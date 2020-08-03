Всегда на стороне зла ...

Какой, все-таки, позор, что власти нашей страны – нашим именем! – всегда и без колебаний встают на сторону зла, лжи и мракобесия. Как же так получилось, что в друзьях у нас Мадуро, Асад, Хезбалла и Ким Чен Ын? Что во Франции мы с Марин Ле Пен, а в Германии с «Альтернативой для Германии»? Если появляются где палачи и демагоги, именно в Москве они находят друзей и защитников.Нашим властям мало подавлять свободу внутри страны, мало убивать оппонентов. Они стараются делать это везде, куда могут дотянуться.Война против Украины длятся уже седьмой год. А теперь Беларусь.Еще в детстве я слышал историю, как во время войны гитлеровцы сформировали футбольную команду из пленных красноармейцев, чтобы они сыграли против немецкой команды. Но было условие – если выиграете, мы вас всех расстреляем. Ну, наши, понятно, все равно выиграли. На самом деле было не совсем так. Матчи были в 1942 в Киеве, наши выигрывали, но они были не пленными из лагеря и никто не угрожал расстрелять их за победу, хотя через несколько месяцев несколько игроков были арестованы по доносу и погибли. Это просто красивая легенда.А вот сейчас сказка стала былью. Путин сказал – если народ в Беларуси будет выигрывать, введу войска. Они уже готовы и ждут приказа. Так, что, сказал он стране, последней, где к России еще относятся неплохо, свободы вам не видать. Не задавит Лукашенко, задавлю я.Сейчас, когда я отправляю в редакцию сайта «Эха» этот текст, в Беларуси опять начинаются протестные акции. Еще одна (последняя?) попытка победить диктатуру мирным путем, всем миром. Люди, конечно, знают о предъявленном ультиматуме и все равно вышли.Это не кино, мы не знаем, чем все закончится. Дай Бог им удачи!Античная трагедия. Битва Добра со Злом.