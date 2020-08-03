Илвир Нурдавлятов, вам самому нравится?
И знаете, это ведь серьезно на самом деле. Визуальное загрязнение окружающей среды ни к чему хорошему не приводит.
Все эти графити, коричневые человечки воспитывают людей без вкуса. А вкус — это важно, это не только визуальное, это и устройство жизни, и культура поведения.
Такая среда, которую нам создают, хороша для воспитания плоских обывателей, простите.
И все это при том, что в Уфе живут и работают входящие в число лучших в стране дизайнеры, художники. Есть вузы соответствующего профиля. И для чего все это?
Рушана Ибраева, Facebook
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Попутно уничтожая исторический центр, Уфу превращают в позорный аул
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