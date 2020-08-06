Ядовитые гопники орут о провокациях

Тему «провокации» подсвеченную сегодня Лукашенко, по безнадёжно устаревшей «солберецкой» методичке уже вовсю отрабатывает российский зомбоящик и активно комментируют официальные лица.Спикер Госдумы Володин заявил, что если состояние Навального в берлинской клинике ухудшится, то российская сторона «не сможет исключать», что это «организованная на территории Германии провокация»Он провел «очевидную параллель» с делом Скрипалей 2018 года, сказав, что в тот раз это было организовано для продления санкций против РФ за Крым, а на этот Западу важно, «чтобы Россия не защищала Республику Беларусь от иностранного вмешательства».Ну то есть, их джеймсы бонды ради того, чтобы вставить побольше санкций в колеса несущейся к прекрасному будущему сильной России и её союзников, травят боевыми отравляющими веществами всяческих ее «внутренних врагов» не только у себя, но даже в самой России…Нет, господа, в такую версию, пожалуй, во второй/третий/четвёртый раз даже зрители Соловьева с большим трудом поверят. А уж «западных партнёров» она точно не удовлетворит, скорее, разозлит. По крайней мере, должна.В отличие от отравления Скрипалей в Англии, у немцев на этот раз даже никаких «highly likely». Они уверены, что это отравление.Тем не менее, Еврокомиссия сообщила в четверг, что может ввести санкции против России только после того, как расследование определит, кто ответствен за отравление Навального, которое, по словам Германии, было совершено с использованием нервно-паралитического вещества.Ну, то есть тётя Меркель, дядя Макрон и другие все еще ждут от вас хоть каких-то удобоваримых объяснений. А вы им какую-то туфту да ещё и с намёками, что, мол, сами вы и отравили.Если Европа, снова прикрываясь геополитикой или экономикой, утрется и после такого, то её будущее праведное возмущение очередной выходкой «плохого парня» из Кремля будет выглядеть не меньшим лицемерием, чем его же отговорки-обвинения по поводу громких дел Политковской, Литвиненко, Немцова, Навального и других.Давно пора понять, что путинский режим с его «энергетической дубинкой» и неприкрытым вмешательством в выборы демократических стран Запада — это ни разу не СССР. В отличие от последнего, газ, нефть и все остальное, что экспортирует Кремль в ЕС сегодня, содержит тяжёлые примеси «Новичка». Не нервно-паралитического, конечно, а отравляюще-политического.И это рано или поздно приведёт к «отравлению» самой Европы, которая вольно или невольно, близоруко или лицемерно, но помогла вскормить у собственных границ очередное опасное для себя же самой чудовище.