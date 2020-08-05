Как вывезти аул из заместителя главы администрации Уфы

Замглавы Уфы, курирующая школы, поразила пользователей неграмотной речью в соцсети. Чиновнице припомнили историю с экс-министром образования Шафиковой, которая «прославилась», допустив две ошибки в тексте на три предложения.Заместителя главы администрации Уфы по гуманитарным вопросам Алину Сулейманову заподозрили в безграмотности.Так, сообщение с просьбой к родителям школьников приводить их на линейку вовремя, которое разместила Сулейманова на своей странице в соцсети, привлекло внимание пользователей опечатками и стилистическим косноязычием. Сообщение висело в неизменном виде в течение четырех часов, пока не было исправлено, однако соцсеть позволяет просмотреть историю правок.Журналист Азамат Саитов так отозвался о тексте Сулеймановой:– Безграмотный, с точки зрения орфографии, и стилистически корявый текст! И это написала чиновница мэрии, которой поручено курировать уфимские школы. Неужели нас ничему не научил пример бывшего башкирского министра образования Гульназ Шафиковой, «прославившейся» своим постом в соцсетях с обилием грамматических ошибок?Напомним, в сентябре 2018 тогда еще министр образования Башкирии Гульназ Шафикова попала в эпицентр скандала вокруг ее публикации в социальной сети, где допустила две ошибки в трех предложениях. Впрочем, пост она вскоре удалила и произошедшее назвала «экспериментом».Специалист-филолог по просьбе ProUfu.ru оценил грамотность сообщения Сулеймановой следующим образом:– Во-первых, «вас» во множественном числе пишется со строчной буквы. Во-вторых, стилистически лучше писать «к назначенному времени», а не «к обозначенному», не говоря уж о том, что «обозначенному» пишется с двумя «н». В-третьих, правильно было бы написать «в сотрудничестве с вами же», а не «в сотрудничестве же с вами».