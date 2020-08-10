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Урало-Рахимовский террорист Изместьев получит компенсацию

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ВС России повторно рассмотрит дело экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Причиной является постановление ЕСПЧ.

Урало-Рахимовский террорист Изместьев получит компенсацию


Президиум Верховного суда России рассмотрит 30 сентября вопрос о возобновлении производства по делу экс-сенатора от Башкирии, предпринимателя Игоря Изместьева. Причиной является постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает ТАСС.

Игорь Изместьев с 2010 года по приговору Мосгорсуда отбывает пожизненный срок за организацию ряда убийств, попытки взрыва автомобиля своего бывшего делового партнера Урала Рахимова — сына первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, поджога типографии в Златоусте, а также за уклонение от уплаты налога и попытку дать взятку сотруднику ФСБ.

В августе 2019 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить экс-сенатору 12 тыс. евро компенсации за нарушение права на справедливое судебное разбирательство. В частности, суд признал необоснованным проведение судебных слушаний по делу предпринимателя в закрытом режиме, содержание обвиняемого под арестом более трех лет, недопуск к нему родственников.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 08.09.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЕСПЧ обязал Россию выплатить экс-сенатору 12 тыс. евро компенсации....
=========================================
Ну бля ваще !!!!!!!



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  • Участник
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  • 2 | 08.09.2020, 11:03 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4957 | Рейтинг: -747,9
Приговор останется в силе, если только не изменилось отношение Путина к этому делу. А оно не изменилось.



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  • Эксперт
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  • 3 | 08.09.2020, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69151 | Рейтинг: +11827,7
Ну, может и не пожизненное, но лет 20-25 вполне себе заработал.
Другое дело, что чалится в одиночку, а его патрон блаженствует в Австрии... а такой же уголовник - папашка австрияки - на "Заслуженной" пенсии в обнимку с УКрал-фондом.
Туда же и СРАдию со всей его кликой - МЕРЗАгуловым. Бадрановым, Сидякиным, Назаровым, А.Галиным, Ишимбайским главой и прочей шайкой - дорога.



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  • Гость
  •  
  • 4 | 08.09.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рахитам -отцу и сыну впору писать заявы с повинной ,может дадут по 2 пожизненных срока. Интересно накажут ли рахимовских подтирок-измогила,дибая,хантимирчика?



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