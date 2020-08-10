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Ответ неуважаемому Рошалю

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С удивлением и восторгом прочитала обращение доктора Рошаля к Германской немецкой ассоциации медиков. Вау.

Ответ неуважаемому Рошалю


Имею сказать доктору Рошалю следующее.

Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали. Я не врач, но за эти недели почитала столько медицинских статей, что даже мне очевидно: клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках. Возможно, вам тоже стоит их почитать.

Во-вторых, хоть про колоссальную разницу российской и немецкой медицины можно писать долго, я не буду вдаваться в подробности. Но есть одна деталь, на которую я, как родственник пациента, хотела бы обратить внимание. Возможно, именно этот вопрос вам и стоит обсудить со своими российскими коллегами.

Я говорю про отношение к пациентам. Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы.

В связи с этим, доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению.

В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас.

Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте.

Юлия Навальная, Эхо Москвы
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  • 1 | 07.09.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте.
============================================
Он его, то биш грех, уже взял на душу, и ему теперь с этим жить, смотреть людям и своим близким в глаза...
В своем обращении рошаль в частности сказал "Врачи должны быть вне политики.."! У меня вопрос : Так какого хрены ты в неё, в эту политику лезешь?!



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  • 2 | 07.09.2020, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Поддерживаю Юлию Навальнаю , в выводах по деятельности Рошаля !



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  • 3 | 07.09.2020, 09:09 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40355 | Рейтинг: +5128,2
evgenia__an
ЗДОРОВЬЯ АЛЕКСЕЮ!!! Не обращайте внимание на кремлевских прихвостней



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  • # 4 | 07.09.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 5 | 07.09.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...во первых дорогой доктор..."

Она что...с ним в "близких отношениях"?!



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  • 6 | 07.09.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно мадам сильно ангажирована или глупа? Доктор Рошаль предложил совместно разобраться, что в действительности произошло с Навальным, как педиатр он лично не собирался его лечить, Юля как и Лёша похоже обожает передёргивать факты?



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  • 7 | 07.09.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Подружка и соратница семьи Навальных пошла ва-банк ! Ха-ха-ха! Вот это дрюьжба!

Юрист т. н ФБК, навальнистка Любовь Соболь активизировалась в российском медиапространстве, пытаясь привлечь к себе внимание прессы и убедить западных кураторов, что на нее можно делать ставки.

В своем Telegram-канале она разместила сообщение в поддержку… Берлина. Общий посыл: Россия должна самостоятельно провести расследование по делу Навального, а не требовать, чтобы власти ФРГ предоставили результаты токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера.

Соболь же ставит перед собой «высокие» цели, рассчитывая, что Навальный в ближайшее время из состояния овоща не выйдет, следовательно, российская демшиза должна найти себе нового лидера. Блондинка, вероятно, надеется перетянуть все проекты блогера на себя. Она уже начала вести именно те видеотрансляции о расследованиях т.н. ФБК, которые раньше вел блогер.

Соболь подтявкивает в Москве, лелея планы о продвижении своей тушки за счет западных грантов на лидирующие позиции среди демшизы. И только Москва ломает им все планы, требуя ответа от Берлина, которого, по сути, и нет. Ну не могут немцы признаться, что одурачили весь мир, оболгав Россию.



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  • 8 | 07.09.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Хм... а темка интересная вырисовывается...
Что, собстна сказал Рошаль? Да в общем ничего особенного. Мол, ребята, политики сами по себе, а врачи сами. Давайте, мол, сядем рядком, да посудачим о поцЫенте.
И что же видим в ответ?
Форменную истерику.
Не-не!.. ни в коем случае нельзя выяснять правду о поцЫенете! Умерла, так умерла!
Впечатляет, чо..
Что характерно... для либерды.



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  • 9 | 07.09.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Высокомерное заявление мадам Навальной с явно выдуманными обвинениями в адрес Рошаля. Только эмоции и явная ложь - фамильный стиль Навальных. Особенно впечатляет про причмокивание. Если Юле ответить в ее стиле, то она будет выглядеть гибридом мокрой курицы с поросенком.



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  • 10 | 07.09.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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А тут ещё...
А действительно... вот помрёт на неЛёха... ну или типа помрёт. Как Скрипаль.
У жены/вдовы Навального от этого резко упадёт уровень жЫзни.
По курортам за счёт хомячков-дурачков больше по миру не покатаешься. Квартирку им выделят бюджетную. Лексус из России перегнать? А куда? Продать придётся. Быстро и невыгодно. Любка Соболь обдерёт как липку.
Пенсион тоже наверное какой то будет. Но что было достаточно для Скрипаля, для Юли это конечно копейки.
Доча пристроена, а что сынуля? Захочет ли он такой жизни?
М-да... вся жизнь кувырком.
Вот что значит быть предателем Родины.



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  • 11 | 07.09.2020, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Доктор Рошаль предлагает совместно профессионально врачам всё выяснить без политики, что же с пациентом, а Юля истерично заявляет. что она правообладатель , и лечить Рошалю Лёшу не даст, как будто Рошаль этого добивается?
Похоже картинка всё чётче проявляется, бедный Лёша, и кураторы , и ближний круг похоже имеют интересы которые ему лично опасны...



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  • 12 | 07.09.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Очевидно уже, что живой Алексей уже не будет прибыльным деривативом, а потому его выводят с рынка, надеюсь он успел сплавить кое-что в офшор на черный день. Беспокойство Юли очевидно и с этим связано)
Последний тайм отыгрывается...



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  • 13 | 07.09.2020, 10:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69133 | Рейтинг: +11827,9
Сёдня всю пое-бень рахманинову гэбёшек, пригожинских и прочих пуйлососов понагнали Юлю ху-есосить... как на Гозмана, Шендеровича, Ганапольского.

Всё шито белыми нитками, гандоны!



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  • 14 | 07.09.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Вы либерасты главное не унывайте - берите пример с Юли Навальной! Она, будучи обычной домохозяйкой, прочла пару десятков медицинских статеек в интернете. а также какой-то учебник и сразу стала грамотнее в медицине, чем доктор Рошаль!
И плевать три раза, что все разработчики "Новичка", помимо других токсикологов, в один голос говорят, что симптоматика совершенно не совпадает, в учебнике же написано!...
Будьте уверенней в своей непогрешимости!



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  • 15 | 07.09.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
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По факту результата излечения нет...как бы там не боготворили немецкую клинику,врачей,оборудование и все прочие атрибуты современной,высокотехнологичной медицины.Германии..



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  • 16 | 07.09.2020, 11:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69133 | Рейтинг: +11827,9
А Юля все верно сказала - до единой буквочки! Мое мнение ровно такое же. Рошаль продал давным давно свою репутацию пуйлу. Верить этому пуйлососу - себя не уважать.



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  • # 17 | 07.09.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 18 | 07.09.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Отвратительный неумный ответ от дамы в чОрном.
Хамство зашкаливает. Видимо родители эту тётю не воспитывали.
Вот и выросло, что выросло



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  • 19 | 07.09.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы таки можем в очередной раз лицезреть что будет если люди подобные Юле и Алексею станут управлять Россией, чем больше онЕ так отжигают тем больше вероятность что они разделятЪ судьбу Саакашвили жевателя галстуков



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  • 20 | 07.09.2020, 11:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69133 | Рейтинг: +11827,9
По факту результата излечения нет...как бы там не боготворили немецкую клинику,врачей,оборудование и все прочие атрибуты современной,высокотехнологичной медицины.Германии..
______________________________
Не стоило бы отвечать платным гандонам-пуйлососам - но все же их ложь читают и другие, в связи с чем я хочу напомнить, что Скрипаля держали в коме довольно долго, давая организму восстановиться.
Вот хронология:
Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года
29 марта было официально объявлено, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и начала говорить. Неделей позже было объявлено, что Сергей Скрипаль также вышел из комы и пошёл на поправку.

И - прошу заметить - это при том, что Скрипалям помощь была оказана НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, в отличии от Навального, которого почти 2 суток держали в Омской больнице, практически без оказания необходимой помощи, прекратив давать ему антидот атропин - который был ему жизненно необходим, и который вкололи ему еще на борту врачи скорой помощи, поняв, что это отравление. Суженный зрачок размером с булавочную головку свидетельствовал именно об этом.



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