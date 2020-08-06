- Заплывшее око не нашло Сыртланову.

Об этом агентству “ТАСС” сообщил главный санитарный врач Башкирии Евгений Степанов. Он отметил, что источник инфекции не был выявлен по причине “быстрого вовлечения” медицинских работников в “процесс” в том случае, если вирус был занесен в стационар.“Также имеет место факт профессионального контакта сотрудников и пациентов с больными пневмонией и сотрудниками РКБ имени Г. Г. Куватова, у которых выявлена бессимптомная форма новой коронавирусной инфекции. В связи с вышеизложенным, источник инфекции установить не удалось”, – рассказал Степанов.В результате эпидемиологического расследования, которое проводилось с 5 апреля по 27 мая, было выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ранее также сообщалось о вынесении двух обвинительных постановлений в отношении врача-эпидемиолога РКБ им. Куватова и самого медучреждения. Тогда Октябрьский районный суд Уфы оштрафовал больницу на 100 тыс. рублей по части 2-й статьи 6.3 КоАП РФ, минимальная сумма штрафа по которому составляет 200 тыс. рублей. Также штрафы за аналогичные нарушения были выписаны и нескольким сотрудникам других медучреждений Башкирии.Напомним, Республиканская клиническая больница им. Куватова стала центром распространения нового коронавируса в апреле текущего года. Тогда доступ на ее территорию был ограничен, в здании введен карантин. В стенах больницы оставалось более 1 тыс. человек. Некоторые из них заболели COVID-19. В решении Октябрьского районного суда Уфы сообщалось, что игнорирование необходимости исследовать на коронавирус всех выписываемых пациентов стало причиной возникновения 54 очагов инфекции по всей республике. В отношении на тот момент главного врача медучреждения Эльзы Сыртлановой региональным управлением Следственного комитета была организована доследственная проверка. Позднее ведомство сообщило об отсутствии признаков халатности в действиях Сыртлановой.