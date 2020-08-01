Позорное судилище от оборотней в мантиях

«Это было позорное судилище»: как прошли самые массовые аресты в Башкирии после событий на Куштау.Защитники защитников Куштау рассказали ProUfu.ru, что творилось после задержания протестующих.На шихане Куштау 15 августа были задержаны более 80 человек – почти все, кто был тогда на горе. 41 человеку были оформлен арест – от 2 до 15 суток. Остальные получили штрафы. По нашим данным, никто из задержанных вину не признавал и не понимал, за что попал под молот правосудия. Большинство из задержанных никогда не имели приводов и даже административных штрафов.К чести наших правозащитников, несмотря на то, что в первые дни происходила неразбериха, а задержанных было трудно найти даже родственникам (их приходилось вылавливать в соцсетях, искать в спецприемниках), предположительно все они были установлены – а в судах оказывалось по три защитника. Исключение составила первая часть арестантов - к ним юристов попросту не впускали.Первая ночь – с 15 на 16 августа, оказалась самой трудной. Ишимбайский спецприемник, куда привозили задержанных, переполнился. Людей повезли в Стерлитамак, Салават, село Толбазы Аургазинского района, где поначалу отрицали, что задержанные находятся у них.Условно «защитников защитников» можно разделить на несколько групп. Адвокаты «Апологии протеста» - Салават Валеев, Павел Васильев, Эмиль Галимов, Урал Ишбулатов, Саида Максютова, Рустам Мурзин, Максим Усов, Руслан Шарипов и Марина Швецова. В контакте с ними работало республиканское судебное агенство «Барристер». Кроме них, юридическую помощь оказывали юристы Совета по правам человека при Главе РБ Зульфия Гайсина и Валерий Самохин, а также Эльза Маулимшина. Частные адвокаты, в числе которых защищавший признанную экстремистской орагнизацией БОО «Башкорт» Гарифулла Япаров, и юристы-одиночки. Например, с первого дня в судах присутствовал депутат Курултая Дмитрий Чувилин. Все они оказывали помощь бесплатно для граждан.«Барристер»: Многие адвокаты отказывались, мол, дело политическоеС первого дня судебное агентство «Барристер» подключилось к защите. В субботу, 15 августа, стало поступать много звонков от знакомых, к которым обратились граждане на горе – они просили юридической помощи. Вопросов возникло много: от того, как правильно вести себя, чтобы не создать уголовных рисков, до поиска защитников.К тому моменту помощь уже оказывала «Апология протеста» (проект международной правозащитной группы «Агора»).– Руководитель Апологии увидел нашу активность, навёл справки о нас у московских коллег и, получив рекомендации, вышел с нами на связь, – рассказывает управляющий партнёр агентства «Барристер» Айдар Муллануров. – Они хотели помогать задержанным руками местных адвокатов.Барристер» предложил свою помощь и с понедельника оба управляющих партнёра агентства безвозмездно помогали «Апологии протеста», искали подходящих профессионалов, координировали их работу, помогали с выработкой правовой позиции.Агентство стало помогать в формате консультирования.– Не все адвокаты готовы были подключиться к делу защитников Куштау, - отмечает Айдар Муллануров. – Мотивировали они это тем, что дело политическое, а они дистанцируются от этой темы. Было неясно, чем все закончится. Кроме того, не все адвокаты могли оперативно включиться в дело – нужно было бросить все дела и выехать в Ишимбай. Перед нами же стояла цель – дать людям ту защиту, на которую они вправе рассчитывать по российскому законодательству. Никакой политики.Депутат Курултая: «Это позорное судилище»В воскресенье, 16 августа, начались рассмотрения дел в Ишимбайском городском суде. Туда прибыли юристы-правозащитники, среди которых юрист от «Апологии» Эмиль Галимов, юрист СПЧ Зульфия Гайсина и депутат Курултая Дмитрий Чувилин. Как заявил позже последний, в здание суда их поначалу не впустили. «Непонятно, на каком основании суд проходил в закрытом режиме. Правосудие у нас открытое», – удивлялся он.Спустя полтора часа их все же впустили. В нескольких залах несколько судей в быстром темпе и довольно формально рассматривали дела задержанных.– Позорное судилище. В Ишимбайском городском суде мы увидели все нарушения прав человека, которые только могли быть. Если рассматривать в контексте тех процессов, которые проходили там, а потом и в Верховном суде, законодательство в РФ в принципе не работает. В законе написано, что задержанных на длительное время – более двух часов, необходимо кормить. В данном случае они подолгу сидели без еды и воды. С трудом удавалось занести передачки, чтобы ребята просто не начали терять сознание от голода. Я считаю, что это грубейшее нарушение элементарных прав человека, – вспоминает Чувилин.Был ли голод?О том, что есть жалобы по питанию, говорили и другие юристы. Об этом упоминал адвокат Руслан Шарипов, который подключился к процессу в понедельник, 17 августа. К тому моменту от «Апологии» в суде также работали Салават Валеев, Марина Щербакова и другие местные адвокаты. Шарипов как защитник успел посетить 4–5 судебных заседания за день.– Я не знаю, давали ли в первое время еду задержанному Фаилю Алчинову. Знаю лишь, что с момента задержания и до суда их не кормили. Во всяком случае, в 9 часов утра 17 августа Алчинова доставили в суд, до 10 вечера он находился там, и ему не давали ни воды, ни еды.– Выяснились факты, что права задержанных нарушаются, я фиксировал запрет по передаче лекарств. Есть факт, что не кормили, – подтверждает правозащитник Гарифулла Япаров. – При мне не разрешили дать передачку Алчинову. Считаю, что это превышение должностных полномочий. Также родственникам не давали сведений, где находится тот или иной человек. А задержанным отказывали в праве позвонить адвокату, родственникам. То есть люди просто их теряли.Зульфия Гайсина, как юрист и член СЧП, посещала камеры с задержанными и передавала им бланки жалоб на решения судов. Она также слышала, что в первое время были проблемы с питанием у задержанных.Однако позже прошла проверка ОНФ под руководством Олега Галина, который отчитался, что никаких нарушений не выявлено.«Из 64 человек, содержащихся на момент проведения рейда в инспектируемых учреждениях, 34 отбывают административное наказание в связи с указанными событиями, – говорится в его ответе. – В учреждениях организовано регулярное горячее питание, доставляемое в типовых пищевых баках-термосах из городских учреждений общественного питания».За что их посадили?По словам Гайсиной, на горе задерживали по двум статьям – по части 1, статьи 19 КоАП – «Самоуправство». И по части 3 статьи 19 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…». В данном случае суд должен был установить законность требований полиции.– Полиция указывает, что граждане препятствовали проезду техники АО «Сырьевая компания», однако не указывает, что это и есть БСК, – говорит представитель СПЧ. – То есть взаимосвязь компаний в материалах дела не представлена, мы должны были об этом только догадываться. Ни одного ПТС транспорта, а также разрешительной документации на работы на горе предоставлено так же не было. О том, что они есть – тоже, видимо, нужно было догадаться. Лицензия на разработку и геолого-разведывательную работу, а также разрешение на спил деревьев для Макаровского лесхоза – ничего этого нет.Адвокат Руслан Шарипов уверяет, что ни одно ходатайство в суде принято не было. А некоторых не имели права арестовывать по некорректным протоколам.– Противоречия были во всем. Все задержанные указывали, что «участковых, которые писали рапорты об обнаружении признаков административного правонарушения и которые составляли протокол об их задержании», они не видели. Место задержания не совпадало – в одних протоколах было написано «возле горы Куштау у деревни Урняк», а в других «на горе Куштау Ишимбайского района».Адвокат Апологии отмечает, что все дела составлялись в Ишимбае с грубейшими нарушениями. В суде многие задержанные говорили, что их доставили в город Стерлитамак, но протокол на них был составлен в Ишимбае. Кроме того, в качестве доказательства вины рассматривались нечитаемые копии протоколов полиции. Судьи на видео, которое было представлено полицией как доказательство, не опознавали задержанных. Ходатайства о вызове свидетелей не удовлетворялись. Так же, как и прошения о вызове составлявших протоколы сотрудников полиции. Судьи также не истребовали документы БСК, хотя в материалах значились противоречия о технике «Сырьевой компании» на горе.По словам очевидцев, адвокаты, имеющие за своими плечами больше десятка лет стажа, выходили из залов суда удрученные, демотивированные и говорили, что такого никогда не видели.На все решения Ишимбайского городского суда были составлены жалобы. Часть жалоб дублировалась от разных юристов. Получалось, что на одно постановление суда могло поступить по три жалобы. По итогу их рассмотрения в Верховном суде РБ - по пяти делам снижены сроки административного ареста, 34 оставлены без изменений, одно дело отправлено на пересмотр, а еще одно отменено.На пересмотр было отправлено дело Фаиля Алчинова. Адвокат Шарипов говорит, что когда в первой инстанции он защищал его, в ходе судебного заседания заявил ходатайство, судьей ему было отказано устно, а документально это не было зафиксировано. И только на этом основании Верховный Суд отправил дело на пересмотр. «При повторном рассмотрении дела Алчинова, если не будут учтены нарушения, нас ждет тот же приговор», – полагает Шарипов.Вторая отмена постановления суда произошла по делу Шамсутдинова – у него в протоколе не было подписи. «Получается, Ишимбайский городской суд без подписи посадил человека на 10 суток», – отмечает Шарипов. Теперь у Шамсутдинова есть право на компенсацию. В отношении него дело прекращено.Почему так важна юридическая помощь по таким делам?Айдар Муллануров:– В правовом государстве человеку должен обеспечиваться высокий стандарт юридической помощи. К сожалению, это пока не про нашу страну. Если бы граждане верили, что свои права можно защитить в зале суда, то не поехали бы на гору, не стали бы лезть под дубинки полиции и ЧОПа, не срывали бы голыми руками колючую проволоку. Уверен, что эволюционное развитие страны возможно, только если граждане снова обретут веру в право, суд, почувствуют свою защищённость. Поэтому мне представляется очень важным обеспечить достойную правовую защиту всем, кто не побоялся отстаивать гору. Мы старались, чтобы задержанные, их родные и близкие люди понимали, что они не брошены, что они не одни. Считаю, что адвокаты, сотрудничавшие с «Апологией протеста», с этим справились.Особо отмечу, их услуги были абсолютно бесплатны для защитников.Дмитрий Чувилин:- Вообще, наше законодательство устроено довольно гуманно, только применение его избирательно. Если защитники обвинялись по статье «Неподчинение требованиям полиции…», то почему-то не был указан конкретный полицейский, были лишь абстрактные сотрудники полиции. И таких нарушений – масса. С точки зрения нормы международного и российского права, в действиях подзащитных нет ни состава, ни события правонарушения, к ним конкретно никто не обращался и ничего не требовал. И вообще, почему полиция защищает интересы какой-то частной компании. Такие действия правоохранительных органов, судебной системы, дискредитируют государственную власть, а это значит, что в ближайшее время может возникнуть обострение в обществе. Я не думаю, что вы найдете хоть одного человека, который скажет, что граждан задержали обоснованно, что они совершили правонарушение. Они занимались защитой своих экологических прав. И они не понимали, за что их задержали.