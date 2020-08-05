Разиф Абдуллин: Ложь – как атрибут государственной политики

Разиф Абдуллин, журналист. Из facebook. — А ты слышала, что Навального отравили? — Нет – об этом же по телевизору не говорят.— А Лукашенко с автоматом в руке видела?— Нет – расскажи.Вполне возможный диалог мужа с женой в эти дни. Такой сюр: последние новости он читает в телеграмме или в ютубе, а потом вечером передает их своей второй половине. И она верит ему больше, чем новостям по телевизору.Странная страна. Новости, из которых ничего не узнаешь, милиция-полиция, которую, наверно, пора бояться – если она будет вести себя, как белорусский ОМОН. Врачи, которые ставят диагноз пневмония вместо «ковид-19» — чтобы что? Чтобы создать видимость спада пандемии? Чтобы спасти экономику от ограничений? Или чтобы власти сэкономили на ковидных выплатах?Ложь – как атрибут государственной политики, ее неизменная часть – неизбежно приведет к печальным последствиям для того, кто лжет, и для того, кого обманывают. В семейной и личной жизни попробуйте соврать, раз, два или три прокатит – а потом ваше счастье окажется под угрозой.Нет ничего более шаткого – чем благополучие, основанное на лжи. Но эта истина тоже замалчивается или забалтывается. Главное – сегодняшний день как-то прожить, сделать ремонт, вырастить ребенка, дать ему образование, заработать денег. А ложь что? Лгали, лжем и будем лгать. Будем называть взрывы хлопками, ковид-19 — пневмонией неизвестного происхождения, мирных протестантов — наркоманами, авось – и пронесет. Опасное заблуждение.Наш цифровой мир – он все помнит, все архивирует, снимает на видео – и предъявляет: нате, смотрите, вот она, непричесанная жизнь. Она прорвется сквозь асфальт вранья, чинопочитания, молчания и равнодушия. Жизнь побеждает всегда.Вот только не всегда ты приближаешь эту победу. Иногда малый поступок, сделанный вопреки всем обстоятельствам, но честный, смелый, может перевернуть этот мир. А ты уж сам решай, кем тебе лучше быть: свободным и взрослым человеком, способным на поступки, или тварью дрожащей, слепым и немым свидетелем того, что вокруг тебя царит несправедливость.