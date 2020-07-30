Депутаты наградят бойца с народом орденом СЮ?

Судьбу главы Ишимбайского района решат депутаты после прокурорской проверки. Результаты прокурорской проверки, которая проводится в настоящее время в отношении главы администрации Ишимбайского района Башкирии Азамата Абдрахманова, крушившего 15 августа палаточный лагерь на горе Куштау, будут направлены в районный совет. Депутаты должны принять решение о дальнейшей работе чиновника, сообщил сегодня ТАСС глава Башкирии Радий Хабиров.17 августа на центральной площади Ишимбая прошел стихийный митинг за отставку главы, на который собрались несколько сотен жителей. Жителей возмутило поведение чиновника в палаточном лагере еще и потому, что он советовал активистам «уе…ать».Прокуратура проверяет действия чиновника на соответствие закону о муниципальной службе.«Если там какие-то грубые нарушения — одно решение, если там нарушений других нет… там же очень много (мнений.— "Ъ-Уфа"),— отметил Радий Хабиров.— Поэтому мы перешли в плоскость юридическую. Я думаю, это правильно».Отставка Азамата Абдрахманова была одним из условий, на которых активисты прекратили протест на горе Куштау.