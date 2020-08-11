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Голосование как поход в туалет

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Голос в документе был поставлен напротив фамилии кандидата от “Единой России” Шамиля Хайруллина, сообщил “Эху” координатор регионального отделения движения в защиту прав избирателей “Голос” Ренат Факиев. Житель города разорвал полученный на избирательном участке №483 бюллетень после обнаружения нарушения и вызвал полицию. Движению об инциденте сообщил наблюдатель от партии КПРФ.

Голосование как поход в туалет


«Мы приехали узнать, в чем дело. Как раз в этот момент уже полиция вела опрос участников этого происшествия для того, чтобы установить, что происходило. Во-первых, это может свидетельствовать о том, что была какая-то часть бюллетеней, которые выдавались, с отметками уже. Они где-то есть. Надо посмотреть другие стопки — нет ли там таких же ещё. Откуда взялся бюллетень, в котором уже стоит пометка за какой-то кандидата?», — рассказывает Ренат Факиев.

В случае обнаружения причастных к подделке бюллетеней в их отношении, по словам правозащитника, может быть возбуждено уголовное дело за фальсификацию выборов.

Напомним, в Нефтекамске на протяжении нескольких месяцев разворачивался конфликт между городскими отделениями партий “Яблоко” и “Единая Россия”.

Последняя направляло в суд иск с требованием снять кандидатов оппозиционной партии с выборов за нарушения в оформлении регистрационных документов. Суд требования не удовлетворил. Позднее подобное заявление поступило уже от ТИКа Нефтекамска. Им также не удалось снять кандидатов от “Яблока” с предстоящих выборов в городской совет.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 09.09.2020, 03:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это может свидетельствовать о том, что была какая-то часть бюллетеней, которые выдавались, с отметками уже.
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Не удивлюсь если станет известно что "ни какая-то часть бюллетеней" подделаны, а что уже готовые урные с готовыми бюллетенями стоят в загашниках избиркомов: что там мелочится с бюллетенями,- подменять так сразу урны, одну, не открывая сразу на мусорку, другую с "правильными" голосами на её место,- и вся недолга, зачем парится!



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3

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  • Эксперт
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  • 2 | 09.09.2020, 11:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69159 | Рейтинг: +11825,6
Перепутали пачки бюллетеней - те, которые для вброса заготовлены с пустыми. Лопухнулись.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 09.09.2020, 11:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69159 | Рейтинг: +11825,6
О! Кстати! Сейчас этого жителя города за порчу бюллетеня привлекут - штрафом или сутками...



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  • Начинающий
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  • 4 | 09.09.2020, 11:47 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 469 | Рейтинг: +8,1
Власть и УИКи вычёркивают из бюллетеней кандидатов-защитников природы, честных, обеспокоенных граждан.



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  • Начинающий
  •  
  • 5 | 09.09.2020, 11:47 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 469 | Рейтинг: +8,1
Власть и УИКи вычёркивают из бюллетеней кандидатов-защитников природы, честных, обеспокоенных граждан.



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 09.09.2020, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько раз уже писал на УЖе, что либерастам надо прекратить воровать гранты на проведение выборов, а нанять за эти деньги своих наблюдателей и полностью перекрыть возможность подтасовок на ИУ, но они продолжают разворовывать эти гранты, а потом визжать о нарушениях! Видимо и сами прекрасно знают, что им не победить никогда в честных выборах, а визжать уже будет не о чём! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 7 | 09.09.2020, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стукачок, а есть кто не либеры на выборах ? задай им вопрос - почему нет норм наблююдателей? или тебя вова и вся шобла (КПРФ, СР, ЛДПР) устраивает? так кто с твоих слов тогда не либер?
блять , чё с тупыми разговаривать . вобьют себе в голову один гвоздь и ни вправо ни влево
сцука тупая , кто должен организовать, кто не либер из допущенных к выборам?
чё ж как ни Ватан , так опилки отсыревшие? мож дкмаешь Яблоку надо смотреть за тем кто победит из вышеперечисленных? ты это вон , тупому КПРФовцу Хрулю вопрос задай - либеры они или нет
турк



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