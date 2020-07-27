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Ишимбайский уголовник в военной форме: Не увольнять, а сажать за решетку

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 38724 | Комментарии: 14
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Больше 4,8 тысяч человек подписали петицию за отставку главы Ишимбайского района Башкирии Азамата Абдрахманова. Активисты Куштау подозревают его в избиении людей и руководстве над разгромом палаточного лагеря защитников.

Ишимбайский уголовник в военной форме: Не увольнять, а сажать за решетку


На прошлых выходных во время протестов на Куштау защитники шихана обратили внимание на сходство человека в военной форме с маской на лице, который руководил избиением активистов, с главой Ишимбайского района Азаматом Абдрахмановым.

Глава Ишимбайского района перешел все человеческие и профессиональные грани.

15 и 16 августа на горе Куштау он сам лично крушил лагерь защитников Куштау, привел спортсменов, бюджетников, тренеров, жильзников, студентов – всех, кто от него зависит. На горе материл людей, оскорблял.

Такой человек не должен работать на государственной службе, - говорится в петиции адресованной президенту России Владимиру Путину.

ПроУфу
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  • 1 | 24.08.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
он сам лично крушил лагерь защитников Куштау, привел спортсменов, бюджетников, тренеров, жильзников, студентов
==============================================
Крушить то он крушил, и все такое, а вот кто дал ему команду, и Карт-бланш
на это беззаконие?! Для меня, ответ на этот вопрос однозначный,- это гадий и его команда, следовательно и отвечать должны все участники преступления!



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  • 2 | 24.08.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прокуратура, наверное, должна дать правовую оценку этому "слуге народа". У него составы нескольких преступлении: злоупотребление и превышение служебных полномочии, уничтожение чужого имущества, нанесение телесных повреждении, злостное хулиганство, самоуправство, экстремизм, и тд, тд.



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  • 3 | 24.08.2020, 12:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69019 | Рейтинг: +11848,8
5 358 людей подписали. Следующая цель: 7 500 - на данную минуту.

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  • Эксперт
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  • 4 | 24.08.2020, 12:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69019 | Рейтинг: +11848,8
СРАдий заявлял прилюдно, что рассмотрит его отстранение при условии, что ему покажут видео, где эта сволошь беспредельничае, в том числе - бьет людей.
А когда в пятницу на встрече с активом ему предложили посмотреть это видео - он, предсказуемо, отказался.
Гандон этот ваш СРАдий!



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  • 5 | 24.08.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако 4,8 тысяч человек это всего 5,4% населения Ишимбайского района. Большинство, т.е. 94,6% – за Азамата Абдрахманова. Глава – супер!!!



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0

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  • 6 | 24.08.2020, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор 5: Однако 4,8 тысяч человек это всего 5,4% населения Ишимбайского района. Большинство, т.е. 94,6% – за Азамата Абдрахманова. Глава – супер!!!----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- А ты сначала пройдись по всем, опроси хотя бы ,предварительно включив мозги



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  • 7 | 24.08.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет сомнений : уголовник такой же,что сибайский ...наградят также. Сейчас не за достижения в труде награждают .. Главное - хамское отношение к народу и угодничество вышестоящему. Страна в упадке,районы на дне - а главы, из прислужники и пассии в наградах утопают...



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2

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  • 8 | 24.08.2020, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий, Назаров и им подобные жулики, это случайные люди во власти . После таких событий, команда во главе c Хабировым должна сама уйти .
Народ их ненавидит !!



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3

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  • 9 | 24.08.2020, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В черный список всех этих подонков, чтоб ничто не забыть, никто не забыт.



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  • 10 | 24.08.2020, 17:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69019 | Рейтинг: +11848,8
Прокуратура Башкирии проводит проверку действий главы администрации Ишимбайского района Азамата Абдрахманова на соответствие законодательству «О муниципальной службе», в частности, этике поведения муниципального служащего, сообщили "Ъ-Уфа" в ведомстве.

Отставки чиновника на прошлой неделе потребовали активисты, выступающие за сохранение горы-шихана Куштау: Азамат Абдрахманов, возглавляющий администрацию района с февраля 2019 года, 15 августа был замечен в палаточном лагере активистов. В социальных сетях и мессенджерах опубликованы видеозаписи, на которых видно, что чиновник с надетой на лицо маской ходит по лагерю и собственноручно разбрасывает палатки вместе с находящимися в них личными вещами активистов. При этом он нецензурно выражается и рекомендует активистами «у….ать». «Я у себя в районе, а вы приезжие»,— заявил он тогда.

17 августа в Ишимбае прошел митинг за отставку Азамата Абдрахманова, на который к площади у администрации вышли несколько сотен человек.

Глава Башкирии Радий Хабиров на первые требования об отставке чиновника заявил, что «своих не сдает», а затем пояснил поведение главы тем, что у него «серьезный межличностный конфликт» с некоторыми из защитников горы Куштау. Однако в конце концов господин Хабиров сказал, что оценкой действий муниципального чиновника займется прокуратура, и если в его действиях найдутся серьезные нарушения, то он «вылетит сразу же».

В совете Ишимбайского района сообщили "Ъ-Уфа", что пока вопрос об отставке Азамата Абдрахманова среди депутатов не обсуждался.
_____________________________________
добавлю, что Азаматик срочно убежал в отпуск - сразу же после митинга перед его администрацией - сейчас сидит и мандражирует - сдаст его СРАдий или нет... Свой он ему или уже не очень))))



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  • 11 | 24.08.2020, 18:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
24.08.2020
Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве заявили, что неоднократно предлагали главе республики создать ООПТ на горе Куштау с возможным включением также гор Тратау и Юрактау. Отмечается, что министерство со своей стороны готово оказать содействие в этом.



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  • 12 | 24.08.2020, 20:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В цивилизованном мире такое трудно представить.
Но в любом случае, за такие вещи - прямиком на нары, и очень надолго.
Но не в России. Фальсификатор Ха снова станет "главой" победив сокрушительным перевесом. Как же, сам же будет считать. Учителя наши бедные тоже помогут.



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  • 13 | 24.08.2020, 20:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
""Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау""

- Потому, что так путин приказал. Сами они от страха перед кремлем - под себя писиют.



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  • 14 | 24.08.2020, 20:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"""Радий, Назаров и им подобные жулики, это случайные люди во власти . После таких событий, команда во главе c Хабировым должна сама уйти .
Народ их ненавидит !!"""

- Не ненавидеть надо, а мочить. С наслаждением. С криком "Жыве Башкортостан!"



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