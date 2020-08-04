Митинг за отставку ишимбайского уголовника

Ишимбайское отделение КПРФ направило в местную администрацию уведомление о проведении 11 сентября митинга с требованием отставки главы района Азамата Абдрахманова.Организатор акции — член партии Артемий Банников в уведомлении указал, что мероприятие планируют провести на Площади первооткрывателей башкирской нефти с участием до 500 человек с 18 до 20:30 ч.Отставка главы — только одно из требований коммунистов, сообщил "Ъ-Уфа" Артемий Банников. Коммунисты также намерены выступить против трехдневного голосования на выборах депутатов городского и районного советов, которое должно пройти с 11 до 13 сентября.Возмущение жителей Ишимбайского района вызвало поведение главы администрации в лагере защитников горы-шихана Куштау 15 августа, когда чиновник собственноручно опрокидывал в лагере палатки вместе с находившимися в них вещами, а также матерился, рекомендуя активистам «у…ать» с места расположения лагеря. «Я у себя в районе, а вы приезжие»,— заявлял он при этом.17 августа в Ишимбае прошел стихийный митинг за отставку главы, который собрал несколько сотен человек. Отставка Азамата Абдрахманова была одним из условий защитников горы Куштау, на котором они свернули деятельность палаточного лагеря.Ранее в прокуратуре сообщили, что проверяют действия муниципального служащего на соответствие законодательству «О муниципальной службе» и, в частности, этике поведения.