«Редакция» Алексея Пивоварова. Безлидерный протест: Как люди отстояли гору

280 миллионов лет назад на дне древнего океана появилась гора Куштау. В наши дни эта гора находится на территории Башкирии и внезапно оказалась под угрозой: местный содовый комбинат захотел в буквальном смысле пустить её под нож и переработать известняк, из которого она состоит, в так необходимую нам всем с вами соду.Видео:Когда про это стало известно, десятки местных активистов стали стекаться к горе, перекрывать к ней подъезды и протестовать против планов по разработкам на Куштау.Когда проблему попытались решить силой, в поддержку этих людей выступили тысячи людей. Точка безлидерного протеста возникла буквально на ровном месте, и в итоге привела людей к победе.О том, что здесь происходило последние несколько месяцев — в нашем выпуске.