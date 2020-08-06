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Ядовитые гопники орут о провокациях

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Тему «провокации» подсвеченную сегодня Лукашенко, по безнадёжно устаревшей «солберецкой» методичке уже вовсю отрабатывает российский зомбоящик и активно комментируют официальные лица.

Ядовитые гопники орут о провокациях


Спикер Госдумы Володин заявил, что если состояние Навального в берлинской клинике ухудшится, то российская сторона «не сможет исключать», что это «организованная на территории Германии провокация»

Он провел «очевидную параллель» с делом Скрипалей 2018 года, сказав, что в тот раз это было организовано для продления санкций против РФ за Крым, а на этот Западу важно, «чтобы Россия не защищала Республику Беларусь от иностранного вмешательства».

Ну то есть, их джеймсы бонды ради того, чтобы вставить побольше санкций в колеса несущейся к прекрасному будущему сильной России и её союзников, травят боевыми отравляющими веществами всяческих ее «внутренних врагов» не только у себя, но даже в самой России…

Нет, господа, в такую версию, пожалуй, во второй/третий/четвёртый раз даже зрители Соловьева с большим трудом поверят. А уж «западных партнёров» она точно не удовлетворит, скорее, разозлит. По крайней мере, должна.

В отличие от отравления Скрипалей в Англии, у немцев на этот раз даже никаких «highly likely». Они уверены, что это отравление.

Тем не менее, Еврокомиссия сообщила в четверг, что может ввести санкции против России только после того, как расследование определит, кто ответствен за отравление Навального, которое, по словам Германии, было совершено с использованием нервно-паралитического вещества.

Ну, то есть тётя Меркель, дядя Макрон и другие все еще ждут от вас хоть каких-то удобоваримых объяснений. А вы им какую-то туфту да ещё и с намёками, что, мол, сами вы и отравили.

Если Европа, снова прикрываясь геополитикой или экономикой, утрется и после такого, то её будущее праведное возмущение очередной выходкой «плохого парня» из Кремля будет выглядеть не меньшим лицемерием, чем его же отговорки-обвинения по поводу громких дел Политковской, Литвиненко, Немцова, Навального и других.

Давно пора понять, что путинский режим с его «энергетической дубинкой» и неприкрытым вмешательством в выборы демократических стран Запада — это ни разу не СССР. В отличие от последнего, газ, нефть и все остальное, что экспортирует Кремль в ЕС сегодня, содержит тяжёлые примеси «Новичка». Не нервно-паралитического, конечно, а отравляюще-политического.

И это рано или поздно приведёт к «отравлению» самой Европы, которая вольно или невольно, близоруко или лицемерно, но помогла вскормить у собственных границ очередное опасное для себя же самой чудовище.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 04.09.2020, 10:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69120 | Рейтинг: +11833,4
Заявляя, что Навального отравили западные спецслужбы - власть нам как бы говорит, что страна в опасности!!! Ведь эти мифические спецслужбы под носом у ФСБ, которое вело Навального всё это время днем и ночью - легко может отравить, застрелить и т.д. - любого, включая самого пуйла)))))
Ну и - как вам такое, гэбёшки?!)))))))
Лучше жуйте, чем пи-здеть всюкую х-уйню!



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3

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  • 2 | 04.09.2020, 10:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69120 | Рейтинг: +11833,4
Пуйло прозвали - старичком с "новичком"



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4

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  • 3 | 04.09.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.09.2020, 10:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1353 | Комментарии: 69107 | Рейтинг: +11833,1
Пуйло прозвали - старичком с "новичком"
_________________________
А тебя как прозвали?
"Убогая" - самое твоё безобидное прозвище на УЖе.



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  • 4 | 04.09.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у немцев на этот раз даже никаких «highly likely». Они уверены, что это отравление.

----------------

Никаких "хули лайки". Ну-ну.



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  • 5 | 04.09.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как гражданин с серпом, но без фаберже возмутился
Прямо пышет праведным гневом.
А если по существу, то Навальный - очередная сакральная жертва, как и Немцов. Не нужен он стал хозяевам живой - пригодится мёртвым. Это судьба всех продажных.
А бред про "Новичок" даже обсуждать не стоит. Разве что с врачом-психиатром.



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  • 6 | 04.09.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 04.09.2020, 10:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1353 | Комментарии: 69107 | Рейтинг: +11833,1
Заявляя, что Навального отравили западные спецслужбы - власть нам как бы говорит, что страна в опасности!!! Ведь эти мифические спецслужбы под носом у ФСБ, которое вело Навального всё это время днем и ночью - легко может отравить, застрелить и т.д. - любого, включая самого пуйла)))))
Ну и - как вам такое, гэбёшки?!)))))))
Лучше жуйте, чем пи-здеть всюкую х-уйню!
__________________
У Навального есть приближённые помощники - они, скорее всего, и траванули шефа в нужный момент. А уж за всем никакая ФСБ не уследит.
Так что, Кухарка, лучше жуй, чем пи-здеть всюкую х-уйню!



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5

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  • 7 | 04.09.2020, 10:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69120 | Рейтинг: +11833,4
У Навального есть приближённые помощники - они, скорее всего, и траванули шефа в нужный момент. А уж за всем никакая ФСБ не уследит.
Так что, Кухарка, лучше жуй, чем пи-здеть всюкую х-уйню!
______________________________
Отличненько! Значит ты еще больше опустил пуйло под плинтус - у нас теперь не только БУКи можно купить в любом военторге, но и химическое оружие сплошного массового действия, запрещенное ОЗХО можно купить в любом хозяйственном магазине в отделе инсектицидов.

Так что - жуй-жуй, ты уже наговорила на семь бочек арестантов...



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  • 8 | 04.09.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настоящая опасность нависла над Лёхой только сейчас. Если немцы сказали,
что это "без сомнения, отравление" - значит, для сохранения своей морды лица они... Кароч, "беги, дядь Мить".



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  • 9 | 04.09.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто пишет комментирии в "УЖ"е ?!
больные и гадюжники.... нет слов....
Обнуленный с "Новичком" со своим олигархатом, чиновником и силовиком обул всю страну, обобрав граждан и отобрав у них законное право на свою защиту.
Диктаторское государство гнобит собственный народ и яростно прикрывает и защищает других диктаторов, заявляя при этом о своей политике невмешательства. ...по принципу "нас там нет".
делают одно, а врут, врут и врут другое.
Старичок-новичок загнобил уже и белорусских граждан.
Быдло все радостно проглотит...



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  • 10 | 04.09.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что касается недомогания пожилого Леши,
то ОПУБЛИКОВАНЫ ВСЕ анализы, сделанные врачами в Томске и 3-ех лабораториях, все лечение Леши ПОМИНУТНО зафиксировано.
Отравы НЕ обнаружено, а ведь это данные объективного анализа,
ЦИФИРКИ, а не болтовня Меркель..
.
Что касается Германии, то НЕТ НИКАКИХ официальных данных, данных анализов, НЕИЗВЕСТНО, где, кто лечит лешу, ЧЕМ ???
Специалистов не обманешь им СЛОВА Меркель - лишь слова..
.
ЦИФИРКИ дайте



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  • 11 | 04.09.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 04.09.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто пишет комментирии в "УЖ"е ?!
больные и гадюжники.... нет слов....
Обнуленный с "Новичком" со своим олигархатом, чиновником и силовиком обул всю страну, обобрав граждан и отобрав у них законное право на свою защиту.
Диктаторское государство гнобит собственный народ и яростно прикрывает и защищает других диктаторов, заявляя при этом о своей политике невмешательства. ...по принципу "нас там нет".
делают одно, а врут, врут и врут другое.
Старичок-новичок загнобил уже и белорусских граждан.
Быдло все радостно проглотит...
__________________
Ты, похоже, "новичком" похмелился и не закусил: с разумом и логикой у тебя большие проблемы. На ногах-то хоть можешь стоять не качаясь?



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5

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  • 12 | 04.09.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 04.09.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто пишет комментирии в "УЖ"е ?!

---------------

А ТЫ хто такой?!



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  • # 13 | 04.09.2020, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 14 | 04.09.2020, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну чо там Лехаим, донюхался? Хозяева разбодяжили чем то, чтоб из Лехи жертву сделать. Надо было напротоив Кремля, как Бороухом Нейманом, чтоб хомячки не сомневались что это кровавая хебня виновата



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  • 15 | 04.09.2020, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну чо там Лехаим, донюхался? Хозяева разбодяжили чем то, чтоб из Лехи жертву сделать. Надо было напротоив Кремля, как Бороухом Нейманом, чтоб хомячки не сомневались что это кровавая хебня виновата



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  • 16 | 04.09.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
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То что в среднестатистического западного овоща вбили, что Скрипалей отравили, да еще и новичком, не удивительно. На западе тоталитарный информационный концлагерь, на неудобные вопросы гражданское общество НЕ способно.

Мы же не должны это принимать, и если русские врачи и химики не были допущены к каком-то расследованию касающемся России. Т.е. Скрипали отравились в Великобритании, значит как минимум сделали это британские спецслужбы, ядом синтезированным в Портон-Дауне.

Та же история с Литвиненко. Литвиненко отравился неизвестно чем в Великобритании, значит как минимум сделали это британские спецслужбы, или его подельники из окружения Березовского

Что касается Навального.

факты от гл. редактора Эха мск Венедиктова о заболевании Навального

они исключают версию отравления

1) в крови Навального никакого яда - "ингибитора холинэстеразы" в Германии не нашли

2) яд - "ингибитор холинэстеразы" из крови исчезнуть НЕ мог

3) Между прилетом самолета в Омск и его вылетом в Германию прошел 21 час (10 из которых отдыхали пилоты перед вылетом )

4) ингибитор холинэстеразы это не совсем яд, это лекарство. Ядом он может стать при передозировке.



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  • 17 | 04.09.2020, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Людоед-режим никогда бы самолету с Алешенькой не дал бы сесть в Омске, покружить бы заставили часика три над городом, а потом бы Скорая к нему три часа ехала, да уронили бы Алешеньку с носилок пару раз головой обо асфальт, да врачи бы ушли все домой, а Алешу бы до утра оставили страдать да помирать в приемном покое. Ан нет! Сходу самолет посадили, скорая примчалась через 14 минут, откачали в реанимации его измученное тело! Плохо людоедский режим работает! Не смог профессионально Алешу замучить, сбой в системе допустил! Незабудимнепростим!!



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  • 18 | 04.09.2020, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
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"Пиар-отравление" - новый элемент гибридной войны, введенный британцами.
Британские спецслужбы выманили через Скрипаля наших агентов под предлогом сотрудничества и подставили под PR-"отравление".
В этот раз, после голосования по Конституции транзит власти в России ушел далеко в будущее и Навальный, как актив, сгодился для попытки остановки СП-2 и неснятия санкций Европой. Новый Скрипаль. )))



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  • 19 | 04.09.2020, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну если это был чай, то посадят его помощницу, это она его принесла! А в кафе никто не знал кому чай предназначен, так что кафе вряд ли тут при чем.Да и кафушка эта там не одна, а во все кафушки сажать своих людей, которые там будут именно Навального ждать, вообще бред!
Я тут Вассермана слушал, так он говорит одну интересную вещь, если Навального будут лечить в дальнейшем от диабета, то он выздоровеет, а если будут продолжать лечить от отравления, то умрет.



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  • 20 | 04.09.2020, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну вообще то я Навального всегда считал ставленником Путина, такой свисток для выпуска пара.
Да и относились к нему все как то странно, он был под подпиской о невыезде, но в тоже время и за границу ездил и по стране. А лидер из него по моим понятиям слабоват, вот если бы Путин пару раз его фамилию по телевизору произнес, все стали бы думать, что Путин его продвигает, и к нему надо относиться серьезно.
Вот скажите, для вас он лидер? И если лидер , то чего?
Я смотрел его программу, так там нет ничего кроме "дайте нам порулить!", а все остальное такое же как и у ЕР.
Вот что он хочет поменять в политике страны?
Все европейское даже на ЭХО встречается в штыки.
Решили увеличить пенсионный возраст по примеру Запада, вообще провал, Стали Москву плиткой укладывать как в Испании тоже ерунда получилась.
Кстати насчет пенсий, мое мнение надо не увеличивать, а уменьшать время выхода на пенсию, отработал 30 лет и иди.
Тут сразу и перспективы для молодых появляются. А кто хочет работать, и его куда то ещё приглашают, может и продолжать работать. При этом и безработица сократилась бы, и не надо государству заморачиваться пособиями всякими.



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