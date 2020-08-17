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«Ваша честь» — не про них. Журналисты 13 уфимских СМИ обратились в суды с требованием возобновить открытые заседания

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Обращения направлены в районные суды города и Верховный суд республики. С начала пандемии суды закрыли заседания для журналистов и допускают их на процессы выборочно и после письменных обращений к председателям.

«Ваша честь» — не про них. Журналисты 13 уфимских СМИ обратились в суды с требованием возобновить открытые заседания


В обращении журналистов говорится, что сегодня, когда открыты торговые центры, кинотеатры, школы и музей, судьи продолжают проводить заседания в закрытом режиме, допуская на них только участников процесса.

При этом сегодня в судах Уфы рассматриваются уголовные, гражданские и административные дела, имеющие широкий резонанс и общественную значимость.

Речь идет как об административных делах в отношении общественных деятелей и активистов, так и об уголовных делах в отношении бывших чиновников, которых обвиняют в коррупции.

Журналисты, подписавшие обращение, считают, что отказы судей пускать на заседания представителей СМИ, безосновательны и нарушают “принцип открытого правосудия, гарантированного Конституцией”.






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  • 1 | 10.09.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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нарушают “принцип открытого правосудия, гарантированного Конституцией”.
==================================================
О каком правосудии и тем более конституции может идти речь при диктаторском режиме?! Акститесь !!!



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  • 2 | 10.09.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Журналисты ... считают, что отказы судей пускать на заседания представителей СМИ, безосновательны

----------------------

Видели мы, во что превратились нынче "открытые правосудия". Журналисты с микрофонами, шаманы с бубнами, колдуны с ведьмами... "Тройки" - и вся недолга.



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  • 3 | 10.09.2020, 11:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69166 | Рейтинг: +11823,5
Творить беззаконие удобней без посторонних глаз.



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  • 4 | 10.09.2020, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69166 | Рейтинг: +11823,5
Навальный почти полностью восстановился. Его отравили новым типом «Новичка», выявленного только из-за просчета российских спецслужб
Христо Грозев
10 сентября 2020 10:57

Материал подготовлен совместно с Bellingcat и Der Spiegel

Как стало известно из наших источников, Алексей Навальный во вторник полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы. Его состояние здоровья лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации, ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета.

Охрана госпиталя была усилена после того, как Навальный пришел в себя. Согласно источнику, для встречи с Навальным надо преодолеть три кордона охраны. Высший уровень безопасности («Красная угроза») был введен вчера именно после того, как стало ясно, что Навальный все помнит, что делает его положение более опасным.

Врачи разрешили допускать к Навальному посетителей (раньше помимо врачей к нему допускали только жену).

По данном источника, немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к «дезинформационному шторму», включая попытки дискредитировать клинику «Шарите».

По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью (для сравнения, как физическое, так и психическое восстановление Скрипаля и Гебрева проходило намного более долго и трудно). Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту.

Ранее немецкие власти проинформировали страны G7 о том, что Навальный был отравлен новым и более мощным вариантом «Новичка» по сравнению с тем, который был использован против Скрипаля. Немецкие власти уверены в том, что «Новичок» этого типа могли создать только в государственной лаборатории. Обнаружить следы «Новичка» удалось не только в организме Навального, но и на поверхности бутылки, из которой он пил. Согласно немецким следователям, если бы бутылка не попала в Германию, определить конкретный тип яда было бы намного сложнее, и именно эта упущенная деталь стала самым большим провалом российских спецслужб.



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Ишибаевский городской суд
Список дел, назначенных к слушанию на 17.08.2020

1. 5-919/2020 09:00 Зал № 3 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Шагиев Рустам Зиннурович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Васикова Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
2. 5-915/2020 09:00 Зал № 3 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Аралбаев Буранбай Фаритович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Васикова Р.Р. Рассмотрение отложено
3. 5-906/2020 09:00 Зал № 1 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Шагивалиев Эльнар Артурович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Яскина Т.А. Вынесено постановление о назначении административного наказания
4. 5-801/2020 09:00 Зал № 1 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Киселев Виктор Петрович - КоАП: ст. 20.6.1 ч.1 Яскина Т.А. Вынесено постановление о назначении административного наказания
5. 5-933/2020 09:00 Зал № 3 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Мухаметшин Радмир Амирович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Васикова Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
6. 5-911/2020 09:00 Зал № 3 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Ахметов Расим Муллагалиевич - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Васикова Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
7. 5-910/2020 09:00 Зал № 1 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Шайдуллин Айрат Асхатович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Яскина Т.А. Вынесено постановление о назначении административного наказания
8. 5-936/2020 14:00 Зал № 6 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Шамсутдинов Ильдус Ильясович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Файзуллина Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
9. 5-934/2020 14:30 Зал № 6 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Биккинин Руслан Хайдарович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Файзуллина Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
10. 5-935/2020 15:00 Зал № 6 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Мусин Роберт Равилевич - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Файзуллина Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
11. 5-940/2020 16:00 Зал № 1 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Ахметзянов Рушан Рустамович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Яскина Т.А. Вынесено постановление о назначении административного наказания
12. 5-941/2020 17:30 Зал № 1 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Гарифуллин Тимур Фазлединович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Яскина Т.А. Вынесено постановление о назначении административного наказания
13. 5-938/2020 17:30 Зал № 4 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Латыпов Шакир Дамирович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Сушко Ю.И. Вынесено постановление о назначении административного наказания
14. 5-943/2020 17:45 Зал № 1 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Мухаметжанов Эльдар Эрикович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Яскина Т.А. Вынесено постановление о назначении административного наказания
15. 5-942/2020 18:00 Зал № 3 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Сафаров Илшат Раилевич - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Васикова Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
16. 5-944/2020 19:00 Зал № 6 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Ишимбаев Марсель Венерович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Файзуллина Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
17. 5-939/2020 19:45 Зал № 4 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Батыршин Артур Данилович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Сушко Ю.И. Вынесено постановление о назначении административного наказания
18. 5-945/2020 20:00 Зал № 1 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Баширов Ильшат Ришатович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Яскина Т.А. Вынесено постановление о назначении административного наказания
19. 5-946/2020 20:00 Зал № 6 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Хисматуллин Ирек Булатович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Файзуллина Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
20. 5-953/2020 20:30 Зал № 3 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Киямов Ильнур Нуритдинович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Васикова Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
21. 5-947/2020 20:30 Зал № 1 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Субхангулов Рамзиль Жаннатович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Яскина Т.А. Вынесено постановление о назначении административного наказания
22. 5-948/2020 21:00 Зал № 6 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Кидрасов Урал Гареевич - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Файзуллина Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
23. 5-949/2020 21:00 Зал № 1 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Исрафилов Айрат Халяфович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Яскина Т.А. Вынесено постановление о назначении административного наказания
24. 5-954/2020 21:15 Зал № 1 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Габидуллин Байрас Фазылович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Яскина Т.А. Рассмотрение отложено
25. 5-955/2020 21:20 Зал № 6 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Садыков Салават Закиевич - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Файзуллина Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
26. 5-952/2020 21:30 Зал № 6 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Саптаров Иршат Сагитуллович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Файзуллина Р.Р. Рассмотрение отложено
27. 5-951/2020 21:30 Зал № 1 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Галиахметов Руслан Рамилович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Яскина Т.А. Вынесено постановление о назначении административного наказания
28. 5-937/2020 21:30 Зал № 4 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Алчинов Фаиль Фаттахович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Сушко Ю.И. Рассмотрение отложено
29. 5-950/2020 21:40 Зал № 6 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Байрамгулов Фанур Раилевич - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Файзуллина Р.Р. Рассмотрение отложено
30. 5-956/2020 21:45 Зал № 3 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Шаяхметов Азамат Хасанович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Васикова Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания



КоАП РФ Статья 19.3. Неповиновение распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации

================================
Сайт Ишимбаевский городской суд РБ
https://ishimbaisky--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&
srv_num=1&H_date=17.08.2020



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Ишимбаевский городской суд РБ

Список дел, назначенных к слушанию на 18.08.2020

1. 5-954/2020 08:30 Зал № 1 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Габидуллин Байрас Фазылович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Яскина Т.А. Вынесено постановление о назначении административного наказания
2. 5-915/2020 09:00 Зал № 3 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Аралбаев Буранбай Фаритович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Васикова Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
3. 5-937/2020 09:00 Зал № 4 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Алчинов Фаиль Фаттахович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Сушко Ю.И. Вынесено постановление о назначении административного наказания
4. 5-952/2020 09:00 Зал № 6 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Саптаров Иршат Сагитуллович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Файзуллина Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
5. 5-950/2020 09:05 Зал № 6 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Байрамгулов Фанур Раилевич - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Файзуллина Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
6. 5-958/2020 19:00 Зал № 1 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Искаков Юлдаш Бикьянович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Яскина Т.А. Рассмотрение отложено
7. 5-959/2020 19:00 Зал № 3 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Нафиков Артур Рафилевич - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Васикова Р.Р. Рассмотрение отложено
8. 5-957/2020 19:00 Зал № 3 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Хажиев Карим Гафурьянович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Васикова Р.Р. Рассмотрение отложено
=================
КоАП РФ Статья 19.3. Неповиновение распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации



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  • 7 | 10.09.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Если судьи так боятся заразы, то пусть все не закрытые заседания выкладывают в тырнет в свободный доступ! Проблемы это сделать не вижу! Очень Опытный



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  • # 8 | 10.09.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 9 | 10.09.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 10.09.2020, 11:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69165 | Рейтинг: +11825,6
Обнаружить следы «Новичка» удалось не только в организме Навального, но и на поверхности бутылки, из которой он пил.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! А вот про бутылку давай по-подробней! Откуда она взялась, если в самолёте по показаниям пресс-секретаря Травального он ничего не пил? Очень Опытный



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  • 10 | 10.09.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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# 8 | 10.09.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Комментарий скрыт модератором
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Ответить нечего, поэтому скрыла? Или Травальный стал членом твоей семьи и ты скрываешь поэтому коммент о нём? Какая же ты умственно ограниченная! Очень Опытный



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  • 11 | 10.09.2020, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69166 | Рейтинг: +11823,5
Вот тут старому пидорасу О_Ошке всё объясняют:
https://echo.msk.ru/programs/beseda/2706129-echo/



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  • 12 | 10.09.2020, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
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3. 5-937/2020 09:00 Зал № 4 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Алчинов Фаиль Фаттахович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Сушко Ю.И. Вынесено постановление о назначении административного наказания
4. 5-952/2020 09:00 Зал № 6 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Саптаров Иршат Сагитуллович - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Файзуллина Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
5. 5-950/2020 09:05 Зал № 6 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Байрамгулов Фанур Раилевич - КоАП: ст. 19.3 ч.1 Файзуллина Р.Р. Вынесено постановление о назначении административного наказания
_________________________________________________________
А в чем проблема. Или эти мазурики хотели нахаляву хероями стать?



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  • # 13 | 10.09.2020, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 14 | 10.09.2020, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Навальный перед госпитализацией провел расследование по Шаймиеву и Минниханову. И еле его откачали потом. А расследование интересное.



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  • 15 | 10.09.2020, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Ранее немецкие власти проинформировали страны G7 о том, что Навальный был отравлен новым и более мощным вариантом «Новичка» по сравнению с тем, который был использован против Скрипаля. Немецкие власти уверены в том, что «Новичок» этого типа могли создать только в государственной лаборатории. Обнаружить следы «Новичка» удалось не только в организме Навального, но и на поверхности бутылки, из которой он пил. Согласно немецким следователям, если бы бутылка не попала в Германию, определить конкретный тип яда было бы намного сложнее, и именно эта упущенная деталь стала самым большим провалом российских спецслужб.

---------------------


Какой бред. Каждое следующее предложение противоречит предыдущему.
Просто прочитайте внимательно.



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  • 16 | 10.09.2020, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
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«Навальниада» — именно так окрестили происходящее вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального в России.. Новые версии, новые обвинения, новые санкции. И снова никаких доказательств, только голые слова.
И в этой «навальниаде» жалко не только Россию, жалко… Юлию Навальную, которую, по словам политолога Евгения Сатановского, просто водят за нос. Там, на Западе, разыгрывают хитровыдуманные комбинации, а она..

«А она-то всерьез думает, что все они для ее мужа стараются, хотя он в этих играх – не более чем фишка, и не самая крупная»

Обращаясь к Юлии Навальной, Сатановский просит ее открыть глаза. Здесь, в России, Алексей Навальный не был опасен ни для кого. И его соратники опасности не представляли. Если бы было по-другому, то и ситуация была бы другой.
И в этой ситуации совсем некорректно выглядят нападки Навальной на российских врачей. Зачем? Эти люди призваны спасать жизни и они спасают. Даже таким, как Навальный, который спасибо за это не скажет точно.

И если Юлии и Алексею Навальным так не нравилось жить в России, не нравилось все в ней, и врачи в стране совершенно безграмотные и непрофессиональные и больницы российские – это «тюрьмы», так почему же они не уехали из России?

«Эмиграция давно свободна. Езжай, куда душа просит. Живи не в России, где страшно мучаешься и жить тебе опасно…»

А сейчас что говорить? Что обвинять? Хотя Юлию Навальную, которую Сатановский называет «Навальничихой», можно понять. Она просто расстроенная женщина, которая переживает за своего мужика и говорит непонятно что. Это же типичный случай. «Пусть хамит», — подытоживает Сатановский. Только вредит она исключительно самой себе.



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  • 17 | 10.09.2020, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Взятки. Дворцы. Самолеты. За что продали народ Татарстана. Так называется расследование Навального.



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  • 18 | 10.09.2020, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 10.09.2020, 12:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69166 | Рейтинг: +11823,6
Вот тут старому пидорасу О_Ошке всё объясняют:
https://echo.msk.ru/programs/beseda/2706129-echo/
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________ Убогая! Хрен ли ты мне здесь ссылку на интервью с беглым химиком кидаешь? Беглому верить - себя не уважать! Ты, мудила либерастная, объясни откуда бутылка появилась! И предыдущий коммент открой, если есть, что сказать! Завралась как всегда! Очень Опытный



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  • 19 | 10.09.2020, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 10.09.2020, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Обращаясь к Юлии Навальной, Сатановский просит ее открыть глаза. Здесь, в России, Алексей Навальный не был опасен ни для кого. И его соратники опасности не представляли.
===================
И этот небритый не упускает момент вписаться в кремлевский пул.

Если не опасен - тогда почему отравили?!



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  • 20 | 10.09.2020, 18:48 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 10.09.2020, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 10.09.2020, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Обращаясь к Юлии Навальной, Сатановский просит ее открыть глаза. Здесь, в России, Алексей Навальный не был опасен ни для кого. И его соратники опасности не представляли.
===================
И этот небритый не упускает момент вписаться в кремлевский пул.

Если не опасен - тогда почему отравили?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А если я пишу враньё, то зачем тогда админ не выкладывает? То, что он пидор - это давно не для кого не новость! Очень Опытный



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