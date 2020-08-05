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Как вывезти аул из заместителя главы администрации Уфы

  • Опубликовано: ПроУфу | 03.09.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 30746 | Комментарии: 42
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Замглавы Уфы, курирующая школы, поразила пользователей неграмотной речью в соцсети. Чиновнице припомнили историю с экс-министром образования Шафиковой, которая «прославилась», допустив две ошибки в тексте на три предложения.

Как вывезти аул из заместителя главы администрации Уфы


Заместителя главы администрации Уфы по гуманитарным вопросам Алину Сулейманову заподозрили в безграмотности.

Так, сообщение с просьбой к родителям школьников приводить их на линейку вовремя, которое разместила Сулейманова на своей странице в соцсети, привлекло внимание пользователей опечатками и стилистическим косноязычием. Сообщение висело в неизменном виде в течение четырех часов, пока не было исправлено, однако соцсеть позволяет просмотреть историю правок.

Как вывезти аул из заместителя главы администрации Уфы


Журналист Азамат Саитов так отозвался о тексте Сулеймановой:

– Безграмотный, с точки зрения орфографии, и стилистически корявый текст! И это написала чиновница мэрии, которой поручено курировать уфимские школы. Неужели нас ничему не научил пример бывшего башкирского министра образования Гульназ Шафиковой, «прославившейся» своим постом в соцсетях с обилием грамматических ошибок?

Напомним, в сентябре 2018 тогда еще министр образования Башкирии Гульназ Шафикова попала в эпицентр скандала вокруг ее публикации в социальной сети, где допустила две ошибки в трех предложениях. Впрочем, пост она вскоре удалила и произошедшее назвала «экспериментом».

Специалист-филолог по просьбе ProUfu.ru оценил грамотность сообщения Сулеймановой следующим образом:

– Во-первых, «вас» во множественном числе пишется со строчной буквы. Во-вторых, стилистически лучше писать «к назначенному времени», а не «к обозначенному», не говоря уж о том, что «обозначенному» пишется с двумя «н». В-третьих, правильно было бы написать «в сотрудничестве с вами же», а не «в сотрудничестве же с вами».

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 03.09.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как вывезти аул из заместителя главы администрации Уфы
=========================================
А никто в сране башкир и не собирается это делать, гадий (тоже аульный), придумал способ как замаскировать свою, и аульных чинуш неграмотность:
"УФА, 31 августа 2020, 13:59 — REGNUM Выступать на башкирском языке на совещаниях в правительстве Башкирии в настоящий момент позволяют технические условия. Об этом 31 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве."

Подробности: https://regnum.ru/news/society/3049981.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

ВЫВОД: Говоря на "своем", а вернее на искаженном Татарском языке, башкортосранцы пытаются скрыть свою неграмотность!!!



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  • 2 | 03.09.2020, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ошибка или игра слов вывеЗти- вывеСти... ну в принципе согласен , там вывозить и вывозить
турк



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  • 3 | 03.09.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк, ты здоров, температура? Какой-то возбужденный с утра, не лихорадка, не?



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  • 4 | 03.09.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти, упомянутые дамы, мне абсолютно противны. Но кто из вас сможет несколько связных предложений произнести на б/я, а башкиры освоили им абсолютно чуждый р/я подсунутый эфиопом!
Умиляет невежество недовольных ошибками. Особенно связно изьясняется неудавшийся премьер министр Башкортостана с удивительно башкирскими корнями Назаров Андрей Геннадьевич славный своими подвигами в любви "с криком" с несовершеннолетними девочками. Для вашего Путина главное что он не пиндос! А то что это многовековая российская забава с самым настоящим церковным браком Путину, видимо, не ведомо, а может он сам адольфопоэзисом увлечен, - развелся с Люськой давно, другую обществу не представил. Даже понимая его профессию Штирлица это недогиб! Он что, россиян боится, что его бабу отобьют у него?



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  • 5 | 03.09.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мэр уфы подбирает по своему складу ума чему тут удивляться.



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5

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  • Участник
  •  
Русский язык входит в десятку самых худших языков мира.

Только 5 % самих русских пишут тотальный диктант на "4" и "5" - вот это неопровержимое доказательство очень низкого качества предмета "русская грамматика"
Сводные результаты ТД в последние годы стали секретными.

Армия филологов-толмачей "с русского на русский" кормится за счет бюджета и вечно талдычит про тургеневский "великий и могучий " полуторавековой давности.
И будет талдычить про великомогучий до тех пор,пока люди не в силах освоить русскую грамматику перейдут на язык жестов.

Такой язык плохо пригоден для науки,жизни и управления что видно на данном примере.



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7

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  • Гость
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  • 7 | 03.09.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Откуда взялась вообще эта мадам? Кто ее и зачем протежирует? Только не надо мне рассказывать, что она "телезвезда" местного пошиба, и папа у нее якобы непонятно каких наук профессор! Ну и что от этого?



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  • Участник
  •  
К обозначенному или к назначенному,как сами русские разбираются в тонких корявостях русской грамматики?
Когда сами русские говорят об этом устно,они дополнительно жестикулируют и меняют интонацию:
при "обозначенному" - ладони выставляют перед своим лицом напротив друг,и плавно опускают вниз,сантиметров на 15,и одновременно делают губы трубочкой и замедленно произносят "ооббооззначенному"

..................
когда русские подчеркивают "назначенному" - они поднимают одну руку навытяжку на уровне макушки головы,кисть полусогнутая вниз,указательный палец вниз, и плавно опускают кисть вниз,попутно выпячивая верхнюю губу вверх отрывисто и чуть погромче произносят ""НАЗЗначенному"

способ дополнительной жестикуляции при озвучивание слов с непонятными грамматическими правилами у русских может отличаться в зависмости от региона,
то есть уже имеют место быть невыразительные диалекты русского языка в разных регионах РФ.



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4

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  • Участник
  •  
К обозначенному или к назначенному,как сами русские разбираются в тонких корявостях русской грамматики?
Когда сами русские говорят об этом устно,они дополнительно жестикулируют и меняют интонацию:
при "обозначенному" - ладони выставляют перед своим лицом напротив друг,и плавно опускают вниз,сантиметров на 15,и одновременно делают губы трубочкой и замедленно произносят "ооббооззначенному"

..................
когда русские подчеркивают "назначенному" - они поднимают одну руку навытяжку на уровне макушки головы,кисть полусогнутая вниз,указательный палец вниз, и плавно опускают кисть вниз,попутно выпячивая верхнюю губу вверх отрывисто и чуть погромче произносят ""НАЗЗначенному"

способ дополнительной жестикуляции при озвучивание слов с непонятными грамматическими правилами у русских может отличаться в зависимости от региона,
то есть уже имеют место быть невыразительные диалекты русского языка в разных регионах РФ.



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4

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  • Гость
  •  
  • 10 | 03.09.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.09.2020, 11:10 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4594 | Рейтинг: -345,4
Русский язык входит в десятку самых худших языков мира.

Только 5 % самих русских пишут тотальный диктант на "4" и "5" - вот это неопровержимое доказательство очень низкого качества предмета "русская грамматика"
Сводные результаты ТД в последние годы стали секретными.
_______________________________-
дружище, хреновый язык нам достался в наследие? а шо робыть? перейти на пиндосовский или латынь? или сделать допущения для армии чиновников? тогда "казнить нельзя помиловать" получим.
Да и к твоему сведению 21век на дворе , не нужно щас лазить по орфографическим словарям дабы написать без ошибок. это просто низкая культура чиновника , не образование , а именно культура - воспитание , типа плебсу и так сойдёт я ж небожитель. Ровно от туда и получаем азаматиков ишимбайских, сибайского козла, аппаратчика БД с щукой ... ну и других пьяниц и дебоширов - они ж НЕБОЖИТЕЛИ
турк



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  • 11 | 03.09.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вообще она шепелявит и понять ее трудно



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  • 12 | 03.09.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как вывезти аул из заместителя главы администрации Уфы
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Я бы посоветовал ежедневные клизмы с дустом, до получения результата...



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  • 13 | 03.09.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а башкиры освоили им абсолютно чуждый р/я подсунутый эфиопом!
______________________________________________________
Ничего там киргизоказахи не освоили, р я для них давно родной. Они на нем между собой общаются, и дома и с детьми. Попытки заставить всех курлыкать предпринимает только кучка башфашиков, чтобы выпятить свою титульность и превосходство над другими народами Башкирии. А вот то что журналист телеведущая много лет проработавшая на титульном тв не может нормально выражать свои мысли, много говорит о качестве титульного тв и кадров там ошивающихся



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  • 14 | 03.09.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.09.2020, 11:10 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4596 | Рейтинг: -345,4

Русский язык входит в десятку самых худших языков мира.
____________________________________________________
Привет, Конеебалист. Я так понимаю, что башкирский вошел в тройку лучших языков мира? Хотя это забавно, ведь башкирский устный и письменный был придуман башкирам русским государством. Кстати, как башкиры пишут башкирские диктанты? Ведь егэ то они точно не выбирают по Бяке, потому что им плевать. Вспоминают только когда титульность вывернуть надо и исклющительность на всеобщее обозрение



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12 | 03.09.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
==================
злой школьник - перечитай еще раз,я про башкирский язык написал НИ СЛОВА.



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  • 16 | 03.09.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Откуда взялась вообще эта мадам? Кто ее и зачем протежирует? Только не надо мне рассказывать, что она "телезвезда" местного пошиба, и папа у нее якобы непонятно каких наук профессор! Ну и что от этого?______________
_________________________________________________
_________________ Говорят она классно сосёт! Вот и насосала эту должность!



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  • 17 | 03.09.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вывезти аул из заместителя главы администрации Уфы
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Откуда взялась вообще эта мадам? Кто ее и зачем протежирует? Только не надо мне рассказывать, что она "телезвезда" местного пошиба, и папа у нее якобы непонятно каких наук профессор! Ну и что от этого?______________
_________________________________________________
_________________ Говорят она классно сосёт! Вот и насосала эту должность

============
Не ужели круче Харисона?



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  • 18 | 03.09.2020, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 03.09.2020, 12:16 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4598 | Рейтинг: -345,4

12 | 03.09.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
==================
злой школьник - перечитай еще раз,я про башкирский язык написал НИ СЛОВА.
========================================================
Добрый пенс Конеебалист- твоя риторика давно известна. Худшесть всего русского, в противовес лучшести титульного, ну и финны с япошками и китайские компьютеры. Вот вся соль твоих постов, если исключить шелуху



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  • 19 | 03.09.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 03.09.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Откуда взялась вообще эта мадам? Кто ее и зачем протежирует? Только не надо мне рассказывать, что она "телезвезда" местного пошиба, и папа у нее якобы непонятно каких наук профессор! Ну и что от этого?
____________________________________________________________
_____Говорят она классно сосёт! Вот и насосала эту должность!
____________________________________________________________
_____
Да у кого, черт возьми?



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  • 20 | 03.09.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Говорят она классно сосёт! Вот и насосала эту должность!
_____________________________________________________
Может и про тебя так же говорят



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