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Главу-уголовника — вон из кресла!

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На центральной площади Ишимбая — "Площади первооткрывателей башкирской нефти" — начался флешмоб (народный сход) за отставку главы районной администрациии Азамата Абдрахманова.

Главу-уголовника — вон из кресла!


Флешмоб под названием "Кормить голубей" был объявлен одной из групп защитниковгоры Куштау после того, как райадминистрация и суд запретили митинг за отставку Абдрахманова, заявлявшийся местным отделением КПРФ.

Отставка Азамата Абдрахманова является одним из главных требований защитников Куштау, выдвинутых ими главе республики Радию Хабирову. По многочисленным свидетельствам, именно Абдрахманов 15 августа руководил молодчиками, громившими палаточный лагерь активистов на горе Куштау, при этом, он лично расшвыривал палатки, крушил навесы, расталкивал находившихся в лагере женщин и подростков, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Глава Ишимбайского района Башкортостана Азамат Абдрахманов громит лагерь защитников Куштау

По итогам прокурорской проверки поведения Абдрахманова сессия районного Совета в минувший четверг объявила главе райадминистрации замечание, что вызвало возмущение среди защитников Куштау и у республиканской общественности.

С площади возле районной администрации, где собираются граждане, ведется прямая трансляция.

На сходе сейчас примерно чуть более трехсот граждан, люди продолжают подходить.

Выступающие требуют немедленной отставки Азамата Абдрахманова и возбуждения в отношении него уголовных дел.

Активист ишимбайского отделения КПРФ Фарит Рахматуллов потребовал присылки из Москвы "специальной следственной комиссии" для расследования действий властей на Куштау, в случае, если местные правоохранительные органы проявят бездействие.

— Народ собрался здесь, на мирном сходе выразить свое мнение по отставке главы Ишимбайского района. 15 августа на Куштау были совершены преступления, как административного, так и уголовного характера. Было совершено разбойное нападение [на палаточный лагерь защитников Куштау].

Громили, били, в том числе, и женщин, пожилых людей. Повредили и похитили имущество. Во главе выступал Азамат Абдрахманов. И ему сделали — устное замечание! Народ против таких людей во власти, и если народ высказал свое мнение по отношению к нему — проваливай отсюда! — то власти и правоохранительные органы должны к этому прислушаться! — заявил председатель Координационного совета защитников Куштау Рамис Теляпкулов.

Собравшиеся, обращаясь в адрес отсутствующего Азамата Абдрахманова, сопровождают выступления ораторов скандированием "Уходи!".

Идель.Реалии
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  • 1 | 13.09.2020, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За, Корней, твои союзники опять навтыкают тебе людей, за то, что гору отстаивал. Ты ж тоже из этих нехорошие продажных, хотел по пиариться и политкаритал заработать, да? Сарказм если чё
турк



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  • Участник
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  • 2 | 13.09.2020, 18:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15101 | Рейтинг: -2158,6
Турк, две большие разницы, как говорили в Одессе.
Куштау, это своё, родное. Против иностранного капитала.
А там своё, родное хотят продать иностранному капиталу.
Большое оживление прибалтийских шпротин, ляхов и прочей шлаебени.



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  • Участник
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  • 3 | 13.09.2020, 19:03 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15101 | Рейтинг: -2158,6
Тут, Турк, скорее другая аналогия напрашивается.
На Украине победили эти самые, которые в сторону Запада, а потом под радостные крики российских либерастов, сжигали свой народ в Одессе.



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  • Участник
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  • 4 | 13.09.2020, 19:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15101 | Рейтинг: -2158,6
Вообще, этот Абдрахманов, он жеплоть от плоти либерастов.
Тоже гнобит свой народ в пользу западных капиталистов.



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  • Гость
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  • 5 | 13.09.2020, 19:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Флэшмоб конкурирующая ветка укропа организовала, решили из своего племени начальничка посадить в район.



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  • 6 | 14.09.2020, 02:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 13.09.2020, 19:04 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15100 | Рейтинг: -2158,6
Вообще, этот Абдрахманов, он жеплоть от плоти либерастов.
Тоже гнобит свой народ в пользу западных капиталистов.
______________________________
дык я то не против.. но твои дружбаны по великоимперии и башкортнац тебе же и вставляют... вставляют за гору.. в чём рназница? Бацьке можно своих лупасить, а хабиру нельзя?...
ну и ... продолжим... Хабиров после пендаля сделал паузу и продолжил своих вхеровачивать. А ты теперь можешь повлиять на этот процесс? или ты согласен что стоял в одних рядах с вахабитами . экстремистами . ну и разной швалью по словам мурзагулова и бацьки?
турк



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  • Участник
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  • 7 | 14.09.2020, 08:15 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15101 | Рейтинг: -2158,6
Турк, я же тебе написал в своём первом комментарии в чём разница.



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