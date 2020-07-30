Справедливая Россия из негодяев и наперсточники с молотками

Верховный суд Башкортостана сегодня отменил регистрацию кандидатом в депутаты Чекмагушевского райсовета известного оппозиционного активиста Руслана Нуртдинова, активного защитника шихана Куштау.Суд тем самым удовлетворил апелляционную жалобу регионального отделения партии "Справедливая Россия", требовавшего снять активиста с выборов за допущенные им нарушения в оформлении документов при выдвижении кандидатом.Ранее, в начале августа "Справедливая Россия" уже обращалась с таким же исковым заявлением в Чекмагушевский райсуд. Оппоненты активиста утверждали, что Нуртдинов "в своих подписных листах… самовольно внес изменения в их форму, самостоятельно дополнил графу "проживающего" словами проживающего под адресу". По мнению истцов, такое нарушение должно было повлечь признание всех подписей избирателей в поддержку Нуртдинова недействительными. "Справороссы" также указали, что активист сдал в комиссию в числе подписей одну зачеркнутую, но не оговорил данное исправление, что, по мнению истца, привело к превышению количества сданных подписей над установленным законом верхним пределом.ТИК Чекмагушевского района представил в суд свои возражения на иск, в которых заявил, что нарушений в документах Нуртдинова не было выявлено, все представленные им подписи и сведения о давших их избирателях были достоверными, что подтвердили и эксперты МВД. Комиссия попросила суд отказать в иске. Представитель прокуратуры также заявил, что считает иск "справороссов" не подлежащим удовлетворению. В итоге, райсуд отказал истцам и Нуртдинов смог продолжить еще некоторое время избирательную кампанию.В апелляционной жалобе, направленной в Верховный суд республики, "справороссы", фактически, повторили все свои прежние доводы, потребовав отменить решение райсуда, и признать незаконным и отменить решение ТИК Чекмагушевского района о регистрации Руслана Нуртдинова кандидатом в депутаты райсовета.— В судебном заседании как территориальная избирательная комиссия, так и представитель прокуратуры вновь выступили на моей стороне. Я надеялся, что решение будет принято в мою пользу, поскольку абсурдность доводов истцов была очевидна всем, в том числе, и судьям Верховного суда. Однако, неожиданно для меня, суд принял сторону истцов, — рассказал "Idel.Реалии" активист.— Я также была большей частью уверена, что Верховный суд оставит решение первой инстанции в силе, и Нуртдинов останется кандидатом, — сказала член СПЧ при главе РБ Зульфия Гайсина, представлявшая в судебном заседании интересы активиста. — Как юрист, я считаю, что им были соблюдены все требования избирательного законодательства при выдвижении. Мелкие недочеты, на которые указывали истцы, отнюдь не являются основание для отмены регистрации.Руслан Нуртдинов и его представитель полагают, что решение Верховного суда напрямую может быть связано с деятельностью активиста как у себя в районе, так и при защите горы Куштау.— Понятно, что это было политическое решение. Противодействие моему участию в выборах осуществлялось и ранее, а после того, как я принял участие в защите Куштау, вошел в Координационный совет, и участвовал в составлении и выдвижении недавнего ультиматума Радию Хабирову о недопустимости разработки горы, это противодействие только усилилось, — заметил активист.Руслан Нуртдинов выдвигался в Чекмагушевский районный Совет по избирательному округу № 17 в качестве самовыдвиженца. Ранее "Idel.Реалии" сообщали, что с целью запутать избирателей против активиста в его округе выставили двоих двойников – одновременно тезок и однофамильцев.Местное отделение партии "Патриоты России" выдвинуло в округ против оппозиционера сотрудника "Института стратегических исследований Республики Башкортостан" Руслана Рамилевича Нуртдинова, еще недавно значившегося как "единоросс", а та же "Справедливая Россия" — безработного из Дюртюлинского района Руслана Венеровича Нуртдинова.Ранее активист также сообщал, что действия, направленные на то, чтобы не допустить его до участия в выборах, координируются непосредственно из администрации главы республики.В начале августа Нуртдинов принял активное участие в защите горы Куштау. 7 августа он был задержан на горе полицейскими и через несколько дней был административно арестован Ишимбайским горсудом на трое суток за "неповиновение сотрудникам полиции".В Координационном совете защитников Куштау, комментируя снятие Руслана Нуртдинова с выборов, отметили, что считают "недопустимым подобного рода факты давления, санкции против гражданских активистов, тем более, если это как-то связано с активной позицией граждан в деле защиты Шиханов".Решение Верховного суда РБ будет обжаловано в кассационной инстанции.