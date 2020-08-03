Вместо работы для людей: Сложная подготовка для показухи на башкирском

Чиновников Башкирии заставят говорить на башкирском языке. В правительстве Башкирии наконец заговорили на национальном языке.В рамках реализации государственной национальной политики сохранения культурного наследия народов, проживающих в Башкортостане, 11 сентября состоится празднование дня национальных костюмов народов Башкирии.Об этом на оперативном совещании сообщил заместитель премьер-министра Правительства РБ Фанур Ягафаров, который неожиданно для всех зачитал доклад на башкирском языке.Радий Хабиров ответил Ягафарову так же на башкирском. Он заявил, что теперь на оперативке будут говорить не только на русском, но и на башкирском языке с помощью синхронного перевода. Для реализации «языковой политики», как оказалось, в течение 4 месяцев шла техническая подготовка.В связи с пандемией, 11 сентября национальный день костюма пройдет в онлайн-режиме. Ягафаров рекомендовал всем жителям Башкирии надеть национальные костюмы на работу и в школу. А также в этот день в образовательных учреждениях пройдут тематические уроки и классные часы, посвященные дню костюмов. Кроме того, 11 сентября в 19:00 часов в амфитеатре «Конгресс-холла Торатау» в рамках международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» пройдет «Этноночь», где состоится большой хоровод в национальных костюмах.