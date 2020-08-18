Как сообщил в эфире «Эха» министр цифрового развития и государственного управления РБ Геннадий Разумикин, данные сайта «Дорога 02» — сервиса выдачи цифровых автопропусков во время действия периода самоизоляции, были уничтожены. В заявлении нужно было указать точную причину и срок прерывания режима самоизоляции, время выезда из дома и возвращения домой.
— Все данные уничтожены. Собрана комиссия и уничтожены. Было около 400 тысяч пользователей сайта за месяц, больше полутора миллионов поездок.
В апреле для поездок необходимо было ежедневно регистрироваться на портале «Дорога 02». На саму поездку должно было уходить не более 90 минут. С 20 апреля администрация региона разрешила выезжать лишь два раза в неделю. Однако уже 25 апреля поездки в сад и на дачу вывели в отдельный режим, не ограничивая количество поездок.
Напомним, что режим самоизоляции в Башкирии завершили 11 мая, в этот же день был деактивирован сайт «Дорога 02».
Эхо Москвы
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А что на самом деле стало с данными крепостных?
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