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Фанерный конь по поддержке людоедов

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Со смешным заявлением по Беларуси выступил вчера министр иностранных дел России Лавров. Он сообщил об инициативе Лукашенко о «проведении конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления».

Фанерный конь по поддержке людоедов


Лавров назвал это «рукой протянутой всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии». Но проблема в том, что эта «рука» Лукашенко испачкана кровью, ее народ Беларуси не пожмет.

После побоища, устроенного Лукашенко после 9 августа, повестка дня в Беларуси иная – уход диктатора, новые и свободные выборы без него, освобождение политзаключенных, суд над теми, кто устроил после 9 августа нападение на мирные демонстрации – убивал, избивал, калечил, пытал. В том числе российских граждан.

Можно обсуждать только мирный переход власти. Капитуляцию Лукашенко без всяких условий. Безоговорочную.

Иной повестки дня в Беларуси не осталось.

То, что заявляет Лавров, и о чем говорил накануне выборов для отвода глаз Лукашенко, — к реальной повестке дня отношения не имеет.

Лавров находится во власти фантазий или же считает тех, к кому он обращается, глупцами. Но глупо выглядит прежде всего он сам. Впрочем, ему это не впервой. Он человек бывалый.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 27.08.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хрен вам-такое означает сдать Белоруссию Западу и полячишкам в первую очередь.ТОлько в одно госудрство возможно движение



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  • 2 | 27.08.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глупцам, действительно, не понять о чём сказал Лавров. Именно к этой категории относится мужик с серпом.



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  • 3 | 27.08.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фанерный конь по поддержке людоедов
=====================================
Интересно что получится если скрестить лаврова с собчак ....



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  • Наблюдатель
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  • 4 | 27.08.2020, 09:27 | Автор: natall
    Публикации: 596 | Комментарии: 366 | Рейтинг: +114,2
Заебетесь, это вам не домвабве, получите гражданочку и такой ***ец, что охуеете, шлюхи путинские



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2

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  • 5 | 27.08.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ах, неполживые, а также свидомые, рукопожатные дуси, они же - грантоеды,
клюющие печеньки из заботливых рук Нуланд...
.
Лавров и в самом деле глупит, чего-то объясняя Западу!
.
НИЧЕГО объяснять нашим парнерам из ЕСы США и НАТЫ не надо.
.
Надо РАЗ и навсегда сказать,- что мы привержены международному праву и
непременно исполним договор от 1973 года онерушимости границ в Европе!!!!

И вернем границы нашей общей страны в границы СССР 1973 года.
.
Так что НЕ НАДО ЛЕЗТЬЗападу,ЕСу, США на эти территории,а свои войска ВЫВЕСТИ
.
Дать некоторый срок, а затем вынудить уйти войска НАТЫ и ЕСы и США
из Прибалтики , с Руины и прочих, ВРЕМЕННО утраченных нами ТЕРРИТОРИЙ



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  • 6 | 27.08.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем повторять глупость другими словами?
Министр иностранных дел не ведёт собственную политику
ни в каком государстве мира. Вам представляется, что Лавров должен протестовать против внешней политики
России? А он её разделяет, а потому он проводник.:) У него иное, чем у ужовско-эховского кагала, мнение, панимаишь.:))



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  • 7 | 27.08.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вам больше скажу. Нельсон Мандела сидел c 1964 по 1982 год. Вот пока он сидел, ЮАР входила в 20-30 самых мощных экономик мира. В ЮАР был построен СОБСТВЕННЫЙ КОСМОДРОМ! А вот когда там уничтожили проклятый апартеид и к власти пришли обезьяны слезшие с пальм и взявшие в руки оружие... посмотрите сейчас
На что обращаешь внимание, попадая в ЮАР? На улицах грязно.
Бумажки, пробки, огрызки и банановые шкурки. И куриные кости. Вот это меня больше всего удивило. В центре убирают, но чем дальше от центра, тем грязнее и больше обшарпанных и полуразрушенных зданий. Люди. Очень много нищих. Они роются в урнах, попрошайничают на улицах.
Тауншипы. Это места, где обитают чёрные. Там криминал. И туда не стоит соваться белым. Даже на машине. Даже просто посмотреть.
Уровень жизни продолжает падать. В стране 40% безработных. Не потому, что негде работать, а потому что они не могут работать. Низкоквалифицированных рабочих не требуется, а учиться они не хотят.
Да и работать не хотят. Многие белые жалуются, что не могут найти садовника или горничную. Те, кто приходят, работают плохо и всегда воруют. Человеческая жизнь среди чёрного населения ценится очень мало.
Вот это - нынешняя Украина
Или будущее Белоруссии, если они умайданят Лукашенко
Но мы им этого не позволим!
Родные, все ж таки, не негры какие-нибудь



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  • 8 | 27.08.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Адекватные белорусы сами справятся со своими прозападными коллаборационистами. А мы им поможем.
Вот адекватным украинцам не помогли, их сожгли в Одессе, запугали бандеровские гопники на улицах....
В случае с Белоруссией такого не будет. Россия защитит своих сторонников в Белоруссии.



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  • 9 | 27.08.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Прежде чем анализировать и критиковать высказывания Лаврова, Мельникову стоило пройти хотя бы первоначальное обучение - например, курсы вранья у Тихановской (с её телесуфлёром), которой сейчас вертят на Западе, как хотят.



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  • 10 | 27.08.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Лавров находится во власти фантазий или же считает тех, к кому он обращается, глупцами. Но глупо выглядит прежде всего он сам."
----------------------------------
Интересно, а тот, кто писал этот пост считает себя кем?
Лавров - один из умнейших дипломатов мира. При всей моей нелюбви к батьке понимаю, что революция маргариток или кактусов ничего хорошего Белоруссии не принесёт. Белоруссов жаль, хорошие люди.



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  • 11 | 27.08.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руки Пиночета, например, по локоть в крови были. Лукашенко такое и не снилось. но демократические лидеры с удовольствием эти руки пожимали



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  • 12 | 27.08.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заебетесь, это вам не домвабве, получите гражданочку и такой ***ец, что охуеете, шлюхи путинские

-----------------
Еще даже не полдень, а у нашей мужико-бабы нервы вовсю уже шалят, сейчас вторая истеричка подтянется.



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  • 13 | 27.08.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во власти фантазий находится автор.

Белорусам же имеет смысл прислушиваться к самим себе, а не к Серпу или Шендеру, с одной стороны, либо к их оппонентам - с другой.

Что бывает, когда экзальтированная толпа, жаждущая перемен, устраивает госпереворот, всякий желающий наблюдает 7 год. на примере Хохлостана.



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  • 14 | 27.08.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лавров назвал это «рукой протянутой всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии». Но проблема в том, что эта «рука» Лукашенко испачкана кровью, ее народ Беларуси не пожмет.
---------
Ну вообще то в кровь по уши замаралась белорусская оппозиция и потому даже денег не выделили на организацию массовой прессконференции,только одиночные завлечения выживших из ума выпущенных из психушек шизофреников которых пытаются выдать за белорусскую оппозицию.
Ну а то,что Белоруссии нужны конституционные реформы нужны для проведения приватизации в Белоруссии ,об этом речь ведётся и в руководстве Белоруссии и Таможенном Союзе и Евразийском союзе.
Толпа дебилов решившие подзаработать на мародёрстве это не оппозиция.
Это преступный элемент,погромщики.



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  • 15 | 27.08.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если белорусы возьмутся за приватизацию, они будут последними, ничему не научившимися дураками.

Михаил Беляев
эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук.

"...этот миф о том, что частные предприятия управляются лучше, никем еще никогда в жизни не был доказан. Ни хуже, ни лучше. То есть – никак. Все очень ситуативно."

Если кто хочет заниматься бизнесом, пусть делает это на свои.



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  • 16 | 27.08.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо торопиться с выводами! Кроме ГродноАзота и БеларусКалия никто не участвует в забастовке. А на 250-300 тысяч молодёжи и интеллигентов Лукашенко может почти не обращать внимания. Потихоньку всех пересадит и... уже народ Беларуси будет рад согласиться на реформу Конституции и последующие выборы президента, возможно даже с прежним Центризбирком.



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  • 17 | 27.08.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Лавров и его Шеф, конечно, очень заинтересованы в "стабильной" Беларуси, посылая под Минск 33 вагнеровца, отсылая Лукашенко письма с угрозами послать в гости "зеленых человечков" и финансируя беларускую "оппозицию" в лице чубайсообразного Цепкало, медведчукоподобного Бабарыки и "домохозяйки" Тихановской на прокорме мужа-"блогера" с неизвестным источником дохода. Есть еще Алексиевич, собравшаяся "просить помощи у России", т.е., разумеется, у Путина - "разрулить" в роли смотрящего.
Вы там разберитесь, господа беларуские "оппозиционеры": демократии хотите без Лукашенко или сменить своего папу на более "авторитетного" и кровожадного.



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  • 18 | 27.08.2020, 11:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69054 | Рейтинг: +11843,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
О! Вижу, что тема Беларуси у пригожинских и гэбёшек в тренде.

На остальных темах их нету.



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  • 19 | 27.08.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лавров находится во власти фантазий...

----------------------
Дебил, б.лядь...



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  • 20 | 27.08.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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В Белоруссии проживает более 8 миллионов граждан.

И сколько хотят отставки Александра Григорьевича???!
На мой взгляд и 10% нет!

Можно много брызгать слюной и вспоминать Тихановскую.

Большинство граждан Белоруссии поддерживает победу Александра Григорьевича на выборах



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