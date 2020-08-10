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Власти Башкирии покрывают бойца с народом

  • Опубликовано: ПроУфу | 07.09.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 22129 | Комментарии: 13
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Подозреваемый в побоище на Куштау глава Ишимбайского района сохранит пост? Наш источник рассказал о позиции властей насчет Азамата Абдрахманова.

Власти Башкирии покрывают бойца с народом


Источник ProUfu в правительстве Башкирии сообщил, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов сохранит свой пост. По нашим данным, с 7 сентября чиновник выходит из отпуска и продолжит работу руководителем районной администрации.

Ранее источники говорили, что Абдрахманова могут повысить до заместителя руководителя администрации главы РБ по работе с территориями, «повесив всех собак» на на того, кто сейчас занимает этот пост - Искандера Ахметвалеева.

Отметим, что жители Ишимбайского района выходили на митинги, чтобы Абдрахманов снялся с должности, так как 16 августа процессом нападения на защитников Куштау и их палаточный лагерь руководил мужчина в военной форме, похожий на главу Ишимбайского района.

Глава региона Радий Хабиров ответил, что если ему предоставят видео, где глава района бьет людей, то он немедленно отправит его в отставку. А затем и вовсе посоветовал всем забыть про этот инцидент, так как «все в этот день погорячились».

ПроУфу
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  • 1 | 07.09.2020, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власти Башкирии покрывают бойца с народом
===================================
Хватит уже юлить, надо вещи называть своими именами:
- Не власти Башкирии а гадий !!!
- Не боец с народом, а конкретный чиновник азатка абдрахманов !!!



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2

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  • 2 | 07.09.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1

Барин возомнивший себя жандармом!
Современные европейские ценности ввёл Наполеон. Их игнорирование позволяет 20 лет тронствовать Путин у!
Путин уходи!



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  • 3 | 07.09.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шарапов: Ну что вы, обычный уголовник...



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  • 4 | 07.09.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищ подставился, теперь по жизни не отмоешься. Предатель есть предатель и в Ишимбае им будет сложно жить и тем более работать.
Есть такое обозначение для подобных: «битая собака». Его психологически поломали, но и так был не далекий, отсиживал зад на заседаниях. Плохо то, что поломали дома и родственники, опустили ниже нижнего, практически изгой на родине. И остаётся только забиться и ждать движухи, которая тебя окончательно добьёт. Его шеф это все видит и понимает, что не успокоиться все это, будет ещё и ещё обострения, и никакой ковидла не поможет.
Ситуация изменилась, сейчас можно реально нарваться на бунт, но все продолжится по старому, бюджет будут пилить, ставить на жирные места своих, достойных гнобить.



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  • 5 | 07.09.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.09.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Товарищ подставился, теперь по жизни не отмоешься. Предатель есть предатель и в Ишимбае им будет сложно жить и тем более работать.
Есть такое обозначение для подобных: «битая собака»..
___________________________________________________
Да ладно. Как обычно разные ветки укропа борются за жирный кусок. Так и этому товарищу местечко найдется



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1

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  • 6 | 07.09.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров умными кадрами не разбрасывается. Молодец!



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  • 7 | 07.09.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пронесет как и уголовников уфагубОВЦЕВ.



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  • Эксперт
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  • 8 | 07.09.2020, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69133 | Рейтинг: +11827,9
Ольга Комлева
@olgakomleva2
·
45 мин
Ночью загорелись стога сена в Абзелиловском районе #Башкортостан. Это там, где жители противостоят карьеру РМК. На видео видно, что подожгли именно стога. Трава между ними не горит.
Надо скидываться на сено жителям. Нельзя так оставлять это.
#ХабировУходи
#КрыктытауЖиви



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2

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  • Эксперт
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  • 9 | 07.09.2020, 12:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69133 | Рейтинг: +11827,9
Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ выразил обеспокоенность ситуацией по COVID-19. По его словам, чиновникам и министрам надо на своем примере демонстрировать соблюдение первичных мер безопасности, то есть носить маски. Итак, как выяснилось, один глава района заболел коронавирусом. Как рассказал Радий Фаритович, он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 1 сентября, со слов члена СПЧ РБ Динара Зайнуллина, стало известно о том, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов заболел коронавирусом. К слову, его действия на Куштау проверяет прокуратура.



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  • Участник
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он назначенец, ему приказали - он надел военное платье и разрушил лагерь на Куштау.

ему поручили - он сделал,поэтому странно что люди ожидают его увольнения



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  • Гость
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  • 11 | 07.09.2020, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 07.09.2020, 12:04 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4605 | Рейтинг: -344,7
он назначенец, ему приказали - он надел военное платье и разрушил лагерь на Куштау.

ему поручили - он сделал,поэтому странно что люди ожидают его увольнения
___________________________________--
ответ не верен... если приказ идёт в разрез с конституцией, либо направлен против человечества ...
нюрнберг показателен , там тоже все приказ исполняли
турк



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1

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  • Гость
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  • 12 | 07.09.2020, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 07.09.2020, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власти Башкирии покрывают бойца с народом
===================================
Хватит уже юлить, надо вещи называть своими именами:
- Не власти Башкирии а гадий !!!
- Не боец с народом, а конкретный чиновник азатка абдрахманов !!!
=======================================================
Когда один мудак принимает решения и эти решения идут вразрез интересов народа, то вроде как виноват этот мудак, а не власть? Да, власть виновата уже в том, что такие мудаки стоят у власти.

И-2



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  • Участник
  •  
  • 13 | 07.09.2020, 15:20 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15047 | Рейтинг: -2152,8
ответ не верен... если приказ идёт в разрез с конституцией, либо направлен против человечества ...
нюрнберг показателен , там тоже все приказ исполняли
турк
____________________________________________
Нюрнберг. Нюрнберг, это да.
А в чём показателен Нюрнберг?
Во-первых, что историю пишут победители.
Что победители судят побеждённых.
Кто победил, тот и будет вершить суд.
Разумеется, самый справедливый и непредвзятый.



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