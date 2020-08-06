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Байские замашки местных управленцев способствуют бегству мозгов из региона

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Рамиль Таймасов об «утечке мозгов» и провале социальной политики в Башкирии. Уроженец Башкортостана и член Адвокатской палаты Москвы Рамиль Таймасов рассуждает о том, почему в республике происходит «утечка мозгов».

Байские замашки местных управленцев способствуют бегству мозгов из региона


За последние пару дней узнал о том, что город Уфу и башкирские университеты (в частности, Башкирский государственный университет) покинули несколько молодых и ярких ученых, кандидатов и докторов наук. Один из этих ученых получил должность в ведущем научном центре при Правительстве России, другой – в институте, который входит в систему Российской академии наук (РАН). А еще, увидев данную мою заметку в социальных сетях, написал другой мой хороший знакомый, молодой юрист, который преподавал в региональном университете, летал из Москвы в Уфу вести семинары (порой расходы на поездку выходили дороже заработной платы ассистента кафедры, но его интерес к преподаванию и общению со студентами пересиливал все эти нюансы).

Но так было недолго и этот наш соотечественник по малой Родине окончательно уехал из республики и обосновался в Москве, в одной из признанных юридических консалтинговых компаний. Таких историй немало, более того, они имеют тенденцию к росту. Это очень тревожно для Башкортостана, ибо в последние годы из данного региона усилился отток не только абитуриентов, молодых специалистов и людей с рабочей специальностью, но такая тенденция дошла и до молодых ученых.

С такими темпами в республике не останется достаточного для развития экономики, образования и науки потенциала в лице человека. Каждый человек уникален, особенно это актуально для отдаленных от столицы регионов, где должна вестись последовательная работа по продвижению в карьере молодых специалистов, чтобы буквально удержать их на периферии. Судя по оттоку ярких и талантливых людей из Башкортостана, такая работа не ведется или проводится крайне неэффективно.

И пока в регионе останутся «байские» замашки (читай – барские, «бай» на башкирском языке означает барин, избранный) и главным принципом отбора на ведущие позиции в системе башкирского регионального управления будет лояльность и холуйство, а не талант и профессионализм, в Башкортостане так и не появится хотя бы один федеральный национальный исследовательский университет (к слову, практически у всех соседей республики есть такие национальные исследовательские университеты, а в некоторых даже по два-три названных университета), «стобальники»-абитуриенты будут всё активнее осваивать московские и питерские университеты или хотя бы уезжать в соседние регионы – Казань, Екатеринбург, а инвесторы все меньше будут заглядывать в республику.

Давно уже ходит шутка в народе о заполнении соседнего с Башкортостаном региона – Татарстана автомобилями с башкирскими номерами. Но теперь это уже далеко не шутка, а суровая реальность, которая говорит о провале региональной социальной политики в Республике Башкортостан. Однако я не теряю надежды на то, что все же глава Башкортостана Радий Хабиров попытается изменить данную ситуацию, учитывая его солидный политический опыт в Москве и современный адекватный взгляд на общество, но для этого нужна воля и соответствующая команда профессионалов.

ПроУфу
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  • 1 | 04.09.2020, 08:19 | Автор: Не зарегистрирован
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«Значить будут грабить».
У Хабарова для раскачки ещё есть время и лимит доверия, ещё два года назад он говорил об этом, поэтому не надо об этом, ибо тема им занята. Уезжают те, которые должны уехать, тут им не нашлось работы, значить им тут не место. Прорыв уже идёт, сами посмотрите: Сибай, Куштау, Абзелил на подходе. Бюджет крепнет и 100500 предприятий уже строятся ускоренно. Местные везде довольны, да и общий подъем согласных ширится и укрепляется. Занятость, предпри6имательство, банкротств нет как и закредитованности, все плохое ушло в прошлое за два года. Недовольные могут ехать, все нормально.



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  • 2 | 04.09.2020, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Бюджет крепнет и 100500 предприятий уже строятся ускоренно. Местные везде довольны, да и общий подъем согласных ширится и укрепляется. Занятость, предпри6имательство, банкротств нет как и закредитованности, все плохое ушло в прошлое за два года.
-------------------------------
Видать в психбольнице сегодня день открытых дверей. О каких 100500 строящихся предприятий вы глаголите? Чем наглее ложь тем правдоподобнее? Из этого огромного количества предприятий назовите конкретно хоть один десяток. А вот список закрытых, обонкротившихся спокойно можно назвать. Уфимский полиграфкомбинат, Промсвязь и другие.



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  • 3 | 04.09.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
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а ведь как точно написано! Пока на должностях будут дети, внуки (часто не очень грамотные) блатных "начальников" , "баев", по нац признаку, лизоблюдов, пресмыкателей, привозные, карманные варяги ( а сейчас везде - в правительстве, в министерствах, госкомитетах представители, они - "оттуда"), здесь в республике развития, порядка, справедливости, социальных лифтов для людей профессинональных, опытных, желающих реализовать свои знания, идеи и силы для своей республики не предвидится!!!



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  • 4 | 04.09.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
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чё сёдня за погребень рахманинова.. чё ни статья - сплошная тупень
турк



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  • 5 | 04.09.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
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одно радует... как тока Корней наехал на стукача, тот сразу шопой заюлил и уже 2 дня Стукача не слышно...
Кухарка, ты сама то прочитала эту хрень для пятиклассников? я , как говорится, Клава хренею... - я не Клава... а я сёравно хренею
турк



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  • 6 | 04.09.2020, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 04.09.2020, 08:19 | Автор:

...........". Бюджет крепнет и 100500 предприятий уже строятся ускоренно. Местные везде довольны, да и общий подъем согласных ширится и укрепляется. Занятость, предпри6имательство, банкротств нет как и закредитованности,
все плохое ушло в прошлое за два года.
Недовольные могут ехать, все нормально......."
============================================
Неужели все так быстро наладилось в РБ ?
И УГМК и БСК и Салаватский химзавод и поля когда - то
зерновые , стали сплошь и рядом засеваться травами
при отчаянном понижении поголовья КРС !
И безработица без края .



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  • 7 | 04.09.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Пока в Башкирии процветает национализм,пока править будут наЩальники из аулов,ничего хорошего не будет. Что тут скажешь,если в "активистах" у них числится голозадая Саитова,пациент Базилевки...



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  • 8 | 04.09.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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О чем плач? Зачем мозги в аульном байстве.



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  • 9 | 04.09.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Уважаемые знатоки, кто из вас в курсе, что там с роскомснаббанком .?чем закончилась так называемая независимая экспертиза , о которой так голдели ?



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  • 10 | 04.09.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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"...способствуют бегству мозгов..."

---------------------

Кухарка, зачем такие метафоры подсовываешь? Есть же впечатлительные люди... Как спать теперь? "Бегство мозгов", "утечка мозгов"... ААААААААА!!!



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  • 11 | 04.09.2020, 10:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69120 | Рейтинг: +11833,4
3 | 04.09.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а ведь как точно написано! Пока на должностях будут дети, внуки (часто не очень грамотные) блатных "начальников" , "баев", по нац признаку, лизоблюдов, пресмыкателей, привозные, карманные варяги ( а сейчас везде - в правительстве, в министерствах, госкомитетах представители, они - "оттуда"), здесь в республике развития, порядка, справедливости, социальных лифтов для людей профессинональных, опытных, желающих реализовать свои знания, идеи и силы для своей республики не предвидится!!!
_________________________
Вчерашняя заметка про Сулейманову - вот это самое и есть. Когда-то читала, что карьеру она сделала благодаря папаше и его связям.
Ну хер бы с ней - пока терлась на Всей Уфе - косноязычная дура, но ведь теперь она рулит социалкой миллионного города! Ну с Анастасией Раковой-то не сравнить! Как и Сульфата СРАдия с Собяниным.
Мозгов-то совсем нет!



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  • 12 | 04.09.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока на должностях будут дети, внуки (часто не очень грамотные) блатных "начальников" , "баев", по нац признаку, лизоблюдов, пресмыкателей, привозные, карманные варяги ( а сейчас везде - в правительстве, в министерствах, госкомитетах представители, они - "оттуда"), здесь в республике развития, порядка, справедливости, социальных лифтов для людей профессинональных, опытных, желающих реализовать свои знания, идеи и силы для своей республики не предвидится!!!
_______________________________________
ты достала... назови регион где не так. Уберем за скобки "баев и папаш" которые ставят своих ... уберем за скобки "нац".
а вот теперь назови регион где их нет и тама ЗБ, сможешь?
т.е. разницы нет родственник ты или нет , вся система подразумевает либо ты лоялен, либо "не свой"... абзац, тогда при чём тут Башкирия?
не тупи.
турк



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  • 13 | 04.09.2020, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69120 | Рейтинг: +11833,4
турк. Ты с похмела?
Ты цитируешь не мои слова, а комментатора №3.
Кончай бухать - учебный год начался. Нельзя с перегаром к школоте... они всё замечают. Авторитет подорвешь.

И все же я отвечу: кумовство и клановость процветает в бОльшей степени в нац-регионах. не знал? В Татарию бегут. но бегут в основном именно татары, а не русский, марийцы, чуваши и башкиры.
Ну а сами башкиры и все остальные - бегут в Иск и СПб. ну и в заграницу.

Система - системой, но ситуация в нацрегионах как раз и хуже, поскольку за скобки ничего не уберешь! За скобки можно убрать в той же Челябе, Свердловской области, Нижегородской. Все дело в том, что в Б-стане рулят аульные - такие, как Азат Галин-рыбак, Азамат-Куштау-ИшимБАЙский и прочая необразованная, но воспитанная байская пое-бень рахманинова - включая самого СРАдия и его жополиза МЕРЗАгулова!

Чем больше читаю о Фургале, тем больше его уважаю. В Б-стане же НАОБОРОТ!



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  • 14 | 04.09.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка твоя глупая самоуверенность тебя позорит. Правильно турк сказал, везде так. Ты же нигде не бываешь и ничего не знаешь. Везде во всех регионах ставят своих людей. Тупых но преданных. Даже в Москве, хоть там и не так заметно, потому что там почти все деньги.



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  • # 15 | 04.09.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 16 | 04.09.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Система - системой, но ситуация в нацрегионах как раз и хуже, поскольку за скобки ничего не уберешь! За скобки можно убрать в той же Челябе, Свердловской области, Нижегородской. Все дело в том, что в Б-стане рулят аульные - такие, как Азат Галин-рыбак, Азамат-Куштау-ИшимБАЙский и прочая необразованная, но воспитанная байская пое-бень рахманинова - включая самого СРАдия и его жополиза МЕРЗАгулова!
_________________________________
про других не скажу . а вот про Челябу и ЕКБ всё один в один как в РБ. Так что не надо ля ля про "нац" и "баев" - СИСТЕМА!!!!! одна.
мож тебе чуваша напомнить , как он ключи от пожарки пднимал, мож ДВ напомнить ... да блять в любого ткни , хоть губера ,... хоть местечкового, хоть в чинушу...хоть мента. В независимости от того как он попал во власть, система его заставляет быть лояльным СВОИМ . иначе нахрен с пляжа
и не тупи.
ровно тож самое происходит в любой современной структуре РФ . хоть адвокатская палата, хоть институт -школа, хоть больница. Лоялен - СВОЙ, премии, повышения...не Лоялен - не СВОЙ, гуд бай май лав
турк
и не 3.14изди про перегар и похмелье, ты со мной не бухала что бы так говорить



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  • 17 | 04.09.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Так всегда было, так есть и сейчас, причем в любой стране мира - талантливая молодежь стремится из провинции попасть в центр, в столицу.
Из Уфы в Москву, из Санта-Барбары в Нью-Йорк.
О чем стоны автора статьи и публикаторши?



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  • 18 | 04.09.2020, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Уроженец Башкортостана и член Адвокатской палаты Москвы Рамиль Таймасов рассуждает о том, почему в республике происходит «утечка мозгов»
-----------------
Сам Таймасов балдеет в Москве, ну вот решил порассуждать про убогих земляков, не сумевших вовремя свалить. Получился обычный суповой набор - про национализм, про байство, о чем он оказывается узнал "За последние пару дней".
Рэхмэт, земляк, снизошел.
Только не стоило беспокоиться, мы уж как-нибудь сами



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  • # 19 | 04.09.2020, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 20 | 04.09.2020, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Это есть факт. Уезжают и продолжают уезжать, в основном русские, но и уже другие нации тоже. Все с хорошим образованием, либо опытом. Наполняется же Уфа (не говорю про республику в целом) выходцами из деревень (уровень их образования, я обсуждать не берусь, но думаю он понятен) и гастарбайтерами из ближней Азии. Если ситуацию в корне не поменять, боюсь представить, что будет с экономикой региона и с людьми тут через 20-30 лет. Уже не только Куштау, но и остальные холмы не спасут.



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