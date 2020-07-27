На прошлых выходных во время протестов на Куштау защитники шихана обратили внимание на сходство человека в военной форме с маской на лице, который руководил избиением активистов, с главой Ишимбайского района Азаматом Абдрахмановым.
Глава Ишимбайского района перешел все человеческие и профессиональные грани.
15 и 16 августа на горе Куштау он сам лично крушил лагерь защитников Куштау, привел спортсменов, бюджетников, тренеров, жильзников, студентов – всех, кто от него зависит. На горе материл людей, оскорблял.
Такой человек не должен работать на государственной службе, - говорится в петиции адресованной президенту России Владимиру Путину.
ПроУфу
Оригинал публикации
Ишимбайский уголовник в военной форме: Не увольнять, а сажать за решетку
Раздел: Политика | Просмотры: 38724 | Комментарии: 14