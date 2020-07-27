Ишимбайский уголовник в военной форме: Не увольнять, а сажать за решетку

Больше 4,8 тысяч человек подписали петицию за отставку главы Ишимбайского района Башкирии Азамата Абдрахманова. Активисты Куштау подозревают его в избиении людей и руководстве над разгромом палаточного лагеря защитников.На прошлых выходных во время протестов на Куштау защитники шихана обратили внимание на сходство человека в военной форме с маской на лице, который руководил избиением активистов, с главой Ишимбайского района Азаматом Абдрахмановым.Глава Ишимбайского района перешел все человеческие и профессиональные грани.15 и 16 августа на горе Куштау он сам лично крушил лагерь защитников Куштау, привел спортсменов, бюджетников, тренеров, жильзников, студентов – всех, кто от него зависит. На горе материл людей, оскорблял.Такой человек не должен работать на государственной службе, - говорится в петиции адресованной президенту России Владимиру Путину.