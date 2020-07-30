Два сапога пара ...

Но ведь слово «пока» легко поменять на слово «пора»! Поводы, которых Путин пока не видит, не так трудно разглядеть. Вот Лукашенко разглядел в протестующих гестаповцев. Не смутьянов или хулиганов — я прямо сразу гестаповцев! Зато в своих полицаях и карателях он узнал «красавцев».
И Путин тоже смотрел внимательно и сделал вывод, что белорусская милиция вела себя спокойно. Так он и поведение нашего ОМОНа, который калечит людей, тоже считает спокойным и правильным.
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В этом смысле Лукашенко и Путин смотрят на мир одинаково и видят то, что хотят увидеть. Лукашенко в акциях протеста обнаружил русофобию. Я думаю, что и Путин при небольшом желании увидит русофобов и прочую нечисть. С Крымом мы всё это уже проходили. Крымчан спасали от полчищ бандеровцев и фашистов. Где эти полчища, куда растворились — неизвестно. Но Крым теперь — «наш».
Поэтому даже если протестующие белорусы и дальше продолжат собирать мусор в пакеты, снимать обувь перед тем, как встать на скамейки, и не разобьют ни одной витрины и машины, всё равно их объявят экстремистами, подстрекаемыми Западом, которые перешли все границы.
Тут мы можем вспомнить и примеры из более далекой истории, когда советские танки входили в Венгрию и Чехословакию.
Заявления Путина для белорусов с одной стороны тревожны, с другой радостны. Если Путин признает, что Лукашенко фактически просит его о помощи — значит, своих сил у диктатора уже не хватает и он не верит, что сам сможет сдержать народ. Если еще поднажать и усилить митинги и забастовки, то режим может треснуть. Но тогда уже Путин получит предлог для ввода войск, а с российскими карателями 9-миллионной стране точно не справиться. Тем более что наши каратели будут еще злее, потому что белорусы для них просто никто — даже не земляки.
Когда создавалось это псевдо-союзное государство, Лукашенко мучила ностальгия по СССР. Теперь эта ностальгия выйдет белорусам боком. Россия имеет возможность с минимальными формальностями оккупировать соседнее государство. Даже если Лукашенко как-то сможет задавить протест, он будет управлять территорией, на которой подавляющее большинство его ненавидит.
Долго это всё равно продлиться не может. И безумный Батька согласится на поглощение своей страны прожорливым соседом, только, чтобы спасти самого себя. «Пока» Путин не торопится. Еще не «пора».
Антон Орехъ, Эхо Москвы
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Два сапога пара
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