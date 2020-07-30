Депутаты наградят бойца с народом орденом СЮ?

17 августа на центральной площади Ишимбая прошел стихийный митинг за отставку главы, на который собрались несколько сотен жителей. Жителей возмутило поведение чиновника в палаточном лагере еще и потому, что он советовал активистам «уе…ать».
Прокуратура проверяет действия чиновника на соответствие закону о муниципальной службе.
«Если там какие-то грубые нарушения — одно решение, если там нарушений других нет… там же очень много (мнений.— "Ъ-Уфа"),— отметил Радий Хабиров.— Поэтому мы перешли в плоскость юридическую. Я думаю, это правильно».
Отставка Азамата Абдрахманова была одним из условий, на которых активисты прекратили протест на горе Куштау.
Коммерсант
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