Рамилю Саитову суд арестовал на 10 суток за высказывания в адрес армянского народа

Такое постановление вчера, 2 сентября, вынес Кировский районный суд Уфы, сообщила Саитова в видеообращении, опубликованном на ее личном YouTube-канале. По словам активистки, судья Айгуль Курамшина назначила ей административный арест на 10 суток по статье о возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Максимальное наказание по ней составляет 15 суток или штраф в размере до 20 тыс. рублей.«Но я делаю вывод, что армяне у нас и командуют, это их решение. Вернее, решение Хабирова, супруга которого Аветисян. И вот тут нас армяне заполонили и вот так вот меня, башкорта, дочь башкирского народа, армяне пришлые вот так вот засунули в каталажку», — рассказывает Рамиля Саитова.Активистка намерена обжаловать постановление в Верховном Суде Башкортостана. Она надеется на сокращение срока административного ареста. Женщина объявила голодовку в знак протеста, заявив, что борется за свободу, противопоставив ее “смерти”.Напомним, Рамиля Саитова в июле текущего года опубликовала в своих социальных сетях видеоролик, в котором обратилась к группе прохожих девушек с вопросом о стране их рождения. Они ответили, что являются армянами. После этого Саитова спросила у них о причине нахождения в республике большого количества армян. Как сообщает “Коммерсантъ”, видеоролик прошел лингвистическую экспертизу. Специалисты установили, что слова Саитовой имеют “агрессивно-настроенный, провокационный запал к тем, кто не “башкорт” по национальности”. Жалобу на высказывания женщины в прокуратуру направили два человека по фамилии Джарабов и Аветисян. Также заявление ранее отправил вице-спикер регионального парламента Рустам Ишмухаметов.