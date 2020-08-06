Байские замашки местных управленцев способствуют бегству мозгов из региона

Рамиль Таймасов об «утечке мозгов» и провале социальной политики в Башкирии. Уроженец Башкортостана и член Адвокатской палаты Москвы Рамиль Таймасов рассуждает о том, почему в республике происходит «утечка мозгов».За последние пару дней узнал о том, что город Уфу и башкирские университеты (в частности, Башкирский государственный университет) покинули несколько молодых и ярких ученых, кандидатов и докторов наук. Один из этих ученых получил должность в ведущем научном центре при Правительстве России, другой – в институте, который входит в систему Российской академии наук (РАН). А еще, увидев данную мою заметку в социальных сетях, написал другой мой хороший знакомый, молодой юрист, который преподавал в региональном университете, летал из Москвы в Уфу вести семинары (порой расходы на поездку выходили дороже заработной платы ассистента кафедры, но его интерес к преподаванию и общению со студентами пересиливал все эти нюансы).Но так было недолго и этот наш соотечественник по малой Родине окончательно уехал из республики и обосновался в Москве, в одной из признанных юридических консалтинговых компаний. Таких историй немало, более того, они имеют тенденцию к росту. Это очень тревожно для Башкортостана, ибо в последние годы из данного региона усилился отток не только абитуриентов, молодых специалистов и людей с рабочей специальностью, но такая тенденция дошла и до молодых ученых.С такими темпами в республике не останется достаточного для развития экономики, образования и науки потенциала в лице человека. Каждый человек уникален, особенно это актуально для отдаленных от столицы регионов, где должна вестись последовательная работа по продвижению в карьере молодых специалистов, чтобы буквально удержать их на периферии. Судя по оттоку ярких и талантливых людей из Башкортостана, такая работа не ведется или проводится крайне неэффективно.И пока в регионе останутся «байские» замашки (читай – барские, «бай» на башкирском языке означает барин, избранный) и главным принципом отбора на ведущие позиции в системе башкирского регионального управления будет лояльность и холуйство, а не талант и профессионализм, в Башкортостане так и не появится хотя бы один федеральный национальный исследовательский университет (к слову, практически у всех соседей республики есть такие национальные исследовательские университеты, а в некоторых даже по два-три названных университета), «стобальники»-абитуриенты будут всё активнее осваивать московские и питерские университеты или хотя бы уезжать в соседние регионы – Казань, Екатеринбург, а инвесторы все меньше будут заглядывать в республику.Давно уже ходит шутка в народе о заполнении соседнего с Башкортостаном региона – Татарстана автомобилями с башкирскими номерами. Но теперь это уже далеко не шутка, а суровая реальность, которая говорит о провале региональной социальной политики в Республике Башкортостан. Однако я не теряю надежды на то, что все же глава Башкортостана Радий Хабиров попытается изменить данную ситуацию, учитывая его солидный политический опыт в Москве и современный адекватный взгляд на общество, но для этого нужна воля и соответствующая команда профессионалов.