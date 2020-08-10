Отстаиваешь свои права в Башкирии? Садись в тюрьму

Активистка из дома на Руставели, 5 в Уфе помещена под арест на трое суток. Судья Кировского районного суда Уфы Ольга Совина сегодня поместила под административный арест на трое суток жительницу дома номер 5 на улице Руставели Аллу Яковлеву.Суд признал активистку виновной в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), выразившемся в нарушении общественного порядка.Алла Яковлева была задержана сегодня сотрудниками полиции возле здания администрации главы республики, куда она хотела попасть на прием и перегородила вход через «вертушку» вице-премьеру Азату Бадранову.Активистка заявила, что тем самым пыталась получить от чиновника ответ на вопрос, когда о проблеме дома номер 5 по улице Руставели будет доложено лично главе республики.Ч. 1 ст. 20.1 КоАП предусматривает наказание от штрафа 500 руб. до ареста на срок до 15 суток.Протокол на Аллу Яковлеву составлял отдел полиции №9 по Уфе. Сотрудникам полиции, как сообщала днем "Ъ-Уфа" активистка, она сообщила, что ранее неоднократно звонила в администрацию с целью записаться на прием, но не смогла. «Общественный порядок не нарушала, каких-либо действий для проникновения в здание не осуществляла, с охраной не конфликтовала»,— написала она в административном протоколе.В постановлении, которое есть в распоряжении "Ъ-Уфа", суд расценил действия активистки как «оскорбительное приставание к гражданам», «посягательство на общественный порядок и общественную безопасность».Доказательством вины суд признал сам протокол полиции, а также показания свидетелей — сотрудника администрации главы Алексея Иванова, который написал на активистку заявление в полицию, а также неких Ефимова и Косихина.Также суду были предоставлены показания заместителя министра здравоохранения Башкирии Евгения Кустова. Он сообщил, что около 11 ч утра Алла Яковлева пыталась помешать подготовке церемонии торжественной передачи машин скорой помощи. Зная, что в мероприятии должен участвовать Радий Хабиров, активистка подошла к микрофону и начала задавать вопрос со слов: «Радий Фаритович, вы хотите жить…», но микрофон ей отключили.Жители дома номер 5 по улице Руставели с лета провели целый ряд акций, чтобы привлечь внимание властей к проблеме своего дома. Расположенная на склоне девятиэтажка в 2012 году начала разрушаться под воздействием ведущегося рядом многоэтажного строительства. В доме уже образовалась трещина шириной на верхних этажах до 7 см. Несмотря на это, в 10 м от дома группа ПСК-6 депутата горсовета Андрея Носкова в настоящее время начала строить новый 34-этажный дом. Жильцы заявляют, что согласия на это строительство не давали, на общественных обсуждениях проект застройки территории не одобряли, а протокол проведения общественных обсуждений, на основании которого ведется строительство, был фальсифицирован.В администрации главы региона сообщили, что ситуация вокруг застройки квартала на улице Руставели обсуждался на «Стройчасе». Разобраться в конфликте поручено первому заместителю главы администрации Ринату Баширову. «Мне не очень нравится история, когда посреди двора "втыкают" многоэтажку,— передает пресс-служба слова Радия Хабирова.— Нужно разобраться в этом вопросе и получить объективную картину о строительстве дома и его влиянии на соседние здания. Но вместе с тем, нельзя допускать, чтобы жители, что называется, "давили" на строительные планы».