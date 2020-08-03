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Возбудились еще бы лет через двадцать

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Следственный комитет начинает проверку "сокращения доли государства" в Башкирской содовой компании.

Возбудились еще бы лет через двадцать


Соответствующее поручение ведомству дал Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проверить "обстоятельства сокращения доли государства" в "Башкирской содовой компании" (БСК), сообщается на сайте ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прибыль БСК "идет на иностранные счета во Франции и Швейцарии, в офшоры на Кипре", а также потребовал "разобраться в ситуации", как при объединении компаний в БСК доля государства в ней сократилась почти в два раза: "У государства было 62%, а внезапно стало 38%".

Ранее стало известно, что глава Башкортостана Радий Хабиров направил главе Минприроды России запрос о присвоении Куштау статуса особо охраняемой природной территории.

О том, что Куштау может получить статус памятника природы, Хабиров заявил на встрече с защитниками горы на минувшей неделе.

Гора Куштау находится в 140 километрах от Уфы, это одна из крупнейших известняковых гор-шиханов в Башкортостана. Также на этой территории живут более 40 видов редких животных и растений, занесенных в Красные книги России и региона. В 2018 году шихан Куштау передали для добычи извести "Башкирской содовой компании".

Протесты начались в августе того же года, когда рабочие начали вырубку деревьев. Местные жители считают Куштау частью единого горного массива с шиханами Торатау и Юрактау, которые имеют статус памятников природы.

Ранее, 15 августа, у Куштау произошли столкновения между защитниками горы с одной стороны и сторонниками содовой компании, ОМОНа — с другой. В результате были задержаны более 50 активистов.

На следующий день глава Башкортостана пообещал, что работы по добыче известняка на шихане Куштау не будут проводиться, пока не будет найдено компромиссное решение. Также Хабиров заявил об уголовных делах против защитников Куштау.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" — одно из крупнейших предприятий химической отрасли России. Занимает первое место в стране по выпуску кальцинированной и пищевой соды, входит в число лидеров по производству каустической соды и поливинилхлорида. Продукция компании востребована в металлургической, оборонной, стекольной, нефтяной промышленности и еще ряде отраслей. АО "БСК" поставляет ее в 50 стран мира.

Уставный капитал принадлежит АО "Башкирская химия" (57,18%), АО "Региональный фонд" (38,28%), у прочих владельцев на руках 4,54% обыкновенных акций. Компания была создана в 2013 году. Башкортостан передал в нее 60% принадлежавших ей акций ОАО "Сода".

Идель.Реалии
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  • 1 | 31.08.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не муртазелы слили"Соду"?Бабай не терпел других воров,кроме себя.



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  • 2 | 31.08.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А если бы не массовые акции, тогда что отчуждение акций было бы законным? А куда смотрело ОКО Государево- Прокуратура? В общем, по всем направлениям полнейшая импотенция органов и попустительство власти.



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  • 3 | 31.08.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возбудились еще бы лет через двадцать
========================================
А почему не возбуждались когда 17 января 2013 года на внеочередном собрание акционеров ОАО «Сода» принято решение о реорганизации «Соды» в форме присоединения к «Каустику» путем ликвидации с передачей последнему всего имущества, прав и обязанностей?!. Ведь это ОЧЕВИДНО абсолютно коррупционное решение!!!
Почему не ВОЗБУДИЛИСЬ когда чтобы получить одну акцию у олигархов «Каустика» с номинальной стоимостью в 100 рублей, Республика Башкортостан должна отдать 19,37 акций ОАО «Сода» с общей стоимостью 774.80 рублей. Соотношение почти один к восьми. По-вашему справедливая цена!?
Кто за эту аферу века ответит?!
Кто восполнит миллиардные убытки региона?!



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  • 4 | 31.08.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да!!!...
Как твердо и жестоко жестко хабиров проводил линию разработки Куштау - "я не тот, кого можно согнуть".... перекрасился, стоя под дождем перед жителями республики. совсем другое запел...и "на старуху бывает проруха".



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  • 5 | 31.08.2020, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что случилось с солнцеликим обнуленным стариком - лицемерно возмущается офшорами хозяев БСК, так ведь 20 лет сам руководит этими офшорами в сотни и сотни миллиардов долларов!?



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  • 6 | 31.08.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще бы, ведь хабиров чуть ли не председатель совета директоров БСК - какие миллиарды полились бы ему в карман, ежели не жители республики в защиту Куштау



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  • 7 | 31.08.2020, 14:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69081 | Рейтинг: +11836,8
А почему не возбуждались когда 17 января 2013 года
____________________________________
Хабиров обмолвился, что всё началось еще при нем и Муртазе - в 2007-2008... мы многого не знаем, да...



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  • 8 | 31.08.2020, 14:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69081 | Рейтинг: +11836,8
5 | 31.08.2020, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован

А что случилось с солнцеликим обнуленным стариком - лицемерно возмущается офшорами хозяев БСК, так ведь 20 лет сам руководит этими офшорами в сотни и сотни миллиардов долларов!?
___________________________________
Ну не знал он про какой-то сраный БСК с 9-ю тыщами рабочих, а как узнал - про лярды, которыми размахивал Хабиров и Давыдов(гендир БСК) - так и прифигел, что мимо его носа такие деньжищи проетают!

В общем - Куштау - это бонус за то, что теперь лярды пойдут может и в офшоры, но в правильные офшоры!
А Наглецам НЕ из кооператива "Озеро" - останутся Березняковский содовый и Каустик - которые прибыли почти не приносят.



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  • 9 | 31.08.2020, 14:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69081 | Рейтинг: +11836,8
2 | 31.08.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован

А если бы не массовые акции, тогда что отчуждение акций было бы законным? А куда смотрело ОКО Государево- Прокуратура?
_________________________________
Команды сверху - с самого - не было, а вот команда игнорировать запросы - с не самого верха, с местечкового верха - была.
Надысь встречала пост о том, как подавали заявления в прокуратуру, в СК и даж суды еще в те году - с 2013-го - но получали отписки, что факты не подтвердились и все законно.

Найду тот текст - скину... кажется Рамиль Рахматов об этом писал на ПроУфу



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  • 10 | 31.08.2020, 15:54 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31699 | Рейтинг: -714,1
Путешественник и протоиерей Федор Конюхов

Путешественник и протоиерей Русской православной церкви Фёдор Конюхов считает, что добыть соду в России можно и без уничтожения древнего памятника природы:

fedorkonyukhov
Ко мне обращаются мои друзья, жители Башкирии и все, кому не безразлична судьба шихана (горы) Куштау которую планируют разобрать до основания.

На моем веку я уже наблюдал подобное событие во времена СССР в далеких 60-70 годах, когда у нас в Приморском крае, в Находке, в устье реки Сучан была уничтожена аналогичная гора - Брат.

Поддерживаю всех неравнодушных людей, активистов, кто борется и рискует собой, отстаивая и сохраняя красоту Башкортостана и России.
--------------------------
Слава те Боженька, сам протоиерей взялся защищать!

То есть никакого национализма, никакого ваххабизма в риторике!
Не допустим! Благодаря протоиереям.



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  • 11 | 31.08.2020, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Найду тот текст - скину... кажется Рамиль Рахматов об этом писал на ПроУфу
------------------------------
Давай скорее, жду прямо кушать не могу, все время думаю, что там опять Рахматов сказал.



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  • 12 | 31.08.2020, 18:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как твердо и жестоко жестко хабиров проводил линию разработки Куштау - "я не тот, кого можно согнуть".... перекрасился, стоя под дождем перед жителями республики. совсем другое запел...и "на старуху бывает проруха"................... Вы уверены в его не изворотливости ??? За миг - ничего не меняется, тем более в шкурных интересах ...



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  • 13 | 31.08.2020, 19:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 31.08.2020, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что случилось с солнцеликим обнуленным стариком - лицемерно возмущается офшорами хозяев БСК, так ведь 20 лет сам руководит этими офшорами в сотни и сотни миллиардов долларов!?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А то, что сейчас проводится деофшоризация тебе ни о чём не говорит? Офшоры в РФ начали использовать ещё при Ельцине и отобрать право использования их у олигархов - смерти подобно! Очень Опытный



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  • 14 | 31.08.2020, 20:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 Кухарке: "Отлично!"

Единственно верный и по существу ответ (коммент)!
Добавить можно лишь что оффшор ам свыше в 1млн $ Путин в 15разуменьшил налоги. А по существу для себя. Он, конечно, по шпионской традиции ими владеет через подставных физ или юр лиц!



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  • 15 | 31.08.2020, 21:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 31.08.2020, 20:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 Кухарке: "Отлично!"

Единственно верный и по существу ответ (коммент)!
Добавить можно лишь что оффшор ам свыше в 1млн $ Путин в 15разуменьшил налоги. А по существу для себя. Он, конечно, по шпионской традиции ими владеет через подставных физ или юр лиц!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Либерастного идиота кусок! Документы смотри, а не либерастное враньё бездумно переписывай! С Кипром какое соглашение заключили? Сейчас и с другими переговоры ведут и если не договорятся, то совсем закроют эти офшоры для вывода денег из РФ и обложат большим налогом! Очень Опытный



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