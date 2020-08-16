Главу-уголовника — вон из кресла!

На центральной площади Ишимбая — "Площади первооткрывателей башкирской нефти" — начался флешмоб (народный сход) за отставку главы районной администрациии Азамата Абдрахманова.Флешмоб под названием "Кормить голубей" был объявлен одной из групп защитниковгоры Куштау после того, как райадминистрация и суд запретили митинг за отставку Абдрахманова, заявлявшийся местным отделением КПРФ.Отставка Азамата Абдрахманова является одним из главных требований защитников Куштау, выдвинутых ими главе республики Радию Хабирову. По многочисленным свидетельствам, именно Абдрахманов 15 августа руководил молодчиками, громившими палаточный лагерь активистов на горе Куштау, при этом, он лично расшвыривал палатки, крушил навесы, расталкивал находившихся в лагере женщин и подростков, сопровождая свои действия нецензурной бранью.Глава Ишимбайского района Башкортостана Азамат Абдрахманов громит лагерь защитников КуштауПо итогам прокурорской проверки поведения Абдрахманова сессия районного Совета в минувший четверг объявила главе райадминистрации замечание, что вызвало возмущение среди защитников Куштау и у республиканской общественности.С площади возле районной администрации, где собираются граждане, ведется прямая трансляция.На сходе сейчас примерно чуть более трехсот граждан, люди продолжают подходить.Выступающие требуют немедленной отставки Азамата Абдрахманова и возбуждения в отношении него уголовных дел.Активист ишимбайского отделения КПРФ Фарит Рахматуллов потребовал присылки из Москвы "специальной следственной комиссии" для расследования действий властей на Куштау, в случае, если местные правоохранительные органы проявят бездействие.— Народ собрался здесь, на мирном сходе выразить свое мнение по отставке главы Ишимбайского района. 15 августа на Куштау были совершены преступления, как административного, так и уголовного характера. Было совершено разбойное нападение [на палаточный лагерь защитников Куштау].Громили, били, в том числе, и женщин, пожилых людей. Повредили и похитили имущество. Во главе выступал Азамат Абдрахманов. И ему сделали — устное замечание! Народ против таких людей во власти, и если народ высказал свое мнение по отношению к нему — проваливай отсюда! — то власти и правоохранительные органы должны к этому прислушаться! — заявил председатель Координационного совета защитников Куштау Рамис Теляпкулов.Собравшиеся, обращаясь в адрес отсутствующего Азамата Абдрахманова, сопровождают выступления ораторов скандированием "Уходи!".