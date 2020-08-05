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Космический вор летит в Башкирию

  • Опубликовано: ПроУфу | 03.09.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 29801 | Комментарии: 6
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0


В Башкирию прибыл гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Известна цель его визита.

Космический вор летит в Башкирию


Стало известно, что в Башкирию прибыл генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он примет участие в совещании, на котором обсудят спасение Салаватского химический завода от закрытия. Поскольку завод является производителем продукции для Роскосмоса. Кроме того, 70 процентов акций завода принадлежат Роскосмосу.

К слову, предприятие с 1965 года производит гептил — компонент жидкого ракетного топлива. Как сообщается на сайте завода, главной стратегической целью компании является создание базы центра малотоннажных производств специальных топлив. Эти компоненты и обеспечивают потребности Роскосмоса, минобороны России, Росатома и иных госкорпораций.

ПроУфу
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  • Изображение
  • Гость
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  • 1 | 03.09.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
самое главное пообещал курай на ракете нарисовать ... попЫ не помогли - курай поможет
турк



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1

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  • Гость
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  • 2 | 03.09.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Космический вор летит в Башкирию
====================================
Охренеть: Салаватскому химическому заводу грозит закрытие?!!!!
Вот это, для меня новость!!!!!
Хотя, если подумать, то тут нечему удивляться: Завод подчиняется Роскосмосу, а Роскосмос подчиняется рагозину,-специалисту по батутам, и этим все сказано...



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2

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  • Гость
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  • 3 | 03.09.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто громче всех кричит "держи вора"? Правильно, сам вор, в данном случае автор статьи. Видимо отменно воровал вместе с бывшим руководством Роскосмоса, а Рогозин ему всю малину испортил, сейчас бьётся в бессильной злобе.



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3

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  • Эксперт
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  • 4 | 03.09.2020, 15:00 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40351 | Рейтинг: +5128,3
А по мне, так -если чиновник харю наел- значит вор и проходимец!
Тот же Сечин, например. Возразите!



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3

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  • Гость
  •  
  • 5 | 03.09.2020, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 03.09.2020, 15:00 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40351 | Рейтинг: +5128

А по мне, так -если чиновник харю наел- значит вор и проходимец!
Тот же Сечин, например. Возразите!

_____________________________________________
Возражу! Может он стресс заедает. Думаешь легко о всех нас переживать? Ему диета нужна особая, чтоб все свеженькое, без консервантов, устрицы свежевыловленные, мяско парное



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1

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  • Участник
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как Рогозина вытащили из танка,где он застрял в люке?

https://cdn.segodnya.ua/img/article/11525/45_main_new.153086
1596.jpg



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