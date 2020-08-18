Сергей Жуков — член БашСПЧ. В целом, это были самые подлые выборы местных депутатов в моей истории.Я победил! И победил только благодаря мощнейшей поддержке жителей «Северного» микрорайона, именно ВЫ переломили заранее спланированные фальсификации.Я благодарю избирательную комиссию №1497 (5 школа) за честный ход голосования. Ведь из двух избирательных участков только у вас были реальные цифры.Мой округ был поделен на два избирательных участка и на втором №1491 (Библиотека в Улыме) было все абсолютно иначе.С первого дня результаты голосования разнились на участках очень сильно:— если Библиотека показывала явку 17 человек, то 5 школа- отражала 0!;Итог предварительного голосования, это все дни за исключением 13 сентября:— Библиотека: 119 человек проголосовало за кандидатуру от Единой России и 49 человек проголосовали за меня.— 5 школа: 72 за кандидата от Единой России и 76 за меня. Почему такая маленькая разница в отличии от библиотеки?Настораживает огромный процент голосования вне помещения две трети голосов пришло в ящиках с улицы.Кандидаты из моей команды имеют очевидные, аналогичные перекосы:— из 260 проголосовавших, 199 проголосовали досрочно!!!, 80 проголосовали в пятницу!(что за бред, весь день шел ливень?), при этом в субботу явка составила около 30, а в день голосования пришло всего 60.— два кандидата имели системных оппонентов из руководящего состава выдвигающегося от Единой России, результаты их досрочного голосования составили 350 голосов досрочно, из них 250 голосовали именно в дождливую пятницу!На всех участках нашей команды явка в дождливую пятницу превысила явку единого дня голосования 13 сентября, на некоторых в несколько раз!!! Именно в этот день от сотрудников предприятий поступали сообщения, что им выдали установки прийти на выборы и отчитаться об этом. «…Нас как обычно на работе попросили убедительно сходить и отчитаться!» написал один из жителей в комментариях под моим постом и приложил скриншот из рабочего чата.В дождливую пятницу на всех наших участках была аномально высокая явка, и именно этот инструмент власть применила в подтасовке результатов выборов.На моем избирательном участке в Библиотеке появился бюллетень на котором не было печати и подписи членов избирательной комиссии, при этом член участковой комиссии достал печать и решил сделать из недействительного документа! действительный(хотя печати проставляются до начала выборов). После сделанного замечания моим наблюдателем, члены избирательной комиссии начали «копать» под моего наблюдателя и пытались снять с выборов с формулировкой «вы вводите комиссию в заблуждение не указав место работы в уведомлении о назначении наблюдателем». У комиссии не удалось снять моего наблюдателя по нулевым основаниям и тогда, документ имеющийся только в распоряжении членов избирательной комиссии был опубликован в открытом доступе на стене одной из Благовещенских «цифровых помоек». Это была иллюстрация наличия ИДИОТОВ при власти!Я был вынужден вызвать сотрудников полиции на избирательный участок и теперь этим вопросом будет заниматься Следственный комитет, а один из членов комиссии принял на свой счет мою характеристику ИДИОТСКОМУ поступку, и надеюсь, постарается доказать, что ИДИОТ был точно не он, в суде. «С такими друзьями, врагов не надо» однажды сказал Радий Хабиров.Выборы были по-настоящему жаркими.Я ПОБЕДИЛ И СТАЛ ДЕПУТАТОМ БЛАГОДАРЯ ЖИТЕЛЯМ СЕВЕРНОГО, которые обеспечили перевес перед оппонентом в 4 раза! Все «накачки голосов» и скандалы на участке в Библиотеке, разбились о единство жителей микрорайона, который меня поддержал по настоящему, а не в пакетах с досрочным голосованием.Мне очень жаль, что жители Благовещенска оказались такими равнодушными к судьбе своего города, моя первая цель была пройти именно командой, и то, что я стал депутатом один, полностью обнуляет победу.