защитничек гадия выискался?!
Это гадий то, направивший на разгон шихан орды проплаченных титушек, ОМОН, росгвардию "снизил градус напряженности"?!
По этому поводу скажу словами Галича:
Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
"Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою..."...



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  • 2 | 24.08.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шурик,ходил и ходит под муртазой.Провокатор.



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  • Эксперт
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  • 3 | 24.08.2020, 12:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69019 | Рейтинг: +11848,8
В то же время надо было сказать: да, извините, мы ошиблись, виновные будут отмечены, вот этого пока не было.
______________________________________________
Не, Арсен! Ну как не было-то? Отмечены виновные - еще как! Мэру Сибая СРАдий дал орден, говённенький, СЮкин, но все же орден, а не медальку.
МЕРЗАгулова - повысил - с председателя попечительского совета - до председателя совета директоров ФК "Уфа".



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4

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  • 4 | 24.08.2020, 18:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сказал «а», скажи и «б».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ "Б" он уже давно сказал: "Бабуины"! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 5 | 24.08.2020, 18:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бармалеев к ногтю!



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