Не выборы, а подлый фарс ...

Выборы в Башкортостане: порча агитации, нарушения на участках, конверты без печатей и подписей, голосование без кабинок.В Башкортостане с сегодняшнего дня началось голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления (МСУ) во всех муниципалитетах, кроме Уфы (выборы столичного горсовета пройдут в 2021 году).Всего на основных выборах в местные Советы замещается 1759 мандатов в 54 муниципальных районах, семи городских округах, десяти городских поселениях и в 42 сельских поседениях республики.В Единый день голосования 13 сентября 2020 года на избирательных участках семи городских округов и 26 муниципальных районов республики будут работать 125 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).Как и на голосовании по поправкам к Конституции РФ, нынешнее голосование проводится, в том числе, на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах. По данным ЦИК Башкортостана, 28 из 63 территориальных избирательных комиссий в республике, организующих выборы депутатов представительных органов МСУ, приняли решения о применении дополнительных форм досрочного голосования. В число этих муниципалитетов вошли, в частности, города республики Агидель, Межгорье, Нефтекамск, Сибай и Стерлитамак.НефтекамскВ ночь перед началом голосования очевидцы сообщили о порче неизвестными наружной агитации КПРФ.Кандидата в горсовет от КПРФ Алмаза Шайхутдинова отказались 10 сентября пускать на избирательный участок № 493, входящий в его округ, под предлогом карантина. Участок находится в здании психоневрологического интерната, в котором ранее фиксировались вспышки ковид-19.11 сентября. Шестой кассационный суд общей юрисдикции (г. Самара) сегодня отказался восстановить регистрацию кандидатов партии “Яблоко” по одномандатным округам на выборах в Нефтекамский горсовет. Ранее, 30 августа регистрация яблочников под надуманными предлогами была по иску “Единой России” отменена Верховным судом Башкортостана, хотя до этого оппозиционеры выиграли у “единороссов” процесс в нефтекамском горсуде.Судебное заседание проходило по видеоконференцсвязи Нефтекамск – Самара. В заседании участвовали все снятые кандидаты “Яблока”.– Суд огласил лишь резолютивную часть решения, – рассказал “Idel.Реалии” руководитель нефтекамского “Яблока” Ильнур Салахов, чья регистрация также была отменена. – Этот вердикт мы, как и прежде считаем несправедливым и незаконным. Даже прокуратура была на нашей стороне. Думаю, мы обжалуем это решение в очередной кассационной инстанции – в Верховном суде России.УИК № 507. Наблюдатели “Яблока” и движения “Голос” обнаружили на участке конверты частично без подписей и частично без печатей, предназначенные для хранения бюллетеней для досрочного голосования. Вызванная полиция отказалась проводить следственные действия.– Полиция ехала к нам несколько часов, а когда приехала, председатель УИК отказалась открыть сейф с бюллетенями. Заставлять ее это делать полицейские не стали, – рассказал “Idel.Реалии” руководитель нефтекамского “Яблока” Ильнур Салахов.Уфимский районНаблюдатель на УИК 3058 сообщил на “Карту нарушений” движения “Голос”, что “в здании сельсовета поселка Жуково была поймана председатель комиссии 3058 с урной и бюллетенями”.— Говорит, что голосуют в сельсовете, без помещения для голосования, без кабинок, вообще без всего, ходят по сельсовету собирают бюллетени! – написал активист.Кандидат в депутаты Совета Уфимского района от КПРФ Руслан Газизов направил в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по факту нарушений на избирательном участке № 3083. Ранее кандидат обнаружил, что к его визиту 10 сентября на участке уже было зарегистрировано около 200 проголосовавших избирателей. Кандидат заявил, что, по его мнению, на участке “имеет место фальсификация процесса досрочного голосования”.СтерлитамакКандидат от КПРФ в горсовет Стерлитамака Эмиль Шаймарданов по округу № 12 сообщил “Idel.Реалии”, что на участках №№ 690, 691, 693 и 694, входящих в его округ, отказались пускать назначенных им членов УИК с правом совещательного голоса.— В комиссиях придрались к неправильному оформлению направлений – я написал там вместо слова “уведомление” слово “решение” и так далее. Пока я бегаю, пытаюсь уладить это недоразумение, на одном из участков мой член УИК, по его словам, заметил, что несколько мужчин вбросили в урну по кипочке бюллетеней. Это, впрочем, еще нуждается в уточнении, – рассказал кандидат.Избирательница Нелла Андреева сообщила “Idel.Реалии”, что когда она пришла проголосовать на участок № 717 в Стерлитамаке, она обнаружила, что урна для стационарного голосования не опечатана.— Когда я заполнила бюллетени, мне предложили опустить их в малую урну для голосования вне помещения, стоявшую на большой урне. Я была наблюдателем не раз, знаю, что это – нарушение. Когда я заявила об этом членам комиссии, они замялись и признались, что большая урна не опечатана, – рассказала Нелла Андреева.ИшимбайБашкирское региональное отделение КПРФ сегодня направило административный иск в Ишимбайский городской суд к местной территориальной избирательной комиссии. Республиканское руководство КПРФ считает незаконными решения Ишимбайской ТИК от 7 сентября 2020 года по аннулированию регистрации всех кандидатов от КПРФ в Советы Ишимбайского района и города Ишимбай, заявляя, что эти решения “были приняты на основе документов, не соответствующих избирательному законодательству”. На этой неделе Ишимбайское отделение КПРФ отозвало всех кандидатов в местные Советы ввиду “невозможности объективного контроля хода голосования на нынешних выборах”. В рескоме КПРФ заявили, что считают такое решение ошибочным.