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Башдепутаты мечтают проще затыкать неугодные рты

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Депутаты Курултая и Госдумы от Башкирии предлагают расширить полномочия силовых ведомств.

Башдепутаты мечтают проще затыкать неугодные рты


Депутат Госдумы от Башкирии Рамзил Ишсарин и парламент республики внесли в Думу законопроект, по которому полиция, ФСО и ФСБ могут получить право обращаться в Роскомнадзор за блокировкой сайтов, которые посчитают экстремистскими или содержащими запрещенные материалы. Об этом сообщает “Парламентская газета” Госдумы.

Основанием для обращения силовиков в Роскомнадзор будет служить заключение эксперта, данное в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, предложенный документ предлагает передать права по включению сайтов в списки экстремистских силовым ведомствам. Сейчас признать сайты распространяющими запрещенную информацию может только суд.

Документ получил отрицательный отзыв правительства России. В нем сказано, что предложение башкирских депутатов предполагает, что силовые ведомства получат полномочия, “несоразмерные степени угроз общественной безопасности, что создаст предпосылки к нарушению конституционных прав граждан”, а также, что законопроект не учитывает уже существующий досудебный порядок ограничения доступа к информации.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 17.09.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Основанием для обращения силовиков в Роскомнадзор будет служить заключение эксперта,
==================================
Я правильно понял что "эксперты" будут из полиции, ФСО и ФСБ ?!
Хочу напомнить этим "избранника" хорошую пословицу: " не рой яму, сам в неё попадешь"
А ведь попадете! Мля буду попадете!!!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 17.09.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все ,на что способен толкачевский корпус с ментовским потолком ))) У них нет понятия о бумеранге - понятие недоступное проживающим сегодняшними животами



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  • Участник
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"... полиция, ФСО и ФСБ могут получить право обращаться в Роскомнадзор за блокировкой сайтов, которые посчитают экстремистскими..."

".....Сейчас признать сайты распространяющими запрещенную информацию может только суд. ..."
========================
токмо суд....
А кто же ещё окромя суда должен их должен признать запрещенными? Не запрещенные в РФ организации "Благовещенский ОМОН" и "Рязанский сахар"?



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  • Гость
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  • 4 | 17.09.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наши депутаты оказались "Святее Папы Римского"-проявили инициативу,там где ее никто не проявляет! Наверно,учитывая опыт народного противостояния захвату БСК Куш-Тау, боясь что Народ, снова выступит единой объединенной силой против захвата природных богатств Республики!



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