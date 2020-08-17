В обращении журналистов говорится, что сегодня, когда открыты торговые центры, кинотеатры, школы и музей, судьи продолжают проводить заседания в закрытом режиме, допуская на них только участников процесса.
При этом сегодня в судах Уфы рассматриваются уголовные, гражданские и административные дела, имеющие широкий резонанс и общественную значимость.
Речь идет как об административных делах в отношении общественных деятелей и активистов, так и об уголовных делах в отношении бывших чиновников, которых обвиняют в коррупции.
Журналисты, подписавшие обращение, считают, что отказы судей пускать на заседания представителей СМИ, безосновательны и нарушают “принцип открытого правосудия, гарантированного Конституцией”.
«Ваша честь» — не про них. Журналисты 13 уфимских СМИ обратились в суды с требованием возобновить открытые заседания
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