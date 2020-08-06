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Потылицын: Можно было бы сказать, что сообщество педофилов защищает гору Куштау. Но выбрали ваххабитов

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Политтехнолог Андрей Потылицын заметил в эфире «Эха», что выделять «своих» и «не своих» стало у властей привычкой. Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров заявил защитникам Куштау, которых ранее госСМИ назвали «ваххабитами» и «экстремистами», что «своих» не сдает. Речь шла о чиновниках, громивших при помощи «титушек» палаточный лагерь.

Потылицын: Можно было бы сказать, что сообщество педофилов защищает гору Куштау. Но выбрали ваххабитов


— Попытка выделить среди них (защитников Куштау – ред.) людей с бородами неправильна, — комментирует Потылицын. – Зачем выделять людей с бородой? Чтобы в целом дискредитировать. Попытка демонизировать протест у населения, мол, странные религиозные фанатики, это классический старинный, времен Рахимова, политтехноллогический прием.

Он поделился наблюдениями, что в «стоянии» на горе не было религиозной составляющей.

— Возможно, была культурная составляющая, что горы несут историческую культурную и национальную ценность, но никак не религиозную. Говорить о ваххабитах – глупость. Можно было бы сказать, что сообщество педофилов защищает гору Куштау. Но, выбрали ваххабитов. Целью и задачей была дискредитация движения. Кроме штаба Алексея Навального – политических сил там не было. Ни одной партии не было.

Он напомнил, что после того как защитники развернули башкирский триколор, в ответ сторонники «БСК» развернули длинный российский триколор.

— Было два флага — российский и башкирский. Ошибка «БСК», что вывели свои «войска» с российским флагом. Нездорово выглядело. Как противостояние флагов.

Защитники Куштау скандировали «в отставку Хабирова» и требовали увольнения главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который кричал им «уе….те» и громил палатки. Через сутки на площади перед ишимбайской администрацией прошел митинг за отставку Абдрахманова.

— Это следствие ситуации, которая стряслась. Ишимбайский глава командовал «титушками» и сам дал повод для жителей района требовать своей отставки. Не уволили его потому, что «свой». По принципу – «своим всё, врагам – закон». Такой принцип сформировался с приходом Хабирова. Этот принцип очень близок с принципом существования организованных преступных группировок и противоречит правилам госслужбы. Там не должно быть «своих». Кто станет «своим»? А нам-то они «свои»? Ваши «свои» — они нам свои? У Радия Фаритовича есть друзья вне службы, разные люди, мне все равно, кто с ним жарит шашлыки, это личные отношения. Но когда личные взаимоотношения сказываются на жизни региона, это вызывает настороженность. Это кумовство. «Свой»: друг, одноклассник, категорий «своих» много. Неформально, подобные явления транслируются из Кремля. У Путина есть свой круг неприкасаемых друзей. Но у Путина их меньше, чем у Хабирова. Хабиров тут переплюнул своего патрона.

Небольшой эпизод с митингом в Ишимбае, где требовали отставки «своего» Азамата Абдрахманова последовал по инерции после событий на Куштау.

— А потом встал Абзелиловский район (конфликт жителей с РМК – ред.). Все это вместе. Все вспомнили Шиес, все знают, что происходит в Хабаровске, Минске. Каждый решает сам за себя, выходить ему на площадь в Ишимбае, или нет. Все знают, что несанкционированной митинг. Серьезный шаг. Если люди переступают порог, значит кончилось терпение, и значит выход на площадь предполагает смысл, — резюмировал Потылицын.

Эхо Москвы
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  • 1 | 04.09.2020, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
бать копать как глубокомысленно и своевременно... оказывается "волга впадает в касп море"
турк



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  • 2 | 04.09.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что этот идиот несет? Все выступающие по тв нац защитники как раз транслировали религиозную и нац составляющую причем вполне осознано.
Кто этого не понял рискует оказаться под властью националистов фундаменталистов причем у себя же на родине. Потылицын может блеять что угодно, толку от него нет никакого.



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  • 3 | 04.09.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
– Зачем выделять людей с бородой?

---------------

Па-а-арень я молодой,
А хожу я с бородой!
Я не беспоко-о-ю-ся,
Пусть растет до по-оя-са.

Вот когда прогоним фри-ица -
Будет время, буду бри-ицца!



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  • 4 | 04.09.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Потылицын: Можно было бы сказать, что сообщество педофилов защищает гору Куштау. Но выбрали ваххабитов
====================================
Вахаббиты это были или нет должно разбираться следствие, хотя из без него , только по форме бород, мне все ясно, ясно и то, что был флаг сраны башкир, а не РФ, ясно и то что кто то был организатором и спонсором данного "мероприятия! тоже ясно. Одно радует что : "«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным» (Лк. 8, 17).



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  • 5 | 04.09.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько можно одно и то же жевать.



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  • 6 | 04.09.2020, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 04.09.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько можно одно и то же жевать.
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А как еще можно пропиарить себя? А то ведь забудут про него))) Там есть еще дед горох, ему тоже надо будет пиариться .



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  • 7 | 04.09.2020, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Защитники Куштау скандировали «в отставку Хабирова» и требовали увольнения главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который кричал им «уе….те» и громил палатки."- без сомнения правомерны!!!



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  • 8 | 04.09.2020, 21:08 | Автор: Не зарегистрирован
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А шо ежели содовую компанию в полном составе расстрелять? По примеру Чаушеску?



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