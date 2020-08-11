«Мы приехали узнать, в чем дело. Как раз в этот момент уже полиция вела опрос участников этого происшествия для того, чтобы установить, что происходило. Во-первых, это может свидетельствовать о том, что была какая-то часть бюллетеней, которые выдавались, с отметками уже. Они где-то есть. Надо посмотреть другие стопки — нет ли там таких же ещё. Откуда взялся бюллетень, в котором уже стоит пометка за какой-то кандидата?», — рассказывает Ренат Факиев.
В случае обнаружения причастных к подделке бюллетеней в их отношении, по словам правозащитника, может быть возбуждено уголовное дело за фальсификацию выборов.
Напомним, в Нефтекамске на протяжении нескольких месяцев разворачивался конфликт между городскими отделениями партий “Яблоко” и “Единая Россия”.
Последняя направляло в суд иск с требованием снять кандидатов оппозиционной партии с выборов за нарушения в оформлении регистрационных документов. Суд требования не удовлетворил. Позднее подобное заявление поступило уже от ТИКа Нефтекамска. Им также не удалось снять кандидатов от “Яблока” с предстоящих выборов в городской совет.
Эхо Москвы
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Голосование как поход в туалет
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