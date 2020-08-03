Возбудились еще бы лет через двадцать

Следственный комитет начинает проверку "сокращения доли государства" в Башкирской содовой компании.Соответствующее поручение ведомству дал Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проверить "обстоятельства сокращения доли государства" в "Башкирской содовой компании" (БСК), сообщается на сайте ведомства.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прибыль БСК "идет на иностранные счета во Франции и Швейцарии, в офшоры на Кипре", а также потребовал "разобраться в ситуации", как при объединении компаний в БСК доля государства в ней сократилась почти в два раза: "У государства было 62%, а внезапно стало 38%".Ранее стало известно, что глава Башкортостана Радий Хабиров направил главе Минприроды России запрос о присвоении Куштау статуса особо охраняемой природной территории.О том, что Куштау может получить статус памятника природы, Хабиров заявил на встрече с защитниками горы на минувшей неделе.Гора Куштау находится в 140 километрах от Уфы, это одна из крупнейших известняковых гор-шиханов в Башкортостана. Также на этой территории живут более 40 видов редких животных и растений, занесенных в Красные книги России и региона. В 2018 году шихан Куштау передали для добычи извести "Башкирской содовой компании".Протесты начались в августе того же года, когда рабочие начали вырубку деревьев. Местные жители считают Куштау частью единого горного массива с шиханами Торатау и Юрактау, которые имеют статус памятников природы.Ранее, 15 августа, у Куштау произошли столкновения между защитниками горы с одной стороны и сторонниками содовой компании, ОМОНа — с другой. В результате были задержаны более 50 активистов.На следующий день глава Башкортостана пообещал, что работы по добыче известняка на шихане Куштау не будут проводиться, пока не будет найдено компромиссное решение. Также Хабиров заявил об уголовных делах против защитников Куштау.Акционерное общество "Башкирская содовая компания" — одно из крупнейших предприятий химической отрасли России. Занимает первое место в стране по выпуску кальцинированной и пищевой соды, входит в число лидеров по производству каустической соды и поливинилхлорида. Продукция компании востребована в металлургической, оборонной, стекольной, нефтяной промышленности и еще ряде отраслей. АО "БСК" поставляет ее в 50 стран мира.Уставный капитал принадлежит АО "Башкирская химия" (57,18%), АО "Региональный фонд" (38,28%), у прочих владельцев на руках 4,54% обыкновенных акций. Компания была создана в 2013 году. Башкортостан передал в нее 60% принадлежавших ей акций ОАО "Сода".