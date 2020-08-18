А что на самом деле стало с данными крепостных?

Министерство цифрового развития Башкортостана уничтожило данные о 1,5 млн поездок на сайте «Дорога 02».Как сообщил в эфире «Эха» министр цифрового развития и государственного управления РБ Геннадий Разумикин, данные сайта «Дорога 02» — сервиса выдачи цифровых автопропусков во время действия периода самоизоляции, были уничтожены. В заявлении нужно было указать точную причину и срок прерывания режима самоизоляции, время выезда из дома и возвращения домой.— Все данные уничтожены. Собрана комиссия и уничтожены. Было около 400 тысяч пользователей сайта за месяц, больше полутора миллионов поездок.В апреле для поездок необходимо было ежедневно регистрироваться на портале «Дорога 02». На саму поездку должно было уходить не более 90 минут. С 20 апреля администрация региона разрешила выезжать лишь два раза в неделю. Однако уже 25 апреля поездки в сад и на дачу вывели в отдельный режим, не ограничивая количество поездок.Напомним, что режим самоизоляции в Башкирии завершили 11 мая, в этот же день был деактивирован сайт «Дорога 02».