Не выборы, а подлый фарс ...

В Башкортостане с сегодняшнего дня началось голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления (МСУ) во всех муниципалитетах, кроме Уфы (выборы столичного горсовета пройдут в 2021 году).
Всего на основных выборах в местные Советы замещается 1759 мандатов в 54 муниципальных районах, семи городских округах, десяти городских поселениях и в 42 сельских поседениях республики.
В Единый день голосования 13 сентября 2020 года на избирательных участках семи городских округов и 26 муниципальных районов республики будут работать 125 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Как и на голосовании по поправкам к Конституции РФ, нынешнее голосование проводится, в том числе, на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах. По данным ЦИК Башкортостана, 28 из 63 территориальных избирательных комиссий в республике, организующих выборы депутатов представительных органов МСУ, приняли решения о применении дополнительных форм досрочного голосования. В число этих муниципалитетов вошли, в частности, города республики Агидель, Межгорье, Нефтекамск, Сибай и Стерлитамак.
Нефтекамск
В ночь перед началом голосования очевидцы сообщили о порче неизвестными наружной агитации КПРФ.
Кандидата в горсовет от КПРФ Алмаза Шайхутдинова отказались 10 сентября пускать на избирательный участок № 493, входящий в его округ, под предлогом карантина. Участок находится в здании психоневрологического интерната, в котором ранее фиксировались вспышки ковид-19.
11 сентября. Шестой кассационный суд общей юрисдикции (г. Самара) сегодня отказался восстановить регистрацию кандидатов партии “Яблоко” по одномандатным округам на выборах в Нефтекамский горсовет. Ранее, 30 августа регистрация яблочников под надуманными предлогами была по иску “Единой России” отменена Верховным судом Башкортостана, хотя до этого оппозиционеры выиграли у “единороссов” процесс в нефтекамском горсуде.
Судебное заседание проходило по видеоконференцсвязи Нефтекамск – Самара. В заседании участвовали все снятые кандидаты “Яблока”.
– Суд огласил лишь резолютивную часть решения, – рассказал “Idel.Реалии” руководитель нефтекамского “Яблока” Ильнур Салахов, чья регистрация также была отменена. – Этот вердикт мы, как и прежде считаем несправедливым и незаконным. Даже прокуратура была на нашей стороне. Думаю, мы обжалуем это решение в очередной кассационной инстанции – в Верховном суде России.
УИК № 507. Наблюдатели “Яблока” и движения “Голос” обнаружили на участке конверты частично без подписей и частично без печатей, предназначенные для хранения бюллетеней для досрочного голосования. Вызванная полиция отказалась проводить следственные действия.
– Полиция ехала к нам несколько часов, а когда приехала, председатель УИК отказалась открыть сейф с бюллетенями. Заставлять ее это делать полицейские не стали, – рассказал “Idel.Реалии” руководитель нефтекамского “Яблока” Ильнур Салахов.
Уфимский район
Наблюдатель на УИК 3058 сообщил на “Карту нарушений” движения “Голос”, что “в здании сельсовета поселка Жуково была поймана председатель комиссии 3058 с урной и бюллетенями”.
— Говорит, что голосуют в сельсовете, без помещения для голосования, без кабинок, вообще без всего, ходят по сельсовету собирают бюллетени! – написал активист.
Кандидат в депутаты Совета Уфимского района от КПРФ Руслан Газизов направил в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по факту нарушений на избирательном участке № 3083. Ранее кандидат обнаружил, что к его визиту 10 сентября на участке уже было зарегистрировано около 200 проголосовавших избирателей. Кандидат заявил, что, по его мнению, на участке “имеет место фальсификация процесса досрочного голосования”.
Стерлитамак
Кандидат от КПРФ в горсовет Стерлитамака Эмиль Шаймарданов по округу № 12 сообщил “Idel.Реалии”, что на участках №№ 690, 691, 693 и 694, входящих в его округ, отказались пускать назначенных им членов УИК с правом совещательного голоса.
— В комиссиях придрались к неправильному оформлению направлений – я написал там вместо слова “уведомление” слово “решение” и так далее. Пока я бегаю, пытаюсь уладить это недоразумение, на одном из участков мой член УИК, по его словам, заметил, что несколько мужчин вбросили в урну по кипочке бюллетеней. Это, впрочем, еще нуждается в уточнении, – рассказал кандидат.
Избирательница Нелла Андреева сообщила “Idel.Реалии”, что когда она пришла проголосовать на участок № 717 в Стерлитамаке, она обнаружила, что урна для стационарного голосования не опечатана.
— Когда я заполнила бюллетени, мне предложили опустить их в малую урну для голосования вне помещения, стоявшую на большой урне. Я была наблюдателем не раз, знаю, что это – нарушение. Когда я заявила об этом членам комиссии, они замялись и признались, что большая урна не опечатана, – рассказала Нелла Андреева.
Ишимбай
Башкирское региональное отделение КПРФ сегодня направило административный иск в Ишимбайский городской суд к местной территориальной избирательной комиссии. Республиканское руководство КПРФ считает незаконными решения Ишимбайской ТИК от 7 сентября 2020 года по аннулированию регистрации всех кандидатов от КПРФ в Советы Ишимбайского района и города Ишимбай, заявляя, что эти решения “были приняты на основе документов, не соответствующих избирательному законодательству”. На этой неделе Ишимбайское отделение КПРФ отозвало всех кандидатов в местные Советы ввиду “невозможности объективного контроля хода голосования на нынешних выборах”. В рескоме КПРФ заявили, что считают такое решение ошибочным.
Идель.Реалии
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Не выборы, а подлый фарс
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