Уголовник, по которому плачет тюрьма, получил замечание

Депутаты Ишимбайского района Башкирии наказали главу замечанием. Депутаты Ишимбайского районного совета сегодня, заслушав представление прокуратуры, решили привлечь главу администрации района Азамата Абдрахманова к дисциплинарной ответственности в виде замечания, сообщает «Башинформ». Прокуратура провела проверку соблюдения чиновником законодательства, в том числе этики муниципального служащего. Причиной стало поведение господина Абдрахманова на горе Куштау в августе этого года, где он собственноручно крушил палатки активистов и рекомендовал им «уе…ть».В прокуратуре по итогам проверки пришли к выводу, что вина чиновника состоит в том, что он не предпринял мер для предотвращения конфликта с активистами, сообщили "Ъ-Уфа" в ведомстве.По информации «Башинформа», депутаты признали поведение главы ошибочным, но ограничились замечанием, так как сочли, что принимать решение о наказании нужно «на холодную голову» и «не поддаваясь на провокации в сетях».Сам Азамат Абдрахманов заявил агентству, что на горе не выступал против защитников и даже, напротив, сам их защищал и договаривался с полицией, чтобы их не задерживали. «Но организаторами этого мероприятия были далеко не романтики и далеко не бескорыстные люди»,— заявил чиновник, добавив, что его резкие высказывания спровоцировали замечания неназванных им активистов о том, что он «неправильный башкир». «Я хочу, чтобы Башкирия развивалась, а не уходила в махровый национализм, граничащий с шовинизмом», — приводит агентство слова господина Абдрахманова.***Первые комментарии оскандалившегося главы Ишимбайского района после протестов на Куштау.10 сентября в Ишимбае состоялось заседание депутатов райсовета, на котором местный прокурор укорил скандального главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова в нарушении этики муниципального служащего. Вторили ему депутаты, которые посчитали, что он должен понести наказание. Как выяснилось наказание из себя представляет – замечание.Издание «Башинформ» опубликовало ответный комментарий Абдрахманова по этому поводу. По словам чиновника, он не выступал против защитников Куштау, поскольку на горе были хорошие люди, романтики. Многих из них, с его слов, более 100 человек, он вывел под свою личную ответственность, договаривался с полицией, чтобы их не арестовывали. Как он отмечает, иначе арестованных было бы гораздо больше.К тому же распространенные видео — манипуляция и монтаж. Там нет нигде начала, где ко мне обращаются крайне грубо и провокационно. Говорили, якобы я «неправильный» башкир, и прочие оскорбления сыпали в мой адрес. Это потом уже появились женщины и дети. А вначале я имел дело с воинственно настроенными радикалами, которые сорвали с меня российский флаг! (А это само по себе правонарушение, между прочим),— заявил Абдрахманов.Более того, как оказалось, он тоже является «участником движения за поступательное развитие Башкортостана. И поэтому не мог спокойно смотреть на то, как башкирский народ пытаются стравливать.— Я хочу, чтобы Башкирия развивалась, а не уходила в махровый национализм, граничащий с шовинизмом», — прокомментировал Азамат Абдрахманов.Напомни, о каком именно поведении идет речь. Господина Абдрахманова заподозрили в организации атаки силовиков, спортсменов и ЧОПовцев на лагерь защитников шихана Куштау 15 августа. Вместе с силовиками человек в военной форме, похожий на главу района, громил стоянку активистов, применяя спецсредства – газ, дубинки, светошумовые гранаты и технику.После чего жители района потребовали отставки чиновника. Однако, 1 сентября, со слов члена СПЧ РБ Динара Зайнуллина, стало известно о том, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов заболел коронавирусом и ушел в отпуск.