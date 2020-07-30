Справедливая Россия из негодяев и наперсточники с молотками

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии
Фашиста Лукашенко расстре ...

Игорь Эйдман 19 ч. · Цели Путина в Беларуси В Беларуси сейчас борютс ...
  Рейтинг: +5  Зулия

Приговор умирающей стране

Идеальных стран нет, не считаю штаты примером для подражания. А по дел ...
  Рейтинг: +5  natall

Когда в Башкирии закончит ...

Подставил он Р. Хабирова. Думаю, его уволят. _________________________ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Противостояние в ...

За противостоянием на Куштау следили многие федеральные издания. Спецкор «Новой ...
  28.08.2020   17883    14

Справедливая Россия из ...

Верховный суд Башкортостана сегодня отменил регистрацию кандидатом в депутаты ...
  28.08.2020   14733    9

Депутаты наградят бойца ...

Судьбу главы Ишимбайского района решат депутаты после прокурорской проверки. ...
  28.08.2020   42599    9

Два сапога пара ...

Ключевое слово в интервью Путина — это слово «пока». Необходимости применять ...
  28.08.2020   40385    39

Алё, г-н Путин! Тут вся ...

Из Кремля пришла благая известь. Владимир Путин поручил проверить сделки по ...
  27.08.2020   40663    29

Последние публикации
Противостояние в ...

За противостоянием на Куштау следили многие федеральные издания. Спецкор «Новой ...
  28.08.2020   27455    14

Справедливая Россия из ...

Верховный суд Башкортостана сегодня отменил регистрацию кандидатом в депутаты ...
  28.08.2020   24839    9

Депутаты наградят бойца ...

Судьбу главы Ишимбайского района решат депутаты после прокурорской проверки. ...
  28.08.2020   36203    9

Два сапога пара ...

Ключевое слово в интервью Путина — это слово «пока». Необходимости применять ...
  28.08.2020   23157    39

Алё, г-н Путин! Тут вся ...

Из Кремля пришла благая известь. Владимир Путин поручил проверить сделки по ...
  27.08.2020   23746    29

«Редакция» Алексея ...

280 миллионов лет назад на дне древнего океана появилась гора Куштау. В наши ...
  27.08.2020   30812    4

Фанерный конь по ...

Со смешным заявлением по Беларуси выступил вчера министр иностранных дел России ...
  27.08.2020   34474    74

Кто сливает уголовные ...

Виталий Буркин: Надо понимать, что в схемах слива дел должны принимать участие ...
  27.08.2020   35757    10

Мифы и реальность о ...

Экономист Рустем Шайахметов изучил находящиеся в открытом доступе документы ...
  26.08.2020   16103    20

Мать Айрата ...

В начале года редакция ProUfu публиковала интервью с мамой Айрата ...
  26.08.2020   13440    32

Читаемое за месяц
«Все для людей» в ...

Участникам забастовки на коммунальном предприятии в Уфе предложили уволиться. ...
  30.07.2020   13391    6

Копейки штрафа вместо ...

Калининский райсуд Уфы 27 июля наложил 200 тыс. руб. штрафа на ОДК-УМПО, ...
  30.07.2020   26922    6

Нужно ли Уфе еще одно ...

Радий Хабиров призвал к обсуждению насчет памятника на Советской площади в Уфе. ...
  30.07.2020   12515    28

Запутинские наймиты ...

Среди 32 россиян, задержанных вчера под Минском спецслужбой Белоруссии, ...
  31.07.2020   21348    14

Владимир Барабаш: Пока ...

Отвечая на вопрос главы уфимского штаба политика Алексея Навального Лилии ...
  31.07.2020   16243    11

Архив публикаций
Август 2020 (84)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)


Справедливая Россия из негодяев и наперсточники с молотками

Оценили
0


Верховный суд Башкортостана сегодня отменил регистрацию кандидатом в депутаты Чекмагушевского райсовета известного оппозиционного активиста Руслана Нуртдинова, активного защитника шихана Куштау.

Справедливая Россия из негодяев и наперсточники с молотками


Суд тем самым удовлетворил апелляционную жалобу регионального отделения партии "Справедливая Россия", требовавшего снять активиста с выборов за допущенные им нарушения в оформлении документов при выдвижении кандидатом.

Ранее, в начале августа "Справедливая Россия" уже обращалась с таким же исковым заявлением в Чекмагушевский райсуд. Оппоненты активиста утверждали, что Нуртдинов "в своих подписных листах… самовольно внес изменения в их форму, самостоятельно дополнил графу "проживающего" словами проживающего под адресу". По мнению истцов, такое нарушение должно было повлечь признание всех подписей избирателей в поддержку Нуртдинова недействительными. "Справороссы" также указали, что активист сдал в комиссию в числе подписей одну зачеркнутую, но не оговорил данное исправление, что, по мнению истца, привело к превышению количества сданных подписей над установленным законом верхним пределом.

ТИК Чекмагушевского района представил в суд свои возражения на иск, в которых заявил, что нарушений в документах Нуртдинова не было выявлено, все представленные им подписи и сведения о давших их избирателях были достоверными, что подтвердили и эксперты МВД. Комиссия попросила суд отказать в иске. Представитель прокуратуры также заявил, что считает иск "справороссов" не подлежащим удовлетворению. В итоге, райсуд отказал истцам и Нуртдинов смог продолжить еще некоторое время избирательную кампанию.

В апелляционной жалобе, направленной в Верховный суд республики, "справороссы", фактически, повторили все свои прежние доводы, потребовав отменить решение райсуда, и признать незаконным и отменить решение ТИК Чекмагушевского района о регистрации Руслана Нуртдинова кандидатом в депутаты райсовета.

— В судебном заседании как территориальная избирательная комиссия, так и представитель прокуратуры вновь выступили на моей стороне. Я надеялся, что решение будет принято в мою пользу, поскольку абсурдность доводов истцов была очевидна всем, в том числе, и судьям Верховного суда. Однако, неожиданно для меня, суд принял сторону истцов, — рассказал "Idel.Реалии" активист.

— Я также была большей частью уверена, что Верховный суд оставит решение первой инстанции в силе, и Нуртдинов останется кандидатом, — сказала член СПЧ при главе РБ Зульфия Гайсина, представлявшая в судебном заседании интересы активиста. — Как юрист, я считаю, что им были соблюдены все требования избирательного законодательства при выдвижении. Мелкие недочеты, на которые указывали истцы, отнюдь не являются основание для отмены регистрации.

Руслан Нуртдинов и его представитель полагают, что решение Верховного суда напрямую может быть связано с деятельностью активиста как у себя в районе, так и при защите горы Куштау.

— Понятно, что это было политическое решение. Противодействие моему участию в выборах осуществлялось и ранее, а после того, как я принял участие в защите Куштау, вошел в Координационный совет, и участвовал в составлении и выдвижении недавнего ультиматума Радию Хабирову о недопустимости разработки горы, это противодействие только усилилось, — заметил активист.

Руслан Нуртдинов выдвигался в Чекмагушевский районный Совет по избирательному округу № 17 в качестве самовыдвиженца. Ранее "Idel.Реалии" сообщали, что с целью запутать избирателей против активиста в его округе выставили двоих двойников – одновременно тезок и однофамильцев.

Местное отделение партии "Патриоты России" выдвинуло в округ против оппозиционера сотрудника "Института стратегических исследований Республики Башкортостан" Руслана Рамилевича Нуртдинова, еще недавно значившегося как "единоросс", а та же "Справедливая Россия" — безработного из Дюртюлинского района Руслана Венеровича Нуртдинова.

Ранее активист также сообщал, что действия, направленные на то, чтобы не допустить его до участия в выборах, координируются непосредственно из администрации главы республики.

В начале августа Нуртдинов принял активное участие в защите горы Куштау. 7 августа он был задержан на горе полицейскими и через несколько дней был административно арестован Ишимбайским горсудом на трое суток за "неповиновение сотрудникам полиции".

В Координационном совете защитников Куштау, комментируя снятие Руслана Нуртдинова с выборов, отметили, что считают "недопустимым подобного рода факты давления, санкции против гражданских активистов, тем более, если это как-то связано с активной позицией граждан в деле защиты Шиханов".

Решение Верховного суда РБ будет обжаловано в кассационной инстанции.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 28.08.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Известного в узком кругу тусовщиков.Отказ от его регистрации-признак слабости идеологов власти.Боятся такого слабака!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 28.08.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Суд тем самым удовлетворил апелляционную жалобу регионального отделения партии "Справедливая Россия",
=======================================
Похоже в партию справоросов принимают одних трусов и негодяев: целая партия испугалась конкуренции на выборах всего одного самовыдвиженца!!!!
ПОЗОРИЩЕ !!!!



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 28.08.2020, 11:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69069 | Рейтинг: +11839,6
Едрисня и СРАдий чужими руками устранили очередного Фургала от выборов. Понятно, что не за даром.
Пока пуйло у власти - на местах будут править исключительно воры, мошенники и коррупционеры, народу не на что рассчитывать.
Графа "против всех" потому и убрана из бюллетеней - им мало не допустить до выборов истинных народных делегатов, им нужно, чтобы ни единого шанса не оставалось, чтобы не продвинуть "своих" - на которых есть папочка, которой держат за жопу ставленников, дабы не смели идти против вышестоящих - а воровать можно сколько влезет!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 28.08.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЕР провернули еще один трюк - срочно испекли еще 4 " партейки",чтоб оттянуть протестные голоса - наперстночники обсираются со страху перед грядущим поражением.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 28.08.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я вчера подумал - наконец Миронов предложил дельное - ликвидировать ПФР - клещ на пенсиях стариков. Видимо для поднятия рейтинга перед выборами.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 28.08.2020, 12:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69069 | Рейтинг: +11839,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
ликвидировать ПФР
________________________
Логично. ИФНС вполне достаточно, чтобы зацифровать доходы, стаж и пенсии. Нужно еще и у собесов забрать функции льготников-пенсионеров - всё это может в единой базе делать налоговая. Небольшую часть сотрудников ПФ перевести в ИФНС и норм.

А вообще - нужна адекватная пенс-реформа с полным отсутствием контроля со стороны государства за пенсиями граждан по стажу. Инвалиды - отдельная тема. В Сингапуре на каждого открывается спец счет в ОДНОМ для всех банке, куда сам гражданин добровольно отчисляет посильные для себя средства ежемесячно в проценте или твердой сумме от своего дохода, когда такового нет из-за потери дохода или превышении расходов по форс-мажору и его работодатели отчисляют тоже ежемесячно фиксированный размер в процентах от начисленной заработной платы. Это долгие деньги, они выгодны банку - единственному в стране, повторю, чтобы было понятно, банк зарабатывает на долгих вложениях, доначисляет бонусы на вклады. И у банка есть ограничения по вложениям финансов в рост - только в надежные акции, проекты. Ну и еще ряд различных условий - и никаких сотен тысяч сотрудников ПФ, прожирающих сотни миллионов отчислений пенсионеров и с тысячами дворцов по всей стране, с миллиардными затратами на их строительство, ремонт, оснащение, содержание - если интересна сингапурска пенсионная система - то вот ссылка:
https://medium.com/@Gridchins/идеальная-пенсионная-система-с
ингапура-9fc92c29a5bb

И самое главное - человек сам решает когда ему выйти на пенсию, и всеми накопленными деньгами он вправе распорядиться самостоятельно - например понадобилось дорогостоящее лечение - он может взять средства из своего фонда, ну и - что не успел потратить - останется наследникам. а не государству. как в нашей грёбаной стране!
Позавчера похоронили очередного друга, который работал почти до последнего(смерть была внезапной - разрыв аорты, он был практически здоров, полон сил, строил баню в саду, рыбачил, был классным автомехаником, работая в солидных автосервисах, великолепно играл на гитаре и зажигательно пел, зная и помню тысячи песен) - решил уйти "на покой" с 1 августа, умер - 24-го... деньги с его пенсфонда достанутся государству.
В начале июля похоронили приятельницу - тоже и 2-х лет не пробыла на пенсии - вот радость-то государству - сколько денег на ней сэкономили!
В прошлом году - друг, который до пенсии даже не дожил... тоже 57 лет... Две приятельницы - постарше меня, но отнюдь не достигшие средней продолжительности жизни для женщин - УПС!!!! Кинулась в гугл узнать какая нынче продолжительность жизни женщин, мужчин по отдельности - и хер угадала - эти данный скрыты-размыты такой фразой "средняя продолжительность жизни в 2019 году в России достигла 73,3 года причем женщины живут дольше мужчина на 10 лет" - ну то есть - сами считайте?!

В общем мои подруги-знакомые не дожили до среднего - 10-20 лет. Ну и друзья-знакомые - аналогично.
А деньги на их пенсии украло государство.
Вот только не нужно мне О_Ошка говорить о солидарности в пенсобеспечении - у всех у них по 40 лет и более стажа, то есть они все эти годы кормили старшее поколение своим полновесным рублем, а сами остались на бобах!
Причем - кормили "льготников" - силовиков, судей, депутатов, гэбёшек и т.д., которые и так получали зарплаты из наших налогов, да еще пенсии в разы больше наших, да еще в возрасте лет на 20 раньше нашего.



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 28.08.2020, 13:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69069 | Рейтинг: +11839,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кстати. Так же отобрать у собесов назначение всяческих пособий - и передать их в ИФНС. В единую базу. Принимать заявления через МФЦ и Госуслуги)дистанционно). Это очень удобно.
Например, мои таким образом, никуда не ходя, получили возврат НДФЛ за платную учебу, пособия по безработице, подавали заявление в ЗАГС - буквально поздно вечером, не отпрашиваясь с работы и не тратя на это по пол-дня - буквально за несколько минут, при этом выбрав сами и место(ЗАГС), какой хотели, и дату, какую хотели, и время регистрации - какое хотели, оплатив при этом госпошлину еще и со скидкой в 30%!

Собесу оставить функции по патронажу престарелых, одиноких, инвалидов, многодетных, безвозмездное предоставление малоимущим гражданам предметов первой необходимости, таких как продукты питания, одежда и обувь; снабжение лиц предметами первой необходимости;
содержание инвалидов и престарелых в специальных интернатах и пансионатах;
предоставление необходимых медицинских услуг, в том числе и санаторно-курортного лечения;
льготы вроде бытового обслуживания вне очереди или снабжения лекарствами и др.
То есть все то, что не связано с выплатами денежных средств или предоставления льгот по оплате услуг(ЖКХ в первую очередь).
А льготные талоны в бассейны и прочее - пусть у них останутся.

А то в этот раз они просто не поспевают с выплатами на детей в период коронавируса - Линарка не раз ужа плакалась...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 28.08.2020, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все партии пародия демократии...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 28.08.2020, 21:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 28.08.2020, 12:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1351 | Комментарии: 69069 | Рейтинг: +11839,6
Вот только не нужно мне О_Ошка говорить о солидарности в пенсобеспечении - у всех у них по 40 лет и более стажа, то есть они все эти годы кормили старшее поколение своим полновесным рублем, а сами остались на бобах!
Причем - кормили "льготников" - силовиков, судей, депутатов, гэбёшек и т.д., которые и так получали зарплаты из наших налогов, да еще пенсии в разы больше наших, да еще в возрасте лет на 20 раньше нашего.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Это ты с какого ... меня здесь вспомнила? Я не одобрял в целом ни новый пенсионный закон, ни старый! Покажи противоположное, махровая вруша! Считаю, что там много не справедливого! У меня коэффициент 3,1, а пенсию рассчитывают максимум 1,2, моя пенсия должна быть минимум в два раза больше, чем есть! Есть и ещё много возражений! Так что ты меня здесь явно не по делу вспомнила! Очень Опытный



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com