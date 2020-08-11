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В Ишимбае планируют провести акцию протеста за отставку главы-уголовника

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Соответствующее объявление было размещено 8 сентября, на странице “Дом хранителей Куштау” в соцсети “ВКонтакте”. Позднее сообщение распространилось и в других сообществах и telegram-каналах защитников шихана.

В Ишимбае планируют провести акцию протеста за отставку главы-уголовника


Авторы публикации требуют отправить главу Ишимбайского района в отставку и “привлечь к уголовной ответственности”. Массово поддержать эту идею предложено в ближайшую субботу, 12 сентября, на “главной” площади Ишимбая, указано в тексте. Ранее член политической партии КПРФ Артемий Банников направлял властям уведомление о проведении митинга за отставку чиновника, но в согласовании акции было отказано.

“Ясное дело, что они не согласуют митинг за его отставку… Неужели народ допустит, чтобы «вот это вот» осталось на своём посту?!”, – задается вопросом автор публикации.

В сообщении прямо не указано, что речь идет о проведении в субботу несогласованного митинга: авторы приглашают граждан проявить солидарность и “покормить голубей”.

Напомним, 17 августа в Ишимбае уже проводился митинг, который не был согласован с властями. Тогда на площадь перед зданием администрации района вышли несколько сотен человек. В ходе протеста правоохранители пытались задержать одного из участников, но протестующие не позволили это сделать, окружив полицейский автомобиль и требуя отпустить активиста. Позднее, по сообщениям очевидцев, задержания нескольких человек все же состоялись. Глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов был замечен экозащитниками на массовых акциях протеста, прошедших на шихане Куштау.

По словам присутствующих, он координировал действия неизвестных молодых людей, разрушивших палаточный лагерь активистов, нецензурно выражался в адрес протестующих, требуя покинуть территорию горы, и выкрикивал слова “Это мой земля”. Сам чиновник позднее назвал обвинения “не соответствующими действительности”.

Эхо Москвы
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  • 1 | 09.09.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабирьян своих не сдаёт !!!



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  • Гость
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  • 2 | 09.09.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можно конечно и продолжать работать и жить как будто ничего и не произошло, но будет очень тяжело. Опомоился как полицай на расстреле, теперь жди народного гнева. Понятно, что с такими делали во время войны, но надеюсь ума хватит у него уехать в Подмосковье и жить незаметно.
С другой стороны, если тенденция будет развиваться, то и куратору будет интересно.
Из окна офиса в Уфе наблюдал как команда армян клали асфальт, так они по русски еще говорить не научились, не отъелись. Как у нас все предсказуемо.



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  • Гость
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  • 3 | 09.09.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут неоднократно всплывали комментарии о пользе армян, то бишь кавказцев, хотя я лично ничего против них не имею. "Нашальники" совкового и нынешнего режимов им отдают предпочтение т.к.для них взятка это норма льная рабочая операция и об этом они, оттом какие урусы лживые и алчные, расскажут только в своих "горах".
А если призадуматься, - в и.о.премьерах Башкортостана шляется групповой насильник несовершеннолетних девочек А.Г. Назаров. Ранее, внук бандита истреблявшего башкир прикрываясь красным знаменем Руденко, был градоначальник ом. Другим градоначальник ом был сборщик металлоутиля...но органы госбезопасности как то эти свои прямые служебные обязанности игнорируют и, по моему мнению, озабочены лишь деятельностью своих КаГэБэшных предшественников, а именно орудием подавления народа в пользу криминальных, явно или скрыто, личностей.
Это очень плохо, но кого наш народ выберет 11..12..13 сентября скоро узнаем!
В Учалах, по народным сведениям, лет 30 назад укравших табун лошадей, были менты!!!



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  • Эксперт
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  • 4 | 09.09.2020, 11:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69159 | Рейтинг: +11825,6
Приветствую желание людей высказать хотя бы своим появление отношение к решению СРАдия оставить свою зарвавшуюся шестерку(ведь по его указке он выдвинулся на Куштау) наместником.
Но умишка у СРАдия не хватает понять, что отношение к оборзевшему в своём рвении такого рода главе района - будет отвратительным, пренебрежительным, уничижительным и повлияет на отношение к самому СРАдию.



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  • 5 | 09.09.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
замочить их этих бузотеров , как Бацька своих мочит, чё мелочиться то
турк



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  • # 6 | 09.09.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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