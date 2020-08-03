Нашим властям мало подавлять свободу внутри страны, мало убивать оппонентов. Они стараются делать это везде, куда могут дотянуться.
Война против Украины длятся уже седьмой год. А теперь Беларусь.
Еще в детстве я слышал историю, как во время войны гитлеровцы сформировали футбольную команду из пленных красноармейцев, чтобы они сыграли против немецкой команды. Но было условие – если выиграете, мы вас всех расстреляем. Ну, наши, понятно, все равно выиграли. На самом деле было не совсем так. Матчи были в 1942 в Киеве, наши выигрывали, но они были не пленными из лагеря и никто не угрожал расстрелять их за победу, хотя через несколько месяцев несколько игроков были арестованы по доносу и погибли. Это просто красивая легенда.
А вот сейчас сказка стала былью. Путин сказал – если народ в Беларуси будет выигрывать, введу войска. Они уже готовы и ждут приказа. Так, что, сказал он стране, последней, где к России еще относятся неплохо, свободы вам не видать. Не задавит Лукашенко, задавлю я.
Сейчас, когда я отправляю в редакцию сайта «Эха» этот текст, в Беларуси опять начинаются протестные акции. Еще одна (последняя?) попытка победить диктатуру мирным путем, всем миром. Люди, конечно, знают о предъявленном ультиматуме и все равно вышли.
Это не кино, мы не знаем, чем все закончится. Дай Бог им удачи!
Античная трагедия. Битва Добра со Злом.
Леонид Гозман, Эхо Москвы
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Всегда на стороне зла
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