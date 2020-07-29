Алё, г-н Путин! Тут вся страна в офшорах

Из Кремля пришла благая известь. Владимир Путин поручил проверить сделки по утрате контроля государства над «Содой».Президент России Владимир Путин вчера вмешался в ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК), действия которой спровоцировали 15 и 16 августа столкновения между активистами и полицией на горе Куштау. Хотя ситуация уже улеглась, глава государства решил поддержать защитников горы, посоветовав местным властям впредь не доводить ситуацию до конфликта, а «вести диалог с людьми». Он также высказал ряд нелестных замечаний в адрес частных акционеров БСК, заявив, что их действия похожи «на выкачивание любой ценой» прибыли в офшоры по месту их жительства. Прокуратуре поручено проверить сделки, результатом которых стала утрата контроля государства над главным активом БСК — АО «Сода», где до 2013 года Башкирии принадлежало 62%. В правительстве Башкирии считают, что разворот сделки может начаться уже в начале сентября.У идеи деприватизации российского монополиста на рынке производства пищевой и кальцинированной соды — Башкирской содовой компании — вчера появился влиятельный сторонник. Президент России Владимир Путин перед совещанием правительства обратил внимание на события вокруг этого предприятия. 15 и 16 августа несколько тысяч жителей Башкирии собрались на горе-шихане Куштау в Ишимбайском районе в знак протеста против ее разработки в интересах БСК. Акция завершилась столкновениями экоактивистов с полицией и сотрудниками ЧОП «Вершина». В конце концов глава региона Радий Хабиров вступил в диалог с активистами и заявил, что Куштау разрабатываться не будет. Власти начали процесс присвоения горе статуса памятника природы регионального значения. Ситуация была окончательно урегулирована 21 августа.Владимир Путин вчера высказал поддержку активистам, заявив, что помимо сохранения рабочих мест людей волнуют «духовные и культурные ценности», «вопросы, связанные с природной средой и охраной окружающей среды». «Люди, которые обратили на это внимание и выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной степени правы и нечего доводить до каких-то конфликтов. Нужно просто вести диалог с людьми и искать решения»,— заявил он в адрес, видимо, региональной администрации. С помощью подконтрольных СМИ чиновники в первые дни объясняли протесты на Куштау заказом конкурентов БСК, а на участников акций клеили ярлыки, в том числе называя их «ваххабитами».После этого президент перешел к критике частных акционеров БСК (контроль в компании принадлежит группе «Башкирская химия» Дмитрия Пяткина и Сергея Черникова, у госинвесткомпании «Региональный фонд» Башкирии — 38%), заявив, что «деньги, заработанные компанией, в развитие практически не инвестируются, в регионе не остаются».Он возмутился тем, что в последние два года компания направляла на выплату дивидендов 106% и 107% прибыли. «Где деньги? Известно где — в офшорах»,— отметил со вздохом Владимир Путин и добавил, что такое поведение акционеров похоже «на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме».В конце концов он поручил прокуратуре проверить законность сделок, в результате которых государство утратило контроль над главным активом и центром прибыли БСК— заводом «Сода». Башкирия передала принадлежавшие ей 62% акций «Соды» в БСК в 2013 году, когда республикой руководил Рустэм Хамитов. Взамен республика получила 38% в холдинге, куда кроме «Соды» вошли также стерлитамакский завод «Каустик» (на тот момент контролировался кипрской Modisanna Ltd) и Березниковский содовый завод (Пермский край). Выручка БСК в 2019 году составила 48,26 млрд руб., чистая прибыль — 12 млрд руб. В 2019 году компания выплатила своим акционерам 7 млрд руб. дивидендов, из которых Башкирия получила 2,8 млрд руб.Радий Хабиров после выступления Владимира Путина заявил, что «крайне признателен президенту за поддержку стремления республики и народа разобраться в очевидно для нас несправедливой и незаконной сделке». После изучения сделок, по его словам, «появилось четкое понимание, что государству тем самым нанесен значительный ущерб».У властей Башкирии уже есть опыт участия в процессе, завершившемся деприватизацией крупных компаний. В 2014 году минземимуществу республики по его заявлению был присвоен статус потерпевшего по уголовному делу о приватизации «Башнефти». Расследование, фигурантом которого был основной акционер АФК «Система» (на тот момент имела контроль в «Башнефти») Владимир Евтушенков, завершилось возвращением контроля в «Башнефти» государству. Однако в результате республика вернула себе лишь блокирующий пакет АНК: контроль получило сначала Росимущество, а затем, по итогам торгов, «Роснефть».Собеседник в правительстве Башкирии уверен, что в случае с БСК контроль будет возвращен именно республике. «Мы ожидаем, что разворот сделки произойдет уже в начале сентября, будет быстрым и пройдет без суда»,— отметил источник. Он добавил, что хотя представители республики входили в совет директоров БСК, фактически они, находясь в меньшинстве, были отстранены от участия в политике предприятия. «Сейчас обсуждается, кто войдет в органы непосредственного управления предприятием»,— отметил он.В «Башхиме» и БСК вчера заявления Владимира Путина не комментировали.24 августа член совета директоров БСК Альберт Харисов сообщал «Прайму», что «если соответствующее решение (о национализации.— „Ъ“) правительство страны примет, то мы его, конечно же, исполним».Политолог Сергей Маркелов полагает, что вмешательство главы государства в ситуацию вокруг БСК объясняется несколькими факторами, в том числе событиями в Хабаровске и тем, что «новости о Куштау вошли в федеральный топ новостей сколько-нибудь влиятельных телеграм-каналов»: «В какой-то момент в администрации президента поняли, что местные власти проворонили эту тему и все еще представляли активистов радикалами, когда пора было все бросать и ехать на гору». Кроме того, по мнению политолога, заявление президента может говорить о том, что в Кремле пошатнулись позиции покровителей частных владельцев БСК. «Кто-то же положил на стол Путину справку, которую он зачитал на этом совещании. Значит, какие-то серьезные силы стали работать против БСК, смогли достучаться до президента»,— заметил Сергей Маркелов.