«Ложь и воровство меня достали»: Как и за что боролись жители Башкирии в столкновении на Куштау

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии
Фашиста Лукашенко расстре ...

Игорь Эйдман 19 ч. · Цели Путина в Беларуси В Беларуси сейчас борютс ...
  Рейтинг: +5  Зулия

Бесполезных дармоедов ста ...

Сити-менеджер... Ну назовите городничий - всё понятнее народу. Если уж ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Когда в Башкирии закончит ...

Подставил он Р. Хабирова. Думаю, его уволят. _________________________ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
«Ложь и воровство меня ...

Калейдоскоп воспоминаний о битве за Куштау глазами одного из старейшин протеста ...
  24.08.2020   26666    42

Ишимбайский уголовник в ...

Больше 4,8 тысяч человек подписали петицию за отставку главы Ишимбайского ...
  24.08.2020   22479    14

«Своим — всё, врагам – ...

Суды Башкирии присудили только два штрафа сторонникам БСК. Между тем под арест ...
  24.08.2020   12754    6

Арсен Нуриджанов: Ты с ...

— Населению раздавались ярлыки по принципу «как хочу, так и назову», ...
  24.08.2020   26374    5

Алексей Пивоваров: Как ...

Алексей Пивоваров: Первое – не замечать и игнорировать. Второе – дать в рожу в ...
  23.08.2020   17139    14

Последние публикации
«Ложь и воровство меня ...

Калейдоскоп воспоминаний о битве за Куштау глазами одного из старейшин протеста ...
  24.08.2020   26231    42

Ишимбайский уголовник в ...

Больше 4,8 тысяч человек подписали петицию за отставку главы Ишимбайского ...
  24.08.2020   34332    14

«Своим — всё, врагам – ...

Суды Башкирии присудили только два штрафа сторонникам БСК. Между тем под арест ...
  24.08.2020   11622    6

Арсен Нуриджанов: Ты с ...

— Населению раздавались ярлыки по принципу «как хочу, так и назову», ...
  24.08.2020   39985    5

Алексей Пивоваров: Как ...

Алексей Пивоваров: Первое – не замечать и игнорировать. Второе – дать в рожу в ...
  23.08.2020   37142    14

Выиграли битву, а что с ...

Ильнар Гарифуллин: Если даже искренние защитники громко хлопнули дверью не от ...
  23.08.2020   11712    38

Когда посадят ...

Общественники и экоактивисты требуют привлечь к ответственности председателя ...
  22.08.2020   31661    22

Народ Башкирии дожал ...

Евгения Куцуева: А Хабиров так привык к лизоблюдам в окружении, что был ...
  22.08.2020   12634    28

Отстоять Куштау: Почему ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о событиях вокруг ...
  21.08.2020   20770    63

Население или граждане? ...

Тимур Уразметов, юрист. Странный и очень непростой год 2020. Событий очень ...
  21.08.2020   22192    12

Читаемое за месяц
Единоросска еще не ...

«Нужно быть скромнее»: уфимцы возмутились присвоением имени Римы Баталовой ...
  27.07.2020   26991    53

Страна уходит парадами ...

Чем меньше перспектив у страны, тем больше в ней торжеств и показной, ...
  28.07.2020   36729    12

После плясок не прошло и ...

Следком РБ начал проверку по видео Рамили Саитовой. Ранее она опубликовала в ...
  28.07.2020   23285    37

Бесполезных дармоедов ...

Сити-менеджерам Башкирии разрешено увеличить количество заместителей. Главы ...
  28.07.2020   38741    20

Обнулённый наградит ...

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки. Кто ...
  29.07.2020   16456    22

Архив публикаций
Август 2020 (69)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)


«Ложь и воровство меня достали»: Как и за что боролись жители Башкирии в столкновении на Куштау

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 37002 | Комментарии: 42
Оценили
1


Калейдоскоп воспоминаний о битве за Куштау глазами одного из старейшин протеста – 62-летнего жителя села Ишеево Ишимбайского района Равиля Харисова. Он всю жизнь проработал электриком, получает пенсию в 8 тысяч 900 рублей. Корреспонденту ProUfu он рассказал, что подвигло его защищать лагерь на Куштау, как он был задержан на горе и какое наказание понес.

«Ложь и воровство меня достали»: Как и за что боролись жители Башкирии в столкновении на Куштау


Жители местных сел возле шиханов – особый костяк его защитников. Среди них есть известный многим защитник горы Торатау «Торатау-бабай». Торатау отстояли, но пришла очередь Куштау. В прошлом году в селе Урняк, что у подножия этого шихана, был создан Совет по сохранению Куштау. Туда вошли все жители села, а это около 200 человек, плюс защитники Торатау, в том числе дедушка Харисов – а он, к слову, живёт в селе Ишеево между двумя шиханами.

– Урняковцы говорят, что защищают свою силу, – рассказывает дед Харисов. – «Урняк» переводится как «бери с него пример». Старейшина там – Федор Федорович. Раньше он работал на «Соде», он химик-профессионал. Сейчас на пенсии, но выступает против завода. Еще есть среди активистов-урняковцев Рузина, Любовь Михайловна, их все знают, уважают и любят. Все они защищают гору.

«Ложь и воровство меня достали»: Как и за что боролись жители Башкирии в столкновении на Куштау


«Дело не только в горе»

В конце прошлого года, когда Куштау был отдан в разработку содовой компании, начались флешмобы, где всегда присутствовало несколько сот человек.

Пошитый еще для Торатау башкирский флаг почти обхватывал гору, но не полностью. Пригодился флаг и на Куштау – при флешмобах люди выстраивались с ним в цепочку, насколько хватало.

В начале августе 2020 года появились сообщения, что на гору Куштау заехала техника БСК, на священной горе начали рубить деревья. Чтобы это остановить, люди экстренно создали лагерь защитников – он даже отмечен геометкой в GoogleMaps. Защитники Куштау готовы были жить на шихане в палатках. Они приезжали со всей Башкирии, в том числе из отдаленных его городов и районов - Учалов, Баймака, Аскарово. Состав лагеря постоянно менялся, были женщины, дети.

«Ложь и воровство меня достали»: Как и за что боролись жители Башкирии в столкновении на Куштау


– Я так скажу, – продолжает Харисов. – Дело не только в горе. Многие молодые люди после того страшного противостояния, когда было нападение на лагерь, получили штрафы, аресты, вынуждены были пропустить работу. Вот, например, я познакомился с парнем, 30 лет, работает на севере, на Ямале. У него зарплата 80 тысяч, а он приехал, ничего не побоялся. Он говорил: «У меня все хорошо, но я беспокоюсь за своих детей – ложь и воровство меня достали».

Большую часть протестующих составили совершенно разные по социальному составу жители Башкирии. Основная масса экозащитников – молодежь от 20 до 35 лет.

«Ложь и воровство меня достали»: Как и за что боролись жители Башкирии в столкновении на Куштау


«По пути мы пели «Шаймуратов – генерал»

Утром 15 августа, в 10 часов, Харисов приехал в лагерь. На подъезде к горе увидел на дороге шлагбаум, вокруг – колючую проволоку. Стояла охрана, на машине не проехать. Поэтому он пошел к горе пешком – а это километра 4. С горы издалека был слышен людской гул: «Куштау, живи!». Творилось что-то невообразимое.

Возле горы и на дороге стояло много машин. Рядом люди, которые не знали, что им делать – они были растеряны. Харисов предложил им просачиваться через лес – группой в 7 человек они прошли и стали подниматься в гору. «По пути мы пели «Шаймуратов – генерал». Дух у нас поднялся еще сильнее», – вспоминает он.

Однако как раз на полпути они увидели митинг сотрудников БСК. «Работу!», «БСК, живи» - эти лозунги кричали в громкоговоритель, и их повторяли механически, без эмоций. Сотрудников на склоне было много, вспоминает Харисов.

– Я рядом с ними прошел, а они прятали лицо. Я им кричал, что наших детей там бьют, а вы стоите. Но они стыдливо прятали лица.

Когда мы подошли к месту столкновения, увидели ОМОН – здоровых ребят, которые шли на наших. Многие наши уставали, сидели, лежали возле деревьев без сил. Противостояние там было страшное.

«Ложь и воровство меня достали»: Как и за что боролись жители Башкирии в столкновении на Куштау


Братания

Митинг сотрудников БСК тем временем продолжался. Все происходило рядом.

– Метров в 6 от меня стояла женщина, – говорит Харисов. – Мне показалось, что она пьяна, крыла всех матом. Это было так некрасиво, что наши даже посмеялись над ней.

Еще один сотрудник БСК, с которым пересекся Харисов, оказался электриком с зарплатой в 20 тысяч. С ним у него произошла перепалка, перешедшая в разговор, и фактически братанию (доброжелательное отношение между противоборствующими сторонами).

– Кем работаешь?

– Я электрик.

– И я тоже электрик.

– Приходи к нам работать.

– А сколько ты получаешь?

– 20 тысяч получаю.

– Смотри, тут люди стоят, чтобы ты 80 получал.

– Батя, мы все хотим хорошую зарплату, но они не поднимают же.

– Они и не поднимут никогда.

Тем временем защитники сдавали позиции шаг за шагом.

«Ложь и воровство меня достали»: Как и за что боролись жители Башкирии в столкновении на Куштау


– Они побеждали, ряды наши уменьшались, – продолжает рассказ Харисов. – Следом за охраной шел трактор. ОМОН уходил, подходила охрана БСК – разбирали наши баррикады. Миллиметр за миллиметром мы сдавали позиции и отступали наверх, на гору.

Когда оказались у лагеря, там стояла последняя баррикада. Как только ее стали разбирать, из леса появились какие-то спортсмены, мы их назвали «бандюги».

«Хватайте деда»

В этот момент и началось самое что ни есть избиение защитников. К тому времени лагерь уже был разбит – Харисов слышал от людей, что крушил палатки лично глава Ишимбайского района – Азамат Абдрахманов. Сам он не видел этого, так как пришел позже.

– Когда из леса вышли спортсмены, началось избиение, – вспоминает он. – Эти люди просто выхватывали нас из толпы, избивали их и передавали полиции. Слева от меня стоял татарин, ему было лет 30 – его схватили, и очень сильно испинали, полиция стояла, – затем повернулись к стражам порядка и сказали: «Забирайте». Потом ткнули на меня и сказали: «Хватайте деда». Меня выхватили из толпы, я почувствовал несколько ударов, на мне порвали куртку и меня отдали Росгвардии, те заломили руки и повели в автозак.

«Ложь и воровство меня достали»: Как и за что боролись жители Башкирии в столкновении на Куштау


Было 12 часов дня. В тот день арестовали больше 80 человек. Харисов говорит, что в автозаке парни сидели побитые, в разорванной одежде, у кого-то шла кровь. А один из них, с порезанной рукой, сбежал.

– Он убежал через маленькую форточку, – удивляется Харисов, – как пролез вообще? Я только ноги увидал, он прыгнул на ходу – нет его, исчез и все. Полиция даже абтырак (удивилась). В форточку увидели только, что парень пробрался через колючую проволоку, оставив на ней свою куртку, – ушел обратно.

Всех остальных благополучно довезли до Стерлитамака и завели на площадку. Не обошлось без эксцессов – один из парней стал снимать все на камеру – его ударили.

«Гора – символ нашего объединения»

«Ложь и воровство меня достали»: Как и за что боролись жители Башкирии в столкновении на Куштау


– Следом я видел, что приехал второй автозак, там тоже было еще 15-20 парней. Меня долго держали – допрашивали. Составили протокол по статьям: 19.1 «Неповиновение законным требованиям полиции» и 19.3 «Самоуправство». Когда запротоколировали, вывели на улицу, там уже толпа стояла, которых задержали, но я видел Фаиля Алчинова там, мы успели обмолвиться парой слов – он сказал мне: «Равиль-агай, победа будет за нами. Мы все равно победим», – и его увели. В час ночи меня отпустили, потому что мне стало плохо. Подошел я к майору, говорю, мол, лечь хочу. Он подвел меня к охране и говорит: «Дед, ты больше на Куштау не лазь, а то я тебя закрою, если еще раз увижу». А я ему в ответ: «Я завтра же туда пойду». С меня взяли подписку, чтобы я явился в суд 16 августа, в воскресенье, и отпустили.

«Ложь и воровство меня достали»: Как и за что боролись жители Башкирии в столкновении на Куштау


Говорите, почему я на гору хожу? Мне надоели ложь, обман, воровство – все это надоело. Это не только «Сода». Россию разворовывают и говорят, что это законно. А еще нам говорят, что нами руководят экстремисты, которые, мол, кричали «Башкирия для башкир». Не было такого! Там никто никогда такого не кричал. Воздух там был так наэлектризован на объединение наций – башкир, татар, русских. Там такое доверительное отношение было между людьми… Меня оскорбляют слова, что «мы – ваххабиты на горе». Я думаю, что это умно придуманный политический ход, чтобы внести раскол… Но мы знали, что на самом деле это не так, поэтому мы шли. И хочу сказать, что сегодня, если не будут услышаны политические требования народа – завтра могут быть услышаны другие слова. Народ обозлен – экономически, социально, политически. Гора – символ нашего объединения.

ПроУфу
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 24.08.2020, 08:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если не будут услышаны политические требования народа...

----------------

Политические? А они есть?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 24.08.2020, 08:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо отдать должное таким людям как Торатау бабай. И здоровьем рискует и материальным благополучием своим и своих детей. В августе все заняты садом-огородом, отдыхают от дел праведных. А тут такие ужасные дела творятся. Но вопрос ради чего?
Знаменита стала Башкирия в России и даже в мире, такой негативный авторитет заполучила, что отмываться будет десятилетиями. Нормальный инвестор к нам приедет только исключительно за сверхприбылью или под дулом пистолета.
А при учете снижения экономических показателей по стране, будет резко снижаться и объём поступления федеральных денег, что сегодня и наблюдается.
В частности, малое предпринимательство схлопывается, село резко деградирует, промышленность сжимается. Сбыт готовой продукции будет снижаться.
Как по итогу, то уровень жизни будет стремительно падать. А это значить, что выступлений станет еще больше, а требования станут жёстче. Нас ждут интересные времена, Куштау это только для раскачки.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 24.08.2020, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это не только «Сода». Россию разворовывают и говорят, что это законно.
================================
ПУТИН:
п- путь
у- уничтожения
т- территории
и- и
н- народа



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 24.08.2020, 09:42 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4952 | Рейтинг: -747,9
А Ростику все ни пор чем!!! Он, чтобы переключить внимание населения и СМИ, обьявил, что футбольная команда "Уфа" снимается с чемпионата. История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 24.08.2020, 10:02 | Автор: юнг
    Публикации: 166 | Комментарии: 40328 | Рейтинг: +5130
Во всем мире силовики имеют бейджик и номер на спине и шлеме. Только наши скрывают и надевают маски.
А маски надевали палачи, чтобы их потом никто не опознал.
Придумала скрывать лица власть, боящаяся разоблачения.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 24.08.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все верно и правильно написано , страна превращена в кормушку для ВОРЬЯ , МОШЕННИКОВ и Предателей распродающих народное достояние !



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 24.08.2020, 12:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69019 | Рейтинг: +11848,8
Политические? А они есть?
_______________________
Когда нибудь до вас инфузорий-туфелек дойдет, что НЕТ не политических вопросов, если эта проблема вышла за пределы вашей квартиры/дома!

Запомните дети: школьное питание(цена, температура, обеспеченность и т.д.) - вопрос политический, тарифы ЖКХ - вопрос политический и т.д. любые экономические и общественные вопросы и запросы - ВСЕГДА имеют политический аспект. ВСЕ-ГДА!!!


Я понимаю, что вы НИКОГДА не изучали ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ, в лучшем случае у вас в 10-м классе, в 70-е годы(если вы учились в то время) был предмет введение в политическую экономию и назывался он "Обществоведение" - но, вы его скорее всего - прогуливали, или в морской бой играли на уроках.

Во что вылилось удушение афроамериканца в США?! И не только в беспорядки - по всему миру начали и продолжают менять политику по отношению к людям иной расы, национальности - доходя до смешного... и это тоже политика!
И Куштау - ПОЛИТИКА!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 24.08.2020, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У мужика ваще в голове опилки отстреливать, уже и футболе накосячил
.. Мы грит снимется с чем разница, судья плохой... Во бля напугал, есть ФК Уфа в семье, нет её... Да настрать всем по большому счету, а полтора лорда в бюджете не лишние.
К чему я про ногомячик? Да просто, это очередная характеристика любимчика х2, показывающая уровень некомпетентности и отрыва его от берегов реальности
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 24.08.2020, 13:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69019 | Рейтинг: +11848,8
Турк.

Кстати о полутора миллиардов... нам ОНИ говорят, что не на бюджетные деньги содержат ФК и ХК, угу... Они содержат вот это всё и многое другое, включая себя любимых - как раз на 38,28% ( АО «Региональный фонд» Башкирии) дивидендов от БСК!!!
И типа - эти деньги не бюджетные. вам знать, как они расходуются незачем!
О, как!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 24.08.2020, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я в курсе
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 24.08.2020, 13:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69019 | Рейтинг: +11848,8
Ура! Мы ломим! Гнутся СОДАмиты!

Министерство природы поддержало идею создания охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии
Глава региона Радий Хабиров направил в Министерство природы обращение с просьбой о создании на Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения.

Между тем, как говорят в самом природоохранном ведомстве, ранее аналогичные предложения направлялись со стороны министерства в адрес региональных властей. Тогда речь шла также о включении в список гор Тратау и Юрактау. Более того, в будущем эти территории могут быть включены в список особо охраняемых природных зон федерального значения.

В последнее время общественный резонанс получила ситуация с разработкой Башкирской Содовой кампанией горы Куштау. Она получила разрешение на добычу известняка, однако местные эко активисты стали выступать против. По их мнению, эти работы приведут к полному уничтожению уникального холма. После этого и власти региона, и руководство предприятия признали проблему и приостановили работы.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы» говорил о готовности выкупить контрольный пакет у БСК, приостановить разработку и спасти Куштау.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 24.08.2020, 14:25 | Автор: юнг
    Публикации: 166 | Комментарии: 40328 | Рейтинг: +5130
7 | 24.08.2020, 12:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1351 | Комментарии: 69012 | Рейтинг: +11850,1


Во что вылилось удушение афроамериканца в США?!
==========================================================
Для домкома с Курочкиной горы- МОЩНО ЗАДВИНУТО!



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 24.08.2020, 15:54 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4952 | Рейтинг: -747,9
Что то Кухарка про бородатого Венедиктова ничего не говорит.... Этот демократ показал, как он лижет задницу властям!!!
Кухарка и ты вперед!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 24.08.2020, 15:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69019 | Рейтинг: +11848,8
24.08.2020, 10:27
Расих Хамитов: в подземной части горы Шахтау есть сырье для БСК еще на 50 лет

Бывший глава Башнедр Расих Хамитов, назначенный сегодня советником главы республики Радия Хабирова по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности на общественных началах, сообщил "Ъ-Уфа", что на координационном совете по вопросу решения сырьевого вопроса Башкирской содовой компании (БСК) группы «Башхим» будет обсуждаться в том числе вопрос подземных запасов горы-шихана Шахтау, которую компания разрабатывает с 1950-х годов.

«Мы этой проблемой занимались с 1990-х годов. За счет государственных средств проводилась геологоразведка нижней части Шахтау, и было установлено, что там находится около 200 млн т качественного известняка. Эти запасы есть на государственном балансе и, учитывая, что БСК потребляет в год около 4 млн т известняка, до 40% которого направляет на цементное производство, этих запасов компании хватило бы еще на 50 лет. Но, конечно, потребуется модернизация производства. Мы об этом говорили еще 20 лет назад»,— сообщил Расих Хамитов.

Другая альтернатива разработки гор-шиханов, как отметил господин Хамитов, — другие месторождения известняка, которые есть в республике. «Это и Карановское, и Гумеровское, и Худолаз. Запасы огромные: компания могла бы и сама доразведать, или, как мы предлагали, сделать это в рамках государственного частного партнерства. В свое время компании предлагались варианты разведки с целью разработки этих месторождений на условиях налоговых льгот, облегченных тарифов доставки по железной дороге и других. Ни одно из этих предложений принято не было»,— сообщил Расих Хамитов.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 24.08.2020, 16:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69019 | Рейтинг: +11848,8
Спецом для дедораса прогулявшего вчерашнее УЖастное заседание:

6 | 23.08.2020, 11:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1351 | Комментарии: 69012 | Рейтинг: +11848,8
3 | 23.08.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован

Если власть захочет обмануть, то коллективный разум, будь он хоть на десять тыщ айкью, хоть 100500 дорожных карт рисуй - не поможет. Обманут.

Только булыжник - оружие пролетариата. В смысле - только протест, только бунт, и как обычно - бессмысленный и беспощадный....

Вчера Веник на программе "Будем наблюдать" - нёс чушь и околесицу, которую ему вбил в башку Давыдов(гендир БСК) - про "градообразующее" предприятие(численностью 2 тыщи работников), про хорошую. зарплату в 20-25 тыщ, про огромную благотворительность БСК - про которую никто кроме него не слыхивал... возражения в прямом эфире слушателей - не воспринимал.

Вообще - вчера был самый отвратный двух часовой эфир из тех, что я когда либо слушала с Веником... и про Навального, и про Беларусь, и про Куштау - все сплошное вранье, выкрутасничание, подпевка власти, как пуйлу, так и бацке, так и СРАдию.

Зато - эфир с Пархоменко в пятницу был - замечательным. Он его полностью посвятил Навальному, НО!!! там нашлось место для пригвождения к позорной доске СРАдия - за время его кураторства госдумы в АП пуйла.


А вот что сказал вчера Веник:

Действительно компания хочет получить сверхдоходы. Это правда. Одновременно с этим большие выплаты, миллиарды в бюджеты республики. Большая благотворительная деятельность и создание десятков тысяч рабочих мест. Вот дальше надо искать компромисс и компромисс это не обмен ультиматумами. Красная книга, то, се, пятое, десятое. Новые источники. Конкуренция. Рынок соды. Вот эта сода, которой вы пользуетесь. Сода оттуда. Которой вы моете посуду. Все оттуда. 90%, по-моему, рынка оттуда. Башкирская сода. То есть надо находить разумный компромисс при сохранении и, учитывая требования значительной части населения. Хабиров на это пошел. Ну хорошо. Это политика. Это не силовая история. Это политика. С другой стороны там действительно двум омоновцам пробили голову. Одному пробили, другой в больнице. Это не допустят никак. Это вам не пластиковый стаканчик.
_______________________________________
Десятков тысяч рабочих мест!!!!

А вот реакция на реплику слушателя Эха:

С. Бунтман― Здесь пишут о зарплатах на соде. 15-25 тысяч, не больше.
А. Венедиктов― А вокруг какие зарплаты?

То есть - Веник считает, что 15-25 тыщ для Стерлитамака - ну ооочень хорошие зарплаты! И вокруг зарплаты еще меньше....

"Как же далеки они от народа" - эти зажравшиеся москвичи с миллионными доходами!



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 24.08.2020, 16:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69019 | Рейтинг: +11848,8
Встретила отличнейшую цитату, применимую к себе - для ананий, старых пидорасов:

«Вы смеётесь надо мной, потому что я отличаюсь от Вас, а я смеюсь над Вами, потому что Вы не отличаетесь друг от друга!»
Михаил Булгаков.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 24.08.2020, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у деда , как и стукача залитые шары . они видят только то, что хотят видеть... ты еще надысь это написала . но дед же слепой епланидзе. ему надо разжёвывать ... долбоящеры - у вас маразм и постсовковый синдром
короче - хомосоветикус
турк



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 24.08.2020, 17:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пасхи хочет дотировать "Соду",Прямо как при социализме!Чушь это,однако.Лучше помочь бедным.Рахимовец иначе как за счёт простых людей,не может мыслить



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 24.08.2020, 17:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69019 | Рейтинг: +11848,8
Небольшой офтопчик:

Первый российский танк с туалетом станет беспилотником
Новый российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме, сообщили на «Уралвагонзаводе» (УВЗ).
__________________________
У меня только один вопрос: а туалет-то тогда для кого?! Может это будет общественный? Катается по городам и весям, а кому из прохожих захотелось - залезает внутрь....
Б-лядь! Страна победившего маразма!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 24.08.2020, 18:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вячеслав Колосков: Шантаж и истерика главы «Уфы» неприемлемы! Кого он хочет запугать?
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1).
Глава башкирского клуба в интервью «СЭ» сказал следующее: «То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче “Спартак” — “Сочи”. Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра».

Источник: РИА "Новости"
Глава башкирского клуба в интервью «СЭ» сказал следующее: «То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче “Спартак” — “Сочи”. Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра».
— Вот эти истерики, методы словесного давления, шантажа — абсолютно неприемлемы! Что значит — «снимусь с чемпионата»?! Он что — один это решает? За команду вообще-то болеют десятки тысяч болельщиков, целая Республика! Ну зачем делать такие заявления? Абсолютно бессмысленная затея! Не нужно это. Если ты не доволен судейством, будь поумнее. Есть же реальные способы обратить на это внимание. Есть же экспертно-судейская комиссия. Пишите жалобу. Вот и все. Получите разъяснение.
________________________________
ну ипанашка , чё возьмёшь... это тебе не работяг и крестьян кошмарить, тут ты сам допрыгаешься ... дебилушко
турк



Оценили
0

« Назад 1 2 3 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com