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«Редакция» Алексея Пивоварова. Безлидерный протест: Как люди отстояли гору

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280 миллионов лет назад на дне древнего океана появилась гора Куштау. В наши дни эта гора находится на территории Башкирии и внезапно оказалась под угрозой: местный содовый комбинат захотел в буквальном смысле пустить её под нож и переработать известняк, из которого она состоит, в так необходимую нам всем с вами соду.

«Редакция» Алексея Пивоварова. Безлидерный протест: Как люди отстояли гору


Видео:



Когда про это стало известно, десятки местных активистов стали стекаться к горе, перекрывать к ней подъезды и протестовать против планов по разработкам на Куштау.

Когда проблему попытались решить силой, в поддержку этих людей выступили тысячи людей. Точка безлидерного протеста возникла буквально на ровном месте, и в итоге привела людей к победе.

О том, что здесь происходило последние несколько месяцев — в нашем выпуске.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 27.08.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Точка безлидерного протеста возникла буквально на ровном месте, и в итоге привела людей к победе.
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И даже гадий , заявлявший что: " гора-шихан Куштау, будет разрабатываться. Бесполезно меня ломать, выкручивать, подкупать журналистов, националистов, ничего не смог поделать несмотря на административный ресурс, и поддержку легальных и нелегальных силовых структур.



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  • Эксперт
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  • 2 | 27.08.2020, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69053 | Рейтинг: +11843,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Еще не смотрела и вряд ли посмотрю - что нового я могу узнать из этих фильмов(Собчак тоже сняла, Шнуров - то есть уже 3-4 а то и 5 фильмов)
Но те, кто посмотрел все - пишут, что пивоваровский - лучший.



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  • Гость
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  • 3 | 27.08.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пора укротить аппетиты содовой компании они и так обнаглели, за 5 лет в пять раз цена пачки 500 гр соды выросла с 7 до 35 рублей. Антимонопольной службе давно пора заняться этой монополией.



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2

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  • Гость
  •  
  • 4 | 27.08.2020, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня удивляет тупость поступков этого Путина, хотя его дед работал в обслуге Ленина. Для "ЕГЭ"нутых: это расстрелы, потрава боевыми отравляющими газами, взятие и расстрелы заложников,-не зря по Руси ему памятн ки берегут.
Его сподвижник Сталин когда внедряли рационализаторское предложение улучшающее значимые параметры выпуске продукции выдавал на всё время выпуска огромную премию. Одна часть делилась поровну от технички (вот радовалась мама Путина) вторая часть инженеру и начальнику что внедрил#!
После этого винтовка Мосина кот выпускалась 38 лет в полутора раз снизилась трудоемкость изготовления! Это сколько отцов вернулось с фронта и дали жизнь и нам#!
Путин зажал деньги от народа - получил проблемы!



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