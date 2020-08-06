Потылицын: Можно было бы сказать, что сообщество педофилов защищает гору Куштау. Но выбрали ваххабитов

Политтехнолог Андрей Потылицын заметил в эфире «Эха», что выделять «своих» и «не своих» стало у властей привычкой. Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров заявил защитникам Куштау, которых ранее госСМИ назвали «ваххабитами» и «экстремистами», что «своих» не сдает. Речь шла о чиновниках, громивших при помощи «титушек» палаточный лагерь.— Попытка выделить среди них (защитников Куштау – ред.) людей с бородами неправильна, — комментирует Потылицын. – Зачем выделять людей с бородой? Чтобы в целом дискредитировать. Попытка демонизировать протест у населения, мол, странные религиозные фанатики, это классический старинный, времен Рахимова, политтехноллогический прием.Он поделился наблюдениями, что в «стоянии» на горе не было религиозной составляющей.— Возможно, была культурная составляющая, что горы несут историческую культурную и национальную ценность, но никак не религиозную. Говорить о ваххабитах – глупость. Можно было бы сказать, что сообщество педофилов защищает гору Куштау. Но, выбрали ваххабитов. Целью и задачей была дискредитация движения. Кроме штаба Алексея Навального – политических сил там не было. Ни одной партии не было.Он напомнил, что после того как защитники развернули башкирский триколор, в ответ сторонники «БСК» развернули длинный российский триколор.— Было два флага — российский и башкирский. Ошибка «БСК», что вывели свои «войска» с российским флагом. Нездорово выглядело. Как противостояние флагов.Защитники Куштау скандировали «в отставку Хабирова» и требовали увольнения главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который кричал им «уе….те» и громил палатки. Через сутки на площади перед ишимбайской администрацией прошел митинг за отставку Абдрахманова.— Это следствие ситуации, которая стряслась. Ишимбайский глава командовал «титушками» и сам дал повод для жителей района требовать своей отставки. Не уволили его потому, что «свой». По принципу – «своим всё, врагам – закон». Такой принцип сформировался с приходом Хабирова. Этот принцип очень близок с принципом существования организованных преступных группировок и противоречит правилам госслужбы. Там не должно быть «своих». Кто станет «своим»? А нам-то они «свои»? Ваши «свои» — они нам свои? У Радия Фаритовича есть друзья вне службы, разные люди, мне все равно, кто с ним жарит шашлыки, это личные отношения. Но когда личные взаимоотношения сказываются на жизни региона, это вызывает настороженность. Это кумовство. «Свой»: друг, одноклассник, категорий «своих» много. Неформально, подобные явления транслируются из Кремля. У Путина есть свой круг неприкасаемых друзей. Но у Путина их меньше, чем у Хабирова. Хабиров тут переплюнул своего патрона.Небольшой эпизод с митингом в Ишимбае, где требовали отставки «своего» Азамата Абдрахманова последовал по инерции после событий на Куштау.— А потом встал Абзелиловский район (конфликт жителей с РМК – ред.). Все это вместе. Все вспомнили Шиес, все знают, что происходит в Хабаровске, Минске. Каждый решает сам за себя, выходить ему на площадь в Ишимбае, или нет. Все знают, что несанкционированной митинг. Серьезный шаг. Если люди переступают порог, значит кончилось терпение, и значит выход на площадь предполагает смысл, — резюмировал Потылицын.