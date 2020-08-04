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Митинг за отставку ишимбайского уголовника

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Ишимбайское отделение КПРФ направило в местную администрацию уведомление о проведении 11 сентября митинга с требованием отставки главы района Азамата Абдрахманова.

Митинг за отставку ишимбайского уголовника


Организатор акции — член партии Артемий Банников в уведомлении указал, что мероприятие планируют провести на Площади первооткрывателей башкирской нефти с участием до 500 человек с 18 до 20:30 ч.

Отставка главы — только одно из требований коммунистов, сообщил "Ъ-Уфа" Артемий Банников. Коммунисты также намерены выступить против трехдневного голосования на выборах депутатов городского и районного советов, которое должно пройти с 11 до 13 сентября.

Возмущение жителей Ишимбайского района вызвало поведение главы администрации в лагере защитников горы-шихана Куштау 15 августа, когда чиновник собственноручно опрокидывал в лагере палатки вместе с находившимися в них вещами, а также матерился, рекомендуя активистам «у…ать» с места расположения лагеря. «Я у себя в районе, а вы приезжие»,— заявлял он при этом.

17 августа в Ишимбае прошел стихийный митинг за отставку главы, который собрал несколько сотен человек. Отставка Азамата Абдрахманова была одним из условий защитников горы Куштау, на котором они свернули деятельность палаточного лагеря.

Ранее в прокуратуре сообщили, что проверяют действия муниципального служащего на соответствие законодательству «О муниципальной службе» и, в частности, этике поведения.

Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 02.09.2020, 06:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чиновник собственноручно опрокидывал в лагере палатки вместе с находившимися в них вещами, а также матерился, рекомендуя активистам «у…ать» с места расположения лагеря. «Я у себя в районе, а вы приезжие»,— заявлял он при этом.

----------------------------

Теперь защитники решили ему отомстить. А что он сделал не так?
Матерился? Какие мы нежные. А ведь, на Куштау вовсю использовались
технологии мирных протестов по Шарпу и защитники могли об этом даже не знать. (Вспомнилось: "Когда Остап узнал, что он разыгрывает 17 партий
испанской защиты..." Что-то вроде.)

А вообще, заводы - рабочим! Ваш капитализм - сплошное на...балово. Кругом.



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  • 2 | 02.09.2020, 07:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамство,наглость,ложь ,криминальность ...уже давно норма для них... попадают во власть непонятно какими путями и тут же "я сказал, я велел,я указал ..." царьки,вылезшие из грязи ... По большому счету - не только отставка,но и наказание за насилие,нанесение телесных ... уголовник 100%



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  • 3 | 02.09.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По большому счету - не только отставка,но и наказание за насилие,нанесение телесных ... уголовник 100%

---------------

По большому счёту - драка закончилась. Теперь началось сафари - охота
на ведьм. Как это похоже на украинскую люстрацию - типа, в мусорный бак.

Гоняетесь за чиновниками - а главные враги уже добегают до "канадской границы".



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  • 4 | 02.09.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамство,наглость,ложь ,криминальность ...уже давно норма для них... попадают во власть непонятно какими путями и тут же "я сказал, я велел,я указал ..." царьки,вылезшие из грязи ... По большому счету - не только отставка,но и наказание за насилие,нанесение телесных ... уголовник 100%
_____________________________________________________
Этого снимут из другой ветки укропа посадят нащальника, думаешь что то изменится?54



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  • 5 | 02.09.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Я у себя в районе, а вы приезжие»,— заявлял он при этом.
================================================
Примерно то же самое говорил начальник государственно-правового управления главы Башкирии Азат Галин, при разговоре с инспектором рыбнадзора.
Гадия и всех его чинуш объединяет одно,-байские замашки типа: " Мин хозяин вся срана" !!!



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  • 6 | 02.09.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этого снимут - из другой ветки укропа посадят нащальника, думаешь, что-то изменится?54

-------------------

Мыслите в верном направлении. Крестьяне, обозлённые на тирана-
помещика, жгли его усадьбу; народовольцы охотились за царями и
министрами... И только Ленин сказал: "Мы пойдём другим путём!" - раскрыв главную причину бед трудового народа. Это система эксплуатации на основе
частной собственности на средства производства. СИСТЕМА определяет и
производственные отношения: хозяин и батрак, начальник и дурак.

PS. "Да у него патроны другой системы!.." - верещал поручик, летя вместе с
осколками рамы из верещагинского окна. Да, Верещагин был нашей системы.



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  • Эксперт
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  • 7 | 02.09.2020, 11:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69099 | Рейтинг: +11834
У меня лучше сведения)))))))))))

Сегодня, 1 сентября, член Совета по правам человека при главе РБ Динар Зайнуллин заявил, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов заболел коронавирусом.
В беседе с ProUfu член СПЧ сообщил, что, по данным источников, болеют еще несколько сотрудников районной администрации, а сам Абдрахманов лежит в больнице в Уфе. Связаться с администрацией Ишимбайского района нам не удалось.
Абдрахманов лег в больницу с ковидом. Дай бог ему здоровья,
— написал Зайнуллин на Facebook.

По данным администрации района, Абдрахманов сейчас в отпуске. Кроме того, он находится под прицелом прокуратуры из-за обвинений в противоправных действиях во время митингов на шихане Куштау.



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  • Эксперт
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  • 8 | 02.09.2020, 11:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69099 | Рейтинг: +11834
Этого снимут из другой ветки укропа посадят нащальника, думаешь что то изменится?
_____________________________
Думаю - да. Новому не повадно будет строить из себя "хозяина" земли - причем - единоличного. Он хозяин на своих 15-30 сотках. И только.
На остальной вверенной ему территории - он слуга народа.



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  • Участник
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  • 9 | 02.09.2020, 12:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15036 | Рейтинг: -2151,8
Мыслите в верном направлении. Крестьяне, обозлённые на тирана-
помещика, жгли его усадьбу; народовольцы охотились за царями и
министрами... И только Ленин сказал: "Мы пойдём другим путём!" - раскрыв главную причину бед трудового народа. Это система эксплуатации на основе
частной собственности на средства производства. СИСТЕМА определяет и
производственные отношения: хозяин и батрак, начальник и дурак.
_____________________________________________
В общем-то, верно.
Но устарело.
Система теперь другая.
Сейчас в силе другие капиталисты. Не те, которые занимаются производством, а те, которые выдают кредиты, ссуды. Ссудный капитал.
Ростовщический.
Как там? Деньги идут к деньгам.
Совершенно не напрягаясь, не заморачиваясь производством, развитием, экологией и прочими вопросами.
Всего лишь процент.
Получают баснословные прибыли, ссудив предприятия, компании, да что там - страны и получая огромный процент с этого.
Например, банки. Им абсолютно по барабану любое производство.
Они получат свою прибыль всегда, совершенно не прилагая никаких усилий.



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  • 10 | 02.09.2020, 13:12 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15036 | Рейтинг: -2151,8
Даже понятие такое появилось - обслуживание долга.
Просто узнать доход какой-нибудь страны, неважно, Украина или Россия, и сколько из этого дохода уходит на обслуживание долга, то бишь выплату процентов. Только процентов по этому долгу.
Даже по отдельным людям можно прикинуть.
Взял человек ипотеку и исправно выплачивает процент, возвращая за двадцать лет сумму в два-три раза превышающую его кредит.
Человек работает, фактически, на обслуживание долга.



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  • 11 | 02.09.2020, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней, так ещё в своей работе "Популярный очерк" Ленин всё описал:

" 1). Империализм, как высшая стадия капитализма;

2).Концентрация производства и монополии;

3). Банки и их новая роль."

Просто сегодня уже та стадия, когда деньги делают деньги. Спекулятивный капитал. Но всё было предсказано ещё тогда, согласно законам вырождения капитализма.



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  • 12 | 02.09.2020, 14:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15036 | Рейтинг: -2151,8
11 | 02.09.2020, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Корней, так ещё в своей работе "Популярный очерк" Ленин всё описал:
_________________________________________________
И не только Ленин.
Об этом многие писали.
Например, Федер Готтфрид: "Манифест к сломлению кабалы процентов".



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  • 13 | 02.09.2020, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Думаю - да. Новому не повадно будет строить из себя "хозяина" земли - причем - единоличного. Он хозяин на своих 15-30 сотках. И только.
На остальной вверенной ему территории - он слуга народа.
__________________________________________________________
Думаю нет. Будет такое же байское мурло тем более что его тейп одержал верх



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  • 14 | 02.09.2020, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня лучше сведения)))))))))))
---------------
Счастлива, что кто-то заболел. Помрет, не дай бог, неделю праздновать будет.



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  • 15 | 02.09.2020, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 02.09.2020, 11:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1352 | Комментарии: 69098 | Рейтинг: +11835
Этого снимут из другой ветки укропа посадят нащальника, думаешь что то изменится?
_____________________________
Думаю - да. Новому неповадно будет строить из себя "хозяина" земли

==============

Приведи пример, чтобы хоть одна замена шило на мыло дала результат.
Впору кресла начальников снабжать катапультой, поскольку всё равно вылетит. (Но без парашюта.)



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а также матерился, рекомендуя активистам «у…ать» с места расположения лагеря. «Я у себя в районе, а вы приезжие»,— заявлял он при этом.

============================
вот он,типичный малолетний телезритель студии "Тамыр" и других телепередач канала БСТ - вырос,возмужал.... .....юз еремзя юзем хужа...
Среднестатистический воспитанник Салавата Хамидуллина
Они на своей земле хозяева,могут творить что заблагорассудится.
Уровень заземленности к своей земле одинаков как у обладателя высшего образования, так и у двоечника,
как у чиновника управления администрации главы Башкирии Галина (пьяный рыбак с щукой), так и у скотника молочно товарной фермы дальнего аула.
Воспитание национализма в отдельно взятой республике РФ за счет бюджета РФ посредством телеканала БСТ - это уже состоявшийся факт.
Состоявшийся и устоявшийся,при такой эскалации нац безобразия внутри Башкортостана как будут чувствовать себя башкиры проживающие вне Башкортостана - о том на телепердачах хамидуллина не сказывают.......



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