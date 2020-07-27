«Своим — всё, врагам – закон»: В Башкирии популярен принцип Бенито Муссолини

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии
Фашиста Лукашенко расстре ...

Игорь Эйдман 19 ч. · Цели Путина в Беларуси В Беларуси сейчас борютс ...
  Рейтинг: +5  Зулия

Бесполезных дармоедов ста ...

Сити-менеджер... Ну назовите городничий - всё понятнее народу. Если уж ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Когда в Башкирии закончит ...

Подставил он Р. Хабирова. Думаю, его уволят. _________________________ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
«Ложь и воровство меня ...

Калейдоскоп воспоминаний о битве за Куштау глазами одного из старейшин протеста ...
  24.08.2020   26666    42

Ишимбайский уголовник в ...

Больше 4,8 тысяч человек подписали петицию за отставку главы Ишимбайского ...
  24.08.2020   22479    14

«Своим — всё, врагам – ...

Суды Башкирии присудили только два штрафа сторонникам БСК. Между тем под арест ...
  24.08.2020   12754    6

Арсен Нуриджанов: Ты с ...

— Населению раздавались ярлыки по принципу «как хочу, так и назову», ...
  24.08.2020   26374    5

Алексей Пивоваров: Как ...

Алексей Пивоваров: Первое – не замечать и игнорировать. Второе – дать в рожу в ...
  23.08.2020   17139    14

Последние публикации
«Ложь и воровство меня ...

Калейдоскоп воспоминаний о битве за Куштау глазами одного из старейшин протеста ...
  24.08.2020   26231    42

Ишимбайский уголовник в ...

Больше 4,8 тысяч человек подписали петицию за отставку главы Ишимбайского ...
  24.08.2020   34332    14

«Своим — всё, врагам – ...

Суды Башкирии присудили только два штрафа сторонникам БСК. Между тем под арест ...
  24.08.2020   11622    6

Арсен Нуриджанов: Ты с ...

— Населению раздавались ярлыки по принципу «как хочу, так и назову», ...
  24.08.2020   39985    5

Алексей Пивоваров: Как ...

Алексей Пивоваров: Первое – не замечать и игнорировать. Второе – дать в рожу в ...
  23.08.2020   37142    14

Выиграли битву, а что с ...

Ильнар Гарифуллин: Если даже искренние защитники громко хлопнули дверью не от ...
  23.08.2020   11712    38

Когда посадят ...

Общественники и экоактивисты требуют привлечь к ответственности председателя ...
  22.08.2020   31661    22

Народ Башкирии дожал ...

Евгения Куцуева: А Хабиров так привык к лизоблюдам в окружении, что был ...
  22.08.2020   12634    28

Отстоять Куштау: Почему ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о событиях вокруг ...
  21.08.2020   20770    63

Население или граждане? ...

Тимур Уразметов, юрист. Странный и очень непростой год 2020. Событий очень ...
  21.08.2020   22192    12

Читаемое за месяц
Единоросска еще не ...

«Нужно быть скромнее»: уфимцы возмутились присвоением имени Римы Баталовой ...
  27.07.2020   26991    53

Страна уходит парадами ...

Чем меньше перспектив у страны, тем больше в ней торжеств и показной, ...
  28.07.2020   36729    12

После плясок не прошло и ...

Следком РБ начал проверку по видео Рамили Саитовой. Ранее она опубликовала в ...
  28.07.2020   23285    37

Бесполезных дармоедов ...

Сити-менеджерам Башкирии разрешено увеличить количество заместителей. Главы ...
  28.07.2020   38741    20

Обнулённый наградит ...

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки. Кто ...
  29.07.2020   16456    22

Архив публикаций
Август 2020 (69)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)


«Своим — всё, врагам – закон»: В Башкирии популярен принцип Бенито Муссолини

Оценили
1


Суды Башкирии присудили только два штрафа сторонникам БСК. Между тем под арест попали десятки защитников Куштау.

«Своим — всё, врагам – закон»: В Башкирии популярен принцип Бенито Муссолини


В прошлый понедельник на площади у проходной предприятия руководство БСК организовало проведение несанкционированного митинга.

Звукоусиливающая аппаратура, сотни участников и выступления руководителей предприятия со сцены. По итогу полиция составляет один протокол на руководителя профсоюза предприятия.

15 августа БСК проводит «флешмоб» на Куштау и провоцируются столкновения. Тысячи участников на 70 автобусах «Башавтотранса», пьяные сторонники БСК и концерты с колес. Полиция перед журналистами делала вид, что составляла на участников СОДАмитинга протоколы.

Прошло несколько дней со всех этих событий. Глава РБ Радий Хабиров дважды пообещал, что репрессий не будет. Но по итогу десятки защитников Куштау сейчас в застенках, точное количество МВД по РБ не раскрываются. Таким же образом, пока пустышкой является обещание Виктора Логинова разобраться по справедливости.

В МВД РФ по РБ ответить на наш вопрос о количестве составленных и направленных в суд протоколов в отношении сторонников БСК поначалу отказались. Спустя некоторое время из МВД перезвонили и попросили письменный запрос.

В Верховном суде РБ нас попросили обратиться в суды Ишимбая и Стерлитамака. В Ишимбайском суде, где штампуются как под копирку постановления на защитников Куштау, на звонки не отвечают. По несанкционированному митингу БСК 10 августа в суд г. Стерлитамак поступило всего два протокола.

- 12 августа по поступившим протоколам вынесено два решения о присуждении штрафов по 10 тыс. рублей, - сообщили в суде.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 24.08.2020, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава РБ Радий Хабиров дважды пообещал, что репрессий не будет.
===========================================
Гадий,- плоть от плоти путинской системы, идеология которой основана на сплошном вранье. Они все начиная с путина врут как дышат! Верить им,
- себя не уважать!!!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 24.08.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что,Украл фонд отказался финансировать акцию?Узнаю почерк труса Муртазела.Всегда будет поднимать будет,потом в кусты.Это его почерк.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 24.08.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
есть поговорка у татар собака собаке.собака хвосту .-подобная практика не порочна ?" - к тому,что " В Верховном суде РБ нас попросили обратиться в суды Ишимбая и Стерлитамака. В Ишимбайском суде, где штампуются как под копирку постановления на защитников Куштау, на звонки не отвечают.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 24.08.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хомитова к ответу за сворованную соду!!!



Оценили
1

  • # 5 | 24.08.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 24.08.2020, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.08.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что,Украл фонд отказался финансировать акцию?Узнаю почерк труса Муртазела.Всегда будет поднимать будет,потом в кусты.Это его почерк.
++++++++++++
Это как ХРЗ во всем винил Муртазу а сам под шумок соду увёл



Оценили
2






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com