Голосование как поход в туалет

Голос в документе был поставлен напротив фамилии кандидата от “Единой России” Шамиля Хайруллина, сообщил “Эху” координатор регионального отделения движения в защиту прав избирателей “Голос” Ренат Факиев. Житель города разорвал полученный на избирательном участке №483 бюллетень после обнаружения нарушения и вызвал полицию. Движению об инциденте сообщил наблюдатель от партии КПРФ.«Мы приехали узнать, в чем дело. Как раз в этот момент уже полиция вела опрос участников этого происшествия для того, чтобы установить, что происходило. Во-первых, это может свидетельствовать о том, что была какая-то часть бюллетеней, которые выдавались, с отметками уже. Они где-то есть. Надо посмотреть другие стопки — нет ли там таких же ещё. Откуда взялся бюллетень, в котором уже стоит пометка за какой-то кандидата?», — рассказывает Ренат Факиев.В случае обнаружения причастных к подделке бюллетеней в их отношении, по словам правозащитника, может быть возбуждено уголовное дело за фальсификацию выборов.Напомним, в Нефтекамске на протяжении нескольких месяцев разворачивался конфликт между городскими отделениями партий “Яблоко” и “Единая Россия”.Последняя направляло в суд иск с требованием снять кандидатов оппозиционной партии с выборов за нарушения в оформлении регистрационных документов. Суд требования не удовлетворил. Позднее подобное заявление поступило уже от ТИКа Нефтекамска. Им также не удалось снять кандидатов от “Яблока” с предстоящих выборов в городской совет.