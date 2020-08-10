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Отстаиваешь свои права в Башкирии? Садись в тюрьму

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Активистка из дома на Руставели, 5 в Уфе помещена под арест на трое суток. Судья Кировского районного суда Уфы Ольга Совина сегодня поместила под административный арест на трое суток жительницу дома номер 5 на улице Руставели Аллу Яковлеву.

Отстаиваешь свои права в Башкирии? Садись в тюрьму


Суд признал активистку виновной в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), выразившемся в нарушении общественного порядка.

Алла Яковлева была задержана сегодня сотрудниками полиции возле здания администрации главы республики, куда она хотела попасть на прием и перегородила вход через «вертушку» вице-премьеру Азату Бадранову.

Активистка заявила, что тем самым пыталась получить от чиновника ответ на вопрос, когда о проблеме дома номер 5 по улице Руставели будет доложено лично главе республики.

Ч. 1 ст. 20.1 КоАП предусматривает наказание от штрафа 500 руб. до ареста на срок до 15 суток.

Протокол на Аллу Яковлеву составлял отдел полиции №9 по Уфе. Сотрудникам полиции, как сообщала днем "Ъ-Уфа" активистка, она сообщила, что ранее неоднократно звонила в администрацию с целью записаться на прием, но не смогла. «Общественный порядок не нарушала, каких-либо действий для проникновения в здание не осуществляла, с охраной не конфликтовала»,— написала она в административном протоколе.

В постановлении, которое есть в распоряжении "Ъ-Уфа", суд расценил действия активистки как «оскорбительное приставание к гражданам», «посягательство на общественный порядок и общественную безопасность».

Доказательством вины суд признал сам протокол полиции, а также показания свидетелей — сотрудника администрации главы Алексея Иванова, который написал на активистку заявление в полицию, а также неких Ефимова и Косихина.

Также суду были предоставлены показания заместителя министра здравоохранения Башкирии Евгения Кустова. Он сообщил, что около 11 ч утра Алла Яковлева пыталась помешать подготовке церемонии торжественной передачи машин скорой помощи. Зная, что в мероприятии должен участвовать Радий Хабиров, активистка подошла к микрофону и начала задавать вопрос со слов: «Радий Фаритович, вы хотите жить…», но микрофон ей отключили.

Жители дома номер 5 по улице Руставели с лета провели целый ряд акций, чтобы привлечь внимание властей к проблеме своего дома. Расположенная на склоне девятиэтажка в 2012 году начала разрушаться под воздействием ведущегося рядом многоэтажного строительства. В доме уже образовалась трещина шириной на верхних этажах до 7 см. Несмотря на это, в 10 м от дома группа ПСК-6 депутата горсовета Андрея Носкова в настоящее время начала строить новый 34-этажный дом. Жильцы заявляют, что согласия на это строительство не давали, на общественных обсуждениях проект застройки территории не одобряли, а протокол проведения общественных обсуждений, на основании которого ведется строительство, был фальсифицирован.

В администрации главы региона сообщили, что ситуация вокруг застройки квартала на улице Руставели обсуждался на «Стройчасе». Разобраться в конфликте поручено первому заместителю главы администрации Ринату Баширову. «Мне не очень нравится история, когда посреди двора "втыкают" многоэтажку,— передает пресс-служба слова Радия Хабирова.— Нужно разобраться в этом вопросе и получить объективную картину о строительстве дома и его влиянии на соседние здания. Но вместе с тем, нельзя допускать, чтобы жители, что называется, "давили" на строительные планы».

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 08.09.2020, 10:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69151 | Рейтинг: +11827,7
Да уж... Бадранов себя показывает во всей красе, сссука!



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  • 2 | 08.09.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Мне не очень нравится история, когда посреди двора "втыкают" многоэтажку,— передает пресс-служба слова Радия Хабирова.
===================================
Вы поняли что гадий сказал?!
Перевожу с гадиевского на Русский: Ему НРАВИТСЯ, но НЕ ОЧЕНЬ такой бардак в строительстве!
Это как в анекдоте:
- Ты помидоры любишь?
- Кушать люблю, а так не очень...



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  • 3 | 08.09.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот в фильме "Блокада" старый архитектор, которому военкомат поручил
возглавить рытьё траншей (т.н. "щелей") в черте города - немедленно приказал женщинам прекратить копать вблизи домов и отступить на сколько-то там метров.

А здесь ведь не "щели" лопатой роют, здесь ведь, поди, сваи заколачивают, как Волк в "Ну, погоди" скакал на сваебое: "Ух, ах, казачок!.." Здесь речь не
о пресловутых правах человека, это нарушение технических регламентов.



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  • Участник
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  • 4 | 08.09.2020, 11:12 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4957 | Рейтинг: -747,9
Также суду были предоставлены показания заместителя министра здравоохранения Башкирии Евгения Кустова. Он сообщил, что около 11 ч утра Алла Яковлева пыталась помешать подготовке церемонии торжественной передачи машин скорой помощи. Зная, что в мероприятии должен участвовать Радий Хабиров, активистка подошла к микрофону и начала задавать вопрос со слов: «Радий Фаритович, вы хотите жить…», но микрофон ей отключили.
-------------------
Вчера только Кухарка хвалила Кустова,. а сегодня молчит.......
Если хочешь узнать человека, ДАЙ ЕМУ ВЛАСТЬ!!!!



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  • Начинающий
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  • 5 | 08.09.2020, 12:17 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 467 | Рейтинг: +8,1
Хабиров опять показал свою сущность: "Нельзя допустить, чтобы жители... давили на строительные планы". А кто как не жители, народ должен определять "строительные планы" в настоящем государстве. Для кого строим? Для кого государство? У него народ - это "бабуины"....



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  • 6 | 08.09.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в практике это называется потребительский терроризм. Если дать волю, то сейчас каждый будет говорить, что мне это не нравится то не нравится и т.д. и т.п. так вообще можно все заводы позакрывать, или строить их за 1000 км от городов, а кто будет на работу за 1000 км ездить на эти заводы? Тоже самое касается и жилых комплексов и природных объектов и прочего. Везде и во всем должна быть мера и изучение ситуации.



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  • 7 | 08.09.2020, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69151 | Рейтинг: +11827,7
6 | 08.09.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован

в практике это называется потребительский терроризм.
___________________________________
Желаю тебе за твои поганые слова - шоб в 10 метрах от твоих окон возвели домик этожоф так в 35. И шоб никакого потребительского террозизьму с твоей стороны и со стороны твоей семьи и соседей - не слышали!
А рядышком еще и каку нить птицеферму забабахать и по розе ветров - аромат их дерьма бил в твои окна!
Не ну а чо? Не за тыщу же км их строить, правда?



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