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Противостояние в Башкирии показало, к каким компромиссам с протестующими власть готова, а к каким — нет

  • Опубликовано: ПроУфу | 28.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 36060 | Комментарии: 14
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За противостоянием на Куштау следили многие федеральные издания. Спецкор «Новой газеты» Иван Жилин был в числе тех, кто приезжал в Башкирию, чтобы разобраться, что происходит у шихана. Публикуем второй его текст, вышедший на страницах «Новой».

Противостояние в Башкирии показало, к каким компромиссам с протестующими власть готова, а к каким — нет


Священный шихан Куштау под Стерлитамаком спасен. Длившийся три недели «горячий конфликт» между силовиками, титушками, чиновниками, промышленниками из «Башкирской содовой компании» (БСК) с одной стороны, и защитниками горы — с другой, закончился в пользу последних. 24 августа Министерство природных ресурсов РФ заявило, что власти Башкирии подали документы на придание шихану охранного статуса. Уничтожать гору ради добычи известняка не станут.

Ситуация меняется быстро. Еще недавно глава республики Радий Хабиров говорил, что Куштау разработают, и ничто не сможет изменить его решения. А теперь на вопрос, будут ли на горе добывать известняк, отвечает также уверенно: «Конечно, нет». Министерство природы теперь заверяет: «Мы с 2018 года просили придать Куштау статус особо охраняемой территории». В прошлом году, правда, ведомство Дмитрия Кобылкина выдало БСК лицензию на пользование недрами Куштау.

Так бывает: чиновники боролись за гору правой рукой, а левой — выдавали документы на ее разработку. Нагорная проповедь, не иначе.

Пытаясь доказать свою близость к народу, глава Башкирии даже пошел в наступление на промышленников. Потребовал проверить, законно ли бизнесмены Черников, Исламов, Пяткин и Харисов получили контрольный пакет акций содового гиганта? «Я дал поручение Министерству имущественных отношений посмотреть юридическую природу всех сделок, которые привели к тому, что государственный пакет был отчужден, по сути, размыт в ходе различных сделок. И посмотреть на предмет нанесения ущерба правительству республики».

Если проверка будет неформальной, правоохранительным органам региона, вероятно, придется тоже отвернуться от промышленников, интересы которых они еще недавно защищали, раскидывая и задерживая защитников шихана. «Новая газета» 20 августа писала, что создание «Башкирской содовой компании» было невыгодно для республики. Башкортостан контролировал высокоприбыльное АО «Сода», в то время как нынешние хозяева БСК — низкоприбыльные «Каустик» и «Березниковский содовый завод». «Сода» с 2008 по 2013 годы выплатила в 90 раз больше дивидендов, чем «Каустик» и «Березники», вместе взятые, но владельцами контрольного пакета акций при слиянии предприятий стали Черников, Исламов, Пяткин и Харисов, а не республика.

БСК, впрочем, огрызается: по республиканским СМИ запущена новость, что предприятие будет вынуждено сокращать персонал и, скорее всего, не выполнит свои «обязательства по социальным расходам на республику» в размере 600 миллионов рублей. Власти парируют: «Мы предлагаем топ-менеджменту БСК прийти в себя и прекратить нас шантажировать. На наш взгляд, «БСК» может работать эффективнее и сокращений можно избежать, а акционеры просто не хотят делиться прибылью. Мы провели анализ расходов БСК и выявили непрофильные расходы. Так, только содержание офиса «Башхима» на улице Полянка в Москве обходится БСК в 1,5 млрд рублей в год», — заявил государственному информагентству «Башинформ» министр промышленности республики Александр Шельдяев.

Готовность башкирских чиновников «обнулять» свои решения в интересах жителей — похвальна. Но очевидно, что «обнуление» — это максимум, на который сегодня они согласны. Наказывать «своих» за перегибы никто не будет.

Так, вопрос об отставке главы Ишимбайского района Башкирии Азамата Абдрахманова, который лично участвовал в нападении на лагерь экозащитников, лично разбрасывал палатки и посылал активистов на три буквы, журналисты и защитники Куштау поднимали за последнее время трижды. И трижды глава республики Радий Хабиров отбивал нападки: говорил, что на горе «все горячились» и «все нарушали».

Аналогично с титушками, которые регулярно участвовали в нападениях на лагерь. Их не ищут, потому что следы могут привести к силовикам: парни без опознавательных знаков появлялись на Куштау вместе с бойцами ЧОО «Вершина», директор которой Александр Анчин — член координационного совета башкирской Росгвардии.

На этом фоне удивительно, как жестко отступившие чиновники решили обойтись с экозащитниками: 41 человек арестован, 20 — получили штрафы. Заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти». Пока бесфигурантное. По факту нападений на самих экозащитников уголовных дел не возбуждено.

Отстоявшим гору еще придется отстаивать друг друга. Таков компромиссный вариант властей.

Новая Газета

ПроУфу
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  • 1 | 28.08.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все это клоунада было организовано рахимовцами как средство остранения от власти Хабирова.Они не успокоятся.Будут ездить и бузить.Найдут повод.Благо деньги у них есть.В Австрии миллирды долл.у Уралчика.



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  • 2 | 28.08.2020, 10:58 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40346 | Рейтинг: +5128,3
На БСК хватило смелости наехать. А на азатика Курманаева (Уралсиб) и Урала (Башнефть) пока не хватает! Кругом трусливые органы и жадные жулики.



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  • 3 | 28.08.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аналогично с титушками, которые регулярно участвовали в нападениях на лагерь. Их не ищут, потому что следы могут привести к силовикам:
==========================================
Знаю из первых уст, что еще с времен муртазла, в роли титушек, использовались, люди из охранных агентств, напрямую зависящих от Силовых Структур (сокращенно "СС"). Происходит все просто: Из ментовки поступает команда охранному агентству, в определенное место и время, доставить определенное количество охранников (в форме или без), за отказ ,- лишение лицензии. Вот и вся недолга....



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  • 4 | 28.08.2020, 11:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69069 | Рейтинг: +11839,6
Вчера вылезла, молчавшая почти 2 года Аиткулова - глава всех в мире башкир, ранее зам Толкачева в Курултае

Эльвира Аиткулова, депутат Госсобрания РБ

Из facebook

«Во имя этой победы я прощаю всех»- сказал мне уважаемый человек, комментируя вмешательство Президента России в ситуацию по Куштау. И люди, и горы выстояли, конечно, все бы хотели, чтобы произошло это раньше и не по такому драматическому сценарию. Усвоить этот урок, разбирая свои ошибки, предстоит всем участникам: обществу, власти, бизнесу. Все, что нас не убивает- делает сильнее… Верю, что пройдя это испытание, стали сильнее все: от управленческой команды республики до каждого ее жителя. Очевидно, что борьба за Куштау войдёт в учебники истории и время рефлексии, анализа только начинается. К основным факторам, которые способствовали народному подъему и о которых уже много говорили, добавились и наша потребность собираться вместе, сформированная веками. Отсутствие из-за пандемии в этом году такой возможности тоже подспудно сказалось на ситуации. Общая радость и сопереживание всегда объединяют.
_______________________________________________

Вон оно как! Я кинулась искать - а какова же была ее позиция по Куштау....
И выяснилось, что Эта чиновница - ни единого слова НИ РАЗУ не сказала в защиту Куштау! Есть только такого рода заявление:
"Эльвира Аиткулова: «Гора Торатау стала символом единения народа»
07 декабря 2018(цитата)
"Долгие дискуссии вокруг темы разработки Торатау были, наверное, с одной стороны нелогичны, потому что охранный статус уже подразумевает, что гора разработке не подлежит. Что касается Куштау, то сейчас у этой горы охранного статуса нет. Более того, как альтернативу Куштау уже несколько лет предлагали отдать под разработку Башкирской содовой компании. Гора Торатау стала для людей не простой памятником природы, а символом единения и консолидации.
Эльвира Аиткулова, заместитель Председателя Госсобрания РБ"
___________________________________

Еще с неделю-полторы назад на обращение корреспондентов ПроУфу за комментарием, как она относится к Куштау(тогда многих опрашивали) дамочка отказалась от комментариев - ни за разработку, ни против. То есть конъюнктурно выжидала - кто же победит в этой борьбе? А теперь - ага - войдет в учебники... как же противны эти "наши слуги"... войдет! Но вопреки вашим усилиям!



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  • 5 | 28.08.2020, 11:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69069 | Рейтинг: +11839,6
Радий Хабиров заявил, что более не считает актуальным выкуп контрольного пакета акций БСК

Глава республики заявил в интервью телеканалу “РБК” о направлении несколько дней назад собственникам предприятия предложения продать долю государству, но ответ получен не был. Сегодня планы вернуть республике контроль над компанией через выкуп акций уже не актуален.

«Речь идёт о том, что, наш взгляд, подчеркиваю, на взгляд правительства республики, мы имеем дело с незаконным выводом активов нашего предприятия. Мы имеем дело, по нашему мнению, с нанесением ущерба. Собственно, эти две вещи мы собираемся защищать. (Всем остальным) занимается уже прокуратура и, наверное, уже дальше правоохранительные органы, потому что ситуация такова, что если даже сейчас мы зайдём с исковыми требованиями, то сделки, как вы понимаете, были сделаны в 2013, а некоторые в 2007 году, и соответственно сроки исковой давности давно прошли. И решение вопросов возврата возможно только в рамках уголовного дела, соответственно, либо восстановление срока давности, что тоже может делать прокуратура”, — рассказывает Радий Хабиров.

Глава Башкортостана ранее заявлял о необходимости вернуть контроль над АО “Башкирская содовая компания” государству для того, чтобы выстроить иное управление и решить сырьевую проблему вне зависимости от намерений частных лиц, которым сейчас принадлежит контрольный пакет акций предприятия. Радий Хабиров также считает, что история с приватизацией “Соды” началась еще в 2007-2008 годах. Тогда, по его словам, акционеры, которые сейчас являются мажоритарными держателями акций компании, целенаправленно привели к размытию доли республики.
______________________________________
Логично. Зачем выкупать, если пуйло за даром фактически уже отжал, ведь "если я чего хочу, то выпью обязательно"©
А контрольный пакет - 50% + 1 акция - он отдаст Б-стану, хотя это не точно))))



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  • 6 | 28.08.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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То, что по итогу эпопеи Куштау засветилась Аиткулова, однозначно показывает, что там торчат рога и копыта Муртазла. Эта прикормленная журналюга старательно пристраивается к власти. Есть у нас такой феномен - учалинские женщины, умеющие переобуться на скоку.



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  • 7 | 28.08.2020, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 28.08.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То, что по итогу эпопеи Куштау засветилась Аиткулова, однозначно показывает, что там торчат рога и копыта Муртазла. Эта прикормленная журналюга старательно пристраивается к власти. Есть у нас такой феномен - учалинские женщины, умеющие переобуться на скоку.
++++
уфагубОВЦАМ еще долго во всем будут видится рога и копыта.
даже в кривом зеркале.



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  • 8 | 28.08.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
уфагубОВЦАМ еще долго во всем будут видится рога и копыта.
даже в кривом зеркале.
—————————————«»
Это говорит о том, что попали в цель. Курултайщикам удаленка в прок пошла видать)))



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  • 9 | 28.08.2020, 14:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69069 | Рейтинг: +11839,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
В интернете запущен флешмоб за отставку причастных к событиям вокруг Куштау чиновников

Сообщение со списком требований было опубликовано сегодня, 28 августа, в самом крупном telegram-канале защитников горы “КушТау on-line”. В тексте сообщается, что “праздновать победу” пока рано, так как документы о создании на территории шихана Куштау особо охраняемой природной зоны до сих пор не подписаны.

“Держим себя в тонусе и не доверяем тем, кто ещё вчера «отдавал приказы» бить свой народ. Или у вас память короткая? Имейте достоинство и хватит уже писать и восхвалять тех кто по долгу службы обязан работать на народ. На народ который кормит их. Или не мы пополняем бюджет? Пусть не забывают кто здесь главный — это мы, граждане, налогоплательщики!”, — отмечено в публикации.

Победа экоактивистов, по словам авторов сообщения, будет достигнута только тогда, когда власти Башкирии выполнят все требования: проведение расследования в отношении тех, кто “отдавал приказы органам правопорядка на избиение” участников акций протеста на горе, поиск координаторов группы неизвестных молодых людей, разрушивших палаточный лагерь активистов и привлечение к ответственности руководства и сотрудников частной охранной организации “Вершина”. Они, как рассказывали ранее очевидцы событий, применяли физическую силу для разгона протестующих.

Также авторы текста требуют отставки руководителя администрации главы Башкортостана Александра Сидякина, его заместителя Урала Кильсенбаева, вице-премьера правительства региона Азата Бадранова, председателя совета директоров агентства “Башинформ” Ростислава Мурзагулова и главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Против них требуют провести расследование причастности к “беспределу” на Куштау. В случае неисполнения требований авторы обращения намерены требовать отставки главы Башкортостана Радия Хабирова.

В разговоре с журналистом “Эха” один из делегатов группы экозащитников, участвовавшей во встрече с главой республики 21 августа, Роберт Давлетшин отметил, что опубликованные в telegram-канале требования нельзя считать официальными, так как авторы сообщения неизвестны делегации.

Напомним, подобные требования выдвигались и на встрече экоактивистов с Радием Хабировым. Тогда бывший неформальный лидер группы защитников горы Урал Байбулатов зачитал перед главой региона список требований, среди пунктов которого, в частности, была отставка Азамата Абдрахманова



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  • 10 | 28.08.2020, 19:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Жители Башкирии усомнились в лидере движения защитников шихана Куштау. По их словам, Урала Байбулатова, ведущего на радио «Юлдаш», никто из активистов не выбирал. Общественники увидели в его самовольном вступлении в Координационный совет преследование целей собственных, но никак не активистов. Данное утверждение поддержал и юрист Гарифулла Яппаров, который взялся за защиту задержанных. Он рассказал накануне, 20 августа, о том, что единственным руководителем совета был и остается Фаиль Алчинов, один из лидеров запрещенной организации «Башкорт», который сейчас находится под стражей. Именно его в свое время выбрал сам народ.



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  • 11 | 28.08.2020, 21:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комиссия по избиению защитников Куштау назначена во главе с Толкачевым



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  • 12 | 28.08.2020, 22:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Генпрокуратура РФ заявила о незаконности отчуждения госакций БСК

Генпрокуратура РФ заявила о незаконности отчуждения госакций БСК
Генпрокуратура России сообщила о нарушениях в проведении приватизации крупного предприятия « Башкирской содовой компании». Согласно релизу, в ходе проверки было обнаружено, что права на имущество завода отдали без ведома властей. По результатам разбирательства, в Арбитражный суд РБ направлен иск об изымании комплексов .

Отдельно отмечается, следственный комитет России рассмотрит нарушения на предмет возбуждения уголовного дела.

«Кроме того, материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти», — сообщили в СК по РФ.
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__ Всю приватизацию промпредприятий отменить и вернуть всё государству! Очень Опытный



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  • 13 | 28.08.2020, 22:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Комиссия по избиению защитников Куштау назначена во главе с Толкачевым
———————————-
Мир перевернулся, бывший милиционер (Толкачев) защищает защитников Куштау. Ну понятно, после поддержки ВВ защищать можно, до этого конъюнктура не позволяла. Сегодня наш горячо любимый королтай начал мироточить во все стороны идеями. Наверное выборы близко, да и к выборам в госдуму наверное аппетит проснулся? Вот такие у нас защитники народные, очень сильно распустили холопов, надо защищать их самих от себя и дурных мыслей.



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  • 14 | 29.08.2020, 01:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31689 | Рейтинг: -713,9
2 | 28.08.2020, 10:58 | Автор: юнг

С Днем рождения!

Желаю всего-всего и от всей души!



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