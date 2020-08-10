Урало-Рахимовский террорист Изместьев получит компенсацию

ВС России повторно рассмотрит дело экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Причиной является постановление ЕСПЧ.Президиум Верховного суда России рассмотрит 30 сентября вопрос о возобновлении производства по делу экс-сенатора от Башкирии, предпринимателя Игоря Изместьева. Причиной является постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает ТАСС.Игорь Изместьев с 2010 года по приговору Мосгорсуда отбывает пожизненный срок за организацию ряда убийств, попытки взрыва автомобиля своего бывшего делового партнера Урала Рахимова — сына первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, поджога типографии в Златоусте, а также за уклонение от уплаты налога и попытку дать взятку сотруднику ФСБ.В августе 2019 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить экс-сенатору 12 тыс. евро компенсации за нарушение права на справедливое судебное разбирательство. В частности, суд признал необоснованным проведение судебных слушаний по делу предпринимателя в закрытом режиме, содержание обвиняемого под арестом более трех лет, недопуск к нему родственников.