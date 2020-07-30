Депутаты наградят бойца с народом орденом СЮ?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии
Фашиста Лукашенко расстре ...

Игорь Эйдман 19 ч. · Цели Путина в Беларуси В Беларуси сейчас борютс ...
  Рейтинг: +5  Зулия

Приговор умирающей стране

Идеальных стран нет, не считаю штаты примером для подражания. А по дел ...
  Рейтинг: +5  natall

Когда в Башкирии закончит ...

Подставил он Р. Хабирова. Думаю, его уволят. _________________________ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Противостояние в ...

За противостоянием на Куштау следили многие федеральные издания. Спецкор «Новой ...
  28.08.2020   17883    14

Справедливая Россия из ...

Верховный суд Башкортостана сегодня отменил регистрацию кандидатом в депутаты ...
  28.08.2020   14733    9

Депутаты наградят бойца ...

Судьбу главы Ишимбайского района решат депутаты после прокурорской проверки. ...
  28.08.2020   42599    9

Два сапога пара ...

Ключевое слово в интервью Путина — это слово «пока». Необходимости применять ...
  28.08.2020   40385    39

Алё, г-н Путин! Тут вся ...

Из Кремля пришла благая известь. Владимир Путин поручил проверить сделки по ...
  27.08.2020   40663    29

Последние публикации
Противостояние в ...

За противостоянием на Куштау следили многие федеральные издания. Спецкор «Новой ...
  28.08.2020   27455    14

Справедливая Россия из ...

Верховный суд Башкортостана сегодня отменил регистрацию кандидатом в депутаты ...
  28.08.2020   24839    9

Депутаты наградят бойца ...

Судьбу главы Ишимбайского района решат депутаты после прокурорской проверки. ...
  28.08.2020   36203    9

Два сапога пара ...

Ключевое слово в интервью Путина — это слово «пока». Необходимости применять ...
  28.08.2020   23157    39

Алё, г-н Путин! Тут вся ...

Из Кремля пришла благая известь. Владимир Путин поручил проверить сделки по ...
  27.08.2020   23746    29

«Редакция» Алексея ...

280 миллионов лет назад на дне древнего океана появилась гора Куштау. В наши ...
  27.08.2020   30812    4

Фанерный конь по ...

Со смешным заявлением по Беларуси выступил вчера министр иностранных дел России ...
  27.08.2020   34474    74

Кто сливает уголовные ...

Виталий Буркин: Надо понимать, что в схемах слива дел должны принимать участие ...
  27.08.2020   35757    10

Мифы и реальность о ...

Экономист Рустем Шайахметов изучил находящиеся в открытом доступе документы ...
  26.08.2020   16103    20

Мать Айрата ...

В начале года редакция ProUfu публиковала интервью с мамой Айрата ...
  26.08.2020   13440    32

Читаемое за месяц
«Все для людей» в ...

Участникам забастовки на коммунальном предприятии в Уфе предложили уволиться. ...
  30.07.2020   13391    6

Копейки штрафа вместо ...

Калининский райсуд Уфы 27 июля наложил 200 тыс. руб. штрафа на ОДК-УМПО, ...
  30.07.2020   26922    6

Нужно ли Уфе еще одно ...

Радий Хабиров призвал к обсуждению насчет памятника на Советской площади в Уфе. ...
  30.07.2020   12515    28

Запутинские наймиты ...

Среди 32 россиян, задержанных вчера под Минском спецслужбой Белоруссии, ...
  31.07.2020   21348    14

Владимир Барабаш: Пока ...

Отвечая на вопрос главы уфимского штаба политика Алексея Навального Лилии ...
  31.07.2020   16243    11

Архив публикаций
Август 2020 (84)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)


Депутаты наградят бойца с народом орденом СЮ?

Оценили
0


Судьбу главы Ишимбайского района решат депутаты после прокурорской проверки. Результаты прокурорской проверки, которая проводится в настоящее время в отношении главы администрации Ишимбайского района Башкирии Азамата Абдрахманова, крушившего 15 августа палаточный лагерь на горе Куштау, будут направлены в районный совет. Депутаты должны принять решение о дальнейшей работе чиновника, сообщил сегодня ТАСС глава Башкирии Радий Хабиров.

Депутаты наградят бойца с народом орденом СЮ?


17 августа на центральной площади Ишимбая прошел стихийный митинг за отставку главы, на который собрались несколько сотен жителей. Жителей возмутило поведение чиновника в палаточном лагере еще и потому, что он советовал активистам «уе…ать».

Прокуратура проверяет действия чиновника на соответствие закону о муниципальной службе.

«Если там какие-то грубые нарушения — одно решение, если там нарушений других нет… там же очень много (мнений.— "Ъ-Уфа"),— отметил Радий Хабиров.— Поэтому мы перешли в плоскость юридическую. Я думаю, это правильно».

Отставка Азамата Абдрахманова была одним из условий, на которых активисты прекратили протест на горе Куштау.

Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 28.08.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если посмотреть записи событии на Куштау - муниципальный служащий вел себя как злостный хулиган во время перепоя - абсолютная уверенность во вседозволенности и презрение к народу!!!
Какие тут нарушения - тут куча преступлений!
Лучший выход для хабирова - азамат пишет по собственному и забивается в самую глубокую и темную щель. Хотя уже поздно, и там достанут.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 28.08.2020, 11:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69069 | Рейтинг: +11839,6
Наградят, почти уверена. И прокуратура ничего не найдет, а если все же найдет, то депутаты Ишимб.района - не сдадут назначенца. И СРАдий типа руками разведет - ну вот я бы его погнал ссаными тряпками, да не могу - депутаты, за которых вы голосовали, решили, что Азаматик неуиноуный.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 28.08.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш

Он выполнял указания Хабирова. Явно, стрелочник.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 28.08.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Если там какие-то грубые нарушения — одно решение, если там нарушений других нет… там же очень много (мнений.— "Ъ-Уфа"),— отметил Радий Хабиров.
============================
Гадий выпей чаю, Уфа угощает!!!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 28.08.2020, 11:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69069 | Рейтинг: +11839,6
Вчера в ПроУфу была инфа - уж не знаю, на сколько верная, им слили, что якобы он сам добровольно подал в отставку. Ну и не плохо. Плохо то, что всплывет - такие не тонут, плавая рядом со СРАдием - если уж не как чиновник и госслужащий, то в подконтрольном бизнесе, где нить при Башнефти или ...газе - много разных вариантов пристроить к не хилой кормушке с минимальной нагрузкой в теплый кабинет с кондиционером.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 28.08.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
РАХМАТУЛЛИН Р. Н. то же г-н?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 28.08.2020, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий если подберет ему теплое местечко, значит он выполнял лишь его указания. Но по своей дурости и жадности он противопоставил против себе всех - даже своих земляков Ишимбайцев в первую очередь



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 28.08.2020, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий, этот падонок должен заявление уже давно написать по собственному желанию.
Земляки его нн простят . И отмазывать его глупо !!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 28.08.2020, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.08.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш

Он выполнял указания Хабирова. Явно, стрелочник.
=============================================
Даже у стрелочника мозги должны не только быть но и работать.Или мозги не нужны, удаль показывать за спинами мусоров? Или народного гнева боится меньше, чем гнева сРадия? Бл@, кто у власти.

И-2



Оценили
2






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com