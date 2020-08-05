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Рамилю Саитову суд арестовал на 10 суток за высказывания в адрес армянского народа

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Такое постановление вчера, 2 сентября, вынес Кировский районный суд Уфы, сообщила Саитова в видеообращении, опубликованном на ее личном YouTube-канале. По словам активистки, судья Айгуль Курамшина назначила ей административный арест на 10 суток по статье о возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Максимальное наказание по ней составляет 15 суток или штраф в размере до 20 тыс. рублей.

Рамилю Саитову суд арестовал на 10 суток за высказывания в адрес армянского народа


«Но я делаю вывод, что армяне у нас и командуют, это их решение. Вернее, решение Хабирова, супруга которого Аветисян. И вот тут нас армяне заполонили и вот так вот меня, башкорта, дочь башкирского народа, армяне пришлые вот так вот засунули в каталажку», — рассказывает Рамиля Саитова.

Активистка намерена обжаловать постановление в Верховном Суде Башкортостана. Она надеется на сокращение срока административного ареста. Женщина объявила голодовку в знак протеста, заявив, что борется за свободу, противопоставив ее “смерти”.

Напомним, Рамиля Саитова в июле текущего года опубликовала в своих социальных сетях видеоролик, в котором обратилась к группе прохожих девушек с вопросом о стране их рождения. Они ответили, что являются армянами. После этого Саитова спросила у них о причине нахождения в республике большого количества армян. Как сообщает “Коммерсантъ”, видеоролик прошел лингвистическую экспертизу. Специалисты установили, что слова Саитовой имеют “агрессивно-настроенный, провокационный запал к тем, кто не “башкорт” по национальности”. Жалобу на высказывания женщины в прокуратуру направили два человека по фамилии Джарабов и Аветисян. Также заявление ранее отправил вице-спикер регионального парламента Рустам Ишмухаметов.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 03.09.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
лично меня пугают множество таджиков в Уфе живут в квартирах с многочисленными детьми все в длинных одеждах и платках на что живут и как попадают в Уфу и как получают регистрацию?



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  • 2 | 03.09.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему эти люди при Муртазе не видели как некий Карапетян-друган Уралчика выкачал из нефтянки десять млрд долл



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  • 3 | 03.09.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно. Запомните, кто еще раз вякнет в сторону армян с каждым так будет. Башкиры, а вы можете похвастаться что среди близкого окружения есть ваши, а у нас есть - Шавараш Карапетян, советник Главы РБ. Ереван рулит!!!



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  • 4 | 03.09.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рамилю Саитову суд арестовал на 10 суток за высказывания в адрес армянского народа
================================
Её надо было судить по статье 282 УК РФ Разжигание межнациональной розни которая предусматривает наказание: Лишение свободы от 3 до 6 лет.
Надеюсь что Верховный Суд РБ исправит ошибку, и воздаст этой нац-апайке по заслугам !



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- вай!

- каково теперь будет стыдно тысячам башкирам живущим в Ереване из-за недостойного поступка Рамилюшки......



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  • 6 | 03.09.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему так мало дали?



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  • 7 | 03.09.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чего этих разжигателей далеко искать? Почитайте на любой теме - ненависть и оскорбления башкирского народа сплошь и рядом. Анонимы стараются, т.н. "модераторы" подогревают. Сколько лет и ничего. А как башкир рот откроет, вой на всю ивановскую поднимается.



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  • 8 | 03.09.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, natall, и прочие подпевалы, самые ярые башкирофобки, но это здесь в порядке вещей, туземцы для вас не совсем люди.



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  • 9 | 03.09.2020, 11:14 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31710 | Рейтинг: -714,4
Армяне или цыгане?

РИА Новости.
Полиция Тюмени, обеспокоенная возросшим числом мошенничеств в регионе со стороны цыган, выпустила памятку для населения, которая содержит ряд необычных рекомендаций по борьбе с "цыганским влиянием".

"Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности: в областном центре участились факты мошенничества, совершенные лицами цыганской внешности. Они действуют под предлогами снятия порчи или лечения от болезней. Чтобы не поддаться их влиянию… никогда не вступайте в разговор с цыганами. Ваш ответ на любой вопрос означает, что Вы уже попали под их влияние", — говорится в памятке, размещенной на официальном сайте УМВД.

Полиция предлагает гражданам даже использовать словесные проклятия как ответную меру на агрессию.

"Если цыгане понимают, что вы не поддаетесь их гипнозу, то могут начать осыпать вас проклятиями. Не теряйтесь, начните обсыпать цыганку проклятиями в ответ. Цыгане больше все бояться навести проклятие на свой род", — считают в тюменской полиции.

В ведомстве рекомендуют ни в коем случае не демонстрировать свой интерес, не вникать в суть речей, поскольку единственная цель мошенника – найти человека, "которого можно заговорить". Советуют не верить содержанию разговора, поскольку все фразы "построены на формулировке проблем среднестатистического человека: в семье и на работе, недостаток средств и других".

------------------------------------
Соответствует разместить аналогичную Памятку:

Не вступайте в разговоры с лицами армянской внешности!



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  • Участник
  •  
"Если цыгане понимают, что вы не поддаетесь их гипнозу, то могут начать осыпать вас проклятиями. Не теряйтесь, начните обсыпать цыганку проклятиями в ответ. Цыгане больше все бояться навести проклятие на свой род", — считают в тюменской полиции."
================================

- обсыпьте осыпающего, или ударим по бездорожию разгильдяйством?

забавные советы от полиции



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4

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  • 11 | 03.09.2020, 12:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1353 | Комментарии: 69103 | Рейтинг: +11833
Зря судья дала ей сутки - сейчас она из себя мученицу корчить будет.
Я бы дала ей обязательные работы на срок сто часов(согласно это статье КОАП),и пусть объявляет голодовку)))) А место для общественных работ - определила бы у армян)))))

Армяне, по 30 лет живущие в Уфе никакого отношения ни к Хабирову, ни к его жёнушке не имеют.

Искали ресторан на свадьбу, нашли, выбирали из нескольких - штук 10... лучшие условия предоставили в этом... хозяева - армяне. Не знаю с какого времени он работает, но отзывы о нем с этой же администраторшей еще с 2012 года висят в инете... Ну и? Хабиров еще с Каринэшкой знаком не был! И его тут не было.

У брата в соседях армянская семья - уже 30 лет... и никакой межнацрозни!



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2

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  • 12 | 03.09.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта мартышка сама лезет на кукан, да еще переходит на личности. Потом будет визжать что её ущемляют и тиранят в силу титульности, и про резервацию и про кровавого Путина наплетет. Ох уж эти титульные активисты(бездельники не получившие портфеля).
Мало дали, нужен реальный срок.



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2

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  • 13 | 03.09.2020, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не стыдно из мухи слона раздувать ... ссора бытового уровня...Позор!!! Оставьте в покое женщину ,чаще оглядывайтесь на себя. Еще не то увидите от армян, особенно от их мафиозных группировок. Никто из этих трех народов,не стояли за станками по 16 часов в сутки ...Если б в Армении произошел (скорее и происходит систематически) подобный случай, засудили бы своего ??? Сомневаюсь... поскольку там другие народы полностью бесправны ... Со времен Османской империи рвались к власти - это да!!!



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11

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  • 14 | 03.09.2020, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Искали ресторан на свадьбу, нашли,
--------------------
Калатуна с резусом пригласишь?



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4

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  • 15 | 03.09.2020, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заехали как-то с другом на диагностику, ходовую проверить. Работает армянин, ну, туда-сюда, начал он рассуждать, как у вас в России все неправильно, все не так, распелся прямо соловей.
Мы слушали-слушали, потом надоело, спрашиваем - так чож вы все сюда буром прете, армянская диаспора самая большая в Уфе? Чего вам у себя на Арарате не сидится в таком случае?
Заткнулся сразу, быстренько закончил, да еще скидку сделал.



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10

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  • 16 | 03.09.2020, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не стыдно из мухи слона раздувать ... ссора бытового уровня...Позор!!!
--------------------------
Шо вы хотите, местный кагал за кого угодно подпишется, только не за башкира.
Это Уфимский Журнал, надо ж понимать.



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4

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  • 17 | 03.09.2020, 14:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1353 | Комментарии: 69103 | Рейтинг: +11833
По Уфе данных нет, а вот по Б-стану за 2010г. - армян 9,4 тысячи из 4х миллионов населения Б-стана. Разве это много?



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  • 18 | 03.09.2020, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а вот по Б-стану за 2010г.
----------------
На дворе 2020, дура, а они все прут и прут.



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7

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  • 19 | 03.09.2020, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шо вы хотите, местный кагал за кого угодно подпишется, только не за башкира.
____________________________________________________________
_
Должны только из за титульности за неё подписаться, башкиры по определению непорочны и богоизбранны? Типичная позиция местных бфашиков



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2

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  • 20 | 03.09.2020, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Должны только из за титульности за неё подписаться, башкиры по определению непорочны и богоизбранны? Типичная позиция местных бфашиков
-------------------------
Вот наблюдаю за тобой совсем немного, и уже понял, что таких "фашиков" как ты еще поискать. Ну и тупой сильно, это сразу заметно. Скачешь по всем веткам, только и визгу, что про ужасных башкир.
Если верить Фрейду, в детстве они на тебе верхом катались и песком вместо овса кормили.



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