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Всегда на стороне зла

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Какой, все-таки, позор, что власти нашей страны – нашим именем! – всегда и без колебаний встают на сторону зла, лжи и мракобесия. Как же так получилось, что в друзьях у нас Мадуро, Асад, Хезбалла и Ким Чен Ын? Что во Франции мы с Марин Ле Пен, а в Германии с «Альтернативой для Германии»? Если появляются где палачи и демагоги, именно в Москве они находят друзей и защитников.

Всегда на стороне зла


Нашим властям мало подавлять свободу внутри страны, мало убивать оппонентов. Они стараются делать это везде, куда могут дотянуться.

Война против Украины длятся уже седьмой год. А теперь Беларусь.

Еще в детстве я слышал историю, как во время войны гитлеровцы сформировали футбольную команду из пленных красноармейцев, чтобы они сыграли против немецкой команды. Но было условие – если выиграете, мы вас всех расстреляем. Ну, наши, понятно, все равно выиграли. На самом деле было не совсем так. Матчи были в 1942 в Киеве, наши выигрывали, но они были не пленными из лагеря и никто не угрожал расстрелять их за победу, хотя через несколько месяцев несколько игроков были арестованы по доносу и погибли. Это просто красивая легенда.

А вот сейчас сказка стала былью. Путин сказал – если народ в Беларуси будет выигрывать, введу войска. Они уже готовы и ждут приказа. Так, что, сказал он стране, последней, где к России еще относятся неплохо, свободы вам не видать. Не задавит Лукашенко, задавлю я.

Сейчас, когда я отправляю в редакцию сайта «Эха» этот текст, в Беларуси опять начинаются протестные акции. Еще одна (последняя?) попытка победить диктатуру мирным путем, всем миром. Люди, конечно, знают о предъявленном ультиматуме и все равно вышли.

Это не кино, мы не знаем, чем все закончится. Дай Бог им удачи!

Античная трагедия. Битва Добра со Злом.

Леонид Гозман, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 31.08.2020, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой, все-таки, позор, что власти нашей страны – нашим именем! – всегда и без колебаний встают на сторону зла, лжи и мракобесия.
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Власти нашей страны и есть олицетворенное зло, лож, и мракобесие...



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  • Участник
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  • 2 | 31.08.2020, 10:42 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1635 | Рейтинг: +372
Таракан по приказу путлера избрал новую тактику. Заполз под плинтус и ждет что протесты угаснут. Не угаснут, белорусы партизаны, они 26 лет терпели психа, терпение закончилось. Забастовки самый эффективный метод борббы с людоедами. Из за того что рабочий не получит и так нищенскую зарплату за месяц он не погибнет. А таракан потеряет кровно воровонные миллиарды.



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  • 3 | 31.08.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Л.Гозман: Мадуро, Асад, Хезбалла и Ким Чен Ын, Марин Ле Пен...
-----------------------------------

Не знаю, настоящие ли друзья российскому народу Мадуро, Ле Пен и компания, но то что Леонид Гозман лютый враг России, всему русскому миру, РПЦ, всем россиянам от мала до велика... это доказывать не надо.



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  • 4 | 31.08.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гоцман, если ты искренне желвешь Белоруссии жалкой участи свидомой Руины, утратившей не только внутреннее единство, но и промышленность,
государственность, и просто исчезающей с геополитической карты мира,
то ты очень жестокий по отношению к белорусам субъект.



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  • 5 | 31.08.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гозманы уже давно забили в собственные ворота. Их репутация ниже плинтуса и соответствующая популярность. Запад точно также использует и поддерживает этих Гозманов, которые не лучше ни Ле Пен, ни альтернативы для Германии. Только эти, в отличие от Гозманов, не собираются торговать суверенитетом своих стран.



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  • 6 | 31.08.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой, все-таки, позор, что власти нашей страны – нашим именем! – всегда и без колебаний встают на сторону зла, лжи и мракобесия.
---------------------------------------

Леонид Гозман, успокойтесь. От Вашего имени власти нашей страны ничего не делают. Ничего. И не смешивайте себя с согражданами 90% которых считают Вас протухшим дерьмом.



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  • 7 | 31.08.2020, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дуэт: Гозманы гавкают на Россию, а его соплеменники грабят страну.
Но результат сей персоны иллюстрировал еще Великий Баснописец _ "...знать сильна, что лает на слона".



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  • 8 | 31.08.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А таракан потеряет кровно воровонные миллиарды.
-------------------
У макак сейчас гон идет что-ли?



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7

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  • Гость
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  • 9 | 31.08.2020, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 31.08.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А таракан потеряет кровно воровонные миллиарды.
-------------------
У макак сейчас гон идет что-ли?
_________________
У этой макаки гон круглый год!



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  • Эксперт
  •  
  • 10 | 31.08.2020, 15:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69081 | Рейтинг: +11836,8
Как обычно - гэбёшки и платные ананьи - не тему обсуждают, а гадят на автора.

Белоруссию пуйло собрался прибрать к своим шаловливым ручкам, не думая, что будет потом... С Украиной не срослось, и с Белоруссией не срастется - к гадалке не ходи, но это уЁбище с упортсвом маньяка всё равно лезет "собирать русские земли", при этом, отдавая китайца куда бОльшие...

Белоруссия может казаться успешной реинкарнацией СССР, где нет бедных и олигархов, нет нищеты и безработицы — возможно ли такое в XXI веке? В этом видео экономист Сергей Гуриев развенчивает главные мифы о белорусской экономике: о социальном государстве, вкладе Лукашенко в прорыв IT-сектора и болезненности реформ.

Всего 8 минут - Сергей Гуриев рассказывает об экономике Белоруссии - весьма познавательно для гэбёшек, ватанов и пуйлососов, таких, как черепаха:

https://www.youtube.com/watch?v=988o-cNm-rI&feature=emb_logo



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  • 11 | 31.08.2020, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 31.08.2020, 15:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1351 | Комментарии: 69081 | Рейтинг: +11838,5

Как обычно - гэбёшки и платные ананьи - не тему обсуждают, а гадят на автора.

Белоруссию пуйло собрался прибрать к своим шаловливым ручкам, не думая, что будет потом... С Украиной не срослось, и с Белоруссией не срастется - к гадалке не ходи, но это уЁбище с упортсвом маньяка всё равно лезет "собирать русские земли", при этом, отдавая китайца куда бОльшие...
_____________________________________________
Очередной ахеджакнутый бред



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5

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  • 12 | 31.08.2020, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередной ахеджакнутый бред

--------------------------------

А чему вы удивляетесь? В альтернативно-сказочном пространстве демшизоидных фантазий всё так и есть.
Вы поймите, демшиза живет в своем выдуманном мире, о всем, что она тут публикует, это - их выдуманный мир грёз и хотелок.
Не стоит их даже переубеждать в чем-либо, это и бесполезно и жестоко по отношению к больным умом людям.



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  • 13 | 31.08.2020, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нынешняя молодежь мало борется,
мало уделяет внимания борьбе,
нет у нее стремления бороться дальше,
больше, бороться за то, чтобы борьба
по-настоящему стала главной,
первоочередной задачей всей борьбы, а ведь
если она, наша чудесная, талантливая молодежь,
и дальше будет так мало
бороться, то в этой борьбе у нее останется мало шансов стать настоящей
борющейся молодежью,
всегда занятой борьбой за то, чтобы стать настоящим
борцом, который борется за то, чтобы его борьба...



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2

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  • 14 | 31.08.2020, 17:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой, все-таки, позор, что власти нашей страны – нашим именем! – всегда и без колебаний встают на сторону зла, лжи и мракобесия. Как же так получилось, что в друзьях у нас Мадуро, Асад, Хезбалла и Ким Чен Ын? Что во Франции мы с Марин Ле Пен, а в Германии с «Альтернативой для Германии»? Если появляются где палачи и демагоги, именно в Москве они находят друзей и защитников.
--------
Ну чё брехать то,господин Гозман.
Запад действует по религиозным законам ветхого завете где слабый всегда виновен,а чтобы слабый всегда был виновен, надо принимать все мере и законы чтобы были слабые которые будут всегда во всём виновны.
То есть делай других дураками и на дураках наживайся.
И оказались западники сами в дураках получив многомиллионную толпу мигрантов, которые теперь делают дураками правителей запада и на дураках управляющих странами запада делают деньги.



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  • 15 | 31.08.2020, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Война против Украины длятся уже седьмой год.
-------------

Гозман подвыпивши что ли. Хотя поняли.

Да - а ведь Россия всё ждет, когда ж Украина на войну явится?



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  • 16 | 31.08.2020, 18:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Всегда на стороне зла
------------
Хоцман то? Это да.



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  • 17 | 31.08.2020, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мордор одним словом он другим ни когда и не был , но есть твердая уверенность что он усохнет до размеров золотого кольца . Есть динамика в нужном направлении чуете ватники , интересно кто будет после Беларуси ?



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  • 18 | 31.08.2020, 20:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Война против Украины длятся уже седьмой год.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Но даже миссия ОБСЕ до сих пор российских войск на Украине не обнаружила! Очень Опытный



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  • 19 | 31.08.2020, 20:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гозман пусть даже не мечтает о том, чтобы оторвать Белоруссию от РФ! Лукашенко не Янукович и свою страну так просто не разрушит, хотя и большой мудак! Очень Опытный



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  • 20 | 31.08.2020, 20:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Борцы за свободу и счастье русского народа:

Зильбертруд. Собчак. Гольц. Шац.

Гозман. Ройзман. Кох. Альбац

Шехтман. Гербер. Бунтман. Гельман.

Познер. Урин. Фишман. Эйдман

Минкин, Эггерт и Каплан

Амнюэль и Шпикерман

Подрабинек. Вайнер. Мейман

Макаревич. Веллер. Мельман

Фельгенгауэр. Вайнштейн.

Фейгин. Бергер. Рубинштейн.

Березовский. Ходорковский.

Венедиктов. Штейн. Буковский.

Райхельгауз. Гессен. Кац

Шендеровича матрас!

Шлосберг, Юргенс и Гонтмахер

А пошли-ка вы все …



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