Попутно уничтожая исторический центр, Уфу превращают в позорный аул

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
Фашиста Лукашенко расстре ...

Игорь Эйдман 19 ч. · Цели Путина в Беларуси В Беларуси сейчас борютс ...
  Рейтинг: +5  Зулия

Приговор умирающей стране

Идеальных стран нет, не считаю штаты примером для подражания. А по дел ...
  Рейтинг: +5  natall

Когда в Башкирии закончит ...

Подставил он Р. Хабирова. Думаю, его уволят. _________________________ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Попутно уничтожая ...

Доколе?! Доколе в Уфе будут появляться вот такие картинки? Неужели никто кроме ...
  31.08.2020   35004    35

Возбудились еще бы лет ...

Следственный комитет начинает проверку "сокращения доли государства" в ...
  31.08.2020   28531    15

Ни один нормальный ...

В Минздраве РФ заявили, что дети не будут прививаться от коронавируса. Вакцина ...
  31.08.2020   23046    8

Всегда на стороне зла ...

Какой, все-таки, позор, что власти нашей страны – нашим именем! – всегда и без ...
  31.08.2020   23019    22

Позорное судилище от ...

«Это было позорное судилище»: как прошли самые массовые аресты в Башкирии после ...
  30.08.2020   23002    21

Последние публикации
Попутно уничтожая ...

Доколе?! Доколе в Уфе будут появляться вот такие картинки? Неужели никто кроме ...
  31.08.2020   30321    35

Возбудились еще бы лет ...

Следственный комитет начинает проверку "сокращения доли государства" в ...
  31.08.2020   14190    15

Ни один нормальный ...

В Минздраве РФ заявили, что дети не будут прививаться от коронавируса. Вакцина ...
  31.08.2020   33332    8

Всегда на стороне зла ...

Какой, все-таки, позор, что власти нашей страны – нашим именем! – всегда и без ...
  31.08.2020   42728    22

Позорное судилище от ...

«Это было позорное судилище»: как прошли самые массовые аресты в Башкирии после ...
  30.08.2020   20639    21

Мерзавца — на скамью ...

Скандального главу Ишимбая могут повысить? Источники в Правительстве РБ говорят ...
  30.08.2020   38975    9

Прощай, пенсия! Народ ...

Прощай, пенсия! Обнуленный президент обнуляет рост пенсий. Правительство ...
  30.08.2020   42997    16

Противостояние в ...

За противостоянием на Куштау следили многие федеральные издания. Спецкор «Новой ...
  28.08.2020   35472    30

Справедливая Россия из ...

Верховный суд Башкортостана сегодня отменил регистрацию кандидатом в депутаты ...
  28.08.2020   27111    12

Депутаты наградят бойца ...

Судьбу главы Ишимбайского района решат депутаты после прокурорской проверки. ...
  28.08.2020   40392    12

Читаемое за месяц
Пьяный башкирский ...

«Езжай в свое Иваново»: в Башкирии крупный чиновник попался на незаконной ловле ...
  3.08.2020   32331    44

Когда в Башкирии ...

Дмитрий Михайличенко: В Иваново? А ведь он искренен. Дмитрий Михайличенко — ...
  4.08.2020   28246    60

Выборы только для своих: ...

О решении комиссии стало известно сегодня. Как сообщает “Медиакорсеть”, ...
  5.08.2020   40721    11

Главаря не посадили, ...

Октябрьский районный суд Уфы вынес обвинительное решение в отношении ...
  5.08.2020   34289    16

Кто победит: Жители, ...

Результаты экспертизы есть в распоряжении редакции. В документах, выполненных ...
  5.08.2020   36412    17

Архив публикаций
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)


Попутно уничтожая исторический центр, Уфу превращают в позорный аул

  • Опубликовано: Facebook | 31.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 42993 | Комментарии: 35
Оценили
1


Доколе?! Доколе в Уфе будут появляться вот такие картинки? Неужели никто кроме нескольких человек в фейсбуке не видит, как это плохо?! Неужели кому-то может нравиться такое? Ну ладно, есть приверженцы стиля деревенский наив. В малых дозах для придания колорита ещё можно использовать. Но не везде и всюду же! Тем более, это никакой не наив, а просто плохо сделанный плохой рисунок.

Попутно уничтожая исторический центр, Уфу превращают в позорный аул


Илвир Нурдавлятов, вам самому нравится?

И знаете, это ведь серьезно на самом деле. Визуальное загрязнение окружающей среды ни к чему хорошему не приводит.

Все эти графити, коричневые человечки воспитывают людей без вкуса. А вкус — это важно, это не только визуальное, это и устройство жизни, и культура поведения.

Такая среда, которую нам создают, хороша для воспитания плоских обывателей, простите.

И все это при том, что в Уфе живут и работают входящие в число лучших в стране дизайнеры, художники. Есть вузы соответствующего профиля. И для чего все это?

Рушана Ибраева, Facebook
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 31.08.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Илвир Нурдавлятов, вам самому нравится?
======================================
Скажу с уверенностью ЕМУ нравится так как: башкир есть, курай есть, а культур- мультур это не про него!!!
И бесполезно таким как он что либо доказывать, у них другой менталитет!!!



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 31.08.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Илвир Нурдавлятов, вам самому нравится?"
_________________________________________________
Ему то как раз и нравится! Потому что именно такие аульные выходцы и правят Уфой!



Оценили
10

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 31.08.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну а что вы хотите от башкир? Самое главное у них-потанцевать и покураить... Ну ещё наЩальником стать.



Оценили
12

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 31.08.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тока с Казани вернулся....не знаю как там и чё там с экономикой, кто чё своровал у них... просто личное впечатление - ОХРЕНЕТЬ!!!! земля и небо.
Дороги - от Челнов знак - 110. В самой Казани - развязки, асфальт!!!! единственное почувствовал неудобство ( с непривычки) - полосы Уже наших , но на второй день освоился.
Центр - это просто 3.14здец как красиво...
Универ - батькапать... общаги - батькапать
вопрос - там другие люди живут и правят? Смотрю на наше убожество , да йоптшметь... вот без обид , земляки. и не надо меня посылать жить в Казань или в Челябу, я хочу что бы здесь у нас в Уфе было не хуже...сцуко . не дождусь видимо
турк



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 31.08.2020, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как пример.. неделю назад приехал ко мне товарищ с семьёй в гости , ну там Уфу посмотреть ... полдня в пешем порядке и все достопримечательности Уфы ну плюс в Олимпик парке на веревках дети полазили. Пришлось по традиции в баню вести .
в казани - 2 экскурсии, и ногами 2 дня ... половины не посмотрел
турк



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 31.08.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вопрос - там другие люди живут и правят? Смотрю на наше убожество , да йоптшметь... вот без обид , земляки. и не надо меня посылать жить в Казань или в Челябу, я хочу что бы здесь у нас в Уфе было не хуже...сцуко . не дождусь видимо
турк
____________________________________________________
У нас 25 процентов населения умудрились зааллоярить целый регион и русский город Уфу



Оценили
8

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 31.08.2020, 12:54 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31699 | Рейтинг: -714,1
Совсем другое дело - патриотическая тема в нашей с вами дорогой столице

Войны стилей: патриотические граффити против Департамента культуры

В Москве появляются граффити на тему присоединения Крыма и успехов России,

кто выступает от имени уличного искусства, а кто — от патриотов.

Александр Дягилев, генеральный директор компании «Антикупон», инициатор создания росписи «Крым и Россия вместе на всегда»

(Так и написали на/всегда - раздельно?!)

Константин Нэзовский, владелец компании «НЭЗО Street Art», инициатор патриотических граффити от имени проекта «Сеть»:

Политическая тематика наших граффити объясняется тем, что мы все за Путина. Поэтому в последних трех проектах мы решили увековечить недавние достижения нашего президента — Крым, хоккей, новый знак рубля, новые самолеты — вот что изображено на этих работах.

Задачу нам формулировал Департамент культуры в лице Дирекции массовых праздников, и, помимо, больших фресок, надо было еще реализовать ряд социальных затей — перенести иллюстрации к сказкам Билибина и Булатова на стены вблизи детских площадок, например.

есть еще две прилежащих стены, которые тоже будут зарисованы, и получится большой панорамный вид Крыма. У нас, кстати, еще было севастопольское граффити «С возвращением в родную гавань». Когда мы его только начинали рисовать, там было желтое поле и синее небо. В Севастополе люди очень негативно относятся к Украине, и начался большой кипиш — все думали, что это бандеровская провокация. Потом, когда они выяснили, что мы из Москвы и что там будут Путин, Кремль и надпись «С возвращением в родную гавань», то сразу же нас все поддержали и стали оказывать содействие.

Губернатор подключился непосредственно к решению этого вопроса, и в течение двух часов со всем разобрались.

Как происходило финансирование

https://daily.afisha.ru/archive/gorod/architecture/voyny-sti
ley-patrioticheskie-graffiti-protiv-departamenta-kultury/

-------------------------
Такшта вывод:

Рисуйте на патриотические темы, двигайте русскую тематику - тогда никакой Админобсиратель на испохабит ваш заголовок.

Никаких башкирских тем! Татарских можно, но умеренно. Русских - неограниченно.

А! Нагого рисуйте, и в приличном виде! Без каменных топоров!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 31.08.2020, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зуляпа, ты как тот вшивый всё о бане... не надо абстракта и в нац плоскость , просто скажи , тебе вот это на фото нравится?
турк



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 31.08.2020, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я хочу что бы здесь у нас в Уфе было не хуже...

Чел, ну ты даёшь. Пока Уфа не станет снова столицей Уфимской губернии здесь никогда не будет "не хуже".
А сейчас успокойся, выпей пиалу медовухи и пускайся в пляс под чарующие звуки курая.



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 31.08.2020, 14:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69081 | Рейтинг: +11836,8
Рисунок в стиле 70-х... автору сколько лет?! А тому, кто согласовал эскиз - скоко? По 90 что ли?!



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 31.08.2020, 15:03 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31699 | Рейтинг: -714,1
Зуляпа, ты как тот вшивый всё о бане... не надо абстракта и в нац плоскость , просто скажи , тебе вот это на фото нравится?
турк

Статистика голосования
31.08.2020, 14:26Кухарка
---------------------------
и кто у нас тут вшивый, Админобсирателя не трогаем, с его вшивым заголовком "Уфу превращают в позорный аул".

Хотите чтоб Уфа опять вернулась в разряд образцово-показательной деревни типа Кто в Уфе не бывал тот грязи не видал?

Интернацики хреновы, вам хочецца чтоб расе для рускех, Башкирия для понаехавших, Уфа руский город



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 31.08.2020, 15:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31699 | Рейтинг: -714,1
9 | 31.08.2020, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я хочу что бы здесь у нас в Уфе было не хуже...

Чел, ну ты даёшь. Пока Уфа не станет снова столицей Уфимской губернии здесь никогда не будет "не хуже".
А сейчас успокойся, выпей пиалу медовухи и пускайся в пляс под чарующие звуки курая.
---------------------------
Тебя дурака кто спрашивает твоих советов кому чего надо делать



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
– Вот это ваш мальчик? – спросил завхоз подозрительно.
– Мальчик, – сказал Остап, – разве плох? Типичный мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!.....................................................
.............. ......................................-- Собирайте вещи! -- закричал завхоз.
-- К чему такая спешка?
-- Со-би-рай-те вещи! Вон! Вы под суд пойдете! Наш начальник не любит шутить!
-- Гоните его! -- донесся снизу ответственный голос.
-- Нет, серьезно, вам не нравится транспарант? Это, в самом деле, неважный транспарант?................................................
............................................................
..........................
На пристани концессионеры остановились и посмотрели вверх. В черных небесах сиял транспарант.
-- М-да,-- сказал Остап,-- транспарантик довольно дикий. Мизерное исполнение.
Рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа показался бы музейной ценностью. Вместо сеятеля, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьми вместо рук.

https://youtu.be/qTmnv0yhcT0?t=90



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 31.08.2020, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимские нивы



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 31.08.2020, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так прыгать выше головы башкир в танце научил татарский хореограф Файзи Гаскаров. На свою голову научил, блин.))



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 31.08.2020, 15:48 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31699 | Рейтинг: -714,1
А сейчас успокойся, выпей пиалу медовухи и пускайся в пляс под чарующие звуки курая.
---------------------------
Тебя дурака кто спрашивает твоих советов кому чего надо делать

Статистика голосования
31.08.2020, 15:07Кухарка
----------------------------------------
Вот Кухарке и советовай, кто кроме нее оценит твои рекомендации



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 31.08.2020, 15:56 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31699 | Рейтинг: -714,1
15 | 31.08.2020, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так прыгать выше головы башкир в танце научил татарский хореограф Файзи Гаскаров. На свою голову научил, блин.))
----------------------------
При чет тут Гаскаров.
На твою слабенькую головку напрыгал, без того чокнутую



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 31.08.2020, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А! Нагого рисуйте, и в приличном виде! Без каменных топоров!

___________________________________________________
А аллояришек со вшами или можно без?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 31.08.2020, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интернацики хреновы, вам хочецца чтоб расе для рускех, Башкирия для понаехавших, Уфа руский город
____________________________________________________________

20 процентов населения региона умудрились превратить его в уульное байство. Зааллоярили русский город Уфу, и судя по зулявой лопаются от титульной исклющительности. чем меньше интеллект, тем больше самомнение



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 31.08.2020, 18:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой идиот придумал граффити - превратили Уфу в наркорайоны Сан-Франциско .



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com