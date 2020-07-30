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Два сапога пара

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Ключевое слово в интервью Путина — это слово «пока». Необходимости применять российские силы в Белоруссии «пока» нет. И не будет до тех пор «пока» экстремистские силы не перейдут границ и не начнут разбой.

Два сапога пара


Но ведь слово «пока» легко поменять на слово «пора»! Поводы, которых Путин пока не видит, не так трудно разглядеть. Вот Лукашенко разглядел в протестующих гестаповцев. Не смутьянов или хулиганов — я прямо сразу гестаповцев! Зато в своих полицаях и карателях он узнал «красавцев».

И Путин тоже смотрел внимательно и сделал вывод, что белорусская милиция вела себя спокойно. Так он и поведение нашего ОМОНа, который калечит людей, тоже считает спокойным и правильным.

Видео:



В этом смысле Лукашенко и Путин смотрят на мир одинаково и видят то, что хотят увидеть. Лукашенко в акциях протеста обнаружил русофобию. Я думаю, что и Путин при небольшом желании увидит русофобов и прочую нечисть. С Крымом мы всё это уже проходили. Крымчан спасали от полчищ бандеровцев и фашистов. Где эти полчища, куда растворились — неизвестно. Но Крым теперь — «наш».

Поэтому даже если протестующие белорусы и дальше продолжат собирать мусор в пакеты, снимать обувь перед тем, как встать на скамейки, и не разобьют ни одной витрины и машины, всё равно их объявят экстремистами, подстрекаемыми Западом, которые перешли все границы.
Тут мы можем вспомнить и примеры из более далекой истории, когда советские танки входили в Венгрию и Чехословакию.

Заявления Путина для белорусов с одной стороны тревожны, с другой радостны. Если Путин признает, что Лукашенко фактически просит его о помощи — значит, своих сил у диктатора уже не хватает и он не верит, что сам сможет сдержать народ. Если еще поднажать и усилить митинги и забастовки, то режим может треснуть. Но тогда уже Путин получит предлог для ввода войск, а с российскими карателями 9-миллионной стране точно не справиться. Тем более что наши каратели будут еще злее, потому что белорусы для них просто никто — даже не земляки.

Когда создавалось это псевдо-союзное государство, Лукашенко мучила ностальгия по СССР. Теперь эта ностальгия выйдет белорусам боком. Россия имеет возможность с минимальными формальностями оккупировать соседнее государство. Даже если Лукашенко как-то сможет задавить протест, он будет управлять территорией, на которой подавляющее большинство его ненавидит.

Долго это всё равно продлиться не может. И безумный Батька согласится на поглощение своей страны прожорливым соседом, только, чтобы спасти самого себя. «Пока» Путин не торопится. Еще не «пора».

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • 1 | 28.08.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Необходимости применять российские силы в Белоруссии «пока» нет.
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Все верно: "Пока нет", а когда мирные протесты перерастут в силовые столкновения, и народ Белоруссии откопает дедовские ППШ, и шмайсеры в своих огородах, и не достанет из чуланов берданки будет "Уже нет"!
Недавний пример Шиханы: Как только народ оказал силовое сопротивление, сразу и вован и гадий переобулись в прыжке, и стали ярыми защитниками Куштау....



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  • 2 | 28.08.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Антуан Орхеъ, думаешь В.Путин или любой другой президент России (пусть даже Е.Альбац) такие простые, что будут спокойно сидеть на попе ровно и наблюдать, как Белоруссию уводят из сферы интересов и влияния России, в орбиту стран-сателлитов США и блока НАТО?



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  • 3 | 28.08.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Ключевое слово в интервью Путина
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Ключевое слово в интервью Путина - на Западе НАТО, у нас в России ОДКБ и союзный договор с Белоруссией

Если завтра будет восстание русских и русскоязычных в Прибалтике разве танки США не будут их давить гусеницами как на площади Тяньаньмэнь

У США богатая история применения танков против мирного населения.

А помните как в США применили танки, пулеметы и химическое оружие для разгона своих американских навальнят?

НА ЮТЮБЕ МНОГО ХРОНИКИ ЭТИХ СОБЫТИЙ в Вашингтоне

На 1:28 диктор произносит "Это война", иллюстрацией его слов становятся колонны американских танков и регулярные войска, которые огнеметами, танками и отравляющими газами подавят народные волнения в Вашингтоне.



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  • 4 | 28.08.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Ореху мало, что мы Украину прос.али (ранее - все остальные наши республики).
На месте Путина я бы не предупреждал, а давно бы действовал. Последний, конечно, умён и хитёр, но слишком осторожен.



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  • 5 | 28.08.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Если Вы зайдете на сайт Эха, то увидите крупную надпись: "Журнал Шпигель. Следы Новичка в случае с Навальным." Сенсация. Белингскэт и Шпигель, основываясь на заявления и расследования врачей (уже смешно.) делают вывод, что Россия траванула Навального газом наподобие Новичка. Все здорово описано. Просто построено на тумане.

Но, в маленькой, совсем незаметной новостной заметке: 13.05 "Транспортная полиция начала проверку после госпитализации Алексея Навального", между прочим упоминается: "Официальный представитель клиники Шарите Мануэла Зингль отказалась комментировать публикацию Шпигеля, назвав выводы авторов предположением и спекуляцией.



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  • 6 | 28.08.2020, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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А России нужна еще одна враждебная " украина" на своей границе?



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  • 7 | 28.08.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович призвал использовать «ненавистный» русский язык в ходе переговоров с Москвой. Так он прокомментировал ситуацию с Рижским портом на своей странице в Facebook.

Политик обратил внимание на снижение объемов перевалки грузов. Так, в Рижском порту этот показатель составляет 26,7 процента. По его словам, грузы и рабочие места в портах могут появиться благодаря прагматичным отношениям с восточными соседями.

Правящая коалиция должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать», — заявил Урбанович.

Ранее ЕС отказался финансировать модернизацию латвийских портов. Министр транспорта Латвии Талис Линкайтис заявил, что прежнего «расцвета гаваней» не будет.

Русский язык является родным почти для 40 процентов жителей Латвии. В январе республика отказалась проводить референдум об образовании на русском языке. Подписи хотела собрать партия «Новое согласие». По новому закону страны, в школах, где учатся национальные меньшинства, большинство предметов должно преподаваться на латышском — русский остается только на уроках русского языка и литературы, а также «предметов, связанных с культурой и историей». Окончательно реформа вступит в действие с 1 сентября 2021 года.



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  • 8 | 28.08.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Даже если Лукашенко как-то сможет задавить протест, он будет управлять территорией, на которой подавляющее большинство его ненавидит.
---------------------
Заметил, либерасты обожают это "ненавижу", "ненавидят", больные люди в принципе.



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  • 9 | 28.08.2020, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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И всё-таки я никак не пойму почему рукопожатая обЧественность вроде Фундука или Шендеровича не требует громогласно от властей штата Висконсин публичного расследования незаконных актов которые творятся в ихнем штате?



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  • 10 | 28.08.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Антоша Орехъ по самые гланды заглотнул то, что обычно медленно посасывает, изредка сплёвывая переизбыток испорожняющей кем-то консистенции одухотворенности. Здесь другой случай, есть надежда по быстрому подзаработать. Поэтому надо срочно менять метод информационного отсоса. Но для этого Прибалтика не то место, где можно лаять во всё Антошкино горло. Европа таких скунсов, как Орехъ, не очень жалует. Их кормить надо. К себе не пускает, но и с привязи не спускает. Слюна то ядовитая. Ну что Антоша - Украина твой дом родной. Там и полаять можно и с бандеровцами в обнимашки поиграть. Но не переусердствуйте, а то зависть такая штука, что от неё и умереть можно. Второй раз как с Бабченко не получится. На вас свинной крови не напасешься. Свою придется использовать.



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  • 11 | 28.08.2020, 13:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69069 | Рейтинг: +11839,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
О_О! Пригожинские с гэбёшками указивки от боссов получили - понятно, что остальные темы этих проплаченных не интересуют вообще и высказываются они всегда не по теме статьи, а по личностям авторов.
Ну смешно же - и уже давно. Не канает, г-ны(не господины) нащальник, ну не канает!



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  • 12 | 28.08.2020, 13:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69069 | Рейтинг: +11839,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Прямая цитата пуйла:
Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока "экстремистские элементы не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", заявил президент.

Вот к гадалке не ходи - тут ему карта и попрет! То есть бацка не заставит долго ждать и будет разбой, будут гореть автомобили(разумеется - оппозиционеров - их не жалко), дома(тоже оппозиционеров - один уже горел), будут попытки захватов банков, адм.зданий, как вчерась посольства Ливии - вопрос только - когда? В ближайшие дни или чуть погодя. для международной общественности выдержат паузу...



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  • 13 | 28.08.2020, 13:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15015 | Рейтинг: -2150,6
Тем временем в Польше уже готовятся включать территории Беларуси.

«Гродно должно отойти Польше» — поляки открыто делят Белоруссию

Поляки сами раскрывают свои карты: главный редактор журнала Najwyższy Czas! Томаш Соммер заявляет в Twitter, что «в случае распада Белоруссии Гродно должно отойти Польше».

«ПиС это знает, но боится заявить», — заключает он.

ПиС — это консервативная партия Польши Prawo i Sprawiedliwość («Право и справедливость»), первым её председателем в 2001 году стал Лех Качиньский.

И как тут не вспомнить кадры с митинга оппозиции в Гродно, когда разгорячившийся мужчина принялся подпрыгивать на месте с криками: «В Польшу! В Польшу!»



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  • # 14 | 28.08.2020, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 15 | 28.08.2020, 13:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15015 | Рейтинг: -2150,6
АРМАГЕДДОНЫЧ
Ну, слава Б-гу, хотя бы стало ясно, за что люди в Минске борются! Оказывается, всё дело в том, чтоб Гродно и Брест стали Польшей. А то, чего это они Белоруссия?



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  • 16 | 28.08.2020, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Лучше скажи админу чтобы коменты не зажимал, и у врача своего попроси чонить от "гебешек", а вдруг полегчает.



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  • 17 | 28.08.2020, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Сравнение Орехом Белоруссии с Венгрией и Чехословакией обескураживает. Он прикидывается, что не знает о том, что у нас с Белоруссией одно союзное государство, что у нас официальный договор в ОДКБ.
Это откровенная спекуляция.



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  • 18 | 28.08.2020, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Что - то сегодня у Ореха ни слова о Новичке?
Наверное про него в следующем его блоге сегодня?! На сайте у многих писателей сегодня их по два, а чем Орехъ хуже?



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  • 19 | 28.08.2020, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А если вспомнить, как один гражданин государства США тряс пробиркой в ООН, обвиняя Ирак в производстве химического оружия. Потом на это государство напал, разорил. После там захватили власть террористы. Правда, химического оружия не нашли.
Пришло время России, которую обвиняют в применении химического оружия. На основании неизвестно чего.



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  • 20 | 28.08.2020, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Между прочим: не пора ли Эху убрать с Экранов мониторов опровергнутую информацию о расследовании журнала Шпигель? И показать все информацию об опровержении. Или, рука правая не знает, что творит рука левая?



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