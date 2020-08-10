Власти Башкирии покрывают бойца с народом

Подозреваемый в побоище на Куштау глава Ишимбайского района сохранит пост? Наш источник рассказал о позиции властей насчет Азамата Абдрахманова.Источник ProUfu в правительстве Башкирии сообщил, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов сохранит свой пост. По нашим данным, с 7 сентября чиновник выходит из отпуска и продолжит работу руководителем районной администрации.Ранее источники говорили, что Абдрахманова могут повысить до заместителя руководителя администрации главы РБ по работе с территориями, «повесив всех собак» на на того, кто сейчас занимает этот пост - Искандера Ахметвалеева.Отметим, что жители Ишимбайского района выходили на митинги, чтобы Абдрахманов снялся с должности, так как 16 августа процессом нападения на защитников Куштау и их палаточный лагерь руководил мужчина в военной форме, похожий на главу Ишимбайского района.Глава региона Радий Хабиров ответил, что если ему предоставят видео, где глава района бьет людей, то он немедленно отправит его в отставку. А затем и вовсе посоветовал всем забыть про этот инцидент, так как «все в этот день погорячились».