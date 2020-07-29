Фанерный конь по поддержке людоедов

Со смешным заявлением по Беларуси выступил вчера министр иностранных дел России Лавров. Он сообщил об инициативе Лукашенко о «проведении конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления».Лавров назвал это «рукой протянутой всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии». Но проблема в том, что эта «рука» Лукашенко испачкана кровью, ее народ Беларуси не пожмет.После побоища, устроенного Лукашенко после 9 августа, повестка дня в Беларуси иная – уход диктатора, новые и свободные выборы без него, освобождение политзаключенных, суд над теми, кто устроил после 9 августа нападение на мирные демонстрации – убивал, избивал, калечил, пытал. В том числе российских граждан.Можно обсуждать только мирный переход власти. Капитуляцию Лукашенко без всяких условий. Безоговорочную.Иной повестки дня в Беларуси не осталось.То, что заявляет Лавров, и о чем говорил накануне выборов для отвода глаз Лукашенко, — к реальной повестке дня отношения не имеет.Лавров находится во власти фантазий или же считает тех, к кому он обращается, глупцами. Но глупо выглядит прежде всего он сам. Впрочем, ему это не впервой. Он человек бывалый.