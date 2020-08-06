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Заплывшее око не нашло Сыртланову

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Об этом агентству “ТАСС” сообщил главный санитарный врач Башкирии Евгений Степанов. Он отметил, что источник инфекции не был выявлен по причине “быстрого вовлечения” медицинских работников в “процесс” в том случае, если вирус был занесен в стационар.

Заплывшее око не нашло Сыртланову


“Также имеет место факт профессионального контакта сотрудников и пациентов с больными пневмонией и сотрудниками РКБ имени Г. Г. Куватова, у которых выявлена бессимптомная форма новой коронавирусной инфекции. В связи с вышеизложенным, источник инфекции установить не удалось”, – рассказал Степанов.

В результате эпидемиологического расследования, которое проводилось с 5 апреля по 27 мая, было выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ранее также сообщалось о вынесении двух обвинительных постановлений в отношении врача-эпидемиолога РКБ им. Куватова и самого медучреждения. Тогда Октябрьский районный суд Уфы оштрафовал больницу на 100 тыс. рублей по части 2-й статьи 6.3 КоАП РФ, минимальная сумма штрафа по которому составляет 200 тыс. рублей. Также штрафы за аналогичные нарушения были выписаны и нескольким сотрудникам других медучреждений Башкирии.

Напомним, Республиканская клиническая больница им. Куватова стала центром распространения нового коронавируса в апреле текущего года. Тогда доступ на ее территорию был ограничен, в здании введен карантин. В стенах больницы оставалось более 1 тыс. человек. Некоторые из них заболели COVID-19. В решении Октябрьского районного суда Уфы сообщалось, что игнорирование необходимости исследовать на коронавирус всех выписываемых пациентов стало причиной возникновения 54 очагов инфекции по всей республике. В отношении на тот момент главного врача медучреждения Эльзы Сыртлановой региональным управлением Следственного комитета была организована доследственная проверка. Позднее ведомство сообщило об отсутствии признаков халатности в действиях Сыртлановой.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 04.09.2020, 09:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69120 | Рейтинг: +11833,4
Просто нагло отмазали мерзавку - любовницу Пустовграрова



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5

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  • Гость
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  • 2 | 04.09.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Заплывшее око не нашло Сыртланову.

- Об этом агентству “ТАСС” сообщил главный санитарный врач Башкирии Евгений Степанов.
-------------------------

Можно так понять сочетание заголовка статьи и ее первого предложения.
Ну ведь вы здесь сами вчера критиковали человека за безграмотность.
В вашем случае это не просто безграмотность, а вопиющая безмозглость.
Если так зудит поиграться с заголовками, следите, что из этого может получиться.
Себя позорите.



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3

  • # 3 | 04.09.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 4 | 04.09.2020, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
подобные лица общеизвестного поведения и воспитания ,включая бандитов - олигархов , следов не оставляют в этой абсолютно безграмотной кадровой политике во всех структурах власти и органов правопорядка. Переживать не стоит, есть бумеранг ,правда он отрыгивается в основном на потомках,к сожалению.



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  • Гость
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  • 5 | 04.09.2020, 22:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 Кухарка
Что же вы скалитесь об удивительно байски башкирском главном санитарном враче Евгении Степанове. У...у...злыдень башкир такой сякой...



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