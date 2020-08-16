Башкирия и Татарстан: Перезагрузки не будет

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о возможной траектории развития отношений двух соседних республик.В Казани состоялось открытие памятника поэту Мустаю Кариму. Событие само по себе, на первый взгляд, не особо примечательное, но, учитывая особый характер взаимоотношений двух республик, и — в свете последних событий — оно всё-таки важное. Провластные татарстанские СМИ постарались дать красивую картинку в духе "мир, дружба, жвачка", которая не имеет ничего общего с реальностью. Ряд Telegram-каналов выразил осторожный оптимизм по поводу встречи Минниханова и Хабирова. Даже высказались о неких договоренностях: якобы Хабиров, пусть и вынужденно, но пойдет-таки на потепление отношений между Казанью и Уфой. Реально ли всё это?Само открытие памятника прошло в довольно скромной атмосфере, без большой помпезности, обычно присущей подобным мероприятиям. Важно отметить, что первоначально планировалось устроить пышные мероприятия в виде дней Башкортостана в Татарстане, по образу тех, что прошли в апреле 2019 года в Уфе. Из-за коронавируса их сначали перенесли с мая на август, а затем и вовсе решили не проводить. И нельзя это связывать только лишь с политическим кризисом в Башкортостане (Куштау!), всё гораздо проще: хабировская администрация в подобном особо не нуждается, просто потому что этнических башкир в Татарстане очень мало (около 13-14 тыс. чел.). А из-за антитатарской политики отношения между республиками сейчас находятся на таком низком уровне, что даже при проведении "Дней Башкортостана" никакого серьезного PR-эффекта башкирским властям не принесло бы.Праздника из открытия памятника Мустаю Кариму не случилось. В качестве дежурных посетителей от имени интеллигенции присутствовали (по разнарядке) только Рабит Батулла и председатель Союза писателей РТ Данил Салихов. И это очень красноречиво показывает как и отношение к Мустаю Кариму, а вернее его полное неприятие в среде татар (он по конъюктурным соображениям всегда отказывался от своего татарского происхождения и по приказу властей выступал против интересов татар), так и неприятие татарстанцами Хабирова и национальной политики, ведущейся башкирскими властями в отношении татар РБ.Здесь расскажу одну малоизвестную, но показательную историю.Еще осенью прошлого года, сразу после "диктантного скандала", в Казань неожиданно приехала троица в лице министра образования РБ, министра культуры РБ и небезызвестного Юлдаша Юсупова (которого башкирские власти сейчас назначили одним из публичных проводников политики башкиризации татар). Чего ради приезжали? Да чтобы формально обсудить проведение Дней Башкортостана в Татарстане, которые, как мы видим, так и не состоялись. Несмотря на уговоры казанских чиновников, татары — выходцы из Башкортостана, приглашенные на эту встречу, её дружненько проигнорировали — в знак протеста против творящегося в РБ безобразия (а вы понимаете, что это такое: не прийти на встречу, на которую зовут из Администрации президента!). Тот факт, что казанские чиновники в привычной для себя манере промолчали, разумеется, был воспринят башкирским десантом как сигнал к дальнейшему развязыванию татарофобской политики. Что мы и наблюдаем по сегодняшний день.Но вернёмся в август 2020-го. На самой встрече руководителей обеих республик в открытом режиме обсуждался вопрос о строительстве моста через реку Ик. Это проект, который соединил бы Азнакаево и Бакалинский район Башкортостана. Об этом проекте говорил и глава администрации Азнакаевского района РТ на прошедшей в августе краеведческой конференции, о ней на этой же встрече упомянул и Рустам Минниханов. Цена вопроса — 300 млн руб.Татарстан, как регион максимально заинтересованный в налаживании экономических отношений, пытается проталкивать этот проект. Каждый регион должен взять на себя половину проектной стоимости, т.е. по 150 млн. Но власти Башкорстостана никакой заинтересованности здесь не проявляют. Причина тут отнюдь не в том, что РБ "экономит" свои финансы. В конце концов, инфраструктурные проекты — это всегда большой плюс не только для комфортного существования местных жителей, но и хорошее подспорье для оживления местных экономик. Причины чисто политические: экономика и устойчивое развитие территории западной части нынешнего Башкортостана уфимский Белый дом вовсе не интересуют.Экономическое развитие этих территорий еще со времен Муртазы Рахимова у башкирских властей в приоритете не находилось — по причине того, что здесь проживает татарское население. В приоритете были инфраструктурные проекты на юго-востоке республики. Поэтому мы никогда не слышали о специальных программах по развитию этой части РБ, зато всегда услышим о необходимости развивать Зауралье и северо-восток. Западная часть РБ была и остается территорией-донором, поставляющей основную долю производимой в регионе сельхозпродукции (а мы не будем забывать, что Башкортостан — один из лидеров в сельском хозяйстве), и базой нефтедобывающей промышленности. Последнее особенно разительно подчеркивает отличие от соседнего Татарстана, где нефтедобывающие районы не испытывают серьезных проблем в плане денег на инфраструктурные и социальные проекты. А теперь стараниями башкирских чиновников запад РБ стал еще и донором по части пополнения численности башкирского этноса: по всем фронтам идет активная политика башкиризации татар, которая не думает останавливаться ни на секунду.Поэтому налаживание мостов (в прямом и переносном смысле) между населением по обе стороны реки Ик воспринимается идеологами башкиризации как препятствие для реализации их планов. А сейчас именно такие люди оказывают влияние на внутреннюю политику в Башкортостане.В том, что уфимские татары как субъект политики сейчас находятся в тяжелом кризисе, виноват, в том числе, и Татарстан, который практически не помогал тогда, когда татарское национальное движение было сильным, а наоборот предпочитал дистанцироваться от происходящих событий, наблюдая за всеми процессами со стороны, а то и вовсе временами пытаясь вести сепаратные переговоры с рахимовским режимом под эгидой отстаивания общих интересов республик. Но естественно Муртаза Рахимов взятые на себя устные обязательства никогда не выполнял, предпочитая выступать в роли "своего" для федерального центра. В конечном итоге Татарстан вечно оказывался в дураках — кидая как своих соотечественников, так и не добиваясь успехов и в деле отстаивания федералистских интересов.Поэтому ясно и сейчас: никакой перезагрузки не будет. Не надо тешить себя иллюзиями и тем более верить разного рода заказным материалам в ряде изданий Татарстана, где не только подмахивают Радию Хабирову, но и говорят о некоем "налаживании сотрудничества". Татарофобская национальная политика, поддерживаемая ныне Радием Хабировым, имеет давние корни. Они возникли не вчера, и не сегодня. И сам Радий всегда неизменно опирался на башкирские организации, башкирский электорат и поддерживал башкир как в политическом, так и в этнокультурном плане. И этот "фирменный стиль" поддерживают и его подчиненные (эпизод с начальником государственно-правового управления Администрации главы РБ Азатом Галиным это ярко показывает). Ни кейс с запрещенной ныне организацией "Башкорт", ни дело Дильмухаметова ни в коем случае не должны вводить в заблуждение. Они все случились именно потому, что эти два случая никак не вписываются в контролируемый властями башкирский национализм и не имели ярко выраженного антитатарского характера.Продолжение политики башкиризации, назначение вице-премьером Азата Бадранова, который покровительствует "башкирским миссионерам"... Всё идет в прежнем русле. Любая "перезагрузка" воспринимается в Уфе как слабость, после чего начинается новый нажим.В свете полного провала с проектом написания "Стратегии развития татарской нации" на примере Башкортостана может быть только одна стратегия — не прогибаться. Жизнь в России всегда жестока, а в путинской России вдвойне. Здесь, как говорил виновник нынешних условий, "слабых всегда бьют".Прогнешься — и по тебе проедутся катком.Эти слова относятся как к властям Татарстана, так и ко всей татарской нации — и особенно к татарам, проживающим в Башкортостане.