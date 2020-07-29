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Алё, г-н Путин! Тут вся страна в офшорах

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Из Кремля пришла благая известь. Владимир Путин поручил проверить сделки по утрате контроля государства над «Содой».

Алё, г-н Путин! Тут вся страна в офшорах


Президент России Владимир Путин вчера вмешался в ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК), действия которой спровоцировали 15 и 16 августа столкновения между активистами и полицией на горе Куштау. Хотя ситуация уже улеглась, глава государства решил поддержать защитников горы, посоветовав местным властям впредь не доводить ситуацию до конфликта, а «вести диалог с людьми». Он также высказал ряд нелестных замечаний в адрес частных акционеров БСК, заявив, что их действия похожи «на выкачивание любой ценой» прибыли в офшоры по месту их жительства. Прокуратуре поручено проверить сделки, результатом которых стала утрата контроля государства над главным активом БСК — АО «Сода», где до 2013 года Башкирии принадлежало 62%. В правительстве Башкирии считают, что разворот сделки может начаться уже в начале сентября.

У идеи деприватизации российского монополиста на рынке производства пищевой и кальцинированной соды — Башкирской содовой компании — вчера появился влиятельный сторонник. Президент России Владимир Путин перед совещанием правительства обратил внимание на события вокруг этого предприятия. 15 и 16 августа несколько тысяч жителей Башкирии собрались на горе-шихане Куштау в Ишимбайском районе в знак протеста против ее разработки в интересах БСК. Акция завершилась столкновениями экоактивистов с полицией и сотрудниками ЧОП «Вершина». В конце концов глава региона Радий Хабиров вступил в диалог с активистами и заявил, что Куштау разрабатываться не будет. Власти начали процесс присвоения горе статуса памятника природы регионального значения. Ситуация была окончательно урегулирована 21 августа.

Владимир Путин вчера высказал поддержку активистам, заявив, что помимо сохранения рабочих мест людей волнуют «духовные и культурные ценности», «вопросы, связанные с природной средой и охраной окружающей среды». «Люди, которые обратили на это внимание и выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной степени правы и нечего доводить до каких-то конфликтов. Нужно просто вести диалог с людьми и искать решения»,— заявил он в адрес, видимо, региональной администрации. С помощью подконтрольных СМИ чиновники в первые дни объясняли протесты на Куштау заказом конкурентов БСК, а на участников акций клеили ярлыки, в том числе называя их «ваххабитами».

После этого президент перешел к критике частных акционеров БСК (контроль в компании принадлежит группе «Башкирская химия» Дмитрия Пяткина и Сергея Черникова, у госинвесткомпании «Региональный фонд» Башкирии — 38%), заявив, что «деньги, заработанные компанией, в развитие практически не инвестируются, в регионе не остаются».

Он возмутился тем, что в последние два года компания направляла на выплату дивидендов 106% и 107% прибыли. «Где деньги? Известно где — в офшорах»,— отметил со вздохом Владимир Путин и добавил, что такое поведение акционеров похоже «на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме».

В конце концов он поручил прокуратуре проверить законность сделок, в результате которых государство утратило контроль над главным активом и центром прибыли БСК— заводом «Сода». Башкирия передала принадлежавшие ей 62% акций «Соды» в БСК в 2013 году, когда республикой руководил Рустэм Хамитов. Взамен республика получила 38% в холдинге, куда кроме «Соды» вошли также стерлитамакский завод «Каустик» (на тот момент контролировался кипрской Modisanna Ltd) и Березниковский содовый завод (Пермский край). Выручка БСК в 2019 году составила 48,26 млрд руб., чистая прибыль — 12 млрд руб. В 2019 году компания выплатила своим акционерам 7 млрд руб. дивидендов, из которых Башкирия получила 2,8 млрд руб.

Радий Хабиров после выступления Владимира Путина заявил, что «крайне признателен президенту за поддержку стремления республики и народа разобраться в очевидно для нас несправедливой и незаконной сделке». После изучения сделок, по его словам, «появилось четкое понимание, что государству тем самым нанесен значительный ущерб».

У властей Башкирии уже есть опыт участия в процессе, завершившемся деприватизацией крупных компаний. В 2014 году минземимуществу республики по его заявлению был присвоен статус потерпевшего по уголовному делу о приватизации «Башнефти». Расследование, фигурантом которого был основной акционер АФК «Система» (на тот момент имела контроль в «Башнефти») Владимир Евтушенков, завершилось возвращением контроля в «Башнефти» государству. Однако в результате республика вернула себе лишь блокирующий пакет АНК: контроль получило сначала Росимущество, а затем, по итогам торгов, «Роснефть».

Собеседник в правительстве Башкирии уверен, что в случае с БСК контроль будет возвращен именно республике. «Мы ожидаем, что разворот сделки произойдет уже в начале сентября, будет быстрым и пройдет без суда»,— отметил источник. Он добавил, что хотя представители республики входили в совет директоров БСК, фактически они, находясь в меньшинстве, были отстранены от участия в политике предприятия. «Сейчас обсуждается, кто войдет в органы непосредственного управления предприятием»,— отметил он.

В «Башхиме» и БСК вчера заявления Владимира Путина не комментировали.

24 августа член совета директоров БСК Альберт Харисов сообщал «Прайму», что «если соответствующее решение (о национализации.— „Ъ“) правительство страны примет, то мы его, конечно же, исполним».

Политолог Сергей Маркелов полагает, что вмешательство главы государства в ситуацию вокруг БСК объясняется несколькими факторами, в том числе событиями в Хабаровске и тем, что «новости о Куштау вошли в федеральный топ новостей сколько-нибудь влиятельных телеграм-каналов»: «В какой-то момент в администрации президента поняли, что местные власти проворонили эту тему и все еще представляли активистов радикалами, когда пора было все бросать и ехать на гору». Кроме того, по мнению политолога, заявление президента может говорить о том, что в Кремле пошатнулись позиции покровителей частных владельцев БСК. «Кто-то же положил на стол Путину справку, которую он зачитал на этом совещании. Значит, какие-то серьезные силы стали работать против БСК, смогли достучаться до президента»,— заметил Сергей Маркелов.

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 27.08.2020, 09:05 | Автор: natall
    Публикации: 596 | Комментарии: 366 | Рейтинг: +114,2
Сокращение «г-н» - это конечно не «господин», а резиновое изделие номер два



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  • 2 | 27.08.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Где деньги? Известно где — в оффшорах»,
======================================
Опять под дурака косит!!!
Типа он "незнает" что толька за 1994–2018 год из России были выведены активы, общая стоимость которых в настоящее время может превышать 1 трлн долл., подсчитали эксперты Bloomberg Economics. Это около трех годовых бюджетов РФ !!!!
Млять!!!! Ну научите его, кто нибудь из особо приближенных, пользоваться компьютером!!! Ну хоть на уровне "чайника"! !!!!!



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  • 3 | 27.08.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Муртаза похоже принял капитуляцию путинцев
Не запустили ли механизм распада России?



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  • 4 | 27.08.2020, 09:51 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40345 | Рейтинг: +5128,5
don_ballon: Похоже Обнуленный по количеству отравленных по его
прихоти и приказу не войдет но влипнет в историю и займет достойное среди самых знаменитых отравителей в мире как :
Калигула,Нерон,Александр Борджиа и Мария Медичи...



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  • 5 | 27.08.2020, 10:16 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8550 | Рейтинг: +2089,9
Очень похоже, что громкий резонанс протестного конфликта по Куштау кому-то там наверху очень на руку, для "отжатия" БСК у прежних владельцев . Ну и попутно неплохой шанс хоть как-то вытащить свой "обнулённый" рейтинг из под плинтуса...



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  • 6 | 27.08.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 27.08.2020, 09:05 | Автор: natall

Сокращение «г-н» - это конечно не «господин», а резиновое изделие номер два
=============================================
Как - то нехорошо , не по человечески и не по женски !



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5

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  • 7 | 27.08.2020, 11:24 | Автор: natall
    Публикации: 596 | Комментарии: 366 | Рейтинг: +114,2
Пол тут не при делах, а омерзительный убоюдок на фото, травящий людей к людям вряд ли относится



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  • 8 | 27.08.2020, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69053 | Рейтинг: +11843,9
5 | 27.08.2020, 10:16 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ

Очень похоже, что громкий резонанс протестного конфликта по Куштау кому-то там наверху очень на руку, для "отжатия" БСК у прежних владельцев . Ну и попутно неплохой шанс хоть как-то вытащить свой "обнулённый" рейтинг из под плинтуса...
________________________________________
Многие, как и эти хозяева отжатых бизнесов, которые они не создавали САМИ и с НОЛЯ - забывают некую всем известную притчу про воробья:

Как-то зимним днем воробей страшно замерз от холода, окоченел и упал в снег... Но мимо проходила корова и сделала кучу, прямо на то место, где в снегу лежал замерзший полуживой воробей. Тепло коровьей лепешки согрело воробушка, он выбрался наружу и радостно зачирикал... Но мимо пробегала кошка, заметила высунувшегося из дерьма воробья, вытащила его оттуда, отряхнула, помыла снегом и... съела.
Мораль: Если тебе тепло и уютно — сиди и не чирикай.

А БСК возомнили себя главней главных. Стали ооочень громко чирикать - мол и налоги сократим, и работников, и благотворительность - мы тут самые главные. Ну их кошечка услышала и показала, что они напрасно расчирикались. Судя по-всему - у кошечки в БСК доли не было или маловато заносили... там прибеднялись, а тут козыряли - ну и у кошечки сальдо с бульдо не сошлось.



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  • 9 | 27.08.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 27.08.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 27.08.2020, 09:05 | Автор: natall

Сокращение «г-н» - это конечно не «господин», а резиновое изделие номер два
=============================================
Как - то нехорошо , не по человечески и не по женски !
++++
г-н natall



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  • 10 | 27.08.2020, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Царь на самом деле добрый, а в проблеме виноваты купцы заморские, а не наши бояре, Гору по беспределу не дало отнять воля народная, гнев праведный, а не хитрая игра местного князька.
В итоге прецедент хороший - «грабь награбленное», «экспроприируй у экспроприаторо». Только не надо удивляться потом, что за колоски сажать начнут, а сами икру на хамон будут мазать.
Кое кто идеально провернул махинацию, а всем кажется, что они реально победили.



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  • 11 | 27.08.2020, 12:43 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1633 | Рейтинг: +371,8
Выйдет один- спрячут в психушку, выйдут десять заведут уголовные дела. А выйдут сотни и тысячи- власть зассыт и повернет оглобли.



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  • 12 | 27.08.2020, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 27.08.2020, 12:43 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1633 | Рейтинг: +371,6
Выйдет один- спрячут в психушку, выйдут десять заведут уголовные дела. А выйдут сотни и тысячи- власть зассыт и повернет оглобли.
++++
г-н резус



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  • 13 | 27.08.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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И кухарка г-н(ка) РФ.



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  • 14 | 27.08.2020, 13:18 | Автор: Ирек
    Публикации: 117 | Комментарии: 10479 | Рейтинг: -831,8
6 | 27.08.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 27.08.2020, 09:05 | Автор: natall

Сокращение «г-н» - это конечно не «господин», а резиновое изделие номер два
=============================================
Как - то нехорошо , не по человечески и не по женски !
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Так она же Наталка=Полкавка, а другая такая же, Кухерка, ну ещё их шоблятые, хотя уже поредевшие.



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  • 15 | 27.08.2020, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 Резус
Ою этом объясняет профессор Соловей: "Не только о Навальном: повестка современной России..."
33:00 ...был подготовлен пакет помощи на 5 трл руб., но Путин отказался подписать..."

А вы не верили Яблочникам об его принадлежности к бандитам из Тамбовской ОПГ !



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  • 16 | 27.08.2020, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Фото
Как он противен!
Чистая крыса, а вы всё "Моль" да "Окурок"!



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  • 17 | 27.08.2020, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 27.08.2020, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Царь на самом деле добрый, а в проблеме виноваты купцы заморские, а не наши бояре, Гору по беспределу не дало отнять воля народная, гнев праведный, а не хитрая игра местного князька.
В итоге прецедент хороший - «грабь награбленное», «экспроприируй у экспроприаторо». Только не надо удивляться потом, что за колоски сажать начнут, а сами икру на хамон будут мазать.
Кое кто идеально провернул махинацию, а всем кажется, что они реально победили.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А сейчас разве не садят за три колоска, только стоимость колосков должна быть больше 5000 рублей, и не мажут сами икру на хамон? Чем тогда пугаешь? Очень Опытный



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  • 18 | 27.08.2020, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прихват Уралом Рахимовым "Башнефти" был признан незаконным, теперь наверняка и передачу БСК тоже признают с нарушениями! Так может пора уже и всю остальную приватизацию признать незаконной и всё вернуть государству? Я - ЗА!!! Очень Опытный



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  • 19 | 27.08.2020, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Почетный г-н Очень Опытный



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  • 20 | 27.08.2020, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
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УФА, 26 авг — РИА Новости. Башкирия, потеряв контрольный пакет акций Башкирской содовой компании (БСК), получила экологические проблемы и раскол в обществе, заявил председатель госсобрания — курултая региона Константин Толкачев.
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________ Что же раньше-то у тебя язык в жопе был? А теперь умный, как моя жена после! Очень Опытный



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