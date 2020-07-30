Противостояние в Башкирии показало, к каким компромиссам с протестующими власть готова, а к каким — нет

За противостоянием на Куштау следили многие федеральные издания. Спецкор «Новой газеты» Иван Жилин был в числе тех, кто приезжал в Башкирию, чтобы разобраться, что происходит у шихана. Публикуем второй его текст, вышедший на страницах «Новой».Священный шихан Куштау под Стерлитамаком спасен. Длившийся три недели «горячий конфликт» между силовиками, титушками, чиновниками, промышленниками из «Башкирской содовой компании» (БСК) с одной стороны, и защитниками горы — с другой, закончился в пользу последних. 24 августа Министерство природных ресурсов РФ заявило, что власти Башкирии подали документы на придание шихану охранного статуса. Уничтожать гору ради добычи известняка не станут.Ситуация меняется быстро. Еще недавно глава республики Радий Хабиров говорил, что Куштау разработают, и ничто не сможет изменить его решения. А теперь на вопрос, будут ли на горе добывать известняк, отвечает также уверенно: «Конечно, нет». Министерство природы теперь заверяет: «Мы с 2018 года просили придать Куштау статус особо охраняемой территории». В прошлом году, правда, ведомство Дмитрия Кобылкина выдало БСК лицензию на пользование недрами Куштау.Так бывает: чиновники боролись за гору правой рукой, а левой — выдавали документы на ее разработку. Нагорная проповедь, не иначе.Пытаясь доказать свою близость к народу, глава Башкирии даже пошел в наступление на промышленников. Потребовал проверить, законно ли бизнесмены Черников, Исламов, Пяткин и Харисов получили контрольный пакет акций содового гиганта? «Я дал поручение Министерству имущественных отношений посмотреть юридическую природу всех сделок, которые привели к тому, что государственный пакет был отчужден, по сути, размыт в ходе различных сделок. И посмотреть на предмет нанесения ущерба правительству республики».Если проверка будет неформальной, правоохранительным органам региона, вероятно, придется тоже отвернуться от промышленников, интересы которых они еще недавно защищали, раскидывая и задерживая защитников шихана. «Новая газета» 20 августа писала, что создание «Башкирской содовой компании» было невыгодно для республики. Башкортостан контролировал высокоприбыльное АО «Сода», в то время как нынешние хозяева БСК — низкоприбыльные «Каустик» и «Березниковский содовый завод». «Сода» с 2008 по 2013 годы выплатила в 90 раз больше дивидендов, чем «Каустик» и «Березники», вместе взятые, но владельцами контрольного пакета акций при слиянии предприятий стали Черников, Исламов, Пяткин и Харисов, а не республика.БСК, впрочем, огрызается: по республиканским СМИ запущена новость, что предприятие будет вынуждено сокращать персонал и, скорее всего, не выполнит свои «обязательства по социальным расходам на республику» в размере 600 миллионов рублей. Власти парируют: «Мы предлагаем топ-менеджменту БСК прийти в себя и прекратить нас шантажировать. На наш взгляд, «БСК» может работать эффективнее и сокращений можно избежать, а акционеры просто не хотят делиться прибылью. Мы провели анализ расходов БСК и выявили непрофильные расходы. Так, только содержание офиса «Башхима» на улице Полянка в Москве обходится БСК в 1,5 млрд рублей в год», — заявил государственному информагентству «Башинформ» министр промышленности республики Александр Шельдяев.Готовность башкирских чиновников «обнулять» свои решения в интересах жителей — похвальна. Но очевидно, что «обнуление» — это максимум, на который сегодня они согласны. Наказывать «своих» за перегибы никто не будет.Так, вопрос об отставке главы Ишимбайского района Башкирии Азамата Абдрахманова, который лично участвовал в нападении на лагерь экозащитников, лично разбрасывал палатки и посылал активистов на три буквы, журналисты и защитники Куштау поднимали за последнее время трижды. И трижды глава республики Радий Хабиров отбивал нападки: говорил, что на горе «все горячились» и «все нарушали».Аналогично с титушками, которые регулярно участвовали в нападениях на лагерь. Их не ищут, потому что следы могут привести к силовикам: парни без опознавательных знаков появлялись на Куштау вместе с бойцами ЧОО «Вершина», директор которой Александр Анчин — член координационного совета башкирской Росгвардии.На этом фоне удивительно, как жестко отступившие чиновники решили обойтись с экозащитниками: 41 человек арестован, 20 — получили штрафы. Заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти». Пока бесфигурантное. По факту нападений на самих экозащитников уголовных дел не возбуждено.Отстоявшим гору еще придется отстаивать друг друга. Таков компромиссный вариант властей.