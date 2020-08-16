Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
Фашиста Лукашенко расстре ...

Игорь Эйдман 19 ч. · Цели Путина в Беларуси В Беларуси сейчас борютс ...
  Рейтинг: +5  Зулия

Приговор умирающей стране

Идеальных стран нет, не считаю штаты примером для подражания. А по дел ...
  Рейтинг: +5  natall

Алё, г-н Путин! Тут вся с ...

Сокращение г-н - это конечно не господин, а резиновое изделие номер дв ...
  Рейтинг: +4  natall

Обсуждаемое за месяц
Башкирия и Татарстан: ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о возможной траектории ...
  14.09.2020   36837    6

Не выборы, а подлый фарс ...

Выборы в Башкортостане: порча агитации, нарушения на участках, конверты без ...
  13.09.2020   37004    16

Школьник из Нефтекамска ...

Свою просьбу он адресовал в соцсетях, объясняя это тем, что у школьников и без ...
  13.09.2020   15872    103

Главу-уголовника — вон ...

На центральной площади Ишимбая — "Площади первооткрывателей башкирской нефти" — ...
  13.09.2020   37955    7

Невыборы в России и ...

Невыборы в России и в Башкортостане к 2020 году следует называть словом - ...
  12.09.2020   29497    77

Последние публикации
Башкирия и Татарстан: ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о возможной траектории ...
  14.09.2020   36297    6

Не выборы, а подлый фарс ...

Выборы в Башкортостане: порча агитации, нарушения на участках, конверты без ...
  13.09.2020   16681    16

Школьник из Нефтекамска ...

Свою просьбу он адресовал в соцсетях, объясняя это тем, что у школьников и без ...
  13.09.2020   40017    103

Главу-уголовника — вон ...

На центральной площади Ишимбая — "Площади первооткрывателей башкирской нефти" — ...
  13.09.2020   43185    7

Невыборы в России и ...

Невыборы в России и в Башкортостане к 2020 году следует называть словом - ...
  12.09.2020   24638    77

Уголовник, по которому ...

Депутаты Ишимбайского района Башкирии наказали главу замечанием. Депутаты ...
  11.09.2020   39433    31

Отмыву бабла — «Алга»! ...

Потери бюджета от преференций резидентам ОЭЗ «Алга» оценены в 600 млн рублей. ...
  11.09.2020   12738    12

Ждем новое позорище ...

Соответствующее распоряжение подписал в минувший понедельник, 7 сентября, глава ...
  11.09.2020   18918    54

«Ваша честь» — не про ...

Обращения направлены в районные суды города и Верховный суд республики. С ...
  10.09.2020   30204    26

Карманные суды Башкирии ...

В Уфе суд прекратил производство по делу о нарушениях правил рыболовства в ...
  10.09.2020   17266    8

Читаемое за месяц
«А мне плевать на БСК. ...

А мне плевать на БСК. Это одна из частных компаний для извлечения прибыли, коих ...
  16.08.2020   31758    22

Курайные холуи Хабирова ...

На «флешмобе», организованным БСК, приехали артисты с концертом. Пока с другой ...
  16.08.2020   35873    28

Хабировские времена в ...

В Башкортостане более 50 задержанных. На Куштау остаются защитники горы и ОМОН. ...
  16.08.2020   42950    61

Эйгенсон будет ...

Дмитрий Эйгенсон: Сейчас любой, кто будет говорить от имени «Соды», будет ...
  17.08.2020   29122    9

Максим Галкин выступил в ...

В своем аккаунте в инстаграм пародист опубликовал 7-минутное видео с призывом ...
  17.08.2020   38761    16

Архив публикаций
Сентябрь 2020 (39)
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)


Не выборы, а подлый фарс

Оценили
0


Выборы в Башкортостане: порча агитации, нарушения на участках, конверты без печатей и подписей, голосование без кабинок.

Не выборы, а подлый фарс


В Башкортостане с сегодняшнего дня началось голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления (МСУ) во всех муниципалитетах, кроме Уфы (выборы столичного горсовета пройдут в 2021 году).

Всего на основных выборах в местные Советы замещается 1759 мандатов в 54 муниципальных районах, семи городских округах, десяти городских поселениях и в 42 сельских поседениях республики.

В Единый день голосования 13 сентября 2020 года на избирательных участках семи городских округов и 26 муниципальных районов республики будут работать 125 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Как и на голосовании по поправкам к Конституции РФ, нынешнее голосование проводится, в том числе, на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах. По данным ЦИК Башкортостана, 28 из 63 территориальных избирательных комиссий в республике, организующих выборы депутатов представительных органов МСУ, приняли решения о применении дополнительных форм досрочного голосования. В число этих муниципалитетов вошли, в частности, города республики Агидель, Межгорье, Нефтекамск, Сибай и Стерлитамак.

Нефтекамск

В ночь перед началом голосования очевидцы сообщили о порче неизвестными наружной агитации КПРФ.

Кандидата в горсовет от КПРФ Алмаза Шайхутдинова отказались 10 сентября пускать на избирательный участок № 493, входящий в его округ, под предлогом карантина. Участок находится в здании психоневрологического интерната, в котором ранее фиксировались вспышки ковид-19.

11 сентября. Шестой кассационный суд общей юрисдикции (г. Самара) сегодня отказался восстановить регистрацию кандидатов партии “Яблоко” по одномандатным округам на выборах в Нефтекамский горсовет. Ранее, 30 августа регистрация яблочников под надуманными предлогами была по иску “Единой России” отменена Верховным судом Башкортостана, хотя до этого оппозиционеры выиграли у “единороссов” процесс в нефтекамском горсуде.

Судебное заседание проходило по видеоконференцсвязи Нефтекамск – Самара. В заседании участвовали все снятые кандидаты “Яблока”.

– Суд огласил лишь резолютивную часть решения, – рассказал “Idel.Реалии” руководитель нефтекамского “Яблока” Ильнур Салахов, чья регистрация также была отменена. – Этот вердикт мы, как и прежде считаем несправедливым и незаконным. Даже прокуратура была на нашей стороне. Думаю, мы обжалуем это решение в очередной кассационной инстанции – в Верховном суде России.

УИК № 507. Наблюдатели “Яблока” и движения “Голос” обнаружили на участке конверты частично без подписей и частично без печатей, предназначенные для хранения бюллетеней для досрочного голосования. Вызванная полиция отказалась проводить следственные действия.

– Полиция ехала к нам несколько часов, а когда приехала, председатель УИК отказалась открыть сейф с бюллетенями. Заставлять ее это делать полицейские не стали, – рассказал “Idel.Реалии” руководитель нефтекамского “Яблока” Ильнур Салахов.

Уфимский район

Наблюдатель на УИК 3058 сообщил на “Карту нарушений” движения “Голос”, что “в здании сельсовета поселка Жуково была поймана председатель комиссии 3058 с урной и бюллетенями”.

— Говорит, что голосуют в сельсовете, без помещения для голосования, без кабинок, вообще без всего, ходят по сельсовету собирают бюллетени! – написал активист.

Кандидат в депутаты Совета Уфимского района от КПРФ Руслан Газизов направил в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по факту нарушений на избирательном участке № 3083. Ранее кандидат обнаружил, что к его визиту 10 сентября на участке уже было зарегистрировано около 200 проголосовавших избирателей. Кандидат заявил, что, по его мнению, на участке “имеет место фальсификация процесса досрочного голосования”.

Стерлитамак

Кандидат от КПРФ в горсовет Стерлитамака Эмиль Шаймарданов по округу № 12 сообщил “Idel.Реалии”, что на участках №№ 690, 691, 693 и 694, входящих в его округ, отказались пускать назначенных им членов УИК с правом совещательного голоса.

— В комиссиях придрались к неправильному оформлению направлений – я написал там вместо слова “уведомление” слово “решение” и так далее. Пока я бегаю, пытаюсь уладить это недоразумение, на одном из участков мой член УИК, по его словам, заметил, что несколько мужчин вбросили в урну по кипочке бюллетеней. Это, впрочем, еще нуждается в уточнении, – рассказал кандидат.

Избирательница Нелла Андреева сообщила “Idel.Реалии”, что когда она пришла проголосовать на участок № 717 в Стерлитамаке, она обнаружила, что урна для стационарного голосования не опечатана.

— Когда я заполнила бюллетени, мне предложили опустить их в малую урну для голосования вне помещения, стоявшую на большой урне. Я была наблюдателем не раз, знаю, что это – нарушение. Когда я заявила об этом членам комиссии, они замялись и признались, что большая урна не опечатана, – рассказала Нелла Андреева.

Ишимбай

Башкирское региональное отделение КПРФ сегодня направило административный иск в Ишимбайский городской суд к местной территориальной избирательной комиссии. Республиканское руководство КПРФ считает незаконными решения Ишимбайской ТИК от 7 сентября 2020 года по аннулированию регистрации всех кандидатов от КПРФ в Советы Ишимбайского района и города Ишимбай, заявляя, что эти решения “были приняты на основе документов, не соответствующих избирательному законодательству”. На этой неделе Ишимбайское отделение КПРФ отозвало всех кандидатов в местные Советы ввиду “невозможности объективного контроля хода голосования на нынешних выборах”. В рескоме КПРФ заявили, что считают такое решение ошибочным.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 13.09.2020, 15:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15101 | Рейтинг: -2158,6
Сегодня в стране единый день голосования.

В то время когда власть заботится о легитимности выборов, оппозиция и системная и несистемная создают ложные инфоповоды и провокации.

Так депутат городской думы Новороссийска Михаил Ерохин угрожал сфальсифицировать информацию о нарушениях, если ему не заплатят. Надо отметить, что деньги он начал вымогать еще за несколько недель до голосования,
когда никаких нарушений не могло быть даже теоретически.

По информации СК, Ерохин требовал у представителя местной администрации 2,1 миллиона рублей. За эти деньги обещал не придумывать нарушения и провокации.

Видео MASH

Подробности на сайте СК



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 13.09.2020, 16:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69188 | Рейтинг: +11818,4
Это кто оппозиция? Щенки гнезда выхухоля(Спарведливороссы)?!, Тогда я королева Великобритании!

В очередной раз выб-лядок-пуйлосос херней показал, что сосёт за деньги.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 13.09.2020, 16:40 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1645 | Рейтинг: +373
Корнейплод, власть заботится только за себя. А таких шнырей как ты использует и выбрасывает.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 13.09.2020, 17:37 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40365 | Рейтинг: +5128,1
Когда посадят Илону?



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 13.09.2020, 19:10 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15101 | Рейтинг: -2158,6
Кстати, а где Яушев?
В Татарии на 3-й срок единороса избирают.
Он же должен клеймить и призывать против.
Он тут так старался.
Может в Татарии ввязался в борьбу против?



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 13.09.2020, 19:41 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15101 | Рейтинг: -2158,6
Макака, я не нуждаюсь в халявных бананах. В отличие от тебя.
Ты скачи, макака, скачи.



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 13.09.2020, 21:31 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15101 | Рейтинг: -2158,6
Яушев с Ильнаром Гарифуллиным ведут агитацию против избираемого единороса - представителя партии жуликов и воров. Тем более, этот единорлс идет ещё и на 3 срок, что ни в какие ворота не лезет.
Сражаются ребята. Думаю мы увидим их пламенные статьи против этого кандидата.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 13.09.2020, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборы как выборы: избиратели идут и голосуют. В чем тут нарушение? Если власть сделает выборы постоянными, значит, таковыми они будут.

Еще есть люди, верующие в справедливые выборы! Это радует безмерно! Не перевелись еще на Руси простачки!

Было бы очень удивительно, если бы власть не делала все, чтобы все оставалось по-прежнему хорошо.

Власть надо уважать и благодарить, что она на три дня продлила единый день голосования. Тут можно и с гор спуститься и из степи прискакать к вожделенным урнам и успеть проголосовать за любимого кандидата.

Положение таково - можно голосовать, если есть желание. Выборы мало что решают при такой государственной машине управления.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 13.09.2020, 22:42 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1645 | Рейтинг: +373
Корнеплод обиделся. Это есть хорошо. Правда глаза режет.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 13.09.2020, 22:59 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15101 | Рейтинг: -2158,6
Макака, обиделся на тебя?
Так ты ставила себе задачу обидеть меня?
Ты не справилась со своей задачей.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 13.09.2020, 23:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 13.09.2020, 17:37 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40365 | Рейтинг: +5128,1
Когда посадят Илону?
______________________
Скучно тебе одному сидеть?



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 12 | 13.09.2020, 23:39 | Автор: buran
    Публикации: 0 | Комментарии: 88 | Рейтинг: -1,8
Не зная кому как насчет этих выборы депутатов,а Нам как то, сказал один друг из Украине,по барабану.От них файда -пользу для Нас нет.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 14.09.2020, 02:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По информации СК, Ерохин требовал у представителя местной администрации 2,1 миллиона рублей. За эти деньги обещал не придумывать нарушения и провокации.

Видео MASH
__________________________
я тебя ваще не понимаю... зачем чесать где не чешется... какая хрен разница какого цвета кошка ловит мышей... ты щас хочешь сказать . что идель не правы? не правы , как и навальный в своих расследованиях...мне пох какого цвета кошка ловит мышей
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 14.09.2020, 06:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 сентября кто-то отмечал День конспиролога, кто-то - Всероссийский день трезвости, совпадающий, по иронии судьбы, с Днём гранёного стакана.

Американцы отмечали снос башен. Им так нужен был новый "Перл-Харбор".



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 14.09.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
отменить все выборы и просто назначать.
Так хоть честно будет по отношению к гражданам.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 14.09.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смешные приматы , мнящиеся о себе как о разумных человеках ,
вас имеют во все дырки , как хотят и когда хотят !
А мы , потом так многозначительно о себе рассуждаем все и кто ходил и кто не ходил на " выборы " .
Убожества , Ничтожества , Холуи и Поджопники мнят себя людьми ?
Тьфуу на всех Нас , знаем же что участвуем в постановочном фарсе ! Ничтожества , и кто это с нами считается в этой стране ?



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com