«Ваша честь» — не про них. Журналисты 13 уфимских СМИ обратились в суды с требованием возобновить открытые заседания

Обращения направлены в районные суды города и Верховный суд республики. С начала пандемии суды закрыли заседания для журналистов и допускают их на процессы выборочно и после письменных обращений к председателям.В обращении журналистов говорится, что сегодня, когда открыты торговые центры, кинотеатры, школы и музей, судьи продолжают проводить заседания в закрытом режиме, допуская на них только участников процесса.При этом сегодня в судах Уфы рассматриваются уголовные, гражданские и административные дела, имеющие широкий резонанс и общественную значимость.Речь идет как об административных делах в отношении общественных деятелей и активистов, так и об уголовных делах в отношении бывших чиновников, которых обвиняют в коррупции.Журналисты, подписавшие обращение, считают, что отказы судей пускать на заседания представителей СМИ, безосновательны и нарушают “принцип открытого правосудия, гарантированного Конституцией”.