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Карманные суды Башкирии пробили новое дно, массово отмазывая своих

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В Уфе суд прекратил производство по делу о нарушениях правил рыболовства в отношении чиновника администрации главы Башкортостана.

Карманные суды Башкирии пробили новое дно, массово отмазывая своих


В начале августа текущего года на начальника государственного-правового отдела Азата Галина инспектором Росрыболовства был составлен протокол о нарушении правил рыбной ловли: тогда чиновник, по словам инспектора Константина Ламзутова, поймал щуку запрещенного размера во время рыбалки на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе республики. Между сотрудником надзорного ведомства и госслужащим возник конфликт, в ходе которого, судя по распространенной в интернете видеозаписи, Азат Галин попытался смахнуть с головы Константина Ламзутова фуражку и, по словам последнего, угрожал увольнением. Позднее чиновник отрицал свою вину, указывая на нарушения составления протокола со стороны инспектора и выпрашивании взятки. Также, по мнению Галина, проверка ведомства была “заказана” сторонними лицами.

Вчера, 7 сентября, в Кировском районном суде Уфы состоялось рассмотрение дела в отношении руководящего сотрудника администрации главы республики по статье о нарушении правил рыболовства. Как сообщил “Эху” сам Азат Галин, судом было принято решение отказать в удовлетворении требований надзорного ведомства и прекратить производство по делу.

«Там отсутствие события правонарушения, как это называется, по этому основанию прекратили производство по делу. Там масса нарушений. Он, рыбный инспектор, госслужащий, совершает массу правонарушений сам — обвиняет меня в каком-то якобы правонарушении. Вот все и получается», — рассказывает Азат Галин.

Напомним, чиновник также написал заявление в полицию на инспектора ведомства, в котором описал якобы нарушения процесса составления протокола. По словам Галина, жалоба пока находится на стадии рассмотрения. Константин Ламзутов также заявлял о неповиновении госслужащего законному требованию инспектора. Рассмотрение дела запланировано на 9 сентября в Абзелиловском районном суде Башкортостана.

Инспектор отказался комментировать вчерашнее решение суда.






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  • Гость
  •  
  • 1 | 10.09.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе суд прекратил производство по делу о нарушениях правил рыболовства в отношении чиновника администрации главы Башкортостана.
=======================================
Ничего удивительного в этом нет!
Вот если бы чинуша был наказан по закону, вот это был бы шок! Вот это было бы удивление! Этот день в календарях мог называться "День Справедливости" и быть выходным днем!
И если инспектора накажут я тоже не удивлюсь....



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  • Гость
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  • 2 | 10.09.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
поймал щуку запрещенного размера во время рыбалки
------------------

- Отпусти меня, Емелюшка!.. Все твои желания исполню!..



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  • Участник
  •  
Константин Ламзутов также заявлял о неповиновении госслужащего законному требованию инспектора. Рассмотрение дела запланировано на 9 сентября в Абзелиловском районном суде Башкортостана.

===========================
на сайте Абзелиловского райсуда суда на 9 сентября на Галина нету там ничего:

https://abzelilovsky--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo
&srv_num=1&H_date=09.09.2020



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2

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  • Эксперт
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  • 4 | 10.09.2020, 11:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69166 | Рейтинг: +11823,5
Позор, конечно... кобанда СРАдия пробивает дно за дном с треском!



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  • 5 | 10.09.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пробивает дно за дном

--------------------------------

Обычно в чумадане с двойным дном возют что-то запрещённое. Накидают
сверху трусов, рубашек - типа, в камандеровку.



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  • 6 | 10.09.2020, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А другого и ждать не следовало ...А вот инспектора за мордуют .... Так придется в ивановскую губернию упи...ть



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  • 7 | 10.09.2020, 21:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 10.09.2020, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А другого и ждать не следовало ...А вот инспектора за мордуют .... Так придется в ивановскую губернию упи...ть
__________________________________________________
Да, пора Уфимскую возвращать. Таких вот мелких баев прижучить



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  • Гость
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  • 8 | 11.09.2020, 06:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские сою, за редким исключением, ещё та помойка



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