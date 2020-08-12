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Ждем новое позорище

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Соответствующее распоряжение подписал в минувший понедельник, 7 сентября, глава республики Радий Хабиров, следует из данных портала правовой информации.

Ждем новое позорище


Учредителем некоммерческой организации является региональный госкомитет по туризму. Контроль за процессом создания ведет вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов.

Напомним, Центр развития туризма уже существовал в республике ранее, его возглавлял Артур Идельбаев.

В августе прошлого года по решению правительства региона центр был упразднен, а Идельбаев уволился незадолго до закрытия.

Тогда сообщалось. что центр закрыли, чтобы исключить несвойственные функции и направления деятельности Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства.

Эхо Москвы
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Очередное позорище идельбаевщины: Туризм на гениталиях

«Логотип на гениталиях»: Жителей Уфы шокировала реклама Terra Bashkiria. Эту рекламную акцию прокомментировал ProUfu.ru руководитель Центра развития туризма Артур Идельбаев.

Известный башкирский туристический проект Terra Bashkiria удивил жителей Уфы неоднозначным маркетингом. К рекламной кампании подключили полураздетых девушек. Обычно летом подобное бы никого не удивило, но не в такую прохладную погоду.

К счастью, они рекламируют стенд с продажей сувениров в здании торгового делового комплекса «Гостиный Двор». Тем не менее, девушки стоят у самого входа, где часто открывается дверь и ходит холодный воздух. Многих такая акция смутила, некоторые даже посочувствовали моделям.

В соцсетях активно обсуждается такая реклама. «Душа Урала. Сердце Евразии. Логотип на гениталиях», – написал блогер Владимир Скрипник. «А вообще, девушку жаль(( замёрзла наверное», – посочувствовал Мариам Л. «А где мужские плавки?», – недоумевает Булат С.

Как высказался один из пользователей соцсетей, Гостиный Двор – это не святилище, а место продвижения и продажи товаров, так что акция вполне уместна. Мы же нормально относимся, когда девушки в купальниках продвигают автомобильные и другие бренды, в том числе и туризм, например, в Турции, – прокомментировал ProUfu.ru руководитель Центра развития туризма Артур Идельбаев.

Отметим, что некоторые пользователи соцсетей сочли такую рекламу позорящей громкое имя Terra Bashkiria. Однако Идельбаев так не считает, по его словам, акция может быть чуть эпатажна, но оскорбляющей честь и достоинство бренда ее никак не назвать.

К слову, участвующие в рекламном ходе модели из агентства бывшего кандидата в главы Башкирии Сании Тимасой. Она, кстати, выбыла из предвыборной гонки, посмеявшись над тем, как выглядят многие чиновники и заявила, что им нужен человек, следящий за их внешностью.

Terra Bashiria – это бренд, под логотипом которого Башкирия развивает туризм. Самые яркие места республики будут носить его знак. Идущий в ногу со временем дизайн должен привлекать людей и гарантировать интересное путешествие по башкирской земле. Слоган бренда: «Душа Урала. Сердце Евразии».

ПроУфу
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