Карманные суды Башкирии пробили новое дно, массово отмазывая своих

В Уфе суд прекратил производство по делу о нарушениях правил рыболовства в отношении чиновника администрации главы Башкортостана.В начале августа текущего года на начальника государственного-правового отдела Азата Галина инспектором Росрыболовства был составлен протокол о нарушении правил рыбной ловли: тогда чиновник, по словам инспектора Константина Ламзутова, поймал щуку запрещенного размера во время рыбалки на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе республики. Между сотрудником надзорного ведомства и госслужащим возник конфликт, в ходе которого, судя по распространенной в интернете видеозаписи, Азат Галин попытался смахнуть с головы Константина Ламзутова фуражку и, по словам последнего, угрожал увольнением. Позднее чиновник отрицал свою вину, указывая на нарушения составления протокола со стороны инспектора и выпрашивании взятки. Также, по мнению Галина, проверка ведомства была “заказана” сторонними лицами.Вчера, 7 сентября, в Кировском районном суде Уфы состоялось рассмотрение дела в отношении руководящего сотрудника администрации главы республики по статье о нарушении правил рыболовства. Как сообщил “Эху” сам Азат Галин, судом было принято решение отказать в удовлетворении требований надзорного ведомства и прекратить производство по делу.«Там отсутствие события правонарушения, как это называется, по этому основанию прекратили производство по делу. Там масса нарушений. Он, рыбный инспектор, госслужащий, совершает массу правонарушений сам — обвиняет меня в каком-то якобы правонарушении. Вот все и получается», — рассказывает Азат Галин.Напомним, чиновник также написал заявление в полицию на инспектора ведомства, в котором описал якобы нарушения процесса составления протокола. По словам Галина, жалоба пока находится на стадии рассмотрения. Константин Ламзутов также заявлял о неповиновении госслужащего законному требованию инспектора. Рассмотрение дела запланировано на 9 сентября в Абзелиловском районном суде Башкортостана.Инспектор отказался комментировать вчерашнее решение суда.