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Разиф Абдуллин: Ложь – как атрибут государственной политики

  • Опубликовано: Facebook | 03.09.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 38271 | Комментарии: 18
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Разиф Абдуллин, журналист. Из facebook. — А ты слышала, что Навального отравили? — Нет – об этом же по телевизору не говорят.

Разиф Абдуллин: Ложь – как атрибут государственной политики


— А Лукашенко с автоматом в руке видела?

— Нет – расскажи.

Вполне возможный диалог мужа с женой в эти дни. Такой сюр: последние новости он читает в телеграмме или в ютубе, а потом вечером передает их своей второй половине. И она верит ему больше, чем новостям по телевизору.

Странная страна. Новости, из которых ничего не узнаешь, милиция-полиция, которую, наверно, пора бояться – если она будет вести себя, как белорусский ОМОН. Врачи, которые ставят диагноз пневмония вместо «ковид-19» — чтобы что? Чтобы создать видимость спада пандемии? Чтобы спасти экономику от ограничений? Или чтобы власти сэкономили на ковидных выплатах?

Ложь – как атрибут государственной политики, ее неизменная часть – неизбежно приведет к печальным последствиям для того, кто лжет, и для того, кого обманывают. В семейной и личной жизни попробуйте соврать, раз, два или три прокатит – а потом ваше счастье окажется под угрозой.

Нет ничего более шаткого – чем благополучие, основанное на лжи. Но эта истина тоже замалчивается или забалтывается. Главное – сегодняшний день как-то прожить, сделать ремонт, вырастить ребенка, дать ему образование, заработать денег. А ложь что? Лгали, лжем и будем лгать. Будем называть взрывы хлопками, ковид-19 — пневмонией неизвестного происхождения, мирных протестантов — наркоманами, авось – и пронесет. Опасное заблуждение.

Наш цифровой мир – он все помнит, все архивирует, снимает на видео – и предъявляет: нате, смотрите, вот она, непричесанная жизнь. Она прорвется сквозь асфальт вранья, чинопочитания, молчания и равнодушия. Жизнь побеждает всегда.

Вот только не всегда ты приближаешь эту победу. Иногда малый поступок, сделанный вопреки всем обстоятельствам, но честный, смелый, может перевернуть этот мир. А ты уж сам решай, кем тебе лучше быть: свободным и взрослым человеком, способным на поступки, или тварью дрожащей, слепым и немым свидетелем того, что вокруг тебя царит несправедливость.

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  • 1 | 03.09.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
милиция-полиция, которую, наверно, пора бояться – если она будет вести себя, как белорусский ОМОН.

-----------------

Белорусский? А пулю от амеровского копа в лобешник не хошь?



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  • 2 | 03.09.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ложь – как атрибут государственной политики
============================================
Государство построенное на лжи, это все равно что дом построенный на песке: "... и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое." Евангелии от Матфея (гл. 7, ст. 27)



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3

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  • 3 | 03.09.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Белорусский? А пулю от амеровского копа в лобешник не хошь?
______________________________
а кто то лжет , скрывает про пиндосовских копов? ты суть то статьи улови, беспредел там и там , но в одном случае сокрытие и ложь оф СМИ, а в другом всё как на ладони и ФИО известно и деяние и подоплёка...
как ни ватан , так тупой как 3...опы слона , обшитые брезентом
турк



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3

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  • 4 | 03.09.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наш цифровой мир – он все помнит, все архивирует, снимает на видео – и предъявляет: нате, смотрите, вот она, непричесанная жизнь. Она прорвется сквозь асфальт вранья,

-------------------

Каждый снимает нужную картинку. Тут вчера, например, показали замученного пытками в "минских застенках": ногти вырваны, руки проколоты... Но "прорвалось сквозь асфальт вранья": видео из Мариуполя
трёхгодичной давности. Так что, Разиф, нас на мякине не проведёшь.



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3

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  • 5 | 03.09.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Поставил + хотя я не идиот чтоб верить в двутысячный бред. По "полочкам" разложил ученый Савельев: Людям с архаичными мозгами бесполезно объяснять что такое "хорошо что такое плохо", - не поймут! Им, впрочем как и в армии, подают предельно простые команды: "направо налево" простите: "сено солома" иль даже "прицельный глаз"..."не укради не возжелай не убий"...и это работает!



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1

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  • 6 | 03.09.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.09.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Поставил + хотя я не идиот чтоб верить в двутысячный бред. По "полочкам" разложил ученый Савельев: Людям с архаичными мозгами бесполезно объяснять что такое "хорошо что такое плохо", - не поймут! Им, впрочем как и в армии, подают предельно простые команды: "направо налево" простите: "сено солома" иль даже "прицельный глаз"..."не укради не возжелай не убий"...и это работает!
________________________________--
да хоть армия , хоть не армия... видишь же , что первому разжёвывать приходится где сено, а где солома . Шары блять зашорены и сразу - а вот у них там, не вникая в тему ...
да и ваще пох чё у них там, говорим то о нас. но это любимая игрушка ватанов - а у них... а сам дурак
турк



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  • 7 | 03.09.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разиф Абдуллин, журналист.
______________________________________________
Так журнашлюшки - первые лжецы, готовые на все. На других тянуть не надо



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2

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  • 8 | 03.09.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да и ваще пох чё у них там, говорим то о нас. но это любимая игрушка ватанов - а у них... а сам дурак
турк

-------------------

Вишь ли, турк... Лицемерия много. Вранья. Даже подлых приёмчиков против
населения, если власти нужно протащить непопулярный закон: чего стоит
операция по повышению пенсионного возраста - почти сразу после инаугурации президента, но аккурат во время Олимпиады - когда и митинговать нельзя. Ну и масса других претензий. НО!..

Но когда решается судьба Союзного государства "Россия - Беларусь" - я
с властью. Вот и любимый Вдумом Антон Деникин отказался сотрудничать
с Гитлером. И вам надо отказаться от нападок на Батьку. Сечёшь?



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  • Участник
  •  
  • 9 | 03.09.2020, 13:04 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1638 | Рейтинг: +372,4
Ну любит народ обманываться, что поделаешь. Правда ведб она горькая, неохота ее воспринимать. А ложь такая сладкая, да еще из уст самого ботексного царька. Она уже генетически заложена, верили и в доброго царя батюшку, в упырей комуняг, банки заряжали от экрана, теперь вот в бессменно- бессмертного кащея поверили.



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  • 10 | 03.09.2020, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несчастный Абдулин ! Слышал,что "отравлен он новичком" через трусы ??? Так что уж это не государственное, не политическое ... а просто семейное дело!!!



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  • 11 | 03.09.2020, 20:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Белоруссия перехватила разговор Варшавы и Берлина о том, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером России Михаилом Мишустиным.

«Опять «Новичок», опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка... И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчётливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — заявил Лукашенко.



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6

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  • Наблюдатель
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  • 12 | 03.09.2020, 23:08 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8558 | Рейтинг: +2089,9
Никакого отравления Навального не было», — заявил Лукашенко...
__________________________________________________
Дык это он Мишустину бальзаму на душу налил.

А завтра Путину мёдом намажет, что никакого-такого государства Белоруссии и не было вовсе, а была автономия в составе России.

Чего только не скажет и не сделает шизофреник у власти, что-бы свою шкуру спасти...



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2

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  • Гость
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  • 13 | 03.09.2020, 23:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.09.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ложь – как атрибут государственной политики
============================================
Государство построенное на лжи, это все равно что дом построенный на песке: "... и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое." Евангелии от Матфея (гл. 7, ст. 27)
________________
О штатах гутаришь?
Молодец, молодец!



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4

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  • Гость
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  • 14 | 03.09.2020, 23:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 03.09.2020, 23:08 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8556 | Рейтинг: +2089,9
Никакого отравления Навального не было», — заявил Лукашенко...
__________________________________________________
Дык это он Мишустину бальзаму на душу налил.

А завтра Путину мёдом намажет, что никакого-такого государства Белоруссии и не было вовсе, а была автономия в составе России.

Чего только не скажет и не сделает шизофреник у власти, что-бы свою шкуру спасти...
_____________________
А чего только ни скажет шизофреник БЕЗ ВЛАСТИ, именуемый Ясенпнём!



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5

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  • Гость
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  • 15 | 03.09.2020, 23:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пень редчайший дуболом, своих мозгов нет от слова вообще. Даже Кухарка не скрывает своего презрения к этому идиоту. Явится сюда, прогундосит очередную бредятину, и снова в норку. Странный тип, одно слово. Ботан-недоучка.



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2

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  • Гость
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  • 16 | 03.09.2020, 23:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А завтра Путину мёдом намажет, что никакого-такого государства Белоруссии и не было вовсе, а была автономия в составе России.
----------------------------------------------
Пень, тебе бы в МИДе работать. Ночным сторожем. Ну что за болван!



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2

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  • Наблюдатель
  •  
  • 17 | 04.09.2020, 01:15 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8558 | Рейтинг: +2089,9
Тут трое любителей лизать сапоги диктаторам, на говно изошли, что к Батьке и Окурку без почтения...

Не захлебнитесь, телеманы...:)))



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  • 18 | 04.09.2020, 01:15 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8558 | Рейтинг: +2089,9
Тут трое любителей лизать сапоги диктаторам, на говно изошли, что к Батьке и Окурку без почтения...

Не захлебнитесь, телеманы...:)))



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