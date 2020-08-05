Космический вор летит в Башкирию

В Башкирию прибыл гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Известна цель его визита.Стало известно, что в Башкирию прибыл генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Он примет участие в совещании, на котором обсудят спасение Салаватского химический завода от закрытия. Поскольку завод является производителем продукции для Роскосмоса. Кроме того, 70 процентов акций завода принадлежат Роскосмосу.К слову, предприятие с 1965 года производит гептил — компонент жидкого ракетного топлива. Как сообщается на сайте завода, главной стратегической целью компании является создание базы центра малотоннажных производств специальных топлив. Эти компоненты и обеспечивают потребности Роскосмоса, минобороны России, Росатома и иных госкорпораций.