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Вместо работы для людей: Сложная подготовка для показухи на башкирском

  • Опубликовано: ПроУфу | 01.09.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 43597 | Комментарии: 56
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Чиновников Башкирии заставят говорить на башкирском языке. В правительстве Башкирии наконец заговорили на национальном языке.

Вместо работы для людей: Сложная подготовка для показухи на башкирском


В рамках реализации государственной национальной политики сохранения культурного наследия народов, проживающих в Башкортостане, 11 сентября состоится празднование дня национальных костюмов народов Башкирии.

Об этом на оперативном совещании сообщил заместитель премьер-министра Правительства РБ Фанур Ягафаров, который неожиданно для всех зачитал доклад на башкирском языке.

Радий Хабиров ответил Ягафарову так же на башкирском. Он заявил, что теперь на оперативке будут говорить не только на русском, но и на башкирском языке с помощью синхронного перевода. Для реализации «языковой политики», как оказалось, в течение 4 месяцев шла техническая подготовка.

В связи с пандемией, 11 сентября национальный день костюма пройдет в онлайн-режиме. Ягафаров рекомендовал всем жителям Башкирии надеть национальные костюмы на работу и в школу. А также в этот день в образовательных учреждениях пройдут тематические уроки и классные часы, посвященные дню костюмов. Кроме того, 11 сентября в 19:00 часов в амфитеатре «Конгресс-холла Торатау» в рамках международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» пройдет «Этноночь», где состоится большой хоровод в национальных костюмах.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 01.09.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чиновников Башкирии заставят говорить на башкирском языке.
===================================
Ну все! Писец!!! Это прямой запрет занимать государственные должности НЕбашкирам, которые составляют более 80 % населения региона.
А ХУ-ХУ не ХО- ХО ?! Не дохрена ди ты гадий на себя берешь?!



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10

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  • Гость
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  • 2 | 01.09.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несчастные , не владеющие ни русским , ни башкирским языком . Очередной пиар. Очередные празднования - пир во время чумы. Ничего хорошего не следует ожидать ... Несостоявшиеся по своей профессии ...вот занимаются созданием видимости деятельности ...похоже ,им только форумы и застолья, отмывания денег. У всех доходы падают, у них растут и не удивительно даже ветеранские выкрали. .



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12

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  • Гость
  •  
  • 3 | 01.09.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну все! Писец!!! Это прямой запрет занимать государственные должности НЕбашкирам
-----------------------------------
Дааа....Кухарка плюс поставила....ненависть на генном уровне.
Не пойму, чего местные башкирофобы так возбудились, речь о том, кто может/хочет выступить на башкирском, пожалуйста, имеют право кстати, кто не может, для тех он-лайн переводчик.
Объясните, ушибленные, в чем ужас.



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6

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  • 4 | 01.09.2020, 11:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69094 | Рейтинг: +11835,5
Чиновников Башкирии заставят говорить на башкирском языке.
_____________________________
НЕ в первый раз... федералы, слушающие эти оперативки, назначенные сюда из разных уголков страны - ессно "обрадуются" и опять из Кремля прилетит волшебный пендель...



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7

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  • Гость
  •  
  • 5 | 01.09.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чиновников Башкирии заставят говорить на башкирском языке.
_____________________________
НЕ в первый раз... федералы, слушающие эти оперативки, назначенные сюда из разных уголков страны - ессно "обрадуются" и опять из Кремля прилетит волшебный пендель...
------------------
Кто и где говорит про "заставят", покажи конкретно, ненормальная.



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6

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  • Эксперт
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  • 6 | 01.09.2020, 11:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69094 | Рейтинг: +11835,5
5 | 01.09.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован

Иди похмелись, ебанашка! Где ты в моем комменте увидел слово "заставят"?!



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4

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  • Гость
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  • 7 | 01.09.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иди похмелись, ебанашка! Где ты в моем комменте увидел слово "заставят"?!
-------------------

Ты-то видать уже опохмелилась! Вона как распирает!

"Чиновников Башкирии заставят говорить на башкирском языке.
_____________________________
НЕ в первый раз... "

Если это не твой коммент, тогда у кого-то из нас глюки. Совет тебе - прежде чем вонять, думай хоть иногда. Понимаю, трудно. Но надо.



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7

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  • 8 | 01.09.2020, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69094 | Рейтинг: +11835,5
Это - цитата!
Но действительно попытки заставить учить БЯку и чиновников, и госслужащих, а точнее требовать от них знания БЯки с тем, чтобы ограничить в первую очередь русски на хлебных местах и обеспечить ими титульных уже далеко не первая.
А в этот раз федералам предлагают на оперативках ВЕРИТЬ переводчикам, а не слушать оригинальную речь. А КАК переводят специальные переводчики - нам прекрасно известно.



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2

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  • Гость
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  • 9 | 01.09.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это - цитата!
----------
ОК, объясни тогда, что это "НЕ в первый раз"? О чем ты?
Ты тут всех за дураков держишь, или через одного? Подлечи манию величия, сколько говорили тебе. И вообще, хорошо бы в санаторий, на грязи, и чтобы без интернета. Тогда есть шанс.



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6

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  • 10 | 01.09.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но действительно попытки заставить учить БЯку и чиновников, и госслужащих, а точнее требовать от них знания БЯки с тем, чтобы ограничить в первую очередь русски на хлебных местах и обеспечить ими титульных уже далеко не первая.
--------------------

Еще раз, тупица - где здесь "попытка заставить", хоть кого-нибудь, хоть чему-нибудь? Госсподи, ну можно быть тупой, но не настолько же!



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  • 11 | 01.09.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вы что неполноценный или иностранец?!
Башкиры ряшку успешно освоили, а вы даже на это неспособны?



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  • 12 | 01.09.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Об этом на оперативном совещании сообщил заместитель премьер-министра Правительства РБ Фанур Ягафаров, который неожиданно для всех зачитал доклад на башкирском языке.

Радий Хабиров ответил Ягафарову так же на башкирском. Он заявил, что теперь на оперативке будут говорить не только на русском, но и на башкирском языке с помощью синхронного перевода. Для реализации «языковой политики», как оказалось, в течение 4 месяцев шла техническая подготовка.
--------------------------
Прекрасно, замечательно. В чем ужас местных либерастов, непонятно.
Люди говорят на своем родном, кто не понимает, для тех синхронный перевод. Все по уму. Полностью поддерживаем!



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7

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  • 13 | 01.09.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чиновников Башкирии заставят говорить на башкирском языке.
====================================================
Бред и маразм в одном флаконе,а может сразу на иврит перейдём ?



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  • 14 | 01.09.2020, 12:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69094 | Рейтинг: +11835,5
кто не понимает, для тех синхронный перевод.
___________________________
Угу, потом начнется - не так перевели, не так поняли, это словов/выражение по разному переводится, с разными значениями, вырвали из контекста, трудности перевода и т.д. - плавали, знаем!



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  • 15 | 01.09.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
. А КАК переводят специальные переводчики - нам прекрасно известно.
-----------------------
А как переводят специальные переводчики? Поделись если тебе прекрасно известно. Расскажи с позиции специалиста.



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  • 16 | 01.09.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Угу, потом начнется - не так перевели, не так поняли, это словов/выражение по разному переводится, с разными значениями, вырвали из контекста, трудности перевода и т.д. - плавали, знаем!
-----------------
Правильно, надо запретить башкирский язык употреблять в Башкирии совсем и окончательно!
Кухарка, возглавь инициативную группу, ну сколько же можно нам с тобой страдать от этих башкиров? Никак не хотят отказаться от своего языка, совсем совесть потеряли!



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  • 17 | 01.09.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая же тварь эта бюстгальтерша.



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  • 18 | 01.09.2020, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У сынка подруга башкирка, представляю как она ее тиранит без всякого перевода.



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  • 19 | 01.09.2020, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69094 | Рейтинг: +11835,5
У сынка подруга башкирка
____________________
Сама придумала, мечетлинская сплетница?)))))))))

У сына невеста(скоро свадьба) - 1/4 татарка, 1/4 чеченка, 1/2 русская и язык знает только русский, на татарском несколько - может, с сотню выражений, в основном бытовых - и те стала забывать - в детстве лето они с сестрой проводили в Татарии у неней и зур-неней на даче - они с ними на татарском больше говорили, особенно зур-неней. Но - много времени уже прошло - если не пользуешься языком. то он выветривается из памяти...

И да - мы с невесткой - душа в душу)))) Сыну-то как раз достается от меня, а ей - нет.



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  • 20 | 01.09.2020, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но - много времени уже прошло - если не пользуешься языком. то он выветривается из памяти...
------------
Слава Богу, скоро совсем выветрится, а то уж больно татарский на башкирский похож, а оно нам надо?



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