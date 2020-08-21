Хабиров не стал говорить о грязных делах времен Муртазы

Радий Хабиров отказался говорить о деле Игоря Изместьева.Во время пресс-подхода после пленарного заседания госсобрания республики одна из журналисток попросила главу Башкортостана прокомментировать возможную причастность сына экс-президента республики Муртазы Рахимова Урала к заказным убийствам.В настоящее время пожизненный срок по данному обвинению отбывает бывший сенатор от Башкортостана Игорь Изместьев.“Не хотел бы ничего комментировать. Это старая и довольно такая, на мой взгляд, грязная история, не хочу в это влезать. Нам есть чем заниматься”, — сказал Радий Хабиров.Напомним, ранее сообщалось, что дело Изместьева планируется пересмотреть. причиной такого решения стало постановление ЕСПЧ, который в августе 2019 года признал, что Россия нарушила право Игоря Изместьева на справедливое судебное разбирательство и обязал государство выплатить Изместьеву 12 тысяч евро компенсации. По информации на сайте Верховного суда России, заседание, на котором будет решаться вопрос о повторном рассмотрении дела, назначено на 30 сентября. В 2010 году Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному заключению за организацию ряда убийств, покушение на сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Урала Рахимова, поджог типографии в Златоусте и попытку дать взятку сотруднику ФСБ. В 2017 году депутаты регионального Курултая Ильдар Исангулов и Рамиль Бигнов, глава парламента Константин Толкачев, глава ЦДУМ России Талгат Таджуддин, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон и главный раввин республики Дан Кричевский подписали обращение о помиловании Изместьева. В том же году с просьбой о помиловании экс-сенатора к Владимиру Путину обратилась правозащитница и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.