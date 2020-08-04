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Защитники Куштау вернут Соду в собственность Башкирии?

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Акции Башкирской содовой компании арестованы по требованию Генпрокуратуры. Арбитражный суд Башкирии по требованию первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана арестовал акции Башкирской содовой компании в качестве обеспечения по иску Генпрокуратуры об их истребовании из чужого незаконного владения, сообщает пресс-служба суда.

Защитники Куштау вернут Соду в собственность Башкирии?


Арестованы акции, как находящиеся в собственности группы «Башкирская химия» и торгового дома «Башкирская химия», так и башкирской госинвесткомпании «Региональный фонд». Реестродержателю — АО «Реестр» — запрещено вносить какие-либо изменения в реестр акционеров, сообщает суд.

Генпрокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об истребовании имущества БСК из незаконного чужого владения на прошлой неделе.

Предварительные слушания по иску назначены на 14 октября.

Поручение разобраться с законностью утраты контроля государства над содовым предприятием — монополистом на рынке производства пищевой и кальцинированной соды в России — дал 26 августа президент России Владимир Путин.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 02.09.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин увидел лакомый кусок...
Хотя... Вам ребятки я дал возможность "поураганить", а вы ситуацию довели до общественного обсуждения. Варианты: дали бы каждому защитнику по млн-ну...мало...по два млн-на, а вы поскаредничали...отвечайте...

Теперь может наступить и очередь Радия. Потраву населегия диоксидом серы в башкирском г. Сибай он приглушил.
При этом дал прекрасный опыт управления людьми...коронавирус... Но повторение подобного Радию Путин не простит.
А тут и Учалы на подходе#



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  • Гость
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  • 2 | 02.09.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Защитники Куштау вернут Соду в собственность Башкирии?
=======================================
Ну прям размечтались!
Сначала Соду приберет государство то биш путин, а потом "продаст", одному из своих друзей, предварительно решив вопрос с сырьем.
У меня вообще, есть подозрение что вся эта "каша", заваривалась с целью отжать "Соду" у нынешних владельцев и отдать своим друзьям.
Мало того, боюсь что регион ни то что что-то получит, а наоборот потеряет то что имел.
Как говаривал один алкаш: "Вот такая загогулина понимаш"



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  • Гость
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  • 3 | 02.09.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня вообще, есть подозрение что вся эта "каша", заваривалась с целью отжать "Соду" у нынешних владельцев и отдать своим друзьям.
Мало того, боюсь что регион ни то что что-то получит, а наоборот потеряет то что имел.
_____________________________________________
Организаторы протеста поимеют профит, а простые защитники в одно прекрасное утро проснутся в ярангах. Особенно жаль рядовых, которые про святость и башкирские горы что то бормотали



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  • Гость
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  • 4 | 02.09.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конечно, наш лозунг - отнять и поделить.



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  • Участник
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  • 5 | 02.09.2020, 10:24 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4955 | Рейтинг: -747,9
Не способность власти договариваться с населением, что продемонстрировал Хабиров в начале Куштау и откат от своих позиций по тем и иным причинам (в данном случае Путин) приводить к революционной ситуации. Народ уже не боится и не уважает местную власть, возлагая надежды на Москву и на Путина и начинает требовать другие преференции для себя, но это чревато репрессиями уже со стороны Москвы. Вот к чему привел Республику Башкортостан господин Хабиров. Кремль должен в данной ситуации найти авторитетного лидера для Республики типа Кадырова или Минниханова.



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2

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  • Эксперт
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  • 6 | 02.09.2020, 11:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69099 | Рейтинг: +11834
У Хабирова отбирают его кошелек))))
Комичней ситуации нельзя себе представить!
1. Чел сказал, что Куштау будут разрабатывать в пользу БСК - и почти 2 года на этом стоял твердо и уверенно
2. За 2 часа 16 августа - перевернулся на 180 градусов и стал защитником Куштау, а собственникам БСК выкатил претензии на 34 лярда - вот только позавчера.
3. Похоже вчера остался у разбитого корыта - "Дырку тебе от бублика, а не Шарапова(зачеркнуто) деньги от БСК!" сказал ему пуйло

Мне смешно, потому что из этого фонда нам, Б-станцам все равно ни копейки не доставалось - ХК СЮ, ФК Уфа и себе любимым.



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5

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  • Гость
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  • 7 | 02.09.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1...2..3
Все ваши мнения имеют право на существование.
Исходное:
Впервые за 20 лет народ увидел Путина в зловещем виде. Т.е.кресло...лодка..зашаталась.
Поэтому Путину не до хапка. Его заботит не получить участь других диктаторов. На его глазах и Каддафи и Укр опыт и батька Лукашенко. Хорошо он помнит свои 90е "ураганные" когда первым замом Собчака оказался вышвырнутым народом СП/б. Это когда Яблочники погасили их долги и начали оказывать помощь малоимущим СП/б...
А тут какие-то Содовики проблему народную затеяли. Если ранее Путин решал проблемы с наоодом вводом милицейских войск со снайпера ми то ныне ситупция не та.
Поэтому г-да из Канад и другого забугорья вы громоотводы!



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  • 8 | 02.09.2020, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6Кухарка
Так вот надо не девочек менять, а страну вернуть народу!
А если государство во главе с Путиным идёт против то зачем народу такое государство.
Вспоминается сподвижник А.С. Пушкина- Герцен: Российское государство расположилось как оккупационная армия!



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  • 9 | 02.09.2020, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вспоминается сподвижник А.С. Пушкина- Герцен: Российское государство расположилось как оккупационная армия!
____________________________________________________________
____
В какой стране иначе?



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  • Гость
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  • 10 | 02.09.2020, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Декабристы разбудили Герцена, Герцен разбудил народовольцев, народовольцы разбудили... Кто же разбудил Кухарку?!



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