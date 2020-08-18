Не выборы: Ни честные, ни открытые

По предварительным данным ЦИК Башкортостана, после ввода всех протоколов участковых избирательных комиссий в систему ГАС "Выборы" явка избирателей на территории республики на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления (МСУ) составила 52,28 %. Среди городских округов явка составила 31,39%, средний процент явки среди муниципальных районов — 64,42%. Рекордсмены по явке — Благоварский (85,32%) и Татышлинский (84,68%) районы, и город Сибай — 61,98%.По тем же данным ЦИК республики, лидирует на выборах депутатов МСУ партия "Единая Россия", набравшая 70,21% голосов избирателей. КПРФ получила 4,42%, ЛДПР — 2,93%, Российская экологическая партия "Зеленые" — 1,79%, Патриоты России — 1,73%, "Справедливая Россия" — 1,67%, "Партия Роста" — 1,19%, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" — 1,13%, "Гражданская Платформа" — 0,60%, "Яблоко" — 0,06%. Остальные14,27% голосов распределились между кандидатами-самовыдвиженцами."Единая Россия" уже отрапортовала, что с учетом самовыдвиженцев — сторонников партии она получит более 80% мест в новых составах районных, городских и сельских Советов."Это дает надежду, что управленческая команда, которая сегодня в районах и городах работает, получит поддержку аналогичного депутатского корпуса", — заявил руководитель регионального исполкома "ЕР" Рустем Ахмадинуров.В ближайшие дни территориальные избирательные комиссии должны распределить количество депутатских мандатов в новых составах Советов, полученных партиями по единым муниципальным округам. Победители в одномандатных округах, в основном, уже определены.Независимые наблюдатели зафиксировали многочисленные грубые нарушения во время голосования. Особенно большой поток таких сообщений шел из Нефтекамска, где по партийным спискам баллотировалась в горсовет команда партии "Яблока", объединившая многих известных в городе гражданских активистов.По предварительным данным, на 4 часа утра 14 сентября, большинство голосов при голосовании по единому городскому округу получили "единороссы", набравшие 59,19%. Второе место заняли коммунисты, набравшие 15,13% голосов. Чуть больше 6% набрали ЛДПР и "Справедливая Россия". Оппозиционное "Яблоко" получило 4,52% голосов.— Эти выборы нельзя назвать ни открытыми, ни честными, — заявил "Idel.Реалии" региональный координатор движения "Голос" Ренат Факиев, руководивший в прошедшие дни работой независимых наблюдателей в Нефтекамске. — Большинство избирательных комиссий в той или иной форме не соблюдали принципы открытости и гласности. Нашими наблюдателями были зафиксированы многочисленные грубые нарушения процедуры голосования. Уже очевидно, что часть данных была сфальсифицирована во время проведения досрочного голосования. У нас остались большие вопросы к данным по явке избирателей, по выдаче бюллетеней именно во время досрочного голосования с 2 по 12 сентября. Не случайно на многих участках перед началом подсчета голосов нашим наблюдателям не давали ознакомиться со списками избирателей, проверить журналы выдачи бюллетеней за эти дни. Из-за этого на некоторых участках в городе — №№ 498, 499 — подсчет голосов приостанавливался на несколько часов. Иные же комиссии, как например, на УИК № 479,просто убегали от наблюдателей, даже не составив протокол.Активист уверен, что все эти нарушения самым существенным образом повлияли на общие итоги выборов в Нефтекамске.— Мы еще будем детально анализировать все произошедшее на участках, но обращу внимание, что даже при таком противодействии, даже при таких нарушениях местное "Яблоко" даже по официальным данным получило по партспискам 4,52% голосов. Если бы выборы были честными, я уверен, что "Яблоко" преодолело бы пятипроцентный барьер и, скорее всего, было бы представлено в новом составе нефтекамского горсовета, — сказал Ренат Факиев.— Власти вновь сделали все, чтобы не дать пройти в местные представительные органы никаким мало-мальски оппозиционным кандидатам. Мы видели это в случае "Яблока" в Нефтекамске, активистов КПРФ в Стерлитамаке, Руслана Нуртдинова в Чекмагуше, и на других примерах. Разумеется, была, как обычно,использована полная гамма приемов "черных технологий", и старых, и новых. В полной мере были применены особенности многодневного голосования, которое уже так пагубно сказалось на самом институте выборов во время голосования по поправкам к Конституции. Все это дало возможность власти провести тех кандидатов, которых заранее подобрали и согласовали в администрациях, — прокомментировал предварительные итоги выборов политтехнолог Андрей Потылицын.Отмечая рост в последние месяцы гражданской активности в республике на экологической почве, эксперт предположил, что он будет оказывать существенное влияние на внутриполитические процессы.— Экологические протесты быстро политизируются и это неизбежно, поскольку претензии населения предъявляются, наряду с промышленниками и органам власти. Если бы подъем гражданской активности произошел в республике на полгода-год раньше, то совершенно не исключено, что картина итогов выборов в местные Советы была бы существенно иной. И выдвижение кандидатов проходило бы иначе, и партии, тяготеющие к оппозиционности, вели бы себя тоже по-иному; обструкция общества в отношении кандидатов от власти бы куда мощнее. Впрочем, я полагаю, что этот рост гражданской активности в республике продолжится, и этот фактор еще может оказать серьезное влияние на грядущую кампанию по выборам в Госдуму, — подытожил эксперт.