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Фашист с автоматом наперевес

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— Они уже идут! – кричит Лукашенко. — Где? – сын Коля судорожно перезаряжает автомат с пустой обоймой.

Фашист с автоматом наперевес


— Вот они, смотри, за кустами! – Папа поправляет бронежилет.

— Отец, успокойся, там никого нет! – сын хватает руку отца, в которой уже выдернута чека из гранаты.

— Ну, смотри же! Вот озверевшие бандеровцы, вот Сорос с деньгами, вот Литва, Латвия и Эстония с Бабченками на танках! А вот и НАТО с ножом для расчленения моей Беларуси! Яду мне, яду!

— Лучше галоперидолу, — шепчет сын Коля. — Боже, за что мне всё это в мои-то пятнадцать лет!

Не уверен, что сцена апокалипсиса по-белорусски выглядела именно так, но что она отражает сумеречность сознания Лукашенка-старшего – это точно!

Иногда лучше жевать, чем говорить – так, кажется, было в рекламе. Так вот, ему бы, Лукашенко, лучше помолчать. Но он говорил, много говорил! Как говаривал мой покойный отец: «Наговорил на десять бочек арестантов». И в том, что говорил – весь он, с его помещичьим скудоумием и барскими нравами.

«Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи. Не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация. Это будет резня. И то, что произошло на Украине будет цветочками».

По порядку. Во-первых, страну не лепят – её строят. И не один кто-то, а всё общество. Но Лукашенко её действительно лепил. И слепил, то что видим.

Во-вторых, кто режет страну? Демонстранты, которые стоят с цветочками? Которые в единой Беларуси не хотят видеть только его, Лукашенка? А кто собирается «резать тех, кто строил»? Те, кто считает, что для решения проблемы нужно привлечь Россию и Путина?

Вообще-то, есть несколько контрольных вопросов, по которым вычисляются неадекваты. К примеру, «Чей Крым?» Но это для плебса. А еще есть контрольная фраза, чтобы выявить диктаторов, цепляющихся за власть. Это именно фраза: «Хотите, как на Украине?». Это Путинско-Лукашенковские ночные страхи. Это когда в Украине прошла демократическая революция и свободные выборы. Где свобода слова, свобода СМИ и стремление в Европу и НАТО. А путиноид-луканоид спит в памперсе с ночным горшком в руках, ибо боится обмочиться из-за страха, что кто-то другой станет у корыта, где стоишь почти тридцать лет.

Короче говоря, в тревоге он, президент, позвавший войска соседней страны для усмирения своих граждан. Нервничает радетель благосостояния своих граждан, грозящий закрыть предприятия, где рабочие бастуют против его режима, его власти. Но Лукашенко путает страну и себя – его пытаются, как чирей, вырезать из тела страны, а он считает, что режут саму Беларусь. Где-то мы уже это слышали – «Россия — это Путин, Путин — это Россия». У всех людоедов – один набор заклинаний.

А еще Александр Григорьевич критикует фразу: «Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть». Хорошо, если не нравится эта фраза, предлагаю другую: «Лукашенко, в нарушении законов Беларуси, передаёт автоматическое оружие своему несовершеннолетнему сыну и везёт его, подростка, без статуса и должности, на военную операцию по защите… себя».
А кого же ещё?

Он, Лукашенко, труслив до такой степени и так не доверяет своей армии и милиции, что берёт в заложники сына, чтобы тот отстреливался в последней битве с Соросом.

В общем, Александр Григорьевич, лучше молчать, чем говорить. Не позорьтесь. Вам нужно сохраниться на посту ещё пару месяцев, ведь вас Путин официально пригласил в Москву.

Когда будете окончательно оптом сдавать Беларусь России, подписывая предательский документ, помните – ваша подпись должна быть легитимна.

Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 02.09.2020, 07:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"— Ну, смотри же! Вот озверевшие бандеровцы, вот Сорос с деньгами, вот Литва, Латвия и Эстония с Бабченками на танках!"
-----------------------------------------
Представьте уровень дебилов и их понимание юмора, на которых рассчитан этот высер от бездарного, унылого говна Моти



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  • 2 | 02.09.2020, 07:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Это именно фраза: «Хотите, как на Украине?». Это Путинско-Лукашенковские ночные страхи. Это когда в Украине прошла демократическая революция и свободные выборы. Где свобода слова, свобода СМИ и стремление в Европу и НАТО.
---------------------------------------------

Не понял - Мотя что, съехал окончательно? Он реально считает Украину, сменившую Молдавию на первом месте в Европе по бедности, образцом для подражания и что кто-то может захотеть чтоб как там?

Мотя, про чудесные демократическую революцию, свободные выборы, свободу СМИ и про стремление в Европу и НАТО расскажи украинцам. Только по ТВ или по радио. Лично не надо. Они могут подумать что ты считаешь их дебилами и серьёзно отбуцкать.



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  • 3 | 02.09.2020, 07:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
- Когда Ганапольский не лжёт ?
- Когда молчит.



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  • 4 | 02.09.2020, 07:55 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1637 | Рейтинг: +372,4
Псих в центре Европы с автоматом в 21 веке. Трехпроцентный таракан которого весь народ гонит тапками а тот забился под плинтус и шевеля усами просит помощи у другого психа убийцы людоеда.



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  • 5 | 02.09.2020, 08:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даладна, Мотя, желаешь теперь Беларусь отмайданить? Так прямо и скажи, а то Лукашенко, Коля, Путин.
А уж эта Мотина хуцпа просто восхищает: «Когда будете окончательно сдавать Беларусь России, помните – ваша подпись должна быть легитимна».
Можно подумать, что такие как Мотя будут решать легитимность подписей.))



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  • 6 | 02.09.2020, 08:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свобода слова и свобода СМИ в Украине? Надо обязательно не забыть вечером рассказать эту хохму своей супруге).



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  • 7 | 02.09.2020, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Вообще-то, есть несколько контрольных вопросов, по которым вычисляются неадекваты. К примеру, «Чей Крым?» Но это для плебса. А еще есть контрольная фраза, чтобы выявить диктаторов, цепляющихся за власть. Это именно фраза: «Хотите, как на Украине?». Это Путинско-Лукашенковские ночные страхи. Это когда в Украине прошла демократическая революция и свободные выборы. Где свобода слова, свобода СМИ и стремление в Европу и НАТО"
-----------------------
Концентрация бреда зашкаливает, плохо дело у Матвея, деньги кончились похоже, пишет сам не понимает что.



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  • 8 | 02.09.2020, 08:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Был уже один сумасшедший, который с криком "русские идут" выбросился из окна.



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  • 9 | 02.09.2020, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
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чтобы тот отстреливался в последней битве с Соросом.
__________________________________________________________

Мотя, таки Сорос не госдеп.
Уже спокойно за Беларусь !



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  • 10 | 02.09.2020, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Представьте уровень дебилов и их понимание юмора, на которых рассчитан этот высер от бездарного, унылого говна Моти
-----------------
И представлять нечего - Кухарка с турком будут в восторге! Про макак промолчим, это не люди.



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  • 11 | 02.09.2020, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Не вышло у госдепа сделать кастрюль из беларусов, вот и бесятся. Опять придётся менять начальство в ЦРУ.



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  • 12 | 02.09.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Концентрация бреда зашкаливает, плохо дело у Матвея, деньги кончились похоже, пишет сам не понимает что.

__________________________________________________
Походу Мотя аниматором у кафешки закончит



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  • 13 | 02.09.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Как там поживает в стране победившей демократии коллега Ганопольского Шеремет. Он же родом из Белоруссии.



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  • 14 | 02.09.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
для тупых не перестану повторять - любой закон придуманный человеком можно изменить, а вот законы истории - неизменны и хучь ты застрелись , хучь 3.14зданись 100 раз об стену- ничего не изменишь. Вывод- луке, как и всем диктаторам пушной зверек уже постучался.
плохо это ,хорошо это ... не суть . суть - закон истории не изменить . к нему можно тока приспособиться и чем адекватнее лидер , тем легче происходит приспособление общества к новой формации. а если лидер - неадекват , начинается майдан и разруха. Но даже майдан и разруха - это всё равно шаг вперёд, потому . что читай выше - закон истории.
турк
для тупых - ИСТОРИЯ это не та наука , которую в букварях преподавали , а жизненный путь, опыт человечества. Если вы (тупые) сможете пролистать 3000 лет Земной цивилизации и хотя бы сделать попытку анализа... ясно увидите неизбежность крушения авторитаризма. плохо это, хорошо это ... не суть



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  • 15 | 02.09.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Вот они, смотри, за кустами! – Папа поправляет бронежилет.
===============================================
Выпускник Гродненского медицинского института Дмитрий Щигельский после длительного анализа поведения президента Белоруссии поставил следующий диагноз: «умеренно выраженная мозаичная психопатия с преобладанием черт параноидального и диссоциального расстройств личности», сообщает Газета.Ру.
Щигельский согласовал свои выводы еще как минимум с тремя врачами-психиатрами. Этот же диагноз был установлен у таких политиков, как Гитлер, Сталин и Муссолини.
В работе Щигельского «История болезни Александра Григорьевича Лукашенко» также представлены и архивные материалы, из которых следует, что диагноз «мозаичная психопатия» был поставлен Лукашенко еще в 1976 году.
Лукашенко впервые попал в поле зрения психиатров, когда явился на прием к первому секретарю Могилевского обкома партии и потребовал назначить его председателем колхоза.
Согласно заведенной тогда амбулаторной карте, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита военной части 04104.
С таким диагнозом Лукашенко не должен занимать пост главнокомандующего белорусской армией. «Умеренно выраженная мозаичная психопатия» предусматривает негодность к военной службе не только в военное, но и в мирное время.
Поэтому Щигельский в своем обращении к депутатам парламента призывает их срочно организовать специальную комиссию по дополнительному освидетельствованию президента Лукашенко с целью решения вопроса об освобождении его от должности президента.



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  • Эксперт
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  • 16 | 02.09.2020, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69099 | Рейтинг: +11834
Конец диктатора наступает не тогда, когда его ненавидят, а когда над ним смеются.
Когда он становится жалок и смешон.
Он может объявить себя «победителем» на выборах.
Но его поражение уже предрешено.
Б.Вишневский 4 августа 2020г.

О том, что белорусы смеются над своим горе-диктатором - свидетельствуют многочисленные лозунги на 66-ю днюху таракана:

Трибунал - лучший подарок
Утром минчанки провели красивую акцию: выкатили тыквы к дому правительства. Это старый белорусский обычай, который означает, что невесте не мил жених
Хватит #ябатькать страну
Приезжайте в Беларусь, к нас есть
- винтилово
- шизовый дед
- прикольные буквы
- автозак(много

Больше не твоя страна - вот ты и бесишься
"Саша, задувай свечи, мы загадали желание"
Саня, с днюхой! Долгих лет в жизни в тюрьме
И многие другие, типа "Деду с автоматом не доверим мирный атом"



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  • Участник
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  • 17 | 02.09.2020, 12:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15036 | Рейтинг: -2151,8
для тупых не перестану повторять - любой закон придуманный человеком можно изменить, а вот законы истории - неизменны и хучь ты застрелись , хучь 3.14зданись 100 раз об стену- ничего не изменишь. Вывод- луке, как и всем диктаторам пушной зверек уже постучался.
плохо это ,хорошо это ... не суть . суть - закон истории не изменить . к нему можно тока приспособиться и чем адекватнее лидер , тем легче происходит приспособление общества к новой формации. а если лидер - неадекват , начинается майдан и разруха. Но даже майдан и разруха - это всё равно шаг вперёд, потому . что читай выше - закон истории.
_______________________________________________
Ну по этим законам истории любой строй рано или поздно проходит через пушного зверька.
А потом всё возвращается на круги своя и заново. Спираль.
И Римская империя прекратила своё существование не при диктаторах, а при охреневшей от вседозволенности олигархии и демократии, если на современный лад.
И в США сейчас две группировки, демократы и республиканцы, рвут страну.
Доигрались там в толерантность. Неграм ноги моют.
Да и Лукашенко я бы не стал диктатором называть.
Скорее - крепкий, справный хозяин.
А хорошему хозяину до всего есть дело.
Как пример, кулаки, которых так усиленно нахваливают либералы.
Лукашенко - это и есть кулак, только более широкого масштаба.
Вот не позволил Лукашенко разграбить страну. Так и любой нормальный хозяин этого не позволит.
Не завелось в Белоруссии олигархов, офшорников, выжимающих все соки из предприятий, а на прибыли строящих себе шато на Лазурном берегу.
В Белоруссии нет, как таковой, оппозиции.
Ну не называть же оппозицией Тихановскую, у которой нет ни программы, ни команды.



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  • 18 | 02.09.2020, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выпускник Гродненского медицинского института Дмитрий Щигельский после длительного анализа
----------------
Плохо дело у либерастов, повылазило не пойми кто, и все пытаются на теме хайпануть, но Батя забил на всех них толстенный болт, потому что знает, кто в итого хорошо смеется...



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  • 19 | 02.09.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выпускник Гродненского медицинского института Дмитрий Щигельский после длительного анализа
------------------

Ентот медик свои анализы сдавал чтоли?



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  • # 20 | 02.09.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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