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«Это были самые подлые выборы местных депутатов в моей истории»

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Сергей Жуков — член БашСПЧ. В целом, это были самые подлые выборы местных депутатов в моей истории.

«Это были самые подлые выборы местных депутатов в моей истории»


Я победил! И победил только благодаря мощнейшей поддержке жителей «Северного» микрорайона, именно ВЫ переломили заранее спланированные фальсификации.

Я благодарю избирательную комиссию №1497 (5 школа) за честный ход голосования. Ведь из двух избирательных участков только у вас были реальные цифры.

Мой округ был поделен на два избирательных участка и на втором №1491 (Библиотека в Улыме) было все абсолютно иначе.

С первого дня результаты голосования разнились на участках очень сильно:

— если Библиотека показывала явку 17 человек, то 5 школа- отражала 0!;

Итог предварительного голосования, это все дни за исключением 13 сентября:

— Библиотека: 119 человек проголосовало за кандидатуру от Единой России и 49 человек проголосовали за меня.
— 5 школа: 72 за кандидата от Единой России и 76 за меня. Почему такая маленькая разница в отличии от библиотеки?

Настораживает огромный процент голосования вне помещения две трети голосов пришло в ящиках с улицы.
Кандидаты из моей команды имеют очевидные, аналогичные перекосы:

— из 260 проголосовавших, 199 проголосовали досрочно!!!, 80 проголосовали в пятницу!(что за бред, весь день шел ливень?), при этом в субботу явка составила около 30, а в день голосования пришло всего 60.

— два кандидата имели системных оппонентов из руководящего состава выдвигающегося от Единой России, результаты их досрочного голосования составили 350 голосов досрочно, из них 250 голосовали именно в дождливую пятницу!

На всех участках нашей команды явка в дождливую пятницу превысила явку единого дня голосования 13 сентября, на некоторых в несколько раз!!! Именно в этот день от сотрудников предприятий поступали сообщения, что им выдали установки прийти на выборы и отчитаться об этом. «…Нас как обычно на работе попросили убедительно сходить и отчитаться!» написал один из жителей в комментариях под моим постом и приложил скриншот из рабочего чата.

В дождливую пятницу на всех наших участках была аномально высокая явка, и именно этот инструмент власть применила в подтасовке результатов выборов.

На моем избирательном участке в Библиотеке появился бюллетень на котором не было печати и подписи членов избирательной комиссии, при этом член участковой комиссии достал печать и решил сделать из недействительного документа! действительный(хотя печати проставляются до начала выборов). После сделанного замечания моим наблюдателем, члены избирательной комиссии начали «копать» под моего наблюдателя и пытались снять с выборов с формулировкой «вы вводите комиссию в заблуждение не указав место работы в уведомлении о назначении наблюдателем». У комиссии не удалось снять моего наблюдателя по нулевым основаниям и тогда, документ имеющийся только в распоряжении членов избирательной комиссии был опубликован в открытом доступе на стене одной из Благовещенских «цифровых помоек». Это была иллюстрация наличия ИДИОТОВ при власти!

Я был вынужден вызвать сотрудников полиции на избирательный участок и теперь этим вопросом будет заниматься Следственный комитет, а один из членов комиссии принял на свой счет мою характеристику ИДИОТСКОМУ поступку, и надеюсь, постарается доказать, что ИДИОТ был точно не он, в суде. «С такими друзьями, врагов не надо» однажды сказал Радий Хабиров.

Выборы были по-настоящему жаркими.

Я ПОБЕДИЛ И СТАЛ ДЕПУТАТОМ БЛАГОДАРЯ ЖИТЕЛЯМ СЕВЕРНОГО, которые обеспечили перевес перед оппонентом в 4 раза! Все «накачки голосов» и скандалы на участке в Библиотеке, разбились о единство жителей микрорайона, который меня поддержал по настоящему, а не в пакетах с досрочным голосованием.

Мне очень жаль, что жители Благовещенска оказались такими равнодушными к судьбе своего города, моя первая цель была пройти именно командой, и то, что я стал депутатом один, полностью обнуляет победу.






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  • 1 | 15.09.2020, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
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«Это были самые подлые выборы местных депутатов в моей истории»
=========================================
Я вот задумался: А чёйта у нас в РФии все так ху(зачеркнуто) хреново, мала-мало погуглил и вот что надыбал:
Территория современной России испокон времен называлась тартарией, а слово Тартар в древнегреческой мифологии означало Ад, темница для проклятых, глубочайшая бездна.
Это географическое название России в картографии сохранилось вплоть до 1970 годов!
То бишь, по всем признакам мы живем в Аду…



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  • 2 | 15.09.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Выборы при Советской власти, выборы сегодняшнего времени - приятная забава и для власти, и для народа.

При нынешней системе управления страной, выборы - это декорация, которая призвана показать и доказать всему миру, что РФ демократическое государство. Уже много лет правители и народ играют в эту игру под названием "выборы".



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  • 3 | 15.09.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Только при подлых выборах этот кандидат смог пробиться в депутаты. Подлые выборы подкинули людям своего подлеца.



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  • 4 | 15.09.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Навальный захотел вернуться в Россию
15 сентября 2020, 03:06
Алексей Навальный захотел вернуться в Россию. Он заявил об этом немецкому прокурору, передает The New York Times со ссылкой на источники в службе безопасности, передает Лента.

Блогер планирует вернуться домой, как только выздоровеет.

«Он не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело», — приводит газета слова собеседника. По его словам, Навальный полностью осознает свое состояние. Также он в курсе, что произошло с ним, и где он находится.

Источник отметил, что Навальный в разговоре с прокурором заявил об отказе сотрудничать с Россией, которая предлагала Германии провести совместное расследование случившегося.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Если бы Травальный считал, что его траванули власти РФ, то никогда бы не стал давать им вторую попытку! Значит прекрасно знает, что власти РФ здесь не при чём, а разбираться он приедет в РФ со своими "соратниками"! Вся оппа - это пауки в банке! Очень Опытный



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  • 5 | 15.09.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Рассуждать о выборах, что не верю, что в пятницу в дождь ( кстати, в Уфе он пошёл только после обеда, а сильно разошёлся уже после 17 часов) люди пришли массово голосовать, только воздух сотрясать, потому что это можно объяснить тем, что люди не хотели отвлекаться на выборы в выходные и заскочили на участок попутно! Бюллетень без печати и подписи, на который потом хотели их поставить, - серьёзное нарушение, но явно не специально сделанное, просто при постановке печати и подписи два бюллетеня скорее всего слиплись, из-за одного бюллетеня не стали бы заморачиваться, так как один бюллетень погоды не сделает! Так что в основном в статье художественный либерастный визг! Очень Опытный



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  • 6 | 15.09.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Я победил!
_______________________________________
Ну что там, сколько еще выборов до хорошей кормушки осталось?



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  • 7 | 15.09.2020, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Бюллетень без печати и подписи, на который потом хотели их поставить, - серьёзное нарушение, но явно не специально сделанное
__________________________________________________________
Как же, это сам Путин прислал бюллетень без печать и приказал чтобы вбросили



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  • 8 | 15.09.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Алексей Навальный захотел вернуться в Россию.
_________________________________________________
Млять, так весь чай на него переведем.



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  • 9 | 15.09.2020, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 15.09.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Алексей Навальный захотел вернуться в Россию.
_________________________________________________
Млять, так весь чай на него переведем.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
----Слышь ты, .....удила,вот пока есть такие как ты и тебе подобные-вот до тех пор и будут травить и убивать, и гнобить не только таких как Навальный,но и всех нас и в том числе тебе подобных...к сожалению.



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  • 10 | 15.09.2020, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы Травальный считал, что его траванули власти РФ, то никогда бы не стал давать им вторую попытку! Значит прекрасно знает, что власти РФ здесь не при чём, а разбираться он приедет в РФ со своими "соратниками"! Вся оппа - это пауки в банке! Очень Опытный
——————————
Власти мелко ссутся и жидко срутся при опусах Навального, а это уже хорошо. Власть предержащие уже настолько обнаглели от своей безнаказанности, что до вызревания ситуации осталось всего ничего. Все, повторюсь все понимают, что экологические или любые другие требования очень быстро переходят в состояние экономические, а затем сразу в политические. И сколько не раз проходили это, а воз и ныне там. Не стоит играть с большинством, оно утрется и затопчет.



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  • 11 | 15.09.2020, 13:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15106 | Рейтинг: -2159,4
ЕДГ. Проект «Умное голосование». Результат – менее 1%

Организаторы «УГ» заявляли о намерении получить мандаты не менее чем для 25% кандидатов из своих списков. Результат – менее 1%.

Модель стратегии такого голосования заключается в том, чтобы поддерживать кандидатов, которые не являются выдвиженцами «Единой России», но имеют при этом шансы на выигрыш. Поэтому в списках «УГ» много кандидатов, которые с успехом избирались и без «помощи». Часть из них ещё в ходе предвыборной кампании попросили исключить свои имена из списков «УГ» и заявили о попытках примазаться к ним как к успешным политикам.

О желании быть вычеркнутым из списков «Умного голосования» заявил кандидат в депутаты Горсовета Новосибирска от ЛДПР, действующий депутат Евгений Лебедев.

В Новосибирской области исключить себя из списков «УГ» потребовал депутат Вадим Агеенко, который уже четырежды избирался в Заксобрание.

С учётом результатов, «УГ» для кандидатов сыграло отрицательную роль: после включения в списки проиграли даже те, кто мог бы и выиграть. «УГ» им не помогло, а помешало.
Очевидно, что и власти не было никакого резона мешать «УГ»: напротив, включение в списки сильных соперников «Единой России» помогло победить кандидатам от власти.

Кандидат в депутаты Заксобрания Челябинской области от ЛДПР Константин Киреев подал в Люблинский районный суд Москвы иск с требованием удалить свое имя из списка «Умного голосования». Киреев считает, что в прошлом году проиграл муниципальные выборы из-за того, что был включен в «УГ».

Что до прошедших кандидатов из списков «УГ», то они и без этого достаточно известны и авторитетны в своих городах или округах. Например, Сергей Бойко в Новосибирске ведёт активную политическую деятельность, а до ухода в политику был бизнесменом. Тот же Бойко признавался, что в списках «УГ» есть жулики и бандиты.



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  • 12 | 15.09.2020, 13:17 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15106 | Рейтинг: -2159,4
АРМАГЕДДОНЫЧ

Как не надо делать. Почему «Умное голосование» провалилось

Небывало высокое количество фейков и провокаций инициировала оппозиция. А ведь лозунг стратегии «Умного голосования» на официальном сайте обещает: "Мы разные, но у нас одна политика — мы против монополии «Единой России»…". В свете последних событий, к такому лозунгу остаётся добавить: "…мы создадим свою монополию!".
Как бы ни старалась оппозиция, не смогла найти нарушений у власти. Поэтому пошла вовсе тяжкие – сама попыталась эти нарушения сфальсифицировать и сама же на этих фальсификациях и попалась.

Итак, топ-5 провалов оппозиции:

1. Иркутская область. Штаб Щапова попался на вбросе фейковых платёжек о повышении тарифов, на скупке голосов и на привлечении ботов;

2. Новосибирск. Глава местной «Справедливой России» задержан при попытке получить взятку за отказ от организации провокаций;

3. Липецк. Активист Навального попытался выдать драку из-за женщины за нападение по политическим мотивам, но был раскрыт;

4. Кострома: «Голос» выдает за организованный подвоз на голосование обычный автобус;

5. Ростов-на-Дону: Комиссия выдала два бюллетеня женщине вместо трёх (в Ростове-на-Дону проходят выборы губернатора Ростовской области плюс муниципальные выборы по смешанной системе), наблюдатель от КПРФ решил, что это попытка вброса и вызвал полицию.


А оппозиции хочется напомнить слова великого Махатма Ганди: "Хочешь изменить мир - начни с себя".



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  • 13 | 15.09.2020, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
моя первая цель была пройти именно командой, и то, что я стал депутатом один, полностью обнуляет победу.
---------------------
теперь Сергей Жуков просто обязан голову сложить в борьбе за счастье народа, ведь не из-за карьерных побуждений он избирался. и не в поисках лучшей жизни/



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  • 14 | 15.09.2020, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
И сколько не раз проходили это, а воз и ныне там. Не стоит играть с большинством, оно утрется и затопчет.
______________________________________________________
Надеюсь большинству хватит мозгов не быть баранами и не разрушать в очередной раз собственное государство на радость заклятым партнерам, под воздествием агитации говноблогеров и прочей оппозиционной шелупени.



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  • 15 | 15.09.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А оппозиции хочется напомнить слова великого Махатма Ганди: "Хочешь изменить мир - начни с себя".
__________________________________________________
Я хочу им пожелать путешествовать по всему миру, как Махатма Ганди - в сопровождении любимой козы, чтобы пить только её молоко, а не как Лехаим, что попало во всяких рыгаловках.



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  • 16 | 15.09.2020, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 15.09.2020, 13:17 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15106 | Рейтинг: -2158,9

АРМАГЕДДОНЫЧ

Как не надо делать. Почему «Умное голосование» провалилось
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---Весь этот бред,тобою описанный никому не интересен,а умное голосование на возымело эффекта по простой и банальной причине-это колоссальные подтасовки результатов на избирательных участках,а что не получилось там,то доделали в ТИКах и далее и не морочь голову ни себе ни люДям.



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  • 17 | 15.09.2020, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Со времен осужденного по уголовной статье бывшего главы Кушнаренково Юсупова Алмаза, Ахметовским сельсоветом командует Зиля Ялаева. За годы непосильного труда она совершила массу правонарушений, а по сути преступлений.
За время депутатства нынешний глава Ахметовского сельсовета в течении двух депутатских сроков даже для своих избирателей - округ №6 Медведеровский, куда входят с. Медведерво и с.Канлы абсолютно НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛА.
-Дороги вы сами ремонтировали, собирали деньги по дворам, а в то время депутат этого округа Апкаримов Парвазетдин настойчиво добился выделения денег из дорожного фонда Башкирии - более 1 млн. 560 тысяч руб. и сделал дорогу на ул.Центральная и въезд с.Канлы. А ведь он простой депутат, не глава СП.
- сколько ламп освещения она установила в с.Медведерово? Ни одного!
За время нахождения на должности главы Ахметовского сельсовета ваш депутат умудрилась:
1) разобрать двух этажное здание в с.Кувыково, где были расположены: администрация сельсовета, почта, Сбербанк, библиотека, узел связи, медпункт и общежитие, где проживали местные граждане и продать. А ведь это здание принадлежало Ахметовскому сельсовету! А в кассу Ахметовского сельсовета ни копейки от продажи не поступило.
2) самовольно разобрала здание школы с.Кувыково и все стройматериалы присвоила себе. При этом также в кассу Ахметовского сельсовета не поступило ни копейки.
Это здание можно было отдать нуждающимся жителям с.Кувыково.
3) Подарила своему мужу Ринату пришкольный участок площадью более 60 соток!, якобы для садоводства. Хотя рядом находятся бесхозные несколько сот гектаров плодового совхоза
4) Подарил этот пришкольный участок своему мужу с МОГИЛОЙ , ОГРАЖДЕНИЕМ, ОБЕЛИСКОМ Попова, первого председателя колхоза с.Кувыково. Какое кощунство!
5) Подарила исправный трактор МТЗ-80, который принадлежал Ахметовскому сельсовету, главе Старотукмаклинского сельсовета. И снова в кассу не поступило ничего.
6) приобрела за бюджетные 500000(пятьсот тысяч )рублей пожарную машину., без регистрационных документов! То есть на ней нельзя ездить! Произошло очередное воровство бюджетных денег. Вот как Ваш депутат и действующий глава Ахметовского сельсовета печется о вашей пожарной безопасности! Для нее пусть все горит синим пламенем, а ей хоть бы что.
7) А сколькими гектарами нашего сельсовета пользуются чужие люди, вывозят в Чекмагушевский и другие районы сено. А для местных жителей нет сенокосных угодий - все роздано своим нужным людям, которые и арендную плату в бюджет сельсовета не платят.
8) а сколько асфальтированных дорог кончали большегрузные машины , ворующие ПГС из карьеров Ахметовского сельсовета и других с/с.
Только вмешательство депутата Филина Сергея, Апкаримова Парвазетдина и других активных граждан, заставили отремонтировать дороги.
Можно еще продолжить, но думаем этого достаточно понять какой она депутат и нынешний глава Ахметовского сельсовета.
И вот такая криминальная Зиля Ханум вновь пробирается во власть. В избирательных бюллетенях на выборах 13 сентября 2020г. сверкает фамилия Ялаева. Такому произволу потворствует печально известный следователь МСО Дюртюли СК СУ РФ по РБ Яппаров Ильдар. Именно он укрывал и укрывает преступления земляков своей матери Ф.Яппаровой, уроженки с.Ахметово.
А фейковый глава Кушнаренково Руслан Гизатуллин, увлеченный личным обогащением, тоже стремясь сохранить на посту Ялаеву, приезжал перед выборами в сёла Ахметовского с/совета и убеждал членов УИК и подхалимов из числа местных граждан голосовать только за Ялаеву Зилю Авлияровну.





Чтобы уверенно победить на выборах эта госпожа подключила одну владелицу магазина, свою подружку в Канлах Кильмухаметову Ансию. Она, запугивая односельчан, заставляла отдать голоса Ялаевой. Бизнеследи под видом подвоза людей к магазину, на личной «Ниве» фактически их направляла голосовать в избирательный участок №2459 рядом с личной торговой точкой. Явно преступив закон, Ялаева с помощью Кильмухаметовой пыталась выиграть выборы в этом округе.
Увы, номер не прошел.



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  • 18 | 15.09.2020, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Сергей Жуков — член БашСПЧ.
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И кто это такой, одному богу известно. Как за вас голосовать, если вас никто не знает,? Про тебя несчастного даже Кухарка только сегодня узнала, что говорить про рядовых избирателей? Я так вообще ни про какие выборы не слышал, может местные либерасты дружно проголосовали, асеньки?



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  • 19 | 15.09.2020, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
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почему не ставите комментарий о выборах в ахметовском сельсовете кушнаренковского районе?



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  • 20 | 15.09.2020, 14:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69191 | Рейтинг: +11816,8
Эт ты зря))) я у него давно забанена в ФБ



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