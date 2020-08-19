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Курултаевских дармоедов станет еще больше

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В парламенте Башкирии увеличили количество оплачиваемых депутатов.

Курултаевских дармоедов станет еще больше


Изменения в региональный закон “О Государственном собрании – Курултае Республики Башкортостан” были внесены парламентариями 10 сентября, указано на официальном портале правовой информации. Документ подразумевает увеличение количества числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе с 23 до 24 человек.

Депутат законодательного собрания республики Дмитрий Чувилин в разговоре с журналистом “Эха” предположил, что новое место может быть предусмотрено для бывшего вице-мэра Уфы Салавата Хусаинова, который одержал победу на довыборах в Курултай, прошедших на прошлой неделе.

“Возможно, запланировали поставить его на должность председателя или его заместителя одного из комитетов госсобрания”, – рассказал политик.

Руководитель исполкома регионального отделения партии “Единая Россия” Рустем Ахмадинуров также сообщил, что такой сценарий возможен. Выборы завершились 13 сентября, на 3 дня позднее, чем были приняты изменения, но, по словам Ахмадинурова, законодатели могли заранее увеличить количество оплачиваемых депутатских мандатов для одного из кандидатов от “Единой России”. Напомним, Салават Хусаинов избирался в Новиковском округе, где по предварительным данным ЦИК Башкирии получил почти 70% голосов. Также мандат разыгрывался в Металлургическом округе. Там победу одержал экс-глава Чишминского района Флюр Уразметов.

“Кто-то из них имел шансы получить достаточное количество голосов и пройти [в парламент]. Они оба опытные деятели”, – добавил Рустем Ахмадинуров.

Руководитель регионального исполкома “Единой России” не стал комментировать информацию о назначении именно Хусаинова на оплачиваемое место в парламенте, сославшись на планируемое обсуждение этого вопроса на заседании фракции в четверг, 17 сентября. Как передает издание “Коммерсантъ”, изменения в закон о госсобрании республики были приняты депутатами с помощью заочного голосования.

Эхо Москвы
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  • 1 | 17.09.2020, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Курултаевских дармоедов станет еще больше
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Им ещё и деньги платят!!!!
Сразу вспомнился анекдот :
- Пришел устраиваться завскладом один мужик нетрадиционной национальности
- Ему объяснили его должностные обязанности и назвали среднемесячный заработок.
- Мужик удивленно спросил : "А что, еще и деньги платить будут?"



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  • 2 | 17.09.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Радий Фаритовичу предлагаем внимательно рассмотреть вопрос оптимизации расходов бюджета республики, и в первую очередь, поднять решение Управления Делами Главы РБ о порядке использования служебного транспорта и привести его в действие (документ лежит под сукном и не работает, так как он затрагивает многих чиновников) . Представьте, на обслуживание чиновников задействованы 3 (три) гаража, многочисленные иномарки ( много очень премиум класса) , большое количество водителей. Количество машин , водителей не приводим , их очень много. Спрашивается, с чем это связано закрепление служебных автомобилей за заместителями министров (!), заместителями председателей госкомитетов (!!) и прочими чиновниками. Что они очень бедные! Их служебными закрепленными автомобилями утром доставляют на работу и вечером обратно домой. И эти чиновники в основном кабинетные работники. При их добротной зарплате (годовой доход 2 и более млн рублей, т.н. в месяц 180 и более тыс. руб) могли бы и должны оплачивать свои транспортные расходы сами!!! Закрепленные за ними (!) автомобили в течение дня заняты обслуживанием членов их семей или водители целыми днями спят на приколе в своих кабинах, ожидая конца рабочего дня, чтобы доставить тело домой (или по желанию "хозяина" в другие места). Мы знаем и видим, что руководители многих европейских (и не только) государств добираются на службу своим ходом (общественный транспорт, свое авто, даже велосипед). Почему у нас по другому!!!!



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  • 3 | 17.09.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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........" Как передает издание “Коммерсантъ”, изменения в закон о госсобрании республики были приняты депутатами с помощью заочного голосования..."
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Можно просто из постели не вставая управлять республикой !
Зачем мучиться вставать и тапки одевать .



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  • 4 | 17.09.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Стыд и позор. Чиновников становится больше, зарплата у них увеличивается. Посмотрите их декларации, там одни миллионеры. Судьи Конституционного суда РБ получают в год больше 5 миллионов рублей. За что? За просиживание в креслах? Еще один депутат на шею народа. Позор еще в том, что ветераны труда перестали получать пособия и до того скудные. Вначале пособия сократили на 600 рублей, а сейчас и вовсе прекратили выплату. В районном отделе Минсоцобеспечения говорят - денег нет.



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  • 5 | 17.09.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Щедрая власть ... армия воров раздувается ни по дням ,а по часам ,как и их доходы



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