Курултаевских дармоедов станет еще больше

В парламенте Башкирии увеличили количество оплачиваемых депутатов.Изменения в региональный закон “О Государственном собрании – Курултае Республики Башкортостан” были внесены парламентариями 10 сентября, указано на официальном портале правовой информации. Документ подразумевает увеличение количества числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе с 23 до 24 человек.Депутат законодательного собрания республики Дмитрий Чувилин в разговоре с журналистом “Эха” предположил, что новое место может быть предусмотрено для бывшего вице-мэра Уфы Салавата Хусаинова, который одержал победу на довыборах в Курултай, прошедших на прошлой неделе.“Возможно, запланировали поставить его на должность председателя или его заместителя одного из комитетов госсобрания”, – рассказал политик.Руководитель исполкома регионального отделения партии “Единая Россия” Рустем Ахмадинуров также сообщил, что такой сценарий возможен. Выборы завершились 13 сентября, на 3 дня позднее, чем были приняты изменения, но, по словам Ахмадинурова, законодатели могли заранее увеличить количество оплачиваемых депутатских мандатов для одного из кандидатов от “Единой России”. Напомним, Салават Хусаинов избирался в Новиковском округе, где по предварительным данным ЦИК Башкирии получил почти 70% голосов. Также мандат разыгрывался в Металлургическом округе. Там победу одержал экс-глава Чишминского района Флюр Уразметов.“Кто-то из них имел шансы получить достаточное количество голосов и пройти [в парламент]. Они оба опытные деятели”, – добавил Рустем Ахмадинуров.Руководитель регионального исполкома “Единой России” не стал комментировать информацию о назначении именно Хусаинова на оплачиваемое место в парламенте, сославшись на планируемое обсуждение этого вопроса на заседании фракции в четверг, 17 сентября. Как передает издание “Коммерсантъ”, изменения в закон о госсобрании республики были приняты депутатами с помощью заочного голосования.