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Что ни глава района — то алкаш, вор или уголовник

  • Опубликовано: ПроУфу | 07.09.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 24890 | Комментарии: 12
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Главу района Башкирии заподозрили в пьянстве на рабочем месте. Сам глава района объясняет происходящее происками мусульманских радикалов, которые хотят возглавить Бураевский район.

Что ни глава района — то алкаш, вор или уголовник


В распоряжении редакции ProUfu.ru оказалась видеозапись, на которой глава администрации Бураевского района Рустам Исхаков, со слов автора видео, был замечен возле своего рабочего кабинета в нетрезвом виде.

На видео – часть диалога между главой района и двумя местными жителями, которые пришли на прием. Последних возмутило состояние Рустама Исхакова – по их мнению, тот был нетрезв и от него шел запах перегара. В ответ на их претензии глава администрации отвечает односложно.

– Мы к вам на прием пришли, а вы в таком виде.

– Нормально.

– Как нормально? Если глава района на рабочем месте пьяный, это нормально?

– Нормально.

– То есть пьяный – это нормально?

– Нет, я не пьяный.

В администрации района отказались давать комментарии по поводу видеозаписи, однако удалось дозвониться до самого главы района.

– То, что был в нетрезвом виде, нельзя говорить. Просто лекарства принял – такое состояние немножко было, конечно. Сегодня наши оппоненты, радикалы, в основном, используют это видео. Они приходили, мусульманская организация. Используют это видео против меня. Понятно – сегодня выборная избирательная кампания. Они тоже баллотируются, и придумали какие-то грязные игры, – прокомментировал ProUfu Рустам Исхаков.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 07.09.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скоро наверное наши местные власти , все население РБ назовут радикалами , террористами и ваххабитами , по примеру Мурзагулова .



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3

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  • Гость
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  • 2 | 07.09.2020, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что ни глава района — то алкаш, вор или уголовник
=====================================
Это результаты подтасовки "выборов" на всех уровнях власти. Чинуши занимающие "выборные "места отвечают не перед народом, а перед вышестоящим "выборным" чинушей, тот перед другим вышестоящим "выборным" и так до путина, а путин ни перед кем не отвечает, путин,- крышует.



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2

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  • Гость
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  • 3 | 07.09.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конечно по одноразовой выпивке на рабочем месте нельзя делать многозначительные выводы типа - алкаш .
С кем каких грехов не бывает , но слабак Он ! Дает снимать себя
на камеру .



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2

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  • Гость
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  • 4 | 07.09.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 07.09.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Скоро наверное наши местные власти , все население РБ назовут радикалами , террористами и ваххабитами , по примеру Мурзагулова .
______________________________________________________
Хуже будет когда проспят радикалов. Мало не покажется. Так что лучше перебздеть. А с характерными бороденками и в хиджабах действительно народу больше и больше становится



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2

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  • 5 | 07.09.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тройке Кол!
Вам привести ст. 0 прогулах из Трудового кодекса РФ или сами "мышкой" ткнете?!



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0

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  • Гость
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  • 6 | 07.09.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а кто это интересно выходит с зелеными флагами на так называемые акции в "защиту" чего нибудь?



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1

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  • Гость
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  • 7 | 07.09.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.09.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 07.09.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Скоро наверное наши местные власти , все население РБ назовут радикалами , террористами и ваххабитами , по примеру Мурзагулова .
______________________________________________________
Хуже будет когда проспят радикалов. Мало не покажется. Так что лучше перебздеть. А с характерными бороденками и в хиджабах действительно народу больше и больше становится
++++
Что то и вы очень похожи на радикала. Может перебздеть и по вашу душу?



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1

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  • Участник
  •  
  • 8 | 07.09.2020, 11:32 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1426 | Рейтинг: +91,2
Пусть лучше поддаёт, а то бывает и хуже.

Вот в Илишевском районе в составе организованной группы при слишком "предприимчивом" главе Мустафине (которому местные остряки сразу дали погоняло "фифти"), умыкнули 250 млн руб Аж в 2010-12гг, под видом строительства новой молочно-товарной фирмы, и то же пока "ничего" - С И Д И Т, в кресле башлычка! Это я понимаю, в пику бреда Х1 про "башкирские молочные реки", и РАЗМИНКА перед дарением пакета БСК?
И все гадают, кому "занёс", с кем поделился...



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  • Участник
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о чем вы?
Надо было с пузырем прийти,бурайские мишаре вроде проницательны, а тут 2+2 не сложили.
Назначенцу до лампочки ваши видосы



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  • Гость
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  • 10 | 07.09.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смешно читать , детский лепет. Кадровый вопрос стоит очень остро в РБ.


Сидякин хотя бы в курсе ?



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0

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  • Участник
  •  
  • 11 | 07.09.2020, 12:22 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1641 | Рейтинг: +372,7
Ну а чо им то не бухать. Жызнь удалась, должность и теплое кресло под задницей. А то что район отмирает им похер.



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1

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  • Участник
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  • 12 | 07.09.2020, 15:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15047 | Рейтинг: -2152,8
Кто ни разу не выпил на рабочем месте, имеют полное право закидать камнями этого чиновника.
В общем-то, у нас если человек не пьёт хотя бы на рабочем месте, он уже молодец. А что сделал или не сделал по работе, как он выполняет свою работу, это уже дело десятое.
Кстати, хочется напомнить либершизе о Боре Ельцине.



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