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Когда про это стало известно, десятки местных активистов стали стекаться к горе, перекрывать к ней подъезды и протестовать против планов по разработкам на Куштау.
Когда проблему попытались решить силой, в поддержку этих людей выступили тысячи людей. Точка безлидерного протеста возникла буквально на ровном месте, и в итоге привела людей к победе.
О том, что здесь происходило последние несколько месяцев — в нашем выпуске.
Эхо Москвы
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«Редакция» Алексея Пивоварова. Безлидерный протест: Как люди отстояли гору
Раздел: Политика | Просмотры: 23284 | Комментарии: 4