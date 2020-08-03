Попутно уничтожая исторический центр, Уфу превращают в позорный аул

Доколе?! Доколе в Уфе будут появляться вот такие картинки? Неужели никто кроме нескольких человек в фейсбуке не видит, как это плохо?! Неужели кому-то может нравиться такое? Ну ладно, есть приверженцы стиля деревенский наив. В малых дозах для придания колорита ещё можно использовать. Но не везде и всюду же! Тем более, это никакой не наив, а просто плохо сделанный плохой рисунок.Илвир Нурдавлятов, вам самому нравится?И знаете, это ведь серьезно на самом деле. Визуальное загрязнение окружающей среды ни к чему хорошему не приводит.Все эти графити, коричневые человечки воспитывают людей без вкуса. А вкус — это важно, это не только визуальное, это и устройство жизни, и культура поведения.Такая среда, которую нам создают, хороша для воспитания плоских обывателей, простите.И все это при том, что в Уфе живут и работают входящие в число лучших в стране дизайнеры, художники. Есть вузы соответствующего профиля. И для чего все это?