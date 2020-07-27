«Своим — всё, врагам – закон»: В Башкирии популярен принцип Бенито Муссолини

Суды Башкирии присудили только два штрафа сторонникам БСК. Между тем под арест попали десятки защитников Куштау.В прошлый понедельник на площади у проходной предприятия руководство БСК организовало проведение несанкционированного митинга.Звукоусиливающая аппаратура, сотни участников и выступления руководителей предприятия со сцены. По итогу полиция составляет один протокол на руководителя профсоюза предприятия.15 августа БСК проводит «флешмоб» на Куштау и провоцируются столкновения. Тысячи участников на 70 автобусах «Башавтотранса», пьяные сторонники БСК и концерты с колес. Полиция перед журналистами делала вид, что составляла на участников СОДАмитинга протоколы.Прошло несколько дней со всех этих событий. Глава РБ Радий Хабиров дважды пообещал, что репрессий не будет. Но по итогу десятки защитников Куштау сейчас в застенках, точное количество МВД по РБ не раскрываются. Таким же образом, пока пустышкой является обещание Виктора Логинова разобраться по справедливости.В МВД РФ по РБ ответить на наш вопрос о количестве составленных и направленных в суд протоколов в отношении сторонников БСК поначалу отказались. Спустя некоторое время из МВД перезвонили и попросили письменный запрос.В Верховном суде РБ нас попросили обратиться в суды Ишимбая и Стерлитамака. В Ишимбайском суде, где штампуются как под копирку постановления на защитников Куштау, на звонки не отвечают. По несанкционированному митингу БСК 10 августа в суд г. Стерлитамак поступило всего два протокола.- 12 августа по поступившим протоколам вынесено два решения о присуждении штрафов по 10 тыс. рублей, - сообщили в суде.