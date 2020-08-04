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Руслан Габбасов: Куштау как «Гордиев узел» для Хабирова

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31 августа на горе Куштау состоялось собрание Координационного совета защитников горы и в ходе собрания было принято ряд решений. Например, о том, что будут сформированы Совет старейшин защитников Куштау, сектор по взаимодействию с государственными органами, юридический, научный и информационный секторы. Председателем Координационного совета защитников горы большинством голосов избран местный житель Рамис Теляпкулов. Определены делегаты для участия на круглом столе на тему "Сохранение Куштау как особо охраняемой природной территории", который пройдет 2 сентября в Общественной палате РФ. Между тем у общественников к региональной власти остаются вопросы.

Руслан Габбасов: Куштау как «Гордиев узел» для Хабирова


Активный участник событий вокруг горы Куштау Руслан Габбасов делится этими вопросами. Он также рассказывает о возможных политических последствиях проблемы Куштау для Хабирова и башкортостанской власти в целом, если последние не будут активно сотрудничать с народом.

Августовские события, связанные с Куштау, показали, что все может измениться буквально за один месяц. Это отчетливо видно на примере Хабирова и его команды и башкирского общества.

Когда Радий Хабиров пришел в республику новым главой, он был связан обязательствами перед олигархическими кругами решить проблему сырья для БСК "Сода". Именно на этой проблеме прогорел прежний руководитель Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, который отказался передавать в разработку шихан Торатау.

Хабиров очень хотел вернуться в Башкортостан победителем, ведь именно из него он был изгнан 12 лет назад Муртазой Рахимовым. Он долго ждал и делал все для того, чтобы вернуться триумфатором. И вот этот час настал, но его вернули, конечно, не просто так, за это он обязан был сделать то, о чем его настойчиво попросили. Надо признать, что общественность встретила Хабирова достаточно тепло, особенно башкирская. Лимит доверия народа был полный и, видимо, исходя из этого он постарался свои первые негативные решения озвучить сразу, чтобы со временем сгладить их другими хорошими делами.

Сделав заявление о том, что он отдает шихан Куштау в разработку под сырье для БСК "Соды", он преподнес это так, что он одновременно спасает другой шихан Торатау, который долгое время требовал для себя БСК "Сода". В том же заявлении он в свойственной для себя манере пригрозил всем, кто будет против этого решения — "не играть с огнем".

На тот момент в республике были всего две силы, которые мешали Хабирову проводить свои непопулярные решения безболезненно — это Дильмухаметов и Башкирская общественная организация "Башкорт".

Если с Дильмухаметовым удалось справиться достаточно быстро, так как он уже был на прицеле спецслужб, то с БОО "Башкорт" все оказалось не так уж и просто. Хоть эта организация и сделала сразу заявление, что она против разработки Куштау, все же первое время относилась абсолютно нейтрально к самой фигуре Хабирова, а в некоторых действиях и поддерживала, как, например, борьбе с продавцами контрафактного алкоголя или борьбе с нелегальной разработкой карьеров в Зауралье.

Уверенности в том, что он сможет продавить свое решение по Куштау, а недовольным заткнуть рты, прибавилось после Сибая, где местный карьер находящийся в черте города начал выделять серный смог. Хабиров смог погасить, а в некоторых случаях и подавить недовольство горожан, которые вышли против данного экологического бедствия.

Чтобы вывести из игры БОО "Башкорт", он сперва назвал их "нацистами и расистами", а затем, чтобы его слова не остались пустым звуком, был одним из тех, кто инициировал против них судебное производство о признании этой организации "экстремисткой". О том, что там все обвинения были "притянуты за уши", а некоторые просто сфальсифицированы, никого не смутило. Необходимо было успеть признать организацию экстремистской до начала работ на Куштау.

Это ему удалось. В мае БОО "Башкорт" решением Верховного суда РБ признали экстремистской организацией, и уже в августе начались активные действия со стороны БСК "Сода" по началу разработки шихана.

Риторика властей была жесткой и однозначной: все кто выступает против разработки Куштау являются либо подкупленными конкурирующими олигархическими структурами, либо националистами, либо ваххабитами. Надо отметить, что само руководстиво БСК "Сода" не вело никакой информационной борьбы с протестующими против разработки. Все эти действия они переложили на плечи республиканской власти, предпочитая молча делать свою работу, пользуясь поддержкой Белого дома.

Информационное агентство "Башкинформ" при руководстве его директора Ростислава Мурзагулова отрывалось по полной, чуть ли не каждый день выходили статьи о защитниках Куштау в самых нелицеприятных и негативных тонах.

Применение же силовых структур против защитников Куштау все восприняли как передачу полномочий властями республики "содовикам" на решение конфликта с помощью силового воздействия.

Все эти молодые люди в масках, спортсмены, чоповцы, при прикрытии полиции, Росгвардии, ОМОНа оставили неизгладимое впечатление на людей, и уже после этого общественное мнение раз и навсегда перешло на сторону защитников Куштау.

Успев запретить организацию "Башкорт", республиканская власть просчиталась в следующем — они недооценили потенциал этой организации, их поддержку населением не только башкирским, но и другими народами республики. Надо отметить, что хоть члены этой организации и называли себя башкирскими националистами, но в их речах и действиях не было замечено ни одного негативного высказывания по отношению к другим народам республики и уж тем более какого-либо враждебного действия. Мало того, эта организация успешно вошла в Демократический конгресс народов России, что уже отметает все слова о них как о шовинистах.

Естественно, данная организация была не единственным защитником Куштау, большую роль в этом сыграли все, особенно местные жителели, которые сперва не особо смело и четко высказывали свое "Нет" разработке, но при поддержке и грамотном юридическом сопровождении смогли организоваться, структурироваться и уже отчетливо заявить свое несогласие.

Это и последовательные заявления ученых, которые не боялись потерять свою работу, но продолжали говорить на самом высоком уровне, что разработка Куштау является ошибкой.

Уже после победы защитников, сами ученые честно признались, что хоть их заслуга в защите Куштау и есть, но их никто бы не слушал, если бы не обычный народ, который жестко встал против разработки. Эти слова подтверждаются примером, когда произошла встреча Хабирова с учеными, где выслушав их несогласие с предстоящей разработкой, глава заявил, что Куштау все равно будет разработан.

Это, конечно же, общественность республики, которая с каждым месяцем звучала все громче и громче. Лидеры общественного мнения такие как: Руслан Валиев, Дмитрий Михайличенко, Наталья Павлова, Рамиль Рахматов и многие другие твердо и последовательно заявляли, что Куштау нельзя разрабатывать.

Отдельную роль здесь сыграл башкирский народ, который составлял 70-80% среди всех протестующих. И вот тут и вновь выходит БОО "Башкорт", который сумел переломить мнение среди башкир о Хабирове как о человеке, который "сдачей" Куштау совершает преступление против своего народа и своей земли. Напомним, что именно среди башкир изначально была запредельная поддержка Хабирова, которая сегодня существенно пошатнулась.

Сейчас, после кульминационных событий 15 и 16 августа, и особенно после того, как в ситуацию вокруг Куштау вмешалась Старая площадь в Москве, позиция Хабирова кардинально изменилась. Теперь уже глава, направленный как раз из Москвы, выступает на стороне многонационального народа Республики Башкортостан против БСК "Сода". Естественно, такое резкое изменение риторики не могло произойти без поддержки Кремля и Хабиров скорее всего теперь с облегчением вздохнул, так как теперь ему не надо проводить непопулярное решение связанные с Куштау. Однако, мнение о нем, как о человеке который не слышит народ осталось у всех в памяти.

Хабирову, чтобы изменить о себе мнение необходимо научиться слышать и разговаривать с населением республики. Многонациональный народ Башкортостана объединился перед лицом явной несправедливости. Хабирову, необходимо распрощаться с явными непрофессионалами в лице Мурзагулова, Бадранова, Кильсенбаева, Абдрахманова, которые привыкли разговаривать с населением как безропотным стадом, не имеющим свое мнение.

Когда Мурзагулов говорит о проплаченных активистах, говорит об ученом Марсе Сафарове как о неуважаемом человеке, когда Бадранов говорит, что они в республику пришли как победители, намекая на то, что никто теперь не имеет право на свое альтернативное мнение, когда Азамат Абдрахманов говорит о своих жителях матом и применяет физическую силу против защитников, все это роняет авторитет власти на такой низкий уровень, что стоит подумать, а вменяемые ли люди в команде Хабирова?

Правильное решение о приостановке работ в Абзелиловском районе со стороны "Русской медной компании" говорит о том, что власть научилась делать выводы из экологических конфликтов. Вот только насколько это решение будет окончательным вновь зависит от властей, ибо все понимают, что крупный бизнес просто так не отступится от лакомых кусков, где можно получать сверх прибыли, не считаясь с мнением местного населения.

Сами же олигархи точно никаких выводов не сделали, для них местные жители предстают в образе каких-то туземцев, которые, видимо, готовы продать свои земли в обмен на бусы и зеркальца. Одни слова представителя "Русской медной компании" Александра Сизикова при общении с жителями Абзелиловского района, что после строительства горно-обогатительного комбината у местных жителей вместо соломенных появятся железные крыши говорит о том, какие мысли правят среди олигархических структур.

Естественно, что конфликта никто не хочет, но для этого надо уметь разговаривать с людьми, не выбирая из них угодных и правильных и одновременно отказывая по своим личным убеждениям другим.

История с Куштау еще не закончена. Хоть документы о признании шихана Куштау памятником природы регионального значения и поданы, хоть и пересматривается сделка о слиянии контрольного пакета республики от 2013 года, все равно остается еще много вопросов.

Например, если контрольный пакет вернется обратно к государству, не будет ли теперь уже новой попытки взять в разработку один из шиханов, но уже со стороны государства?

Ведь теперь уже будет продавливать свое решение не БСК при поддержке республиканских властей, а непосредственно государственная машина при полной поддержке из Москвы.

Также возникает и другой вопрос, все помнят как вернулось в госсобственность "Башнефть", а затем это стратегическое предприятие республики тут же перешло в собственность Роснефти. И уже сегодня мы видим, как "Роснефть" отказывается от некоторых взятых на себя обязательств. Не будет ли то же самое с БСК?

Вопросов много, ответов пока на них нет.

Руслан Габбасов, Идель.Реалии
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  • 1 | 02.09.2020, 07:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Александр Сизиков экс ген/директор БМСК (Башкирский медно-серный комбинат) находящийся в выделенной из земель Баймакского района в г. Сибай.
Цель выделения в отдельную адм единицу г. Сибай чтобы не допустить развития Баймакского района. Результатом медеплавильный завод в г. Баймак умер. А руду начали вывозить в Челябинскую и Свердловскую области где Россия ранее провела зачистку и башкир почти не осталось и которые условно считаются якобы русскими.
Разработку БМСК вёл варварским способом что привело к обнищанию местного населения и банкротству БМСК.
Именно этот А. Сизиков возглавлял все эти процессы. БМСК на свои средства приступил к вскрытию новых месторождений. Но их мошеннически отторгли и образовали вот это Русскую медную компанию. Параллельно Россия для отвлечения внимания народа начала борьбу на уничтожение Башкирский нации. Вначале её проводили акциями устрашения вводом милицейских войск со снайперами во многие города Башкортостана. Впоследствии печально прогремел г. Благовещенск.
БМСК взят для примера. Это касается почти всех прибыльных предприятий Башкортостана.
Но российская стратегия не менялась: именно отношение к Башкортостану как к резервации. Отсюда и усиленное отмирание коренного народа.
Судилища над любыми проявлениями национального самосознания.



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  • 2 | 02.09.2020, 08:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
к сожалению,вернулись то как захватчики ...все как один с расчетом личных меркантильных интересов - доходы у всех у них выросли на миллионы - вот что реально за год выполнили. Автор глубоко ошибается в том, что научились разговаривать с народом - скорее более изощренно обманывать народ.



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  • 3 | 02.09.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Также возникает и другой вопрос, все помнят как вернулось в госсобственность "Башнефть", а затем это стратегическое предприятие республики тут же перешло в собственность Роснефти. И уже сегодня мы видим, как "Роснефть" отказывается от некоторых взятых на себя обязательств. Не будет ли то же самое с БСК?......"
==================================================
Все правильно ! Кому отдадут этот жирный кусок ?
Ведь он не останется у РБ , кто же из москвичей
все это прикорманит ?



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  • 4 | 02.09.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда Радий Хабиров пришел в республику новым главой, он был связан обязательствами перед олигархическими кругами решить проблему сырья для БСК "Сода"
==============================
Ну ты гадий попал как кур во ши !!!
Не надо быть таким самоуверенным, и считать народ быдлом (если сам такой, то это не значит что все такие)
Олигархи тебе этого не простят...



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  • 5 | 02.09.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но российская стратегия не менялась: именно отношение к Башкортостану как к резервации. Отсюда и усиленное отмирание коренного народа.
____________________________________________________________
____
Коренной народ вырастил поколение махровых нациков, решивших строить баш апартеид на территории региона для большинства населения, с навязыванием своих нацзаебов. Так что отношение вполне справедливо. А вот корреным посоветую поменьше бухать и жаловаться. Остальные народы региона живут работают и не жалуются на вымирание, и только коренные хотят лежать на паласе и жить луше других только в силу своей якобы титульности. Хотя титульность эта весьма эфемерна.



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  • 6 | 02.09.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 02.09.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но российская стратегия не менялась: именно отношение к Башкортостану как к резервации. Отсюда и усиленное отмирание коренного народа.
____________________________________________________________

____
Коренной народ вырастил поколение махровых нациков, решивших строить баш апартеид на территории региона для большинства населения, с навязыванием своих нацзаебов. Так что отношение вполне справедливо. А вот корреным посоветую поменьше бухать и жаловаться. Остальные народы региона живут работают и не жалуются на вымирание, и только коренные хотят лежать на паласе и жить луше других только в силу своей якобы титульности. Хотя титульность эта весьма эфемерна.
=======Т
Ты престарелый наполеончик, пока лежишь на своем старом диване,
и пишешь свои тупизмы
Башкирская молодежь борется с воровской властью и
защищает природу, и для тебя и для твоей неблагодарной родни тоже



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  • 7 | 02.09.2020, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отсюда и усиленное отмирание коренного народа.
____________________________________________________
Отношение ко всем народам должно быть одинаковым. Почему коренные вечно клянчат квоты и преференции? Получается визг коренных из за того, что им не дают жить за счет остального населения региона? При этом нужно помнить что Башкирия - это никакой не стан, так как исторически никакого гоударства коренных на этих территориях не существовало. Было несколько племен, которые пасли лошадок. Сюда же прирезали землицу УГ, где башкирами по большому счету и не пахло, а во времена Муртазлы они решили и ноги на стол положить. Вот и причина всех конфликтов - исклющительная наглость и неуважение коренных к другим народам региона.



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  • 8 | 02.09.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
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"Хабиров очень хотел вернуться в Башкортостан победителем, ведь именно из него он был изгнан 12 лет назад Муртазой Рахимовым"
===
===
В самом деле не мортазло его выгнал, а скорее его окружение под давлением башкирской общественности на фоне его отношений с голубчиком в Австрии



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  • 9 | 02.09.2020, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отношение ко всем народам должно быть одинаковым. Почему коренные вечно клянчат квоты и преференции? Получается визг коренных из за того, что им не дают жить за счет остального населения региона?
------------------------
Ты это татнацикам написал? Ни от кого столько плача мы не слышим как от татнациков. Все их обижают.



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2

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  • 10 | 02.09.2020, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 02.09.2020, 13:51 | Автор:

Ты это татнацикам написал? Ни от кого столько плача мы не слышим как от татнациков. Все их обижают.
================================================
Слышь , Долбо..б башкирский в дупло дует не обижают ?



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  • 11 | 02.09.2020, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.09.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.................................................
Башкирская молодежь борется с воровской властью и
защищает природу, и для тебя и для твоей неблагодарной родни тоже
=======================
Особенно рьяно боролась башкирская молодежь с главным вором при муртазло - барабанили по пустым бочкам, нападали на пенсионеров.
Незабываемое было время!



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  • 12 | 02.09.2020, 14:34 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15036 | Рейтинг: -2151,8
В общем-то, Хабиров умный человек.
Ему хватило мозгов повернуться против БСК.
Главная ошибка Хабирова - это кадровая политика.
Если бы ему хватило решительности, под шумок с БСК, избавиться от своих "соратников" Мурзагулова, Бадранова и ещё хотя бы парочки таких же лиц, Полнейшая некомпетентность и не способность не то что влиять на события и процессы, но хоть как-то анализировать, просчитывать ситуацию.
Взлетели на хлебные места и жируют.



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  • 13 | 02.09.2020, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирская молодежь борется с воровской властью и
защищает природу, и для тебя и для твоей неблагодарной родни тоже

______________________________________________________
Они борются чтобы какой нибудь Фаилька Алсынов на этой волне присельв теплое кресло нащальника. Организаторы прошлого башшабаша в уфе с битьем в бочки затем неплохо устроились. А большая часть протестантов это пушечное мясо которое башфюреров не интересует.



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  • 14 | 02.09.2020, 15:14 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1425 | Рейтинг: +91,3
“12 | 02.09.20: Корней ...Хабиров умный человек...избавиться от своих "соратников" …Взлетели на хлебные места и жируют.”

И правильно делают, обратный счётчик включен - надо накосить зелени до марта.
Вот паша понараздал участки своим застройщикам на 10 лет вперёд, и снимает сливки пот сей день.



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  • 15 | 02.09.2020, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Александр Сизиков экс ген/директор БМСК (Башкирский медно-серный комбинат) находящийся в выделенной из земель Баймакского района в г. Сибай.
Цель выделения в отдельную адм единицу г. Сибай чтобы не допустить развития Баймакского района. Результатом медеплавильный завод в г. Баймак умер. А руду начали вывозить в Челябинскую и Свердловскую области где Россия ранее провела зачистку и башкир почти не осталось и которые условно считаются якобы русскими.
Разработку БМСК вёл варварским способом что привело к обнищанию местного населения и банкротству БМСК.
Именно этот А. Сизиков возглавлял все эти процессы. БМСК на свои средства приступил к вскрытию новых месторождений. Но их мошеннически отторгли и образовали вот это Русскую медную компанию. Параллельно Россия для отвлечения внимания народа начала борьбу на уничтожение Башкирский нации. Вначале её проводили акциями устрашения вводом милицейских войск со снайперами во многие города Башкортостана. Впоследствии печально прогремел г. Благовещенск.
БМСК взят для примера. Это касается почти всех прибыльных предприятий Башкортостана.
Но российская стратегия не менялась: именно отношение к Башкортостану как к резервации. Отсюда и усиленное отмирание коренного народа.
Судилища над любыми проявлениями национального самосознания.
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башкирский националист , что за х"ню ты тут несёшь??? Иди работай.



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  • 16 | 02.09.2020, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Очередной отстой русланчика, ну и понятно откуда торчат уши, стоит только посмотреть на логотип издания...



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  • 17 | 02.09.2020, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 02.09.2020, 14:34 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15036 | Рейтинг: -2151,8

В общем-то, Хабиров умный человек.
Ему хватило мозгов повернуться против БСК.
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Будешь "умным", получивший пинок от Самого. Попробовал бы не повернуться!
Просто ввп испугался: нужен ему еще один Куштауский хабаровск?



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  • 18 | 02.09.2020, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты это татнацикам написал? Ни от кого столько плача мы не слышим как от татнациков. Все их обижают.----------------------------------------------------
---------------что ты зациклился на татарах ? Тебя явно кто-то отверг их татар ( татарок )? В тему не в тему - стабильна твоя лопота.



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  • 19 | 02.09.2020, 17:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69099 | Рейтинг: +11834
Бугагашеньки! МЕРЗАгулов(далее - нецензурно) впереди, сцука, на белом коне!

Горе Куштау в Башкирии присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения

Сегодня в Общественной палате России в Москве состоялся круглый стол по ситуации вокруг Куштау. На совещание приехала делегация экоактивистов из Башкирии. Член палаты Ростислав Мурзагулов во время своего выступления заявил о согласовании решения присвоить шихану статус особо охраняемой территории с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным и подписании соответствующего документа главой Башкортостана Радием Хабировым.

В комментарии «Эху Москвы» Ростислав Мурзагулов сказал, что конфликт вокруг горы можно считать исчерпанным, а глава республики таким образом «доказал свою готовность к диалогу и поиску решений со всеми, кроме экстремистов».
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Оказывается - было достаточно подписи СРАдия - чтобы Куштау не трогали! Вот ведь мразь поганая!



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  • 20 | 02.09.2020, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты это татнацикам написал? Ни от кого столько плача мы не слышим как от татнациков. Все их обижают.----------------------------------------------------

---------------что ты зациклился на татарах ? Тебя явно кто-то отверг их татар ( татарок )? В тему не в тему - стабильна твоя лопота.
--------------------
Тебя какой то башкир выепал, поэтому и бесишься, что только один раз. Хочешь чтобы тебя епали часто и разные люди.



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