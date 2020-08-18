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А что на самом деле стало с данными крепостных?

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Министерство цифрового развития Башкортостана уничтожило данные о 1,5 млн поездок на сайте «Дорога 02».

А что на самом деле стало с данными крепостных?


Как сообщил в эфире «Эха» министр цифрового развития и государственного управления РБ Геннадий Разумикин, данные сайта «Дорога 02» — сервиса выдачи цифровых автопропусков во время действия периода самоизоляции, были уничтожены. В заявлении нужно было указать точную причину и срок прерывания режима самоизоляции, время выезда из дома и возвращения домой.

— Все данные уничтожены. Собрана комиссия и уничтожены. Было около 400 тысяч пользователей сайта за месяц, больше полутора миллионов поездок.

В апреле для поездок необходимо было ежедневно регистрироваться на портале «Дорога 02». На саму поездку должно было уходить не более 90 минут. С 20 апреля администрация региона разрешила выезжать лишь два раза в неделю. Однако уже 25 апреля поездки в сад и на дачу вывели в отдельный режим, не ограничивая количество поездок.

Напомним, что режим самоизоляции в Башкирии завершили 11 мая, в этот же день был деактивирован сайт «Дорога 02».

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 16.09.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Однако уже 25 апреля поездки в сад и на дачу вывели в отдельный режим, не ограничивая количество поездок.
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Я думаю, что руководству Министерства цифрового развития сраны башкир, следовало бы сначала заняться своим умственным развитием, а уже потом претендовать на столь высокие и ответственные должности...



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