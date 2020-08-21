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Хабиров не стал говорить о грязных делах времен Муртазы

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Радий Хабиров отказался говорить о деле Игоря Изместьева.

Хабиров не стал говорить о грязных делах времен Муртазы


Во время пресс-подхода после пленарного заседания госсобрания республики одна из журналисток попросила главу Башкортостана прокомментировать возможную причастность сына экс-президента республики Муртазы Рахимова Урала к заказным убийствам.

В настоящее время пожизненный срок по данному обвинению отбывает бывший сенатор от Башкортостана Игорь Изместьев.

“Не хотел бы ничего комментировать. Это старая и довольно такая, на мой взгляд, грязная история, не хочу в это влезать. Нам есть чем заниматься”, — сказал Радий Хабиров.

Напомним, ранее сообщалось, что дело Изместьева планируется пересмотреть. причиной такого решения стало постановление ЕСПЧ, который в августе 2019 года признал, что Россия нарушила право Игоря Изместьева на справедливое судебное разбирательство и обязал государство выплатить Изместьеву 12 тысяч евро компенсации. По информации на сайте Верховного суда России, заседание, на котором будет решаться вопрос о повторном рассмотрении дела, назначено на 30 сентября. В 2010 году Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному заключению за организацию ряда убийств, покушение на сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Урала Рахимова, поджог типографии в Златоусте и попытку дать взятку сотруднику ФСБ. В 2017 году депутаты регионального Курултая Ильдар Исангулов и Рамиль Бигнов, глава парламента Константин Толкачев, глава ЦДУМ России Талгат Таджуддин, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон и главный раввин республики Дан Кричевский подписали обращение о помиловании Изместьева. В том же году с просьбой о помиловании экс-сенатора к Владимиру Путину обратилась правозащитница и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






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  • 1 | 18.09.2020, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это старая и довольно такая, на мой взгляд, грязная история...
=======================================
Тут и к гадалки не ходи: все ясно как Божий день - Изместьев был посредником между голубым-уралом и киллером(ми) и в конце концов оказался "Стрелочником". а главные заказчики убийств, и воры в особо крупных размерах,- рахимовы живут припеваючи и в ус не дуют!
Путин! Опять своих не сдаешь?!!!!



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  • 2 | 18.09.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабирьян много знает вот и молчит



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  • 3 | 18.09.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а главные заказчики убийств, и воры в особо крупных размерах,- рахимовы живут припеваючи и в ус не дуют!
Путин! Опять своих не сдаешь?!!!!
_______________________________________________________
Опять Путин. Рахимов же ваш, титульный, отец аллояр. Когда Путин появился Муртазла уже 10 лет про сювиринитет визжал, может нечего на зеркало пенять?



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  • 4 | 18.09.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..."сювиринитет..."

Суверинитет когда, в первую очередь, сам печатаешь деньги, чтобы как всякие путины тихушно как в конце 2014 в два раза обрушив впс вас не обокрали и свою армию чтоб эти деньги не отобрали открыто.
Хохлы выбрали бабу Юлю а ты стратегические бомбардировщики на металлолом а ядерные бомбы Путину сплавила и получила Лугандонию Донецк с 10митысяч убиенных. Как голосует е так и живете.
А главное не это, главное что народ даже на ошибках не учится!



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  • 5 | 18.09.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понятно, Изместьев таки из мести что-ли хотел убить Урала?



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  • 6 | 18.09.2020, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-му Изместьев и в этом случае выполнил заказ и устранил неугодного человека а остальные случайно, такие люди не ошибаются(в случае отсутствия Урала в машине) и поверьте он бы устранил если хотел этого



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  • 7 | 18.09.2020, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Суд был и вина доказана, и вопрос. Почему в это дело лезет Курултай и в частности его председатель, бигновы и все религиозные деятели? Интерес есть? Тогда какой интерес? Называйте вещи своими именами, например должны остались подследственному? Или в близких отношениях?
Или нечем заниматься? Если есть доказуема часть и прочие факты - добро пожаловать на все известные процедуры следствия. Если нет, то привяжите к одному месту веник и займитесь делом.



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  • 8 | 18.09.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
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3-й
Вор у вора украл дубинку!
Что это значит?!



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  • 9 | 18.09.2020, 13:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31725 | Рейтинг: -714,4
6 | 18.09.2020, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Суд был и вина доказана, и вопрос. Почему в это дело лезет Курултай и в частности его председатель, бигновы и все религиозные деятели? Интерес есть? Тогда какой интерес? Называйте вещи своими именами, например должны остались подследственному? Или в близких отношениях?
Или нечем заниматься? Если есть доказуема часть и прочие факты - добро пожаловать на все известные процедуры следствия. Если нет, то привяжите к одному месту веник и займитесь делом.
-------------------------
Щас вылезет овечий катышек и все разъяснит на пальцах.



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  • 10 | 18.09.2020, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Щас вылезет овечий катышек и все разъяснит на пальцах.

---------------

В смысле, Кухарка?



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5

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  • 11 | 18.09.2020, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 18.09.2020, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Щас вылезет овечий катышек и все разъяснит на пальцах.

---------------

В смысле, Кухарка?
=====================
Интеллект Зулии ограничен овечьим катышком, потому и приличных аргументов тю-тю.



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  • 12 | 18.09.2020, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 18.09.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабирьян много знает вот и молчит
==================================
Если он и не прямой участник событий, то в курсах, точно. А коль тема эта его коробит и не хочет о ней вспоминать, комментировать, то наталкивает на определённые размышления. Ну и в который раз "едросовская" пословица показывает свою живучесть- "кто старое помянет, тому глаз вон,а кто забудет тому новый вставят"

И-2



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  • 13 | 18.09.2020, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для захвата Башнефти московские рейдеры осуществили:
- оклеветали президента М.Рахимова и его сына У.Рахимова
- организовали арест сенатора Изместьева, на основании показаний зеков, которые сидят в колонии не первый год. ( Это адвоката Магницкого можно было легко убрать, а ведь сенатора не просто уничтожить; пришлось организовывать показательные взрывы в Уфе и обвинить в них Изместьева)
- перевод в Москву Радия Хабирова, главы администрации М.Рахимова
- отставка генерал-лейтенанта Диваева, он из ближайшего окружения М.Рахимова, снятый Медведевым, после назначения в Кремль Р.Хабирова.
В результате был осуществлён рейдерский захват всей Республики Башкортостан, самый грандиозный рейдерский захват в современной истории России. Отобрали все крупнейшие предприятия региона, причем, не имеет значения, в региональной собственности они находятся или в федеральной.
Результат сегодня:
- Башнефть - у АФК «Система» Москва (Роснефть уже забрала)
- ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - у Газпрома (сейчас - ГазпромНефтеХимСалават )
- ОАО «Полиэф» - у Сибура
- Башнефть-добыча - у АФК «Система» Москва (Роснефть уже забрала)
- Башкирэнерго - у АФК «Система» (недавно у них отобрали)
- Башкирнефтепродукт (более 320 АЗС) - у АФК «Система» (недавно у них отобрали)
- ОАО «Башкирская содовая компания» - в 2013 года объединили ОАО «Сода» и ОАО «Каустик» - кому это принадлежит??? ( а при М.Рахимове – принадлежало Башкирии и России)
- ООО «ТАУ НефтеХим» управляет двумя заводами - ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» и ОАО «Синтез-Каучук». Кому это принадлежит???
( а при Рахимове – принадлежало Башкирии и России)
- список можете продолжить….
Так что, Изместьев – это одна из жертв рейдерского захвата промышленности Башкирии московскими структурами.
КХЕ



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  • 14 | 18.09.2020, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Глава Ишимбайского района заочно извинился перед защитниками Куштау
Глава Ишимбайского района Башкирии Азамат Абдрахманов, который 15 августа крушил палатки активистов на горе-шихане Куштау, сегодня принес извинения, сообщил на заседании круглого стола в рамках фестиваля «Город прав» руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.
Извинения, как следовало из слов, были произнесены чиновником перед членами партии на заседании президиума регионального исполкома.

На сайте партии сообщается, что президиум рассматривал «этическое поведение» главы района.

В пресс-службе исполкома пояснили «Ъ-Уфа», что Азамат Абдрахманов участвовал в заседании президиума в режиме онлайн. «Он в очередной раз объяснил, что произошло, и извинился за свое поведение. Сказал, что не должен был так поступать и что впредь такого не повторится», — сообщили в пресс-службе исполкома.

Рустем Ахмадинуров сообщил «Ъ-Уфа», что текст извинения будет опубликован, но в каком виде, не уточнил.
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____________________________________________________________
__ А крушил палатки и оскорблял защитников Куштау он тоже заочно? Пусть лично извинится на митинге за его отставку!



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  • 15 | 18.09.2020, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Башкирии обвинил в «Техасе» на дорогах сенатора Ирека Ялалова
Радий Хабиров прокомментировал ход транспортной реформы в регионе.
Глава Башкирии Радий Хабиров обвинил экс-мэра Уфы и действующего представителя региона в Совете Федерации России Ирека Ялалова в плохом состоянии транспортной инфраструктуры. Такое заявление он сделал в интервью местной радиостанции Business FM.
«Я встретил мощное противодействие коммерческих перевозчиков, которые хотят на своих автобусах ездить еще лет 20. Я считаю, что тот человек, который допустил это в Уфе, ее предыдущий руководитель, такой красивый наш сенатор, — это позор для города, это возмутительно», — высказался Хабиров в радиостудии.
В интервью радиостанции Хабиров уточнил, что ко времени его прихода в республику по Уфе ездили 3000 «ржавых» автобусов ПАЗ, от которых сейчас осталось около 600, а вместо старых маршруток в городе появились «новые хорошие» автобусы на метане. Глава региона подчеркнул, что гордится проделанной работой.
Напомним, в октябре 2018 Радий Хабиров был назначен врио главы региона, тогда он первым делом анонсировал реформирование транспортной системы, назвав сложившуюся ситуацию на дорогах «Техасом».
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__ Редкий случай когда я согласен с Хабировым, но надо сюда добавить и Хамитова! Очень Опытный



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  • 16 | 18.09.2020, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это было еще во времена, когда правил Муртаза.
Однокашник по институту попросил, если возможно, отыскать следы своих акций в одной страховой компании.
В инете обнаружилась,( коротко), история с исчезновением компании.
В организованной автокатастрофе погибла владелица процветающей, крупной, по словам товарища, страховой компании, где были его акции.
Владела компанией женщина. Она отказалась продать за бесценок свое дело и ее устранили, устроив дтп, компанию присвоила Семья.
Товарищ лишился дорогостоящих акций.
Многие подробности, детали статьи запамятовал, может кто знает об этом деле и помнит подробности



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  • 17 | 18.09.2020, 19:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Баскак Путин а Хабиров делает всё плохо и с ним ни в чём нельзя соглашаться!
Основание: поставил Премьер-министр ом человека который умеет только мошенничать. Хотя, - два сапога пара!
Соглашаться можно только в одном случае, если будет обеспечено право на жизнь каждого. Право на жизнь, - это паек! Ваш Путин осужденным и заключенным концлагерей его обеспечивает, но при этом свободным гражданам в пайке или прожиточном минимуме отказывает. Получается РФ для многих хуже чем концлагерь!



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  • 18 | 18.09.2020, 19:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Рахимов никогда не отстаивал суверенитет Башкортостана. Он, как бывший директор, привык выполнять распоряжения свыше. Что прикажут, то и выполнял.

Самостоятельно мыслящим политиком он, за годы своего президентства, так и не стал. Его стремлением стало обогащение и борьба с общественными организациями. В этих направлениях деятельности он преуспел.

Осознание себя главой Республики в его сознание так и не внедрилось. Наверное, не было основы где бы могла обосноваться эта идея.

В отношениях с центром он взял на вооружение исполнительность решений, согласно фразе:"Чего изволите?" и соответствующую позу.



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  • 19 | 18.09.2020, 20:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Получается РФ для многих хуже чем концлагерь!
__________________________________________
Песдуй ка ты домой в Израиль



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  • 20 | 18.09.2020, 21:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 18.09.2020, 19:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Баскак Путин а Хабиров делает всё плохо и с ним ни в чём нельзя соглашаться!
Основание: поставил Премьер-министр ом человека который умеет только мошенничать. Хотя, - два сапога пара!
Соглашаться можно только в одном случае, если будет обеспечено право на жизнь каждого. Право на жизнь, - это паек! Ваш Путин осужденным и заключенным концлагерей его обеспечивает, но при этом свободным гражданам в пайке или прожиточном минимуме отказывает. Получается РФ для многих хуже чем концлагерь!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Иди в магазин и укради что-нибудь, чтобы тебя посадили и обеспечили верхом твоей мечты - пайкой! Или ты ни украсть ни покараулить не способен? Очень Опытный



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