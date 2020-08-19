Башдепутаты мечтают проще затыкать неугодные рты

Депутаты Курултая и Госдумы от Башкирии предлагают расширить полномочия силовых ведомств.Депутат Госдумы от Башкирии Рамзил Ишсарин и парламент республики внесли в Думу законопроект, по которому полиция, ФСО и ФСБ могут получить право обращаться в Роскомнадзор за блокировкой сайтов, которые посчитают экстремистскими или содержащими запрещенные материалы. Об этом сообщает “Парламентская газета” Госдумы.Основанием для обращения силовиков в Роскомнадзор будет служить заключение эксперта, данное в ходе оперативно-розыскной деятельности.Кроме того, предложенный документ предлагает передать права по включению сайтов в списки экстремистских силовым ведомствам. Сейчас признать сайты распространяющими запрещенную информацию может только суд.Документ получил отрицательный отзыв правительства России. В нем сказано, что предложение башкирских депутатов предполагает, что силовые ведомства получат полномочия, “несоразмерные степени угроз общественной безопасности, что создаст предпосылки к нарушению конституционных прав граждан”, а также, что законопроект не учитывает уже существующий досудебный порядок ограничения доступа к информации.