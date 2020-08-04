Защитники Куштау вернут Соду в собственность Башкирии?

Акции Башкирской содовой компании арестованы по требованию Генпрокуратуры. Арбитражный суд Башкирии по требованию первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана арестовал акции Башкирской содовой компании в качестве обеспечения по иску Генпрокуратуры об их истребовании из чужого незаконного владения, сообщает пресс-служба суда.Арестованы акции, как находящиеся в собственности группы «Башкирская химия» и торгового дома «Башкирская химия», так и башкирской госинвесткомпании «Региональный фонд». Реестродержателю — АО «Реестр» — запрещено вносить какие-либо изменения в реестр акционеров, сообщает суд.Генпрокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об истребовании имущества БСК из незаконного чужого владения на прошлой неделе.Предварительные слушания по иску назначены на 14 октября.Поручение разобраться с законностью утраты контроля государства над содовым предприятием — монополистом на рынке производства пищевой и кальцинированной соды в России — дал 26 августа президент России Владимир Путин.