В Ишимбае планируют провести акцию протеста за отставку главы-уголовника

Соответствующее объявление было размещено 8 сентября, на странице “Дом хранителей Куштау” в соцсети “ВКонтакте”. Позднее сообщение распространилось и в других сообществах и telegram-каналах защитников шихана.Авторы публикации требуют отправить главу Ишимбайского района в отставку и “привлечь к уголовной ответственности”. Массово поддержать эту идею предложено в ближайшую субботу, 12 сентября, на “главной” площади Ишимбая, указано в тексте. Ранее член политической партии КПРФ Артемий Банников направлял властям уведомление о проведении митинга за отставку чиновника, но в согласовании акции было отказано.“Ясное дело, что они не согласуют митинг за его отставку… Неужели народ допустит, чтобы «вот это вот» осталось на своём посту?!”, – задается вопросом автор публикации.В сообщении прямо не указано, что речь идет о проведении в субботу несогласованного митинга: авторы приглашают граждан проявить солидарность и “покормить голубей”.Напомним, 17 августа в Ишимбае уже проводился митинг, который не был согласован с властями. Тогда на площадь перед зданием администрации района вышли несколько сотен человек. В ходе протеста правоохранители пытались задержать одного из участников, но протестующие не позволили это сделать, окружив полицейский автомобиль и требуя отпустить активиста. Позднее, по сообщениям очевидцев, задержания нескольких человек все же состоялись. Глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов был замечен экозащитниками на массовых акциях протеста, прошедших на шихане Куштау.По словам присутствующих, он координировал действия неизвестных молодых людей, разрушивших палаточный лагерь активистов, нецензурно выражался в адрес протестующих, требуя покинуть территорию горы, и выкрикивал слова “Это мой земля”. Сам чиновник позднее назвал обвинения “не соответствующими действительности”.