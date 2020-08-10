В распоряжении редакции ProUfu.ru оказалась видеозапись, на которой глава администрации Бураевского района Рустам Исхаков, со слов автора видео, был замечен возле своего рабочего кабинета в нетрезвом виде.
На видео – часть диалога между главой района и двумя местными жителями, которые пришли на прием. Последних возмутило состояние Рустама Исхакова – по их мнению, тот был нетрезв и от него шел запах перегара. В ответ на их претензии глава администрации отвечает односложно.
– Мы к вам на прием пришли, а вы в таком виде.
– Нормально.
– Как нормально? Если глава района на рабочем месте пьяный, это нормально?
– Нормально.
– То есть пьяный – это нормально?
– Нет, я не пьяный.
В администрации района отказались давать комментарии по поводу видеозаписи, однако удалось дозвониться до самого главы района.
– То, что был в нетрезвом виде, нельзя говорить. Просто лекарства принял – такое состояние немножко было, конечно. Сегодня наши оппоненты, радикалы, в основном, используют это видео. Они приходили, мусульманская организация. Используют это видео против меня. Понятно – сегодня выборная избирательная кампания. Они тоже баллотируются, и придумали какие-то грязные игры, – прокомментировал ProUfu Рустам Исхаков.
ПроУфу
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Что ни глава района — то алкаш, вор или уголовник
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