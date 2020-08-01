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Прощай, пенсия! Народ снова ограбят

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Прощай, пенсия! Обнуленный президент обнуляет рост пенсий. Правительство подготовило план достижения нац.целей развития, установленных июльским (2020г.) указом президента. Проект плана от 20 августа опубликовал «Незыгарь».

Прощай, пенсия! Народ снова ограбят


Мы уже писали, что сами цели в июльском указе сильно девальвировались, их достижение перенеслось на 6 лет вперед. Обнуленный президент задал этакий лайт-режим для работы нового (немедведевского) правительства.

Правительство продолжило эту линию. И устанавливает себе явно пониженную планку.

Прежде всего, пенсии. Темпы их реального (сверх инфляции) роста практически обнуляются, становятся статистически незначимыми: 0,5% в год. (1,2% в 2021, 0,6% — в 22-м, 0,4% в 23-м и т. д.).

А как же повышение пенсионного возраста, которое делалось якобы именно для ускоренного роста пенсий? Уже забыли? Это были обещания медведевского правительства и новое, мишустинское, от них отказывается?

Все выгоды от повышения возраста выхода на пенсию бюджет оставляет себе, а вовсе не пенсионерам. Не честно? А кто обещал честность?

И, самое главное, совершенно непонятно в чем проблема — ведь правительство рассчитывает на темпы роста реального ВВП не ниже 3% в год. Ресурсы есть. Почему же пенсии будут расти только на 0,5%? Почему хотя бы не 3%?

Реальные доходы населения будут расти быстрее пенсий — прежде всего за счет зарплат. Но так же медленнее, чем ВВП (в районе 2,5%). И опять непонятно — ведь доходы пенсионного фонда привязаны именно к зарплатам. Чем быстрее растут зарплаты, тем больше у него средств. Так почему же на пенсии решили поставить «Стоп»?

Темп роста реальных доходов тоже явно неудовлетворительный — россияне так и не выйдут к концу президентского срока, в 2024-м на докризисный уровень 2013 года по доходам (даже оставляя в стороне мухлеж с расчетом этого показателя). Больше 10 потерянных лет… Плата за Крым, а потом пандемию…

По официальной статистике ВВП в 2024 значительно превзойдет уровень 2013-го, но реальные доходы останутся ниже этого уровня. Почему?

Все деньги правительство собирается бросить на инвестиции в основной капитал, которые будут расти выше, чем на 5% ежегодно.

Меняй премьера, не меняй, но с этим президентом результат будет всегда один. Российские власти рассматривают деньги, выплаченные людям, как потери: ведь это уменьшает суммы, которые можно украсть из бюджета — тем или иным способом, более или менее легально, естественно, под видом инвестиций, госзакупок, нацпроектов и т.п….

Им бы взять в правительство хотя бы одного кейнсианца. Который им постоянно напоминал бы, что такой политикой они пилят сук, на котором сидят.

Ведь чем меньше денег у людей, тем меньше платежеспособный спрос и это будет постоянно тормозить экономику… А в стагнирующей экономике и воровать труднее…

Сколько не говори «мед», во рту слаще не станет. Сколько не тверди президент, что главное — люди, фактические планы показывают, что они на последнем месте в приоритетах российских властей.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 30.08.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда выросли цены нефтигазаметаллоалмазов пенсии начали выдавать даже досрочно, - только "позолоти". Но Путин справился с потоком денег, - увеличил масштабы воровства: "Освоили" и денег кае всегда "не стало хватать".
Но виноват не Путин, как таковой, а эти людишки которые выбрали путь поощрения воров. Не повезло, так и не попал Путин за решётку, давно бы отсидел и освободился, что его ждёт впереди..!



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  • Гость
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  • 2 | 30.08.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мельников, может тебе еще олигархов - под ноготь, фабрики - рабочим, землю - крестьянам?



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4

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  • Гость
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  • 3 | 30.08.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы вас успокоить скажу что повышение пенсионного возвраста это нормально. Вам надо привыкнуть жить как цивилизованных странах. В Америке это происходит регулярно и никто не возмущается по этому поводу. Сейчас на пенсию выходят в 68 лет но американцы и так работают даже за 80 лет! И в президенты лезут, Байдену под 80 а туда же, неймется старику маразматику. Скучно дома сидеть.



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  • Наблюдатель
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  • 4 | 30.08.2020, 11:19 | Автор: natall
    Публикации: 596 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +114,2
3, на х уй иди



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1

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  • Гость
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  • 5 | 30.08.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 30.08.2020, 11:19 | Автор: natall
Публикации: 596 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +114,2
3, на х уй иди
_________________
А ты уже там?



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